CONVINUS Global Mobility Alert - Week 37.2024

Canada: Early termination of the temporary regulation that allowed visitors to apply for a work permit in Canada.

Kanada: Vorzeitige Beendigung der befristeten Regelung, die Besuchern bisher ermöglichte in Kanada eine Arbeitserlaubnis zu beantragen.

The Canadian government has announced that the temporary arrangement that allowed visitors to apply for a work permit in Canada will end with immediate effect.

The key points are:

Immigration, Refugees and Citizenship Canada had introduced the temporary scheme in August 2020 to help nationals who were unable to leave the country due to travel restrictions associated with the COVID-19 pandemic

Applications submitted before August 28, 2024 will continue to be processed under this scheme.

Additional information: This temporary arrangement allowed foreign nationals to apply for a work permit without having to leave the country, and individuals who changed their status to "visitor" could apply to work legally in Canada while they waited in the country for a decision on their new work permit application. The process for applying for a work permit will revert to the previous policy.

Summary: Originally, this temporary arrangement was not scheduled to expire until February 28, 2025, but the authorities recently stated that they are ending this arrangement earlier than expected in order to reassess the number of temporary residents in Canada and maintain the integrity of the immigration system.

Die kanadische Regierung hat angekündigt, dass die befristete Regelung, die es Besuchern bisher ermöglichte, eine Arbeitserlaubnis in Kanada zu beantragen, mit sofortiger Wirkung beendet wurde.

Die wichtigsten Punkte hierzu sind:

Die Einwanderungs-, Flüchtlings- und Bürgerrechtsbehörde Kanadas hatte die befristete Regelung im August 2020 eingeführt, um Staatsangehörigen zu helfen, die das Land aufgrund der mit der COVID-19-Pandemie verbundenen Reisebeschränkungen nicht verlassen konnten.

Anträge, die vor dem 28. August 2024 eingereicht wurden, werden weiterhin im Rahmen dieser Regelung bearbeitet.

Zusätzliche Informationen:

Diese befristete Regelung ermöglichte es ausländischen Staatsangehörigen, eine Arbeitserlaubnis zu beantragen, ohne das Land verlassen zu müssen, und Personen, die ihren Status auf "Besucher" änderten, konnten eine legale Arbeit in Kanada beantragen, während sie im Land auf eine Entscheidung über ihren neuen Arbeitserlaubnisantrag warteten. Das Verfahren für die Beantragung einer Arbeitserlaubnis wird zur vorherigen Politik zurückkehren.

Fazit:

Ursprünglich war geplant, dass diese befristete Regelung erst am 28. Februar 2025 auslaufen sollte, aber die Behörden erklärten kürzlich, dass sie diese Regelung früher als erwartet beenden, um die Zahl der sich befristet in Kanada aufhaltenden Personen neu zu bestimmen und die Integrität des Einwanderungssystems zu wahren.

Finland: Changes to applications for residence permits if the nationality differs from that of the issuing country of the passport

Finnland: Änderungen bei Anträgen auf Aufenthaltserlaubnissen, wenn die Staatsangehörigkeit von dem des Ausstellerstaats des Reisepasses abweicht

Since September 1, 2024, applicants for a residence permit must present a valid passport issued by their country of nationality. Previously, applicants for a residence permit could use passports from countries (including Finland) other than their country of nationality to verify their status (i.e. travel documents issued by third countries when individuals are unable or unwilling to obtain a passport from their own country, such as the situation of Belarusians who were able to obtain Polish or Lithuanian travel documents because they were unable to obtain a Belarusian passport).

With a few exceptions, applicants who cannot present a passport from their home country are now not entitled to a residence permit. This new requirement also applies to pending applications submitted before September 1, 2024. It may now become more difficult for the applicants concerned (and their employers) to obtain a residence permit: Some people may now not be able to obtain a residence permit, while others will have to meet further application requirements.

Seit dem 1. September 2024 müssen Antragsteller für eine Aufenthaltserlaubnis einen gültigen Reisepass vorlegen, der von dem Land ausgestellt wurde, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen. Bisher konnten Antragsteller auf eine Aufenthaltserlaubnis Pässe aus anderen Ländern (einschliesslich Finnland) als dem Land ihrer Staatsangehörigkeit zur Überprüfung ihres Status verwenden (d. h. Reisedokumente, die von Drittländern ausgestellt wurden, wenn Personen nicht in der Lage oder nicht willens sind, einen Pass ihres eigenen Landes zu erhalten, wie z. B. die Situation von Belarussen, die polnische oder litauische Reisedokumente erhalten konnten, da es ihnen nicht möglich war, einen belarussischen Pass zu erhalten).

Von wenigen Ausnahmen abgesehen haben Antragsteller, die keinen Reisepass ihres Heimatlandes vorlegen können, nun keinen Anspruch auf eine Aufenthaltserlaubnis. Diese neue Anforderung gilt auch für anhängige Anträge, die auch schon bereits vor dem 1. September 2024 eingereicht wurden. Für die betroffenen Antragsteller (und deren Arbeitgeber) kann es durch diese in Kraft getretenen Änderungen schwieriger werden, eine Aufenthaltserlaubnis zu erhalten. Einige Personen können nun möglicherweise keine Aufenthaltserlaubnis erhalten, während andere weitere Antragsvoraussetzungen erfüllen müssen.

UAE: Granting a two-month period to clarify the immigration status of persons whose residence permit has expired

VAE: Gewährung einer zweimonatigen Frist zur Klärung des Einwanderungsstatus für Personen deren Aufenthaltsbewilligung abgelaufen ist

The Emirati government recently announced that foreigners whose residence permits have expired will now be given a two-month period to clarify their immigration status.

The key points are:

The Federal Department of Identity, Citizenship, Customs and Port Security will now give individuals a two-month grace period to regularize their status or leave the country without penalty

Officials stated that all necessary measures will be taken to implement this initiative, including waiving fines and legal consequences, so that individuals will have the opportunity to either adjust their legal status or leave the country more easily.

Additional information: The current fine for overstaying with an expired residence permit is AED 50 (approximately USD 14) per day.

Die emiratische Regierung hat kürzlich angekündigt, dass Ausländern, deren Aufenthaltsgenehmigung abgelaufen ist, nun eine zweimonatige Frist zur Klärung ihres Einwanderungsstatus eingeräumt wird.

Die wichtigsten Punkte sind:

Die emiratische Behörde für Identität, Staatsbürgerschaft, Zoll und Hafensicherheit räumt nun Personen eine zweimonatige Frist ein, um ihren Status rechtskonform anzupassen oder das Land ohne Strafe zu verlassen.

Die Beamten erklärten, dass alle notwendigen Massnahmen ergriffen werden, um diese Initiative umzusetzen, einschliesslich des Verzichts auf Bussgelder und rechtliche Konsequenzen, so dass Einzelpersonen die Möglichkeit haben werden, entweder ihren rechtlichen Status anzupassen oder das Land leichter zu verlassen.

Zusätzliche Informationen: Die derzeitige Strafe für die Überschreitung der Aufenthaltsdauer mit einer abgelaufenen Aufenthaltsgenehmigung beträgt 50 AED (etwa 14 USD) pro Tag.

