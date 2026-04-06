10 En İyi Çalışma Vizesi Seçeneği (ABD- 2026 Yılı)

Giriş

2024’te ABD’ye kabul edilen göçmenlerin yaklaşık %40’ı çalışma vizeleriyle geldi. 2013’ten bu yana çalışma vizelerine yönelik başvurular keskin biçimde arttı; ancak yıllık vizelerdeki kota ve kontenjanlar aynı hızda genişlemedi. Bu nedenle talep, arzın üzerine çıkarak başvuru başına düşen başarı oranını azalttı ve rekabeti önemli ölçüde artırdı.

ABD çalışma vizeleri iki ana gruba ayrılır: geçici (göçmen olmayan) ve kalıcı (göçmen). Hangi vize türünün sizin için doğru olduğunu netleştirmezseniz, binlerce dolara mal olabilecek gecikmeler yaşayabilir ve ciddi zaman kaybedebilirsiniz. Ancak doğru seçimi yaparsanız, hızlı onay alma veya hatta kalıcı oturum (Green Card) yolunu açma şansınız oldukça yüksektir.

Gerçek şu ki, hangi vizenin sizin için en uygun olduğunu anlamak oldukça zor olabilir. İşte bu noktada göçmenlik danışmanlık hizmetleri büyük fark yaratır, hem uygun olup olmadığınızı değerlendirir hem de tüm süreç boyunca size rehberlik eder.

Bu makalede, 2026 yılında fark yaratacak 10 vize türünü ele alacağız, herkesin konuştuğu H-1B çekilişinden, EB-5 ve E-2 gibi yatırımcı vizelerine kadar. Bu vizeler iki ana gruba ayrılır: geçici çalışma izni sağlayan göçmen olmayan vizeler ve doğrudan Green Card’a götürebilecek göçmen vizeler. Ayrıca unutmayın: işlem süreleri, maliyetler ve onay alma olasılığı her vize türüne göre büyük farklılık gösterir.

Önemli olan, sizin için en uygun olanı belirlemektir. Sadece işiniz değil, aynı zamanda bütçeniz ve zaman planınız da önemli. Şimdi detaylara geçelim.

H-1B Vizesi: Yabancı Çalışanlar İçin Uzmanlık Gerektiren İşler

H-1B Vizesi Nedir?

H-1B, ABD’li işverenlerin yurtdışından çalışan getirerek yüksek düzeyde uzmanlık gerektiren geçici pozisyonları doldurmasına olanak tanıyan bir göçmen olmayan vizedir. Yazılım mühendisleri, veri bilimcileri, doktorlar, muhasebeciler, mimarlar ve araştırmacılar buna örnektir.

H-1B alabilmek için işin “uzmanlık gerektiren meslek” kategorisine girmesi gerekir. Yani genellikle ilgili alanda en az lisans derecesi gerektiren bir iş olmalıdır.

Başlangıçta 3 yıl geçerlidir ve 3 yıl daha uzatılabilir, yani toplamda 6 yıla kadar kalabilirsiniz. Ayrıca bu vize “çifte niyetli” bir vizedir; yani H-1B ile çalışırken aynı zamanda Green Card başvurusu yapabilirsiniz ve bu durum vize şansınızı olumsuz etkilemez.

H-1B Vizesi Şartları ve Uygunluk

İşin, uzmanlık gerektiren meslek olarak kabul edilmesi için şu kriterlerden birini karşılaması gerekir:

İş için standart olarak lisans derecesi gerekli olmalı

Aynı sektörde benzer işler genellikle lisans gerektiriyor olmalı

İşveren bu pozisyon için genelde lisans talep ediyor olmalı

İş, ancak lisans mezunu bir kişinin yapabileceği kadar uzmanlık gerektiriyor olmalı

Başvuru sahibi olarak:

Akredite bir kurumdan lisans dereceniz olmalı veya eşdeğer iş deneyimine sahip olmalısınız

Yurtdışı diplomanız varsa ABD standartlarına uygunluğu değerlendirilmiş olmalıdır

Bazı durumlarda mesleki lisans veya sertifikalar eğitim yerine geçebilir

İşveren ayrıca Çalışma Bakanlığı’na (DOL) Labor Condition Application sunmalıdır. Bu başvuruda:

Size adil ücret ödeneceği

Yerel çalışanların zarar görmeyeceği

taahhüt edilir.

