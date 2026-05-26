L-1 Vize Gereklilikleri 2026

Küresel şirketler için 2026 yılında L-1 vize gerekliliklerini anlamak, kilit personeli ABD'ye transfer etmede stratejik bir avantaj sağlar. Uygunluk kriterleri, belgeler, maliyetler ve zaman çizelgeleri hakkında kapsamlı rehber.

Yönetici Özeti

2026 yılında L-1 vize gerekliliklerini anlamak, kilit personelini Amerika Birleşik Devletleri’ne transfer etmek isteyen çok uluslu şirketler için yalnızca bir uyum meselesi değil, aynı zamanda stratejik bir iş kararıdır. L-1 vizesi, yöneticileri, üst düzey yöneticileri ve özel bilgiye sahip çalışanları sınırlar ötesinde yeniden konumlandırmak isteyen şirketler için mevcut en güçlü araçlardan biri olmaya devam etmektedir. Ancak birçok işletme, önlenebilir prosedürel hatalar nedeniyle haftalar, hatta bazen aylar kaybetmektedir. Bu rehber, uygunluk ve belgelerden maliyetler ve zaman çizelgelerine kadar büyüyen işletmelerin L-1 vizesi hakkında bilmesi gereken her şeyi ele almaktadır.

Giriş

L-1 Vizesi Nedir?

Gerekliliklere geçmeden önce, L-1 vizesinin ne anlama geldiğini ve kimlere hizmet ettiğini netleştirmek faydalı olacaktır. L-1 vizesi, göçmen olmayan vize sınıflandırması altında yer alan bir vizedir ve uluslararası şirketlerin—çok uluslu organizasyonlar dahil—çalışanlarını yurtdışındaki bağlı şirketlerinden, iştiraklerinden, şubelerinden veya ana şirketlerinden ABD’deki bir birime transfer etmelerine olanak tanır. Bu vize, özellikle uygun pozisyonlarda çalışan ve yeterli süre yurtdışında istihdam edilmiş şirket içi transferler için tasarlanmıştır.

L-1 vizeleri altında iki ayrı kategori bulunmaktadır:

L-1A Vizesi: Üst düzey yöneticiler ve yöneticiler için. Bu çift niyetli vize, başlangıçta üç yıla kadar geçerlidir ve toplamda yedi yıla kadar uzatılabilir. Ayrıca EB-1C yeşil kart sponsorluğu için yaygın bir yol sunar.

L-1B Vizesi: Özel bilgiye sahip çalışanlar için. İlk dönem için geçerlidir ve en fazla beş yıla kadar uzatılabilir.

Çalışanınız için hangi kategorinin uygun olduğunu anlamak, sürecin ilk kritik adımıdır.

Diğer birçok çalışma vizesinin aksine, L-1 vizesi yıllık kota veya çekilişe tabi değildir; bu da çalışan transferine ihtiyaç duyan uluslararası şirketler için daha öngörülebilir bir seçenek haline getirir.

2026 İçin Temel L-1 Vize Gereklilikleri

L-1 vize gerekliliklerini karşılamak hassasiyet gerektirir. Hem çalışan hem de başvuruyu yapan işveren belirli uygunluk kriterlerini karşılamalıdır. USCIS her başvuruyu titizlikle inceler ve küçük belge eksiklikleri bile sürecinize aylar ekleyebilecek Ek Kanıt Taleplerine (RFE) yol açabilir. İşte temel uygunluk kriterleri:

1. Kuruluşlar Arasında Nitelikli İlişki

ABD’deki şirket ile yabancı işveren arasında nitelikli bir kurumsal ilişki bulunmalıdır. Kabul edilen yapılar şunlardır:

Ana şirket (yabancı şirket ABD şirketine sahiptir)

Bağlı ortaklık (ABD şirketi yabancı şirkete sahiptir)

İştirak (her ikisi de aynı ana şirket tarafından sahiplenilir)

Şube (aynı tüzel kişiliğin birden fazla ülkede faaliyet göstermesi)

Şirketlerin bu ilişkiyi açıkça ortaya koymak için organizasyon şemaları, ortaklık anlaşmaları ve finansal kayıtlar sunmaları gerekir. Kurumsal yapının yeterince belgelenmemesi, mevcut L-1 vize düzenlemeleri kapsamında RFE’lerin en yaygın nedenlerinden biridir.

