Brasília Em Pauta – Edição Nº 183

PAUTAS: STF – CONTROLE CONCENTRADO E REPERCUSSÃO GERAL | STJ – REPETITIVOS | TCU – PLENÁRIO | CÂMARA DOS DEPUTADOS | SENADO FEDERAL

O "Brasília em Pauta" é um boletim semanal preparado pela equipe de Contencioso de Brasília, contendo os principais casos a serem julgados pelo Supremo Tribunal Federal (STF), Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Tribunal de Contas da União (TCU), bem como importantes questões a serem votadas pela Câmara dos Deputados e Senado Federal.

Em caso de interesse por algum assunto listado abaixo, favor enviar um e-mail para nossa equipe.

Sessões de 25/11/2024 a 29/11/2024.

Sessões de 25/11/2024 a 29/11/2024.

Administrativo

TC 036.366/2023-4 (TCU): solicitação de solução consensual para controvérsias enfrentadas na adaptação de contratos de concessão de Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC).

solicitação de solução consensual para controvérsias enfrentadas na adaptação de contratos de concessão de Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC). TC 021.566/2023-2 (TCU): processo de desestatização relativo à primeira prorrogação de autorizações de uso de radiofrequências das faixas de 1.900 MHz e de 2.100 MHz conferidas para a prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP) nas regiões II e III do Plano Geral de Autorizações (PGA) do SMP.

processo de desestatização relativo à primeira prorrogação de autorizações de uso de radiofrequências das faixas de 1.900 MHz e de 2.100 MHz conferidas para a prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP) nas regiões II e III do Plano Geral de Autorizações (PGA) do SMP. TC 008.462/2023-2 (TCU): processo administrativo relativo à proposta de alteração da IN 71/2012, que dispõe sobre a instauração, a organização e o encaminhamento ao TCU dos processos de tomada de contas especial.

processo administrativo relativo à proposta de alteração da IN 71/2012, que dispõe sobre a instauração, a organização e o encaminhamento ao TCU dos processos de tomada de contas especial. TC 016.184/2024-6 (TCU): processo de desestatização relativo à concessão do trecho rodoviário das BR040/495/RJ/MG, entre o Rio de Janeiro/RJ e Juiz de Fora/MG.

processo de desestatização relativo à concessão do trecho rodoviário das BR040/495/RJ/MG, entre o Rio de Janeiro/RJ e Juiz de Fora/MG. TC 024.589/2024-1 (TCU): processo administrativo relativo a relatório de Grupo de Trabalho constituído com o objetivo de elaborar estudo destinado a encontrar a melhor forma de atuação do TCU em casos que envolvam operações de mercado de capitais.

processo administrativo relativo a relatório de Grupo de Trabalho constituído com o objetivo de elaborar estudo destinado a encontrar a melhor forma de atuação do TCU em casos que envolvam operações de mercado de capitais. TC 002.077/2024-8 (TCU): auditoria operacional sobre a extensão da vida útil de Angra 1 e a gestão do fundo de descomissionamento das usinas nucleares Angra 1 e Angra 2 pela Eletronuclear S/A.

auditoria operacional sobre a extensão da vida útil de Angra 1 e a gestão do fundo de descomissionamento das usinas nucleares Angra 1 e Angra 2 pela Eletronuclear S/A. TC 007.767/2024-2 (TCU): solicitação do Congresso Nacional que requer ao TCU a realização de auditoria com o objetivo de avaliar a decisão de retenção da distribuição de dividendos extraordinários aos acionistas da Petróleo Brasileiro S.A.

solicitação do Congresso Nacional que requer ao TCU a realização de auditoria com o objetivo de avaliar a decisão de retenção da distribuição de dividendos extraordinários aos acionistas da Petróleo Brasileiro S.A. REsp 2.074.601 (STJ): recurso especial que visa definir a possibilidade ou não de aplicação da nova lei de improbidade administrativa (Lei n.º 14.230/2021) a processos em curso, iniciados na vigência da Lei n.º 8.429/1992, para regular o procedimento da tutela provisória de indisponibilidade de bens, inclusive a previsão de se incluir, nessa medida, o valor de eventual multa civil.

Anticorrupção e Compliance

TC 023.301/2015-5 (TCU): precursos de reconsideração contra acórdão que julgou as contas dos responsáveis irregulares, com imputação de débito, multa e sanção de inidoneidade, em razão de superfaturamento em contrato celebrado para a execução das unidades e dos sistemas off-site nas carteiras de gasolina, coque e HDT na Refinaria Presidente Getúlio Vargas no Estado do Paraná (Repar).

precursos de reconsideração contra acórdão que julgou as contas dos responsáveis irregulares, com imputação de débito, multa e sanção de inidoneidade, em razão de superfaturamento em contrato celebrado para a execução das unidades e dos sistemas off-site nas carteiras de gasolina, coque e HDT na Refinaria Presidente Getúlio Vargas no Estado do Paraná (Repar). TC 040.058/2023-9 (TCU): solicitação do Congresso Nacional para a realização de auditoria com o objetivo de analisar a regularidade dos atos de gestão da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) desde 1º de janeiro de 2023, notadamente a inobservância do Estatuto Social da entidade no exercício do atual presidente, assim como afronta aos princípios constitucionais da impessoalidade, moralidade e isonomia.