Toplam kota 85.000’dir:

65.000 genel kontenjan

20.000 ABD’de ileri derece (master/doktora) yapmış kişiler için

2026 itibarıyla USCIS maaşa dayalı çekiliş sistemine geçti. Daha yüksek maaşlı pozisyonlar daha fazla çekiliş hakkı elde eder. Örneğin:

Seviye IV maaş → 4 çekiliş hakkı

Seviye I maaş → 1 çekiliş hakkı

Ayrıca bazı başvurular için 100.000 dolarlık ek ücret uygulanabilir.

İşlem Süresi ve Başvuru Adımları

Kayıt dönemi: 4 Mart – 19 Mart

Sonuçlar: genellikle 31 Mart

İşveren kayıt başına 215 dolar öder.

Not: Bu ücretler makalenin yazıldığı tarihte geçerli olan USCIS başvuru ücretleridir. USCIS zaman zaman ücretleri güncelleyebileceği için başvuru yapmadan önce en güncel ücretleri resmi internet sitesinden kontrol etmeniz önerilir.

Başvurunuz seçilirse:

İşveren DOL’a Labor Condition Application sunar (7–10 gün) USCIS’e Form I-129 gönderilir USCIS başvuruyu inceler

Standart işlem süresi: 6–12 ay

Premium işlem: 15 gün (ek ücretle)

USCIS, başvurunun eksiksiz olup olmadığını ve işin gerçekten uzmanlık gerektirip gerektirmediğini detaylı inceler. Ek belge talepleri süreci birkaç ay uzatabilir.

ABD dışındaysanız konsolosluktan vize almanız gerekir. ABD içindeyseniz doğrudan statü değişikliği mümkün olabilir.

H-1B Vizelerinin Avantajları ve Dezavantajları

H-1B vizesinin bazı önemli avantajları vardır. Taşınabilirlik kuralları sayesinde işveren değiştirmek oldukça kolaydır; yeni işvereniniz transfer dilekçesini sunduğu anda çalışmaya başlayabilirsiniz. Eşiniz ve çocuklarınız H-4 bağımlı statüsü alır ve bazı H-4 eşleri çalışma izni de alabilir, bu gerçekten oyunun kurallarını değiştiren bir avantajdır. Bu vize, yalnızca belirli anlaşmalara bağlı ülkelerle sınırlı değildir; neredeyse her ülkeden başvuru sahibine açıktır.

Şimdi dezavantajlara açıkça bakalım. Çekiliş sistemi gerçekten çok zorludur, eğer Level I ücret düzeyinde bir pozisyon için başvuruyorsanız seçilme ihtimaliniz %15,29’dur. Bu hiç de iç açıcı değildir. İşverenler, 3.000 doların üzerine çıkabilen başvuru masraflarını karşılamak zorundadır. Ayrıca bu vizeyle yalnızca altı yıl kalabilirsiniz, bu da Green Card sürecinde değilseniz yeniden başvurmadan önce bir yıl ABD dışında kalmanız gerektiği anlamına gelir. Bir de zamanlama oldukça katıdır, dilekçeler ancak 1 Nisan’dan sonra verilebilir ve en erken başlangıç tarihi 1 Ekim’dir.

H-2A Vizesi: Geçici Tarım İşçileri

H-2A Vizesine Genel Bakış

Amerikan tarımı büyük bir iş gücü açığıyla karşı karşıya ve H-2A vize programı, ABD hükümetinin bu açığı kapatmaya yönelik temel girişimidir. H-2A, tarım sektöründe geçici veya mevsimlik işlerde çalışacak yabancı işçiler için bir vizedir. Ekim, hasat veya hayvancılık yönetimi için yeterli Amerikalı işçi bulamayan çiftlikler, ihtiyaç duydukları süre boyunca dışarıdan iş gücü getirmek için bu vizeyi kullanabilir.

H-2A’yı diğer birçok çalışma vizesinden ayıran en önemli özelliklerden biri, her yıl onaylanabilecek kişi sayısına ilişkin herhangi bir üst sınırın olmamasıdır. Ne çekiliş var, ne bekleme listesi, ne de umutla sıra bekleme durumu. Şartları karşılıyorsanız yer bulursunuz. H-2A vizesi özellikle geçici tarım işçileri içindir ve yalnızca bu vize kapsamında uygun kabul edilen ülkelerin vatandaşlarına veya uyruklularına açıktır.