2. Yurtdışında Önceki Çalışma

Transfer edilecek çalışan, ABD’ye giriş başvurusundan hemen önceki üç yıl içinde en az bir yıl boyunca nitelikli yabancı kuruluşta kesintisiz çalışmış olmalıdır. Bu çalışma tam zamanlı ve uygun bir pozisyonda gerçekleşmiş olmalıdır.

3. Nitelikli Pozisyon (Geçmişte ve Şimdi)

Çalışan, yurtdışında yönetici, üst düzey yönetici veya özel bilgi gerektiren bir pozisyonda çalışmış olmalı ve ABD’ye benzer nitelikte bir pozisyonda çalışmak üzere gelmelidir. USCIS, hem önceki görevi hem de ABD’deki planlanan görevi ayrı ayrı değerlendirecektir.

Yönetsel veya Üst Düzey Yönetici Kapasitesi şunları içerir:

Diğer profesyonellerin çalışmalarını yönlendirmek veya önemli bir fonksiyonu yönetmek

İş operasyonları üzerinde üst düzey takdir yetkisi kullanmak

İşe alma, işten çıkarma veya personel kararlarını önerme yetkisine sahip olmak

Özel Bilgi (Specialized Knowledge) şunları içerir:

Şirketin ürünleri, hizmetleri veya süreçleri hakkında özgün bilgi

Kuruluşun yöntemleri veya sektördeki uygulamaları hakkında ileri düzey uzmanlık

Özel bilginin belgelenmesi son yıllarda giderek daha fazla incelenmektedir ve göçmenlik avukatları; performans değerlendirmeleri, organizasyon şemaları, teknik belgeler ve üst düzey yöneticilerden alınan mektupları içeren güçlü kanıt paketleri hazırlanmasını şiddetle tavsiye etmektedir.

Yeni Ofis L-1 Başvuruları: Daha Yüksek Risk, Daha Fazla İnceleme

Şirketiniz ABD’de yeni bir ofis açıyorsa, L-1 vize süreci ek bir karmaşıklık katmanı kazanır. Yeni ofis düzenlemeleri kapsamında, ilk vize yalnızca bir yıl için verilir. Bu sürenin sonunda şirket, ABD operasyonunun yönetici veya üst düzey yönetici pozisyonunu destekleyecek kadar büyüdüğünü göstermek zorundadır.

Yeni ofis başvuruları için temel gereklilikler şunlardır:

Fiziksel bir ABD ofis alanı (kira sözleşmeleri gereklidir)

Şirketin finansal sürdürülebilirliğini gösteren güvenilir bir iş planı

ABD operasyonlarını destekleyecek yeterli sermayeye sahip olunduğuna dair kanıt

Önümüzdeki üç yıl için öngörülen organizasyon yapısı

Birçok şirket, bir yıllık uzatma aşamasındaki incelemenin ciddiyetini hafife alır. İlk günden itibaren deneyimli göçmenlik danışmanlarıyla çalışmak, sonuçları önemli ölçüde iyileştirir.

Maliyetli Gecikmelere Yol Açan Yaygın Hatalar

İyi kaynaklara sahip şirketler bile L-1 vize başvurularında önlenebilir sorunlarla karşılaşabilmektedir. Firmamızın en sık karşılaştığı sorunlar şunlardır:

ABD ve yabancı kuruluşlar arasındaki nitelikli ilişkinin yetersiz şekilde kanıtlanması

Yönetici, üst düzey yönetici veya özel bilgi kapasitesini açıkça ortaya koymayan belirsiz iş tanımları

Yabancı işverene ait eksik veya tutarsız vergi ve bordro kayıtları

Çalışanın önceki görevindeki karar alma yetkisinin belgelenmemesi

Yeni ofis başvurularında uzatma aşamasındaki kanıt yükünün hafife alınması

USCIS tarafından gönderilen bir Ek Kanıt Talebi (RFE), sürecinize 3 ila 6 ay ekleyebilir. Bir ret kararı süreci daha da geriye atar ve temyiz veya yeniden başvuru gerektirebilir. Uzman hazırlıkla önlem almak her zaman daha iyi bir iş kararıdır.

