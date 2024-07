CONVINUS Global Mobility Alert - Week 29.2024

Australia: Longer visa validity period for business travelers available for nationals from ASEAN countries and Timor-Leste

Australien: Längere Gültigkeitsdauer des Visums für Geschäftsreisende für Staatsangehörige aus ASEAN-Ländern und Timor-Leste (Osttimor) verfügbar

The Australian Department of Home Affairs recently announced that it is now granting longer visa validity to business travelers from the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) countries (excluding Myanmar) and Timor-Leste (East Timor). Nationals of these countries (Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, the Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam) who have submitted their application for a business visitor visa (subclass 600) after April 1, 2024, will now receive a multiple-entry visa with a validity of up to five years (previously three years).

Holders will be able to stay in Australia for up to three months per visit and undertake business activities such as contract negotiations, general business or employment inquiries, attending conferences or trade fairs and participating in official government visits.

In addition, the Australian Government will extend the 10-year frequent visitor visa to nationals of ASEAN countries (except Myanmar) and Timor-Leste later this year.

These changes will enhance Australia's migration strategy by increasing international mobility, promoting regional ties and strengthening community relations between ASEAN countries and Australia.

Das australische Innenministerium hat kürzlich bekannt gegeben, dass es Geschäftsreisenden aus den Ländern des Verbands Südostasiatischer Nationen (ASEAN) (mit Ausnahme von Myanmar) und Timor-Leste (Osttimor) nun eine längere Visumgültigkeit gewährt. Staatsangehörige dieser Länder (Brunei, Kambodscha, Indonesien, Laos, Malaysia, die Philippinen, Singapur, Thailand und Vietnam), die ihren Antrag auf ein Visum für Geschäftsreisende (Unterklasse 600) nach dem 1. April 2024 gestellt haben, erhalten nun ein Visum für die mehrfache Einreise mit einer Gültigkeit von bis zu fünf Jahren (vorher drei Jahre).

Die Inhaber können sich bis zu drei Monate pro Besuch in Australien aufhalten und geschäftliche Aktivitäten wie Vertragsverhandlungen, allgemeine Geschäftsoder Beschäftigungsanfragen, die Teilnahme an Konferenzen oder Messen und die Teilnahme an offiziellen Regierungsbesuchen durchführen. Darüber hinaus wird die australische Regierung noch in diesem Jahr das 10-Jahres-Besuchervisum für Vielreisende auf Staatsangehörige der ASEAN-Länder (ausser Myanmar) und Timor-Leste ausweiten.

Diese Änderungen verbessern die australische Migrationsstrategie, indem sie die internationale Mobilität erhöhen, die regionalen Beziehungen fördern und die Gemeinschaftsbeziehungen zwischen den ASEANLändern und Australien stärken.

India: Fast track program launched

Indien: Fast-Track-Programm lanciert

The Indian authorities announced the opening of a new Fast Track Immigration - Trusted Traveler Program (FTI-TTP) for Indian nationals and foreign nationals with Overseas Citizen of India (OCI) cards.

The key points are:

FTI-TTP allows OCI cardholders to use the electronic gates and bypass the regular immigration queues free of cost to expedite the clearance process.

The scheme will be rolled out in two phases, initially exclusively for Indian nationals and OCI cardholders and later for all foreign travelers.

Applicants can register online here with their details and required documents. FTI-TTP will be introduced at 21 major airports in the country. In the first phase, it will be introduced at the following eight major airports: Ahmedabad, Bengaluru, Chennai, Delhi, Hyderabad, Kochi, Kolkata and Mumbai.

Additional information:

The RTI TTP registration is valid till the expiry of the applicant's passport or five years and can be renewed. Applicants will have to provide biometric data in addition to the other required information. The new process will then establish a passenger's true identity and biometric authentication and allow individuals to pass through an electronic gate that will automatically issue an entry permit.

CONCLUSIONS:

FTI-TTP was officially inaugurated on June 22, 2024 at Terminal 3 of Indira Gandhi International Airport in New Delhi. The fast-track system, which is modeled on the American Global Entry Program, will enable eligible persons to obtain entry permits more quickly and efficiently.

Die indischen Behörden kündigten die Eröffnung eines neuen Fast Track Immigration - Trusted Traveler Program (FTI-TTP) für indische Staatsangehörige und ausländische Staatsangehörige mit Overseas Citizen of India (OCI) Karten an.

Die wichtigsten Punkte sind:

FTI-TTP ermöglicht es OCI-Karteninhabern, die elektronischen Tore zu nutzen und die regulären Einwanderungsschlangen kostenlos zu umgehen, um das Abfertigungsverfahren zu beschleunigen.

