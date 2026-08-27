Cambio de la Regla F-1 y J-1 de 2026: Informe sobre el Impacto en los Empleadores y en la Fuente de Talento

Informe detallado sobre el cambio de la regla F-1 y J-1 de 2026 y su impacto en empleadores y la fuente de talento en EE.UU.

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Informe detallado sobre el cambio de la regla F-1 y J-1 de 2026 y su impacto en empleadores y la fuente de talento en EE.UU.

Resumen Ejecutivo

El 17 de julio de 2026, el Department of Homeland Security (DHS — Departamento de Seguridad Nacional) publicó una regla final que modifica de manera fundamental la forma en que muchos estudiantes F-1 y visitantes de intercambio J-1 son admitidos y permanecen en Estados Unidos. La regla sustituye el sistema de larga data conocido como Duration of Status (D/S) — Duración del Estatus por períodos de admisión de duración fija y, conforme al calendario actualmente previsto, entrará en vigor el 15 de septiembre de 2026. Este informe explica la nueva regla, la demanda federal actualmente pendiente que la impugna, la transición desde el sistema D/S vigente y los asuntos que los empleadores deben monitorear.

El 17 de julio de 2026, el Department of Homeland Security (DHS — Departamento de Seguridad Nacional) publicó una regla final que modifica de manera fundamental la forma en que muchos estudiantes F-1 y visitantes de intercambio J-1 son admitidos y permanecen en Estados Unidos. La regla sustituye el sistema de larga data conocido como Duration of Status (D/S) — Duración del Estatus por períodos de admisión de duración fija y, conforme al calendario actualmente previsto, entrará en vigor el 15 de septiembre de 2026. Con frecuencia, este cambio se describe como una regla relacionada con las visas de estudiante. Sin embargo, sus posibles consecuencias se extienden mucho más allá de las universidades y de los estudiantes internacionales.

Los estudiantes internacionales constituyen una parte importante de la fuente de trabajadores altamente calificados de Estados Unidos. Muchos pasan del estatus F-1 al Optional Practical Training (OPT), STEM OPT, al patrocinio H-1B o a otras opciones migratorias basadas en el empleo. Por lo tanto, para los empleadores, la cuestión principal no consiste únicamente en determinar cómo la nueva regla modifica el estatus F-1.

La pregunta es:

¿Cómo podría afectar el nuevo sistema de períodos fijos a la fuente de talento que conecta a las universidades con los empleadores?

Este informe explica la nueva regla, la demanda federal actualmente pendiente que la impugna, la transición desde el sistema D/S vigente y los asuntos que los empleadores deben monitorear.

¿En Qué Consistía la Regla Anterior de Duration of Status?

Bajo el sistema vigente, los estudiantes F-1 generalmente son admitidos por Duration of Status, comúnmente indicado como D/S en el Formulario I-94. En lugar de recibir una fecha fija de vencimiento de su estatus migratorio, un estudiante F-1 generalmente puede permanecer legalmente en Estados Unidos mientras curse un programa de estudios autorizado, progrese normalmente en sus estudios y participe, cuando sea elegible, en capacitación práctica autorizada.

La regulación vigente -8 C.F.R. § 214.2(f)(5).-define la duración del estatus como el período durante el cual un estudiante F-1 cursa un programa de estudios de tiempo completo o participa en capacitación práctica autorizada después de completar sus estudios. Este sistema vincula el estatus migratorio principalmente con el cumplimiento continuo por parte del estudiante de los requisitos del programa F-1, en lugar de hacerlo depender de una única fecha fija de vencimiento de su período de admisión.

¿Qué Cambia con la Nueva Regla de 2026?

La regla final del DHS, publicada en 91 Fed. Reg. 44976 el 17 de julio de 2026, cambia las clasificaciones F, J e I de un sistema de admisión basado en duration of status a un sistema de admisión por un período de tiempo fijo. Para los no inmigrantes F-1 y J-1, el período de admisión autorizado generalmente corresponderá a la duración del programa, pero no podrá exceder de cuatro años. Las personas que necesiten tiempo adicional podrían tener que solicitar una Extension of Stay (EOS) — Extensión de Estadía ante USCIS.

