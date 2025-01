CONVINUS Global Mobility Alert - Week 4.2025

The Azerbaijani government has introduced a new, but very limited, work permit exemption for highly qualified foreign nationals working on projects of national interest to the government.

NEWS UPDATE JANUARY 23,2025

Azerbaijan: New Limited Work Permit Exemption Created

The Azerbaijani government has introduced a new, but very limited, work permit exemption for highly qualified foreign nationals working on projects of national interest to the government. The work permit exemption is valid for up to three years and is renewable.

The benefits include a longer permitted stay in the country, an indefinite residence permit without the need to pass an Azerbaijani language and history test, and a shorter processing time compared to other types of work permits/temporary residence permits.

Aserbaidschan: Einführung einer neuen befristeten Ausnahmeregelung für Arbeitsgenehmigungen

Die aserbaidschanische Regierung hat eine neue, allerdings sehr begrenzte, Ausnahme von der Arbeitserlaubnis für hochqualifizierte ausländische Staatsangehörige eingeführt, die an Projekten arbeiten, die für die Regierung von nationalem Interesse sind.

Die Befreiung von der Arbeitserlaubnis gilt für bis zu drei Jahre und ist verlängerbar. Zu den Vorteilen gehören ein längerer erlaubter Aufenthalt im Land, eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung ohne die Notwendigkeit des Bestehen eines aserbaidschan- ischen Sprach- und Geschichtstests sowie eine kürzere Bearbeitungszeit im Vergleich zu anderen Arten von Arbeitserlaubnissen / vorübergehenden Aufenthalts-genehmigungen rechnen.

Italy: Fingerprinting is now mandatory for certain long-term visas

The Italian government's updated policy on the collection of biometric data for certain long-term visas has come into force.

The main points are as follows:

As we previously reported, Legislative Decree no. 145/2024 entered into force on October 11, 2024 and introduced several provisions regarding the entry of foreign workers and changes to labor immigration procedures. As part of the decree law, which entered into force on January 11, 2025, applicants for Schengen visas (type C) and national entry visas (type D) must now provide biometric data, including fingerprints, during the application process.

Applicants must appear in person when submitting visa applications and have their biometric data recorded at the nearest Italian embassy or consular post.

Additional information:

Furthermore, as part of Legislative Decree no. 145/2024, the new requirement for employer confirmation prior to visa issuance came into force on January 9, 2025. This change requires employers to confirm their genuine interest in obtaining a work permit within seven days of being notified that an employee's visa application has been reviewed before the visa is issued.

Once a work permit has been approved, the Visa Information System will ask the employer to confirm their interest in the work permit by certified email. If the confirmation is not received within seven days, the permit will be revoked.

Italien: Abnahme von Fingerabdrücken für bestimmte Langzeitvisa ist jetzt obligatorisch

Die aktualisierte Politik der italienischen Regierung bezüglich der Erfassung von biometrischen Daten für bestimmte Langzeitvisa ist in Kraft getreten.

Die wichtigsten Punkte hierzu sind:

Wie wir bereits berichtet haben, trat das Gesetzes- dekret Nr. 145/2024 am 11. Oktober 2024 in Kraft und führte mehrere Bestimmungen bezüglich der Einreise ausländischer Arbeitnehmer und Änderungen bei den Verfahren zur Arbeitsimmigration ein.

Als Teil des Gesetzesdekrets, das am 11. Januar 2025 in Kraft getreten ist, müssen Antragsteller für Schengen- Visa (Typ C) und nationale Einreisevisa (Typ D) nun während des Antragsverfahrens biometrische Daten, einschliesslich Fingerabdrücke, vorlegen.

Die Antragsteller müssen bei der Einreichung der Visumanträge persönlich erscheinen und die Erfass ung ihrer biometrischen Daten in der nächstgelegenen italienische Botschaft oder konsularische Vertretung vornehmen.

Zusätzliche Informationen:

Als Teil des Gesetzesdekrets Nr. 145/2024 trat ausserdem am 9. Januar 2025 die neue Anforderung einer Arbeitgeberbestätigung vor der Visumerteilung in Kraft. Diese Änderung verlangt von den Arbeitgebern, ihr tatsächliches Interesse an einer Arbeitserlaubnis innerhalb von sieben Tagen nach der Benachrichtigung über die Prüfung des Visumantrags eines Arbeitnehmers zu bestätigen, bevor das Visum erteilt wird.

Sobald eine Arbeitserlaubnis bewilligt wurde, wird das Visa-Informationssystem den Arbeitgeber per zertifizierter E-Mail um eine Bestätigung seines Interesses an der Arbeitserlaubnis bitten. Geht die Bestätigung nicht innerhalb von sieben Tagen ein, wird die Genehmigung widerrufen.

Mexico: Annual reminder of the registration certificate for companies employing foreign workers

The Mexican government currently requires compan- ies that employ foreign nationals to update their Company Registration Certificate (CRC) after they have filed their taxes for the respective tax year.

The important points here are:

Companies that employ foreign workers must update their CRC with the National Immigration Institute (INM) no later than April 30, 2025.

The deadline for the tax return is March 31; the entry in the business register must be made within 30 days of the tax return.

Additional information:

To avoid delays or complications, companies should work with the INM to validate certificates before the end of April. Companies may be required to have a person appear in person to complete the company registration process at their local regional office.

CONCLUSION:

We recommend that affected companies update their CRC as soon as possible after receiving confirmation of their annual tax return, but no later than April 30, 2025. If an employer's CRC is not updated in a timely manner, the INM may delay or deny immigration applications.

Mexico: Jährliche Erinnerung an die Registrierungsbescheinigung für Unternehmen, die ausländische Arbeitnehmer beschäftigen

Die mexikanische Regierung verlangt aktuell von Unternehmen, die ausländische Staatsangehörige beschäftigen, dass diese ihre Unternehmensregist- rierungsbescheinigung (CRC) aktualisieren, nachdem sie ihre Steuern für das jeweilige Steuerjahr eingereicht haben.

Die wichtigen Punkte hierzu sind:

Unternehmen, die ausländische Arbeitnehmer beschäftigen, müssen ihr CRC beim Nationalen Einwanderungsinstitut (INM) bis spätestens 30. April 2025 aktualisieren.

Die Frist für die Steuererklärung ist der 31. März; die Eintragung in das Unternehmensregister muss innerhalb von 30 Tagen nach der Steuererklärung erfolgen.

Zusätzliche Informationen:

Um Verzögerungen oder Komplikationen zu vermei- den, sollten Unternehmen mit dem INM zusammen- arbeiten, um Bescheinigungen vor Ende April zu validieren. Von den Unternehmen kann verlangt werden, dass eine Person persönlich vor Ort erscheint, um den Prozess der Unternehmensregistrierung in ihrem örtlichen Regionalbüro abzuschliessen.

FAZIT:

Wir empfehlen den betroffenen Unternehmen, ihre CRC so bald wie möglich nach Erhalt der Bestätigung ihrer jährlichen Steuererklärung zu aktualisieren, spätestens jedoch bis zum 30. April 2025. Wenn die CRC eines Arbeitgebers nicht rechtzeitig aktualisiert wird, kann das INM die Einwanderungsanträge verzögern oder ablehnen.

