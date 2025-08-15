KLA assessora Banco Digimais em emissão de R$ 100 milhões

Para compensar o risco adicional da subordinação, estes títulos geralmente oferecem uma rentabilidade superior aos títulos de renda fixa não subordinados.

KLA assessorou estruturação jurídica da emissão de Letras Financeiras, voltada à composição do Nível II do Patrimônio de Referência.

A equipe de Direito Bancário e Financeiro do KLA assessorou o Banco Digimais S.A. em sua 3ª emissão de Letras Financeiras Subordinadas, em série única, para distribuição pública, com cláusula de subordinação para composição do Nível II do Patrimônio de Referência. O valor total da emissão é R$ 100 milhões.

As Letras Financeiras Subordinadas são títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, com a característica de serem subordinadas a outros credores. Isso significa que, em caso de falência ou dificuldades financeiras da instituição, os investidores só receberão o valor do investimento após a quitação dos demais credores.

Para compensar o risco adicional da subordinação, estes títulos geralmente oferecem uma rentabilidade superior aos títulos de renda fixa não subordinados.

A assessoria do KLA ao Banco Digimais envolveu o sócio Henrique Lopes, de Direito Tributário, e o advogado Augusto Simões, de Direto Bancário e Mercado de Capitais.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.