La regla final también incluye varios cambios adicionales que afectan a los estudiantes F-1. Entre ellos:

Los períodos de admisión para personas con estatus F-1 y J-1 generalmente estarán limitados a la duración autorizada del programa, hasta un máximo de cuatro años.

Los estudiantes que necesiten tiempo adicional podrían tener que presentar una solicitud de Extension of Stay.

Se aplicarán determinadas restricciones a los cambios de institución educativa, objetivos académicos y niveles académicos.

Los estudiantes F-1 de nivel de posgrado estarán sujetos a restricciones adicionales para transferirse de institución educativa o modificar sus objetivos académicos durante un programa, sujeto a determinadas excepciones.

Para los estudiantes sujetos a la nueva regla, el período estándar posterior a la finalización de los estudios para prepararse para salir de Estados Unidos se reducirá de 60 días a 30 días .

. Determinados plazos relacionados con OPT se ajustarán para tomar en cuenta el período más corto disponible para preparar la salida del país.

Las fechas fijas de vencimiento del estatus migratorio se convertirán en un plazo adicional que los estudiantes, las universidades y los empleadores podrían tener que monitorear.

Es importante destacar que el DHS señala en la regla final que las disposiciones H-1B cap-gap propiamente dichas no están siendo modificadas mediante esta reglamentación y afirma que, por lo tanto, el ciclo H-1B no debería verse afectado directamente. La preocupación para los empleadores radica, en cambio, en la capa adicional de gestión del estatus migratorio que rodeará a los estudiantes antes de que lleguen a la transición de OPT a H-1B o logren completarla.

Antes y Después: D/S vs. Admisión por Período Fijo

Bajo el sistema anterior, el proceso era:

Cumplimiento con los requisitos del programa → D/S → OPT/STEM OPT → posible transición a H-1B

Bajo el nuevo sistema, los empleadores y los trabajadores extranjeros podrían tener que considerar cada vez más el siguiente proceso:

Cumplimiento con los requisitos del programa + fecha fija de vencimiento del I-94 → posible Extension of Stay → OPT/STEM OPT → H-1B u otro estatus

Este cambio no elimina el OPT ni el sistema H-1B cap-gap. Sin embargo, sí añade otra fecha límite migratoria que podría tener que coordinarse con los estudios, la autorización de empleo, los viajes internacionales y la planificación del patrocinio migratorio.

¿Qué Ocurre con los Estudiantes que Ya se Encuentran Bajo D/S?

La regla final contiene disposiciones de transición para los no inmigrantes F y J que ya se encuentren en Estados Unidos bajo D/S cuando la regla entre en vigor. El DHS señala que muchos estudiantes F-1 actuales podrían continuar beneficiándose de las protecciones de transición durante el período correspondiente de su programa académico o de OPT, sujeto a las disposiciones detalladas de la regla. La regla también establece consecuencias especiales cuando una persona sale de Estados Unidos y posteriormente solicita ser readmitida bajo el nuevo sistema de períodos de admisión fijos.

Esto hace que los viajes internacionales sean particularmente importantes durante el período de transición. Los empleadores no deben asumir que todos los empleados con estatus F-1 se verán afectados de la misma manera el 15 de septiembre. El historial de admisión de la persona, su Formulario I-94, su Formulario I-20, su estatus OPT, sus viajes, la fecha de finalización de su programa y futuras solicitudes migratorias pueden ser factores relevantes.

La Demanda Federal que Impugna la Regla

El 18 de agosto de 2026, una coalición que incluye a Presidents' Alliance on Higher Education and Immigration, NAFSA: Association of International Educators, organizaciones de educación superior y grupos laborales presentó una demanda ante el Tribunal Federal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts. Los demandantes buscan detener la aplicación de la regla antes de su fecha de entrada en vigor prevista para el 15 de septiembre.