Die Regelung wird in zwei Phasen eingeführt, zunächst ausschliesslich für indische Staatsangehörige und Inhaber von OCI-Karten und später auch für alle ausländischen Reisenden.

Antragsteller können sich hier online mit ihren Angaben und den erforderlichen Dokumenten registrieren. FTI-TTP wird an 21 grossen Flughäfen des Landes eingeführt. In der ersten Phase wird es zunächst nur an den folgenden acht grossen Flughäfen eingeführt: Ahmedabad, Bengaluru, Chennai, Delhi, Hyderabad, Kochi, Kolkata und Mumbai.

Zusätzliche Informationen:

Die FTI-TTP-Registrierung ist bis zum Ablauf des Reisepasses des Antragstellers oder fünf Jahre gültig und kann verlängert werden. Die Antragsteller müssen zusätzlich zu den anderen erforderlichen Informationen biometrische Daten angeben. Mit dem neuen Verfahren werden dann die echte Identität und die biometrische Authentifizierung eines Fluggastes festgestellt und die Personen können ein elektronisches Tor passieren, das automatisch eine Einreisegenehmigung erteilt.

FAZIT:

FTI-TTP wurde am 22. Juni 2024 im Terminal 3 des internationalen Flughafens Indira Gandhi in Neu Delhi offiziell eingeweiht. Das Fast-Track-System, das dem amerikanischen Global-Entry-Programm nachempfunden ist, wird es berechtigten Personen ermöglichen, Einreisegenehmigungen schneller und effizienter zu erhalten.

Singapore: Online portal improvements implemented

Singapur: Implementierung der Verbesserungen beim online-system

The Immigration and Checkpoints Authority's (ICA) online portal has been enhanced to simplify the application process for Singapore citizenship, permanent residency and the associated long-term visit pass.

To ensure security and authenticity, all adult applicants and sponsors must use Singpass (a digital identity system used by Singapore residents and businesses to securely access e-government services) to access the portal and digitally submit a separate consent and declaration for the information submitted. Prior to these improvements to the online system, these consents and declarations were submitted on paper forms.

Also, the portal has eliminated offline application forms so that all data must be entered online and application forms are created based on the user's profile. A new requirement has also been introduced that applicants must complete and submit their online applications within 14 days of starting the application process (previously they only had seven days), otherwise the application documents will be deleted from the online system. Finally, qualified individuals can now apply for multiple visa programs at the same time, such as the Long-Term Visit Pass and Permanent Residence, in a single application for a fee of SGD 130.

Applicants will be informed at the beginning of their application process that they are eligible for this option. These improvements not only ensure general user-friendliness, but also simplify the application process for certain visa programs.

Das Online-Portal der Einwanderungs- und Kontrollbehörden (ICA) wurde verbessert, um das Antragsverfahren für die Staatsbürgerschaft Singapurs, den Daueraufenthalt und den damit verbundenen Langzeitbesuchspass zu vereinfachen.

Um die Sicherheit und Authentizität zu gewährleisten, müssen alle erwachsenen Antragsteller und Sponsoren den Singpass (ein digitales Identitätssystem, das von Einwohnern und Unternehmen in Singapur für den sicheren Zugang zu elektronischen Behördendiensten genutzt wird) verwenden, um auf das Portal zuzugreifen und eine separate Zustimmung und Erklärung für die eingereichten Informationen digital abzugeben. Vor diesen Verbesserungen des OnlineSystems wurden diese Zustimmung und Erklärung auf Papierformularen eingereicht.

Auch wurden durch das Portal Offline-Antragsformulare abgeschafft, so dass alle Daten online einge-geben werden müssen und Antragsformulare auf der Grundlage des Nutzerprofils erstellt werden.

Auch wurde eine neue Vorschrift eingeführt, wonach die Antragsteller ihre Online-Anträge innerhalb von 14 Tagen nach Beginn der Antragstellung ausfüllen und einreichen müssen (vorher hatten sie nur sieben Tage Zeit); andernfalls werden die Antragsunterlagen im Online-System gelöscht. Und schliesslich können qualifizierte Personen jetzt in einem einzigen Antrag gegen eine Gebühr von SGD 130 mehrere Visa-Programme gleichzeitig beantragen, z. B. die Pässe für LongTerm Visit und Permanent Residence.

Die Antragsteller werden zu Beginn ihres Antragsverfahrens darüber informiert, dass sie für diese Option in Frage kommen. Diese Verbesserungen sorgen nicht nur für eine allgemeine Benutzerfreundlichkeit, sondern vereinfachen auch das Antragsverfahren für bestimmte Visaprogramme.

