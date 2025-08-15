ARTICLE
15 August 2025

KLA assessora Banco Digimais em emissão de R$ 100 milhões

KL
Koury Lopes Advogados

Contributor

Koury Lopes Advogados logo
Explore Firm Details
Para compensar o risco adicional da subordinação, estes títulos geralmente oferecem uma rentabilidade superior aos títulos de renda fixa não subordinados.
Brazil Finance and Banking
Koury Lopes Advogados

KLA assessorou estruturação jurídica da emissão de Letras Financeiras, voltada à composição do Nível II do Patrimônio de Referência.

A equipe de Direito Bancário e Financeiro do KLA assessorou o Banco Digimais S.A. em sua 3ª emissão de Letras Financeiras Subordinadas, em série única, para distribuição pública, com cláusula de subordinação para composição do Nível II do Patrimônio de Referência. O valor total da emissão é R$ 100 milhões.

As Letras Financeiras Subordinadas são títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, com a característica de serem subordinadas a outros credores. Isso significa que, em caso de falência ou dificuldades financeiras da instituição, os investidores só receberão o valor do investimento após a quitação dos demais credores.

Para compensar o risco adicional da subordinação, estes títulos geralmente oferecem uma rentabilidade superior aos títulos de renda fixa não subordinados.

A assessoria do KLA ao Banco Digimais envolveu o sócio Henrique Lopes, de Direito Tributário, e o advogado Augusto Simões, de Direto Bancário e Mercado de Capitais.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Person photo placeholder
Koury Lopes Advogados
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More