CONVINUS Global Mobility Alert 17.2026

CONVINUS is since 2002 the leading specialist in the field of cross-border employment, international employee assignments, and is the only global mobility provider in Switzerland with a comprehensive range of services. Benefit from our unique combination of professionalism and expert know-how as well as the high level of commitment and involvement for clients.

BELGIUM / BELGIEN

Mandatory online submission of certain permit applications is imminent

Starting May 1, 2026, applications for short-term work permits and commuter permits must be submitted via the digital administrative platform. Other methods of submitting such applications will no longer be permitted. Currently, such applications are submitted via email to the relevant authorities. In the Walloon Region (e.g., Charleroi, Liège, Waterloo, Mons, etc.), a transition period will remain in effect until August 31, 2026, during which applicants may continue to submit their applications via email.

The situation regarding a transition period in the other two regions is currently unknown.

This change is intended to enable better tracking and faster identification of eligibility issues while reducing the risk of lost emails or unclear submission dates. Employers or their authorized representatives need valid digital access credentials and should allow sufficient time to set up the necessary authorizations in advance

Die verpflichtende Online-Einreichung bestimmter Genehmigungsanträge steht kurz bevor

Ab dem 1. Mai 2026 müssen Anträge auf eine Kurzzeit-Arbeitserlaubnis und eine Pendlererlaubnis über die digitale Verwaltungsplattform eingereicht werden. Andere Formen der Einreichung solcher Anträge wird nicht mehr zulässig sein. Derzeit werden solche Anträge per E-Mail an die zuständigen Behörden übermittelt. In der Wallonischen Region (z.B. Charleroi, Lüttich/Liége, Waterloo, Mons, etc.) gilt bis zum 31. August 2026 eine Übergangsfrist, in der Antragsteller ihre Anträge weiterhin per E-Mail einreichen können.

Die Situation hinsichtlich einer Übergangsfrist in den beiden anderen Regionen ist zur Zeit noch unbekannt.

Diese Änderung soll eine bessere Nachverfolgung und schnellere Erkennung von Zulässigkeitsproblemen ermöglichen und gleichzeitig das Risiko von verlorenen E-Mails oder unklaren Einreichungsdaten verringern. Arbeitgeber oder ihre bevollmächtigten Vertreter benötigen gültige digitale Zugangsdaten und sollten ausreichend Zeit einplanen, um die erforderlichen Vollmachten im Voraus einzurichten

VIETNAM / VIETNAM

Effective immediately, advance registration is required in Ho Chi Minh City

Effective immediately, foreign nationals arriving at Tan Son Nhat International Airport in Ho Chi Minh City must complete an online registration form within three days prior to their arrival.

Since the new system has only just been introduced, delays in immigration processing are expected through at least the end of April 2026. While this pilot program is intended to streamline entry processing, it also reflects an increased focus on the large scale collection of personal data for security monitoring in Vietnam.

The program is expected to be expanded to other airports in Vietnam. We will report on any relevant developments here.

Ab sofort ist in Ho-Chi-Minh-Stadt eine Vorabmeldung erforderlich

Ausländische Staatsangehörige, die am internationalen Flughafen Tan Son Nhat in Ho-Chi-Minh-Stadt ankommen, müssen ab sofort innerhalb von drei Tagen vor ihrer Ankunft ein Online-Meldeformular ausfüllen. Da das neue System soeben erst neu eingeführt wurde, ist bis mindestens Ende April 2026 mit Verzögerungen bei der Einreiseabfertigung zu rechnen.

Dieses Pilotprogramm dient zwar der Rationalisierung der Einreiseabfertigung, spiegelt aber auch eine verstärkte Konzentration auf die gross angelegte Erhebung personenbezogener Daten zur Sicherheitsüberwachung in Vietnam wieder.

Das Programm wird voraussichtlich auch auf weitere Airports in Vietnam ausgeweitet. Wir werden an dieser Stelle überentsprechende Entwicklungen berichten.

To view the full article clickhere

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.