Ama çok da rahatlamayın, bu süreç hiç de kolay değildir. Sistemin işlemesi için üç farklı federal kurum devrededir. Çalışma Bakanlığı, iş gücü sertifikalarından ve kurallara uyumun denetlenmesinden sorumludur. USCIS, işveren dilekçeleriyle ilgilenir. Dışişleri Bakanlığı ise yurtdışındaki konsolosluklarda yapılan vize başvurularını yürütür. Yani işverenler, çalışanları daha ABD’ye gelmeden önce tüm bu farklı devlet sistemleri arasında ciddi bir bürokratik süreçten geçmek zorundadır.

İşçiler, geçici iş gücü sertifikasında belirtilen süre boyunca, birer yıllık dönemler halinde H-2A statüsü alır. Toplamda en fazla üç yıl kalabilirler. Bundan sonra tekrar gelebilmek için ABD dışında kesintisiz 60 gün geçirmeleri gerekir.

H-2A Vizesine Kimler Uygundur?

İşverenler keyfi olarak H-2A işçisi getirmeye karar veremez, buna gerçekten ihtiyaç duyduklarını kanıtlamaları gerekir. Yapılan iş tarımsal nitelikte olmalı ve geçici ya da mevsimlik özellik taşımalıdır. Ayrıca geçerli bir Federal Employer Identification Number (federal işveren kimlik numarası) ve ABD’de gerçek, fiziksel bir iş yeri bulunmalıdır. İş de tam zamanlı olmalı ve genellikle on ay veya daha kısa sürmelidir.

Yalnızca uygun ülkelerin vatandaşı veya uyruklu olan başvuru sahipleri, bazı istisnalar dışında H-2A vizesine hak kazanabilir. Temel şart, işi yapabilecek Amerikalı işçilerin bulunmadığını gösterebilmektir, yani işverenler, yabancı iş gücü talep etmeden önce aktif olarak ABD’li işçileri işe almaya çalışmak zorundadır. Ayrıca, yardıma ihtiyaç duymadan önceki 60 gün içinde ABD’li çalışanları işten çıkardılarsa H-2A işçisi çalıştıramazlar.

Devam eden işe alım yükümlülüğü de vardır, işverenler, sözleşme süresinin yarısına kadar nitelikli ABD’li işçilerin başvurularını kabul etmeye devam etmek zorundadır. Bu uygulama, ABD’li çalışanların iş fırsatlarını korumaya yardımcı olur. Elbette, H-2A işçilerinin getirilmesi, aynı işi yapan Amerikalı çalışanların ücretlerine veya çalışma koşullarına zarar vermemelidir.

H-2A İşlem Süresi Ne Kadardır?

H-2A başvurularının zamanlaması oldukça nettir. Standart başvuruların, işçilerin işe başlaması istenen tarihten 60 ila 75 gün önce yapılması gerekir. Acil durumlarda ise en az 45 gün önce başvuru yapılabilir. İyi haber şu ki, eksiksiz başvuruların işlem süresi genellikle yalnızca 19 takvim günüdür. Eksik başvurular ise yaklaşık 36 gün sürer.

Süreç – Adım Adım Rehber

Süreç şu şekilde işler: Önce işveren, eyalet iş gücü kurumuna bir tarım işi ilanı verir. Bu aşama tamamlandıktan sonra, H-2A başvurusu Çalışma Bakanlığı’nın Ulusal İşlem Merkezine sunulur. Bu başvuru onaylandıktan sonra işverenler USCIS’e Form I-129’u verir. Son olarak işçiler, kendi ülkelerindeki ABD konsolosluklarında gerçek vizeleri için başvuruda bulunur.

H-2A Vizesinin Avantajları ve Sınırlamaları

H-2A programı işverenler için önemli avantajlar sunar. Sayısal bir kota yoktur, bu da özellikle yoğun sezonlarda ihtiyaç duyduğunuz işçileri bulabileceğiniz anlamına gelir. Ayrıca H-2A çalışanları için sosyal güvenlik ve Medicare vergisi ödemeniz gerekmez. Bu vize, yabancı çalışanların tarım sektöründe ekimden hasada kadar uzanan geçici veya mevsimlik işlerde çalışmasına olanak tanır.

