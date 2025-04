CONVINUS Global Mobility Alert - Week 15.2025

India: Submission of a draft bill for the Immigration and Aliens Act 2025

On 11 March 2025, the Immigration and Foreigner's Bill, 2025 was introduced in the Lok Sabha, the first chamber of the Indian Parliament, which aims to modernize India's immigration framework with simpler visa processes, stricter compliance rules and improved security measures.

The key points here are:

The bill provides for a central authority to oversee all immigration matters, a digital platform for faster processing of immigration applications and state-level immigration centers to provide on-the ground support

Six new visa types have been introduced to attract global start-ups, simplify business travel and facilitate the recruitment of foreign professionals

Foreign nationals staying in the country for more than 180 days must register with the National Registry of Foreigners, and universities, hospitals and companies must report foreign nationals to the registration officer

The bill provides for heavy fines for non compliance, including a fine of 500,000 rupees (approximately 5,800 US dollars) per illegal worker.

Additional information:

Please note that the Immigration and Aliens Act, 2025 is still in the legislative process and has not yet come into force.

Indien: Einreichung eines Gesetzentwurfs für das Gesetz über Einwanderung und Ausländer 2025

Am 11. März 2025 wurde der Gesetzesentwurf für das "Gesetz über Einwanderung und Ausländer" ("Immigration and Foreigner's Bill, 2025") in die Lok Sabha, die erste Kammer des indischen Parlaments, eingebracht, welcher darauf abzielt, Indiens Einwanderungsrahmen mit einfacheren Visumspro zessen, strengeren Compliance-Regeln und verbess erten Sicherheitsmassnahmen zu modernisieren.

Die wichtigsten Punkte hierzu sind:

Der Gesetzentwurf sieht eine zentrale Behörde zur Überwachung aller Einwanderungsangelegen heiten, eine digitale Plattform zur schnelleren Bearbeitung von Einwanderungsanträgen und Einwanderungszentren auf Bundesstaatsebene vor, die vor Ort Unterstützung leisten sollen

Es wurden sechs neue Visatypen eingeführt, um globale Unternehmensgründer anzuziehen, Gesch-äftsreisen zu vereinfachen und die Einstellung ausländischer Fachkräfte zu erleichtern

Ausländische Staatsangehörige, die sich länger als 180 Tage im Land aufhalten, müssen sich im nationalen Ausländerregister registrieren lassen, und Universitäten, Krankenhäuser und Unter nehmen müssen ausländische Staatsangehörige an den Registrierungsbeauftragten melden

Der Gesetzentwurf sieht hohe Geldstrafen bei Nichteinhaltung vor, darunter eine Geldstrafe von 500.000 Rupien (etwa 5'800 US-Dollar) pro illegal beschäftigten Arbeitnehmer.

Zusätzliche Information:

Bitte beachten sie, dass das "Gesetz über Einwand erung und Ausländer / 2025" sich noch in der Gesetz gebungsphase befindet und (noch) nicht in Kraft getreten ist.

Ireland: Announcement of information on the upcoming new online application system for work permits

Although the launch date is not yet known, employers and foreign workers should prepare for this or be aware that some registration measures will be required and the current system will be shut down for a short period immediately prior to the launch and no applications will be accepted for this period.

In particular, the application documents in the current system will not be transferred to the new system before EPOS is taken offline.

The benefits of the new system include improved security features, the ability to track the status of applications, the ability to validate data and to sign applications electronically.

Irland: Bekanntgabe der Informationen zum kommenden neuen Online-Antragssystem für Arbeitserlaubnisse

Obwohl der genaue Starttermin noch nicht bekannt ist, sollten sich Arbeitgeber und ausländische Arbeit nehmer darauf vorbereiten bzw. sich bewusst sein, dass einige Registrierungsmassnahmen erforderlich sind und das bisherige System unmittelbar vor dem Start kurzzeitig abgeschaltet wird und für diesen Zeitraum keine Anträge angenommen werden.

Insbesondere werden die Bewerbungsunterlagen im derzeitigen System nicht in das neue System über tragen, bevor EPOS vom Netz genommen wird.

Zu den Vorteilen des neuen Systems gehören ver besserte Sicherheitsfunktionen, die Möglichkeit, den Status von Bewerbungen zu nachzuverfolgen, sowie die Möglichkeit, Daten zu validieren und insbesondere auch Anträge elektronisch zu unterzeichnen.

South Korea: In-Country Dependent F-3 Visa Applications No Longer Permitted

Effective April 2025, the South Korean Immigration Department has begun enforcing stricter procedural and documentation requirements for the F-3 visa, the standard long-term visa for family members of business visa holders (e.g. D-7, D-8, E-7). The main change is that the Korean Immigration Service will no longer accept applications for an F-3 visa for dependent family members unless there are limited humanitarian circumstances such as illness, pregnancy or childbirth. This new restriction applies regardless of whether the F-3 application is filed concurrently with the principal applicant's long-term work visa (e.g. the D-8 business investment visa) or separately. This is an evolving situation and further changes to the F-3 visa process may be introduced.

Due to the abrupt implementation of these new rules, pending applications may be affected and processing times for new applications may be extended. It is still unclear whether exceptions to the new policy will be introduced. We are closely monitoring developments on this issue and will provide information on new developments or additional details here.

Südkorea: Anträge auf F-3 Visa für abhängige Familienangehörige im Land werden in der Regel nicht mehr angenommen

Aktuell hat soeben Anfang April 2025 hat die süd koreanische Einwanderungsbehörde damit begonnen, strengere Verfahrens- und Dokumentationsanforder ungen für das F-3-Visum, das Standard-Langzeitvisum für Familienangehörige von Inhabern von Geschäfts visa (z. B. D-7, D-8, E-7), durchzusetzen. Die wichtigste Änderung besteht darin, dass die koreanische Ein wanderungsbehörde keine Anträge auf ein F-3-Visum für abhängige Familienangehörige mehr annimmt, es sei denn, es liegen begrenzte humanitäre Umstände wie Krankheit, Schwangerschaft oder Entbindung vor. Diese neue Einschränkung gilt unabhängig davon, ob der F-3-Antrag gleichzeitig mit dem Langzeit-Arbeits visum des Hauptantragstellers (z. B. dem D-8-Visum für Unternehmensinvestitionen) oder getrennt davon gestellt wird.

Es handelt sich um eine dynamische, d.h. eine sich "entwickelnde Situation", und es könnten weitere Änderungen am F-3-Visumverfahren eingeführt werden. Aufgrund der abrupten und kurzfristigen Umsetzung dieser neuen Regelungen können anhäng ige Anträge betroffen sein, und die Bearbeitungszeiten für neue Anträge können sich möglicherweise verläng ern. Es ist noch unklar, ob Ausnahmen von der neuen Politik eingeführt werden. Wir werden die Entwick lungen zu dieser Thematik aufmerksam verfolgen und an dieser Stelle über neue Entwicklungen und mög liche ergänzende Details informieren.