solicitação do Congresso Nacional para a realização de auditoria com o objetivo de analisar a regularidade dos atos de gestão da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) desde 1º de janeiro de 2023, notadamente a inobservância do Estatuto Social da entidade no exercício do atual presidente, assim como afronta aos princípios constitucionais da impessoalidade, moralidade e isonomia. TC 004.980/2017-4 (TCU): representação a respeito de possível irregularidade no enquadramento do BNDES como empresa estatal não dependente e consequente inaplicabilidade do teto remuneratório constitucional aos seus empregados e dirigentes.

Energia e Infraestrutura

TC 020.606/2023-0 (TCU): auditoria operacional para avaliar as políticas públicas relacionadas à transição energética.

auditoria operacional para avaliar as políticas públicas relacionadas à transição energética. TC 025.714/2021-0 (TCU): acompanhamento do processo de desestatização referente a sete terminais pesqueiros públicos: Aracaju (SE), Belém (PA), Cananéia (SP), Manaus (AM), Natal (RN), Santos (SP) e Vitória (ES).

acompanhamento do processo de desestatização referente a sete terminais pesqueiros públicos: Aracaju (SE), Belém (PA), Cananéia (SP), Manaus (AM), Natal (RN), Santos (SP) e Vitória (ES). TC 003.249/2020-4 (TCU): representação autuada para análise das fundamentações econômico-financeiras que subsidiaram a tomada de decisão para a venda, pela Petrobras, na participação na Petrobras Argentina.

representação autuada para análise das fundamentações econômico-financeiras que subsidiaram a tomada de decisão para a venda, pela Petrobras, na participação na Petrobras Argentina. ADI 7174 (STF): ação direta de inconstitucionalidade que visa a declaração de inconstitucionalidade da Lei federal n.º 14.184/2021, que alterou a Lei n.º 11.508/2007, para fins de modernização do marco legal das Zonas de Processamento de Exportação (ZPEs).

ação direta de inconstitucionalidade que visa a declaração de inconstitucionalidade da Lei federal n.º 14.184/2021, que alterou a Lei n.º 11.508/2007, para fins de modernização do marco legal das Zonas de Processamento de Exportação (ZPEs). REsp 1.913.392 (STJ): recurso especial que visa discutir a possibilidade de imposição de tutela inibitória, bem como de responsabilização civil por danos materiais e morais coletivos causados pelo tráfego com excesso de peso em rodovias.

Life Sciences

TC 010.152/2024-5 (TCU): auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras 2024, com o objetivo de avaliar a execução do contrato firmado para a construção do Novo Centro de Processamento Final de Imunobiológicos de Bio-Manguinhos (NCPFI), atualmente denominado Complexo Industrial de Biotecnologia em Saúde (CIBS).

Propriedade Intelectual

RE 1.037.396 (STF): recurso extraordinário que discute sobre a constitucionalidade do art. 19 da Lei n.º 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), que determina a necessidade de prévia e específica ordem judicial de exclusão de conteúdo para a responsabilização civil de provedor de internet, websites e gestores de aplicativos de redes sociais por danos decorrentes de atos ilícitos praticados por terceiros.

recurso extraordinário que discute sobre a constitucionalidade do art. 19 da Lei n.º 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), que determina a necessidade de prévia e específica ordem judicial de exclusão de conteúdo para a responsabilização civil de provedor de internet, websites e gestores de aplicativos de redes sociais por danos decorrentes de atos ilícitos praticados por terceiros. RE 1.057.258 (STF): recurso extraordinário que discute o dever de empresa hospedeira de website na internet fiscalizar o conteúdo publicado e de retirá-lo do ar quando considerado ofensivo, sem intervenção do Judiciário.

recurso extraordinário que discute o dever de empresa hospedeira de website na internet fiscalizar o conteúdo publicado e de retirá-lo do ar quando considerado ofensivo, sem intervenção do Judiciário. ADI 5527 (STF): ação direta de inconstitucionalidade em face dos arts. 10, §2º, e 12, incisos III e IV, da Lei n.º 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), objetivando ver declarada a inconstitucionalidade da penalidade de suspensão temporária e de proibição de exercício das atividades, decorrente de descumprimento de ordem judicial por parte da empresa responsável por fornecer mecanismo de troca de mensagens via internet.

Tributário e Financeiro

REsp 2.043.775 (STJ): recurso especial que visa discutir a dedutibilidade, da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), dos valores correspondentes às contribuições extraordinárias pagas a entidade fechada de previdência complementar, com o fim de saldar déficits, nos termos da Lei Complementar n.º 109/2001 e das Leis n.º 9.250/1995 e n.º 9.532/1997.