Ancak bu avantajlar bazı önemli yükümlülüklerle birlikte gelir. Öncelikle, federal güvenlik standartlarına uygun ücretsiz konaklama sağlamak zorundasınız. Ayrıca konaklama ile iş yeri arasında günlük ulaşımı sağlamak da zorunludur. İşçilere genellikle asgari ücretin üzerinde olan “Adverse Effect Wage Rate” ödenir. İşçilerin pasaportlarına veya göçmenlik belgelerine el koyamazsınız ve sözleşmenin yarısına ulaştıklarında ulaşım ve yaşam giderlerini geri ödemeniz gerekir.

Bu nedenle, H-2A programı iş gücü sorununu çözebilir, ancak işverenler için ne ucuz ne de kolay bir çözümdür.+

H-2B Vizesi – Mevsimlik Tarım Dışı İşçiler

H-2B Vizesine Genel Bakış

Eğer mevsimlik bir iş yürütüyorsanız, turistik bölgelerdeki oteller, peyzaj şirketleri, inşaat ekipleri veya deniz ürünleri işleme tesisleri gibi, ve Amerikalı işçi bulmakta zorlanıyorsanız, H-2B vizesi sizin için kritik bir çözüm olabilir. Bu vize, tarım dışı geçici işler için yabancı işçi getirmenizi sağlar.

H-2B vizelerinde yıllık 66.000 kota vardır. Bu sayı şu şekilde bölünür:

1 Ekim – 31 Mart arasında başlayacak işler için 33.000

1 Nisan – 30 Eylül arasında başlayacak işler için 33.000

İlk dönemde kullanılmayan vizeler ikinci döneme devredilir, ancak bir sonraki mali yıla aktarılmaz. H-2B vizesi yalnızca belirlenmiş ülkelerin vatandaşlarına açıktır.

2026 yılında ciddi iş gücü açığı yaşayan işletmeler için iyi bir haber var: Eğer işçi bulamamak işletmeye ciddi zarar verecekse, 64.716 ek vize sunulmaktadır. Bu vizeler, işçilerin işe başlama tarihine göre üç gruba ayrılır. Ayrıca 2023, 2024 veya 2025 yıllarında H-2B çalışanı kullanmış işverenler için geri dönen işçilere öncelik tanınır.

İşçiler, geçici iş gücü sertifikasında belirtilen süre boyunca çalışabilir. Vizeler birer yıllık dönemlerle uzatılabilir ve toplamda en fazla üç yıl kalınabilir. Bu süreden sonra tekrar başvuru yapabilmek için ABD dışında en az 60 gün geçirilmesi gerekir.

H-2B Vizesi İçin Uygunluk Şartları

Çalışma Bakanlığı, iş gücü ihtiyacının gerçekten geçici olduğundan emin olmak ister. Bu ihtiyaç dört kategoriye ayrılır:

Tek seferlik ihtiyaç: Kısa süreli, geçici bir durum

Kısa süreli, geçici bir durum Mevsimlik ihtiyaç: Yılın belirli dönemlerinde tekrarlayan iş

Yılın belirli dönemlerinde tekrarlayan iş Yoğunluk ihtiyacı (peak load): Mevcut çalışanlara ek olarak geçici destek ihtiyacı

Mevcut çalışanlara ek olarak geçici destek ihtiyacı Aralıklı ihtiyaç: Sürekli olmayan, dönemsel iş gücü ihtiyacı

Başvuru sahiplerinin, yalnızca belirlenmiş ülkelerin vatandaşı olması gerekir. Ayrıca işveren, ABD’de bu işi yapabilecek yeterli, istekli ve uygun işçi bulunmadığını kanıtlayan geçici iş gücü sertifikası almalıdır. H-2B işçileri, Amerikalı çalışanların ücretlerini veya çalışma koşullarını olumsuz etkileyecek şekilde kullanılamaz.

H-2B Vizesi Süreci ve Zamanlama

Başvuru süreci genellikle baştan sona 4–6 ay sürer.

İşçilere ihtiyaç duyulmadan en az 60 gün önce geçerli ücret belirlemesi talep edilmelidir

İşe alım başlamadan 75–90 gün önce eyalet iş gücü kurumlarına başvuru yapılmalıdır

Ulusal İşlem Merkezi başvuruları genellikle 7 iş günü içinde inceler. İş gücü sertifikası onaylandıktan sonra işveren USCIS’e Form I-129 sunar. Son aşamada işçiler kendi ülkelerindeki ABD konsolosluklarında vize başvurusu yapar.