Blanket (Toplu) L-1 Başvuruları: Kurumsal Çözüm

ABD’ye düzenli olarak çalışan transfer eden büyük çok uluslu şirketler için Blanket L-1 başvurusu, uygun yöneticiler, üst düzey yöneticiler ve özel bilgiye sahip çalışanlar için süreci hızlandıran bir ön onay mekanizmasıdır. Her çalışan için ayrı ayrı başvuru yapmak yerine, blanket başvuru sayesinde birden fazla çalışan tek bir şirket çapında başvuru kapsamında USCIS’e sunulabilir. Blanket başvuru kapsamında olmayan çalışanlar ise bireysel başvuru sürecinden geçmek zorundadır.

Blanket L-1 başvurusu için gereklilikler şunlardır:

ABD’deki şirketin en az bir yıldır faaliyette olması

Organizasyonun üç veya daha fazla yerli ve yabancı şube, iştirak veya bağlı ortaklığa sahip olması

Şirketin belirli eşik kriterlerini karşılaması (örneğin yıllık ABD satışlarının 25 milyon dolar veya daha fazla olması VEYA ABD’de 1.000’den fazla çalışanı bulunması VEYA son 12 ayda en az 10 onaylı L-1 başvurusu yapılmış olması)

Blanket onayı alındıktan sonra, bireysel çalışanlar yurtdışındaki konsolosluklar aracılığıyla işleme alınabilir ve bu da uygun şirketler için görevlendirme süreçlerini önemli ölçüde hızlandırır. Blanket başvuru kapsamında olmayan çalışanlar, USCIS’e bireysel başvuru yapmak zorundadır.

L-1 Vize Düzenlemeleri: Değişen Ortamda Uyum Sağlamak

L-1 vize düzenlemeleri son birkaç yılda artan bir incelemeye tabi tutulmuştur ve 2026 da istisna değildir. USCIS özellikle şu konulara vurgu yapmaya devam etmektedir:

Transfer edilen çalışanlar için ücret ve çalışma saatleri uyumu

Yerinde denetim yetkisi; USCIS görevlileri işveren lokasyonlarına habersiz ziyaretler gerçekleştirebilir

Üçüncü taraf yerleştirme kısıtlamaları; L-1B çalışanları, başvuruyu yapan şirket yerine üçüncü tarafın çalışanı gibi görünecek şekilde başka iş yerlerine yerleştirilemez

Düzenleyici gelişmelerin önünde kalmak sürekli dikkat gerektirir. Deneyimli göçmenlik danışmanlarıyla proaktif bir ilişki kuran şirketler, değişimlere hızlı uyum sağlama ve uyumsuzluk risklerinden kaçınma konusunda çok daha avantajlıdır.

L-1 Vizesinin Kısıtlamaları

L-1 vizesi, çok uluslu şirketler ve yabancı işverenler için ABD’ye kilit yetenekleri transfer etmede güçlü bir araçtır; ancak uyumu sürdürmek ve maliyetli aksaklıklardan kaçınmak için dikkatle uyulması gereken belirli kısıtlamalar içerir.

En önemli sınırlamalardan biri, L-1 vizesi sahibinin yalnızca vizeye sponsor olan işveren için çalışmaya yetkili olmasıdır. Bu, istihdamın, yabancı şirket ile belgelenmiş nitelikli ilişkisi bulunan ABD’deki kuruluşla sınırlı olduğu anlamına gelir. L-1 vizesi sahipleri başka bir şirkette çalışamaz, bağımsız yüklenici olarak faaliyet gösteremez veya ek işler alamaz. Bu vize, yalnızca şirket içi transferler için tasarlanmıştır ve sadece özel bilgiye sahip olanların veya yönetici/üst düzey yönetici pozisyonunda bulunanların ABD’de çalışmasına izin verir.

Kalma süresi de önemli bir kısıtlamadır. Yönetici veya üst düzey yönetici pozisyonunda transfer edilen L-1A vizesi sahipleri ABD’de en fazla yedi yıl kalabilir. Özel bilgiye dayalı olarak transfer edilen L-1B vizesi sahipleri ise en fazla beş yıl ile sınırlıdır. Bu maksimum süreler dolduğunda, kişi ABD’den ayrılmalı ve yeni bir L-1 vizesine başvurabilmek için en az bir yıl kesintisiz olarak ülke dışında kalmalıdır. Bu kural, çalışanın aynı işverenle ya da yurtdışındaki farklı bir nitelikli şirketle çalışıp çalışmadığına bakılmaksızın uygulanır.