Entre otros argumentos, los impugnantes sostienen que la regla del DHS es arbitraria y caprichosa en virtud de la Administrative Procedure Act y que el DHS no abordó adecuadamente las cargas que el cambio podría imponer a estudiantes, académicos, universidades y al sistema de educación internacional. Los demandantes también han presentado una moción solicitando una preliminary injunction — medida cautelar preliminar o, alternativamente, un summary judgment, es decir, una sentencia sumaria.

A la fecha de este informe, la regla continúa programada para entrar en vigor el 15 de septiembre de 2026, a menos que una orden judicial, una novedad derivada del proceso de revisión del Congreso o una acción federal posterior modifique ese calendario.

Debido a que la regla final está clasificada como una regla de importancia mayor sujeta a revisión del Congreso (major rule subject to congressional review), el propio DHS señala que la fecha de entrada en vigor podría cambiar. Asimismo, indica que, si eso ocurre, publicará un aviso en el Federal Register.

¿Por Qué Debería Importarles Esta Regla a los Empleadores?

Para muchos empleadores en Estados Unidos, el estatus F-1 representa el inicio de una trayectoria laboral de mayor duración:

Universidad en Estados Unidos

→ F-1

→ OPT

→ STEM OPT, si la persona es elegible

→ H-1B u otra categoría migratoria basada en el empleo

→ Empleo a largo plazo

Una fecha adicional de vencimiento del estatus migratorio puede afectar esta trayectoria, incluso si las reglas de elegibilidad para OPT y H-1B continúan estando disponibles.

Cronograma de Contratación

Los empleadores que contratan estudiantes internacionales podrían necesitar información más completa sobre el cronograma migratorio antes de elaborar planes de fuerza laboral a largo plazo. La fecha de vencimiento del EAD, por sí sola, podría no reflejar toda la situación.

Planificación para la Retención de Empleados

Las empresas que tengan la intención de conservar a un empleado con estatus F-1 después del OPT podrían beneficiarse de evaluar con mayor anticipación estrategias como la H-1B, la O-1, la residencia permanente basada en el empleo u otras alternativas.

Riesgo Relacionado con los Viajes

Los viajes internacionales pueden adquirir especial importancia durante la transición entre el sistema D/S y el sistema de admisión por períodos fijos. Los equipos de recursos humanos no deberían tratar los viajes como una cuestión exclusivamente personal cuando el marco migratorio de un empleado pueda cambiar al momento de su readmisión a Estados Unidos.

Coordinación Entre la Universidad y el Empleador

Los reclutadores, los equipos de recursos humanos, los empleados, los Designated School Officials (DSO) y los abogados de inmigración podrían necesitar una coordinación más estrecha cuando los plazos relacionados con el estatus migratorio coincidan con la graduación, el OPT, el STEM OPT o el patrocinio por parte del empleador.

¿Qué Ocurre con el OPT y la Ruta Hacia la H-1B?

La nueva regla no elimina el OPT, el STEM OPT ni las disposiciones H-1B cap-gap. El DHS declara expresamente que las disposiciones H-1B cap-gap no están siendo modificadas mediante esta reglamentación. Por lo tanto, el problema no es que desaparezca la ruta tradicional F-1 → OPT → H-1B. El problema es que los estudiantes y los empleadores podrían tener que gestionar esa trayectoria junto con un período fijo de admisión migratoria y posibles requisitos de Extension of Stay.

Para una explicación detallada del sistema actual de OPT, STEM OPT, registro H-1B y cap-gap, consulte la guía de Akalan Law:

Del Campus al Mundo Corporativo: La Guía Definitiva para la Transición de F-1 OPT a H-1B

Esa guía explica la trayectoria laboral subyacente. Este informe se concentra específicamente en los problemas adicionales de planificación creados por la regla de 2026.

Qué Deben Monitorear los Empleadores

Los empleadores que contraten o retengan graduados con estatus F-1 deberían monitorear especialmente seis áreas.