H-2B Programının Temel Avantajları ve Dezavantajları

H-2B programı, birden fazla sektörde ciddi iş gücü açığı yaşandığında oldukça kullanışlıdır ve bu işler için yüksek eğitim veya özel uzmanlık gerekmez. Üniversite diploması veya belirli nitelikler aranmadan geçici pozisyonlar için çalışan istihdam edebilirsiniz. H-2B vizeleri, ihtiyaç duyulan süreyle sınırlı geçici vizelerdir. Ayrıca tek bir dilekçeyle birden fazla çalışan talep edebilirsiniz, başvuru başına en fazla 25 kişi.

Ancak bazı dezavantajları da vardır. Yıllık kota nedeniyle sınırlı sayıda yer için diğer şirketlerle rekabet etmek zorundasınız. Ayrıca başvuruların doğru kurumlara ve doğru tarihlerde yapılması oldukça karmaşık olabilir. Çalışanlarınız daha önce H veya L statüsünde bulunmuşsa, bu süre H-2B kapsamında izin verilen 3 yıllık maksimum süreye dahil edilir.

L-1 Vizesi: Yurtdışından Yetenek Transferi

L-1A ve L-1B Vizeleri Arasındaki Fark

Çok uluslu şirketler için L-1 programı büyük bir avantajdır, yıllık kota yoktur, çekiliş yoktur ve kontenjan tükenmesi gibi bir sorun yaşanmaz. L-1 vizesi, aynı şirketin yurtdışındaki bir ofisinden ABD’deki ofisine transfer edilecek çalışanlar içindir. Bunun için çalışanın son 3 yıl içinde en az 1 yıl o şirkette çalışmış olması gerekir.

L-1 vizesi iki kategoriye ayrılır:

L-1A : Üst düzey yöneticiler ve idari pozisyonlar içindir. Şirketi yöneten, stratejik kararlar alan ve ekipleri yöneten kişiler bu kategoriye girer. USCIS sadece unvana değil, gerçekten bu düzeyde iş yapılıp yapılmadığına bakar. Bu kişiler toplamda 7 yıla kadar kalabilir ve bu süre içinde Green Card sürecini tamamlayabilir.

Üst düzey yöneticiler ve idari pozisyonlar içindir. Şirketi yöneten, stratejik kararlar alan ve ekipleri yöneten kişiler bu kategoriye girer. USCIS sadece unvana değil, gerçekten bu düzeyde iş yapılıp yapılmadığına bakar. Bu kişiler toplamda 7 yıla kadar kalabilir ve bu süre içinde Green Card sürecini tamamlayabilir. L-1B: Şirketin ürünleri, hizmetleri veya sistemleri hakkında ileri düzeyde özel bilgiye sahip çalışanlar içindir. Bu kişiler yalnızca işlerinde iyi olmakla kalmamalı, aynı zamanda sektörde kolay bulunmayan uzmanlığa sahip olmalıdır. Maksimum kalış süresi 5 yıldır. “Blanket petition” kapsamında başvuruluyorsa lisans derecesi ve uzmanlık şartları aranır.

L-1 Vizesi Başvuru Şartları

Temel şart oldukça nettir: Başvuru sahibi, son 3 yıl içinde en az 1 yıl uygun bir yabancı şirkette çalışmış olmalıdır. Bu çalışma, yönetici, idari veya özel uzmanlık gerektiren bir pozisyon olmalıdır.

Ayrıca ABD’deki şirket ile yurtdışındaki şirket arasında gerçek bir ticari ilişki bulunmalıdır:

Ana şirket

Bağlı şirket

Şube

İştirak

Her iki şirket de aktif olarak faaliyet göstermeli ve düzenli olarak mal veya hizmet sunmalıdır. Sadece bir ofise sahip olmak yeterli değildir.

Yeni bir ABD ofisi açılıyorsa USCIS daha sıkı değerlendirme yapar. İşveren:

Gerçek bir iş yeri sağlamalı

Bir yıl içinde yönetici/uzman pozisyonunu destekleyecek iş hacmini gösterebilmelidir

Yeni ofis için L-1A vizeleri başlangıçta yalnızca 1 yıl verilir

İşlem Süresi ve Başvuru Adımları

Standart L-1 işlem süresi yaklaşık 6,5 aydır.

