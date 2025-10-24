ARTICLE
24 October 2025

Governo prorroga prazo para georreferenciamento de imóveis rurais

KL
Koury Lopes Advogados

Contributor

Koury Lopes Advogados logo
Explore Firm Details
Decreto nº 12.689/2025 amplia até 21 de novembro de 2029 o prazo para exigência do georreferenciamento de imóveis rurais; medida integra a política...
Brazil Real Estate and Construction
Pedro Cortez,Tomaz Matheus,Mariana Cortez
+2 Authors
Pedro Cortez’s articles from Koury Lopes Advogados are most popular:
  • within Real Estate and Construction topic(s)
  • in South America
  • in South America
  • in South America
Koury Lopes Advogados are most popular:
  • within Real Estate and Construction, Transport and Antitrust/Competition Law topic(s)

O Governo Federal publicou o Decreto nº 12.689, de 21 de outubro de 2025, que amplia o prazo para a exigência do georreferenciamento de imóveis rurais nas hipóteses de desmembramento, parcelamento, remembramento ou qualquer transferência de propriedade.

O que muda?

  • O novo decreto altera o Decreto nº 4.449/2002
  • O prazo para que o georreferenciamento seja exigido passa a ser 21 de novembro de 2029.
  • A prorrogação atinge imóveis de todas as dimensões, dando mais tempo para adequação.
  • O procedimento de georreferenciamento é condição para registro, desmembramento, parcelamento, remembramento ou transferência do imóvel rural.

Possíveis impactos

A prorrogação do prazo para exigência do georreferenciamento de imóveis rurais pode impactar diretamente operações de transferência, desmembramento, remembramento ou parcelamento de propriedades. É importante avaliar o grau de conformidade dos imóveis e planejar a regularização dentro do novo prazo estabelecido.

Embora o novo decreto estenda o limite temporal, a obrigação de georreferenciamento permanece vigente e deve ser observada para evitar entraves em registros e transações imobiliárias.

Recomenda-se que o processo de adequação seja incluído nos cronogramas de regularização fundiária, especialmente em casos de futuras operações de alienação ou reorganização patrimonial.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Photo of Pedro Cortez
Pedro Cortez
Photo of Tomaz Matheus
Tomaz Matheus
Photo of Rodrigo Pontes
Rodrigo Pontes
Photo of Mariana Cortez
Mariana Cortez
Photo of Luanda Backheuser
Luanda Backheuser
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More