L-1 vizesi ayrıca başvuruda belirtilen iş ve işverene bağlıdır. Vize sahibinin iş görevleri önemli ölçüde değişirse veya aynı şirketler grubu içinde bile olsa farklı bir işverene geçmek isterse, ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS) tarafından yeni bir L-1 başvurusunun yapılması ve onaylanması gerekir. Bu durum, çalışanın yurtdışındaki nitelikli istihdamını sürdürmesinin ve ABD’de bulunduğu süre boyunca yönetici, üst düzey yönetici veya özel bilgi rolünde kalmasının önemini vurgular.

Aile üyeleri—eşler ve 21 yaş altı evli olmayan çocuklar—L-2 bağımlı vizeleri ile L-1 vizesi sahibine eşlik edebilir. L-2 vizesine sahip eşler çalışma izni başvurusu yapabilir; ancak çalışmaya başlamadan önce USCIS’ten Çalışma İzni Belgesi (EAD) almaları gerekir. L-2 vizesine sahip çocuklar çalışma izni alamaz, ancak ABD’de eğitim görebilir.

Başvuru süreci de ek gereklilikler içerir. Başvuruyu yapan işveren; ABD ve yabancı kuruluşlar arasındaki nitelikli ilişkiye dair kanıt, çalışanın yurtdışındaki uygun istihdamına dair belge ve çalışanın yönetici, üst düzey yönetici veya özel bilgi pozisyonunu destekleyen dokümantasyon sunmalıdır. Yeni ofis L-1 başvurularında ayrıca yeterli fiziksel alan ve çalışanın rolünü destekleyecek güvenilir bir plan da gösterilmelidir.

Ek bir ücret karşılığında premium işlem seçeneği mevcuttur ve bu, L-1 başvurularının değerlendirme sürecini hızlandırır. Ancak bu hizmet, temel uygunluk kriterlerini değiştirmez veya onay garantisi vermez; tüm standart belge ve uyum yükümlülükleri geçerliliğini korur.

Özetle, L-1 vizesi çok uluslu şirketler ve çalışanları için önemli avantajlar sunarken, kısıtlamalara sıkı şekilde uyulması kritik öneme sahiptir. İşverenler ve çalışanlar, vize süresi boyunca tüm istihdam şartlarının, nitelikli ilişkilerin ve belge gerekliliklerinin karşılandığından emin olmalıdır. Deneyimli göçmenlik hizmetleriyle çalışmak, hem işverenin hem de başvuru sahibinin bu karmaşıklıkları yönetmesine ve değişken düzenleyici ortamda uyum sağlamasına yardımcı olur.

Neden Deneyimli Bir Göçmenlik Hukuku Bürosuyla Çalışmalısınız?

L-1 vizesi güçlü bir araçtır, ancak yalnızca doğru şekilde kullanıldığında. Mevcut düzenleyici ortam; titiz belge hazırlığı, USCIS değerlendirme süreçleri hakkında derin bilgi ve sadece formları doldurmanın ötesine geçen stratejik dosya hazırlığı gerektirir. Akalan Hukuk Bürosu olarak, L-1 vize başvuruları ve uyum süreçleri dahil olmak üzere kapsamlı göçmenlik hizmetleri sunuyor, başvurunuzun her aşamasını uzmanlıkla yönetiyoruz.

Firmamız, çok uluslu şirketlere şirket içi transfer stratejileri konusunda onlarca yıllık deneyim sunmaktadır. Sizin işiniz için göçmenliğin yalnızca idari bir süreç değil, aynı zamanda rekabet avantajı olduğunu biliyoruz. İnsan kaynakları ekipleri, şirket hukuk danışmanları ve üst düzey yöneticilerle birlikte çalışarak küresel yeteneğinizin verimli, uyumlu ve zamanında hareket etmesini sağlıyoruz.

İster ilk L-1 başvurunuzu yapıyor olun, ister karmaşık bir yeni ofis kurulum sürecini yönetiyor olun ya da birden fazla iş biriminde blanket L başvurusu ile ölçekleniyor olun, organizasyonunuz için doğru stratejiyi oluşturmaya hazırız.