Ek 2.805 dolar ödeyerek premium işlem ile 15 iş günü içinde sonuç alınabilir

Not: Bu ücretler makalenin yazıldığı tarihte geçerli olan USCIS başvuru ücretleridir. USCIS zaman zaman ücretleri güncelleyebileceği için başvuru yapmadan önce en güncel ücretleri resmi internet sitesinden kontrol etmeniz önerilir.

Başvuru süreci:

İşveren, detaylı şirket belgeleri ve iş tanımlarıyla birlikte Form I-129’u sunar USCIS başvuruyu değerlendirir

Büyük şirketler için “blanket petition” süreci oldukça kolaylık sağlar. Şu şartları sağlayan şirketler bu yöntemi kullanabilir:

ABD ve yurtdışında en az 3 ofis

Son 12 ayda en az 10 L-1 onayı

25 milyon dolar yıllık gelir veya ABD’de 1.000’den fazla çalışan

Bu durumda çalışanlar doğrudan konsoloslukta başvuru yapabilir, ayrıca USCIS başvurusu gerekmez.

Neden L-1 Vizesi Tercih Edilmeli?

L-1 vizesinin en büyük avantajı belirsizliği ortadan kaldırmasıdır. Çekiliş yoktur, bu nedenle planlama yapmak çok daha kolaydır. Ayrıca çifte niyetli bir vizedir, yani Green Card başvurusu yapabilirsiniz.

L-1A sahipleri, EB-1C kategorisi üzerinden kalıcı oturum için güçlü bir fırsata sahiptir. Bu sayede diğer Green Card süreçlerinde zorunlu olan iş gücü sertifikası aşamasını atlayabilirler. L-2 statüsündeki eşler otomatik olarak çalışma izni alır. L-1A uzatmalarıyla toplamda 7 yıla kadar kalabilirsiniz, bu da kalıcı oturum almak için yeterli süre sağlar.

O-1 Vizesi: Gerçekten Olağanüstü Kişiler İçin

“Olağanüstü Yetenek” Ne Anlama Gelir?

O-1 vizesi, alanında en üst düzeyde olan kişiler içindir, USCIS’e göre bu, alanınızda en üst seviyedeki küçük bir yüzdeye dahil olmanız anlamına gelir. Bu sadece iyi olmak değildir, dünya çapında üstün olmak anlamına gelir.

Bu vize iki kategoriye ayrılır:

O-1A : Bilim, eğitim, iş dünyası ve spor alanlarını kapsar. Sürekli ulusal veya uluslararası tanınırlık göstermeniz gerekir.

Bilim, eğitim, iş dünyası ve spor alanlarını kapsar. Sürekli ulusal veya uluslararası tanınırlık göstermeniz gerekir. O-1B: Sanat, film ve televizyon alanları içindir. Tanınmışlık ve prestij ile ayırt edilmeniz gerekir. Film ve TV alanında genellikle ortalamanın çok üzerinde bir yetenek göstermeniz beklenir.

Buradaki en önemli kavram “süreklilik”tir. Tek bir başarı yeterli değildir, göçmenlik yetkilileri zaman içinde devam eden başarı ve tanınma görmek ister.

O-1 Vizesi İçin Gereklilikler

Başvuru için belirlenen 8 kriterden en az 3’ünü karşılamanız gerekir.

Ulusal veya uluslararası ödüller (ör. Nobel, Grammy, Olimpiyat madalyası)

Seçkin profesyonel kuruluşlara üyelik

Hakkınızda saygın yayınlarda çıkan haberler veya makaleler

Alanınızda jüri/ değerlendirici olarak görev almak

Önemli bilimsel, akademik veya ticari katkılar yapmak

Akademik makaleler yayımlamak

Saygın kuruluşlarda kritik görevlerde bulunmak

Alanınızdakilere kıyasla yüksek gelir elde etmek

Başvuru sürecinde Form I-129 ve tüm destekleyici belgeler sunulur.

Ayrıca:

Alanınızdan bir uzman veya meslek kuruluşundan yazılı görüş alınmalıdır

Film/TV alanında sendika ve yönetim kuruluşlarından onay gerekir

İşvereniniz sözleşme ve iş planı sunmalıdır

İşlem Süresi

Standart işlem süresi yaklaşık 11 aydır

Premium işlem (2.965 $) ile 15 iş günü içinde sonuç alınabilir.