1. La Demanda Federal

Una medida cautelar preliminar u otra decisión judicial podría retrasar, bloquear o modificar la implementación de la regla.

2. La Fecha de Entrada en Vigor del 15 de Septiembre

Hasta que el DHS o un tribunal indiquen lo contrario, los empleadores no deberían asumir que la fecha de implementación será aplazada.

3. Fechas de Vencimiento del Formulario I-94

Bajo el nuevo sistema, las fechas fijas de admisión podrían convertirse en un componente más importante de la planificación migratoria.

4. Plazos de OPT y STEM OPT

Los empleadores deberían continuar monitoreando la vigencia del EAD, al mismo tiempo que comprenden cómo el estatus F-1 más amplio del empleado interactúa con el nuevo sistema de períodos fijos.

5. Viajes Internacionales

Los empleados que estén considerando viajar deberían evaluar si la salida de Estados Unidos y su posterior readmisión podrían afectar qué conjunto de reglas de transición les resulta aplicable.

6. Decisiones de Patrocinio

Los empleadores que dependen de graduados internacionales podrían beneficiarse de evaluar las opciones de patrocinio con mayor anticipación, en lugar de esperar hasta el final del período de OPT.

Lista de Verificación de Acciones para Empleadores

Los empleadores deberían considerar:

identificar a los empleados que actualmente trabajan bajo OPT o STEM OPT;

revisar las fechas de vencimiento relevantes de los Formularios I-94, I-20 y de los EAD;

identificar a los empleados que podrían necesitar en el futuro patrocinio H-1B u otra alternativa de patrocinio migratorio;

solicitar a los empleados que informen con anticipación cualquier viaje internacional previsto;

coordinar con abogados de inmigración cuando los períodos de admisión y los plazos de autorización de empleo se superpongan;

monitorear el litigio federal pendiente; y

basarse en el DHS, USCIS, el Federal Register y los expedientes judiciales, en lugar de depender únicamente de reportes de prensa al tomar decisiones migratorias.

La Cuestión Más Amplia de la Fuente de Talento

La regla de 2026 demuestra por qué la inmigración basada en el empleo debe considerarse cada vez más como parte de la planificación de la fuerza laboral, en lugar de tratarse como un simple trámite documental realizado al final del período de autorización de empleo de un trabajador. La pregunta tradicional de recursos humanos podría haber sido:

¿Cuándo vence el OPT de este empleado?

Ahora, una pregunta más útil podría ser:

¿Cuáles son todos los plazos relacionados con el estatus migratorio, la admisión, la autorización de empleo, los viajes, las extensiones y el patrocinio que podrían afectar la capacidad de este empleado para continuar formando parte de nuestra fuerza laboral?

Para las empresas que contratan graduados internacionales altamente calificados, esta diferencia puede influir en los calendarios de contratación, la planificación de retención, el cumplimiento normativo y el acceso a largo plazo a talento especializado.

Monitor de la Regla F-1/J-1 de Akalan Law

Este informe se actualizará a medida que se produzcan acontecimientos importantes, entre ellos:

una decisión sobre la solicitud de medida cautelar preliminar;

cualquier cambio en la fecha de entrada en vigor del 15 de septiembre;

nuevas directrices de implementación emitidas por el DHS, USCIS, ICE o el Department of State;

cambios que afecten los procedimientos de Extension of Stay; o

acontecimientos importantes que afecten el OPT, STEM OPT, los viajes o las transiciones de estatus patrocinadas por empleadores.

Conclusión

El cambio en la regla F-1 y J-1 de 2026 representa un ajuste significativo en la gestión del estatus migratorio para estudiantes internacionales y empleadores en Estados Unidos. Aunque el OPT y el sistema H-1B cap-gap permanecen intactos, la introducción de períodos de admisión fijos añade complejidad a la planificación migratoria. Los empleadores deben estar atentos a las fechas de vencimiento y coordinar estrechamente con universidades y abogados de inmigración para asegurar una transición fluida para sus empleados internacionales.

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