Sıklıkla Sorulan Sorular

1. L-1 vizesi nedir ve kimler başvurabilir?−

L-1 vizesi, çok uluslu şirketlerin çalışanlarını yurtdışındaki bir ofisten ABD’deki bağlı şirket, iştirak, şube veya ana şirkete transfer etmelerine olanak tanıyan göçmen olmayan bir çalışma vizesidir. Başvurabilmek için çalışan, son üç yıl içinde en az bir yıl boyunca yabancı kuruluşta kesintisiz olarak yönetici, üst düzey yönetici veya özel bilgi gerektiren bir pozisyonda çalışmış olmalıdır. L-1A yöneticiler ve üst düzey yöneticiler için, L-1B ise özel bilgiye sahip çalışanlar içindir.

2. L-1A ve L-1B vizesi arasındaki fark nedir?−

L-1A vizesi yöneticiler ve üst düzey yöneticiler içindir; başlangıçta üç yıla kadar verilir ve toplamda yedi yıla kadar uzatılabilir. Genellikle EB-1C yeşil karta giden stratejik bir yol olarak kullanılır.

L-1B vizesi ise şirketin ürünleri, süreçleri veya sistemleri hakkında özel bilgiye sahip çalışanlar içindir ve en fazla beş yıl geçerlidir. 2025 mali yılında L-1A başvurularının onay oranı %91,8, L-1B başvurularının ise %92,3 olmuştur. Ancak L-1B için kanıt standardı son yıllarda önemli ölçüde daha sıkı hale gelmiştir.

3. L-1 vize başvuru süreci ne kadar sürer?−

Başvuru süresi, USCIS’in ilgili hizmet merkezine bağlı olarak değişir. Standart işlem süresi genellikle altı aya kadar sürebilir. Ek ücret karşılığında premium işlem seçeneği vardır ve bu durumda 15 iş günü içinde yanıt alınır. Zaman hassasiyeti olan transferler için premium işlem önerilir.

5. L-1 vizesi yeşil karta dönüşebilir mi?−

Evet. L-1A vizesi “çift niyetli” bir vizedir ve EB-1C kategorisi üzerinden kalıcı oturuma geçiş sağlar. Bu süreç, PERM gerektirmediği için diğer kategorilere göre daha hızlıdır. L-1B sahipleri de yeşil karta başvurabilir ancak süreç daha karmaşıktır.

6. Şirketim ABD’de yeni bir ofis açıyorsa ne olur?−

Yeni ofis başvuruları daha sıkı incelenir. İlk vize yalnızca bir yıl için verilir. Bu sürede şirketin aktif faaliyet gösterdiğini ve pozisyonu destekleyecek seviyeye ulaştığını kanıtlaması gerekir. Uzatma aşamasında finansal belgeler, çalışan sayısı, kira sözleşmeleri ve organizasyon gelişimi sunulmalıdır.

7. L-1 vizesi sahibi ailesini getirebilir mi?−

Evet. Eş ve 21 yaş altı bekar çocuklar L-2 vizesi ile gelebilir. Eşler çalışma hakkına sahiptir (ayrı EAD başvurusu gerekmeyebilir). Çocuklar çalışamaz ancak eğitim alabilir.

8. Blanket L-1 başvurusu nedir?−

Şirketlerin her çalışan için ayrı başvuru yapmak yerine toplu başvuru yapmasına olanak tanır. Şirketin en az 1 yıl faaliyet göstermesi, 3+ bağlı kuruluşu olması ve belirli finansal/operasyonel eşikleri karşılaması gerekir. Süreci ciddi şekilde hızlandırır.

9. L-1 başvuruları neden reddedilir veya RFE alır?

En yaygın nedenler:

• Yetersiz kurumsal ilişki kanıtı

• Belirsiz iş tanımları

• Tutarsız bordro/vergi kayıtları

• Karar alma yetkisinin belgelenmemesi

• Yeni ofislerde yetersiz faaliyet kanıtı

RFE süreci 3–6 ay geciktirebilir.

10. Neden bir göçmenlik hukuk bürosu ile çalışılmalı?−

L-1 başvuruları yalnızca form doldurmaktan ibaret değildir. Küçük hatalar bile redde veya uzun gecikmelere yol açabilir. Deneyimli avukatlar, USCIS değerlendirme mantığını bilir ve riskleri önceden azaltır. Bu nedenle profesyonel destek bir maliyet değil, stratejik bir yatırımdır.

Sonuç

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.