Not: Bu ücretler makalenin yazıldığı tarihte geçerli olan USCIS başvuru ücretleridir. USCIS zaman zaman ücretleri güncelleyebileceği için başvuru yapmadan önce en güncel ücretleri resmi internet sitesinden kontrol etmeniz önerilir.

Başvurunun en az 45 gün önceden yapılması önerilir

O-1 Vizesinin Avantajları

Yıllık kota yoktur (çekiliş yok)

İlk etapta 3 yıl çalışma izni verilir

1 yıllık uzatmalarla sınırsız süre devam edilebilir

Başlangıçtan 10 gün önce giriş, bitişten 10 gün sonra çıkış mümkündür

Çifte niyetli vizedir (Green Card başvurusu yapılabilir)

Aile üyeleri O-3 statüsü alır:

Eğitim alabilirler

Ancak çalışma izni yoktur

Birden fazla işveren için ayrı ayrı başvuru yapılabilir

Sonuç: Eğer gerçekten alanınızda üst düzey bir uzmansanız ve bunu kanıtlayabiliyorsanız, O-1 vizesi diğer birçok vizeden daha esnektir.

EB-2 Vizesi: İleri Derece Sahipleri

EB-2 Green Card Kategorileri

EB-2, doğrudan kalıcı oturum (Green Card) sağlayan bir çalışma vizesidir. İleri dereceli profesyoneller veya bilim, sanat ve iş dünyasında üstün yetenekli kişiler içindir.

Genellikle iş gücü sertifikası gerekir. Üç ana yol vardır:

İleri derece: Yüksek lisans veya üzeri diploma

Yüksek lisans veya üzeri diploma Olağanüstü yetenek: Alanında belirgin üstünlük

Alanında belirgin üstünlük National Interest Waiver (NIW): ABD’ye önemli katkı sağlayacak kişiler için sertifika muafiyeti

Eğitim ve Deneyim Şartları

İleri derece:

ABD’de lisansüstü diploma

Yurt dışı diplomanın ABD eşdeğeri olması gerekir

Alternatif:

Lisans + mezuniyet sonrası 5 yıl ilerleyici deneyim

Ancak işin kendisi de ileri derece gerektirmelidir.

Olağanüstü yetenek başvuruları için 6 kriterden en az 3’ü gerekir:

Akademik kayıtlar

En az 10 yıl deneyimi gösteren belgeler

Lisanslar

Yüksek maaş

Meslek kuruluşu üyelikleri

Mesleki tanınırlık

İş Gücü Sertifikası (Labor Certification) Süreci

Çoğu EB-2 başvuru sahibi, Çalışma Bakanlığı üzerinden PERM iş gücü sertifikası sürecinden geçmek zorundadır, ve bu süreç oldukça karmaşıktır. İşveren önce geçerli ücret belirlemesi alır ve ardından işe alım süreci yürütür, ilanlar yayınlanır ve Eyalet İş Gücü Kurumları aracılığıyla duyurular yapılır. Başvuru sahibinin iş için gerekli beceri, eğitim ve deneyim kombinasyonuna sahip olduğunu kanıtlaması gerekir. Tüm PERM süreci genellikle Form I-140 başvurusu yapılmadan önce 8 ila 12 ay sürer.

Bazı meslekler bu süreçten muaf tutulur. Profesyonel hemşireler ve fizyoterapistler Schedule A Grup I kapsamındadır. Olağanüstü yeteneğe sahip bilim insanları, sanatçılar ve performans sanatçıları Grup II’ye girer National Interest Waiver (NIW) başvuru sahipleri ise çalışmalarının ABD için önemli olduğunu kanıtlayarak PERM sürecini atlayabilir.

EB-2 Vizesi İşlem Süresi

Form I-140 başvurusu ortalama 8 ila 14 ay içinde sonuçlanır Premium işlem ile bu süre 45 iş gününe düşürülebilir

Bundan sonra başvuru sahibinin öncelik tarihinin güncel hale gelmesini beklemesi gerekir. Form I-485 (statü değişikliği) işlemi genellikle yaklaşık 7 ay sürer

Green Card ve Çalışma Vizesi Karşılaştırması

EB-2’nin en büyük avantajı kalıcı oturum sağlamasıdır. Green Card sahibi olduğunuzda:

Yenileme derdi yoktur

İşveren sponsorluğuna bağlı kalmazsınız

İş değiştirme özgürlüğünüz vardır

Green Card sahipleri herhangi bir işverende çalışabilir. Ayrıca eşiniz ve 21 yaş altı çocuklarınız da türev Green Card alabilir İş değiştirseniz bile çalışma izniniz geçerliliğini korur, bu, H-1B veya L-1 gibi vizelere göre büyük bir avantajdır.

