CONVINUS Global Mobility Alert - Week 50.2024

Migration strategy provides for simplification of the immigration system and creation of new visas to reduce the shortage of skilled labour...

NEWS UPDATE DECEMBER 13,2024

Australia: Migration strategy provides for simplification of the immigration system and creation of new visas to reduce the shortage of skilled labour

Australien: Migrationsstrategie sieht Vereinfachung des Einwanderungssystems und Schaffung neuer Visa zur Verminderung des Fachkräftemangels vor

The Australian Government has released its Migration Strategy, which sets out a roadmap for the significant long-term reforms to be implemented from 2024, including the following developments:

A new 'Skills in Demand' visa with three pathways based on the foreign worker's projected earnings in Australia: This visa was recently introduced and will be available from 7 December 2024.

The Government has also published the new list of occupations with core skills that will apply to the core skills of the Skills in Demand visa.

Simplified requirements for the labour market test

Streamlining the requirements for the labour market test

System-wide simplification of immigration processes

A new agency to determine skills needs

and

A new points system for the permanent immigration of skilled labour.

Through the reforms, the Government aims to meet skills needs and promote labour mobility, reshape permanent skilled immigration to promote long-term prosperity, raise standards for international students, support regional Australia and its workers, and simplify the immigration system.

ie australische Regierung hat ihre Migrationsstrategie veröffentlicht, die einen Fahrplan für die bedeutenden langfristigen Reformen enthält, die ab 2024 umgesetzt werden sollen und unter anderem folgende Entwicklungen beinhalten:

Ein neues Skills in Demand"-Visum mit drei Wegen, die sich nach dem geplanten Verdienst des ausländischen Arbeitnehmers in Australien richten: Dieses Visum wurde kürzlich eingeführt und ist seit dem 7. Dezember 2024 erhältlich.

Die Regierung hat ausserdem die neue Liste der Berufe mit Kernkompetenzen veröffentlicht, die für die Kernkompetenzen des Skills in Demand"-Visums gelten wird.

Vereinfachte Anforderungen für die Arbeitsmarktprüfung

Straffung der Anforderungen für die Arbeitsmarktprüfung

Systemweite Vereinfachung der Einwanderungsprozesse

Eine neue Agentur zur Ermittlung des Qualifikationsbedarf

und

Ein neues Punktesystem für die dauerhafte Zuwanderung von Fachkräften.

Mit den Reformen will die Regierung den Qualifikationsbedarf decken und die Mobilität der Arbeitnehmer fördern, die dauerhafte Zuwanderung von Fachkräften neu gestalten, um den langfristigen Wohlstand zu fördern, die Standards für internationale Studenten anheben, das regionale Australien und seine Arbeitnehmer unterstützen und das Einwanderungssystem vereinfachen.

Dubai / UAE: Renewal, cancellation requirements expand for Dubai International Financial Centre-processed permits

Dubai / VAE: Verlängerungs- und Annullierungsanforderungen für vom Dubai International Financial Centre ausgestellte Genehmigungen werden erweitert

The requirement to renew or suspend expired permits processed by the Dubai International Financial Centre (DIFC) within 30 days of expiry has been extended to all types of work permits (including non-sponsored employee cards). Previously, this rule only applied to residence permits.

Employers who fail to renew or suspend such permits within the prescribed timeframe may be subject to a fine of USD 2,000 and will be barred from using the Employee Services feature on the Dubai International Financial Centre (DIFC) client portal, effectively preventing them from submitting new applications for residence permits and employee work permits through the portal. The block will be lifted once the employer has renewed or cancelled all outstanding permits. Payment of the associated fines may also be a condition for lifting the suspension.

As a result of this change, affected employers should ensure that their systems for tracking the expiry of employee residence permits are robust and well maintained.

Die Anforderung, abgelaufene Genehmigungen, die vom Dubai International Financial Centre (DIFC) bearbeitet werden, innerhalb von 30 Tagen nach Ablauf der Genehmigung zu erneuern oder auszusetzen, wurde auf alle Arten von Arbeitsgenehmigungen (einschliesslich nicht gesponserter Mitarbeiterausweise) ausgeweitet. Zuvor galt diese Regel nur für Aufenthaltsgenehmigungen.

Arbeitgeber, die es versäumen, solche Genehmigungen innerhalb des vorgeschriebenen Zeitrahmens zu verlängern oder auszusetzen, können mit einer Geldstrafe in Höhe von 2'000 USD belegt werden und werden von der Nutzung der Funktion Employee Services" im Kundenportal des Dubai International Financial Centre (DIFC) ausgeschlossen, was sie effektiv daran hindert, neue Anträge auf Aufenthaltsgenehmigungen und Arbeitsgenehmigungen für Mitarbeiter über das Portal einzureichen. Die Sperre wird aufgehoben, sobald der Arbeitgeber alle ausstehenden Genehmigungen erneuert oder annulliert hat. Die Zahlung der damit verbundenen Geldstrafen kann ebenfalls eine Bedingung für die Aufhebung der Aussetzung sein.

Infolge dieser Änderung sollten die betroffenen Arbeitgeber sicherstellen, dass ihre Systeme zur Verfolgung des Ablaufs der Aufenthaltsgenehmigung für Arbeitnehmer robust sind und gut gewartet werden.

European Union: Delay in the launch of the European Travel Information and Authorization System (ETIAS) and Entry/Exit System (EES)

Europäische Union: Verzögerung des Starts des Europäischen Reiseinformations- und - genehmigungssystems (ETIAS) und Einreise-/Ausreisesystems (EES)

Having already provided detailed information on the planned introduction and the delays in previous issues of this publication, we are pleased to inform you that the EU authorities have now officially announced a gradual introduction of the EES over a period of 180 days.

Initially, however, only a small percentage of border crossings will have to be registered via the EES. This percentage is expected to increase over time and eventually reach 100% at the end of the 180-day introduction period.

In addition, the collection of biometric data at border crossings will be gradually introduced during the same period. Despite this latest update, the date for the start of this program remains unclear. As soon as this date is announced by the EU authorities, we will provide information in this publication.

Nachdem wir in den vorherigen Ausgaben dieser Publikation bereits inhaltlich im Detail über die geplante Einführung und die Verzögerungen informiert haben, teilen wir Ihnen gerne mit, dass die EUBehörden jetzt offiziell eine schrittweise Einführung des EES über einen Zeitraum von 180 Tagen angekündigt haben.

Zunächst wird allerdings nur ein kleiner Prozentsatz der Grenzübertritte über das EES registriert werden müssen. Dieser Prozentsatz soll im Laufe der Zeit ansteigen und am Ende des 180-tägigen Einführungszeitraums schliesslich 100 % erreichen

Darüber hinaus wird im gleichen Zeitraum schrittweise die Erfassung biometrischer Daten an den Grenzübergängen eingeführt. Trotz dieser jüngsten Aktualisierung ist das Datum für den Beginn dieses Programms nach wie vor unklar. Sobald dieses Datum von den EU-Behörden bekanntgegeben wird, werden wir in dieser Publikation darüber informieren.