EB-3 Vizesi: Nitelikli ve Niteliksiz İşçiler

EB-3 Türleri ve Uygunluk

EB-3, ileri derecesi olmayan ancak ABD’de yaşamak isteyen çalışanlar içindir. Üç kategori vardır :

Nitelikli işçiler: En az 2 yıl eğitim veya deneyim gerektiren işler (ör. elektrikçi, aşçı, teknisyen)

En az 2 yıl eğitim veya deneyim gerektiren işler (ör. elektrikçi, aşçı, teknisyen) Profesyoneller: Lisans derecesi gerektiren işler (ör. mühendis, muhasebeci, öğretmen)

Lisans derecesi gerektiren işler (ör. mühendis, muhasebeci, öğretmen) Diğer işçiler: Eğitim veya deneyim gerektirmeyen işler (ör. temizlik görevlisi, hizmet sektörü çalışanları)

İş Teklifi ve Sertifikasyon Süreci

EB-3 süreci oldukça zorludur. ABD merkezli bir işverenden kalıcı ve tam zamanlı iş teklifi gerekir. Çoğu durumda başvuruyu işveren yapar.

İşverenin:

PERM kapsamında iş gücü sertifikası alması gerekir

ABD’de uygun işçi bulunmadığını kanıtlaması gerekir

İşveren:

İş ilanı verir

Başvuruları değerlendirir

Ücret verilerini sunar

Gerekli belgeleri DOL’a iletir

Sertifika onaylandıktan sonra işveren Form I-140 başvurusunu yapar ve:

İşin gerçek olduğunu

Başvuru sahibinin uygun olduğunu

Maaşı ödeyebileceğini

kanıtlamalıdır

EB-3 Süresi

EB-3 süreci genellikle 1 ila 3 yıl sürer , ancak daha uzun da sürebilir.

İş gücü sertifikası: 10–18 ay

I-140 işlem süresi: ~8 ay (premium ile 15 gün)

Ancak en büyük gecikme, öncelik tarihinin güncellenmesini beklemektir. Ardından Form I-485 işlemi:

7 ila 32,5 ay sürebilir

EB-3 Avantajları ve Dezavantajları

Avantajlar:

Kalıcı oturum sağlar

Görece düşük maliyetlidir

Aile üyeleri Green Card alabilir

İşveren bağımlılığı ortadan kalkar

Dezavantajlar:

Yıllık kota (~40.000 vize)

Niteliksiz işçiler için sadece 10.000 kontenjan

Ülke başına %7 sınırı

Bu durum özellikle Hindistan ve Çin gibi ülkelerden başvuranlar için ciddi bekleme sürelerine yol açar

EB-5 Vizesi: Yatırımcı Göçmen Programı

EB-5 Yatırım Şartları

EB-5 vizesi oldukça nettir: büyük bir yatırım yaparsınız ve her şey yolunda giderse Green Card alırsınız. Bu program, 1990’larda yabancı yatırımı ve istihdam yaratımını artırmak için oluşturulmuştur

“Büyük yatırım” derken ciddi miktarlardan bahsediyoruz:

Standart yatırım: 1,05 milyon dolar

Hedeflenmiş İstihdam Alanı (TEA): 800.000 dolar

Bu para sadece bankada duramaz, risk altında, aktif bir işletmeye yatırılmalıdır.

TEA iki türdür:

Kırsal alanlar (20.000’den az nüfus)

Yüksek işsizlik bölgeleri (%150 ulusal ortalamanın üzerinde)

Altyapı projeleri de düşük yatırım kapsamına girer

EB-5 Reform ve Integrity Act kapsamında öncelikli kategoriler:

Kırsal projeler: %20 kota

Yüksek işsizlik: %10

Altyapı: %2

Yani kırsal projeler hem daha ucuz hem de daha avantajlıdır.

İstihdam şartı:

Yatırımınız en az 10 tam zamanlı ABD çalışanı yaratmalı veya korumalıdır

Regional center: doğrudan + dolaylı işler sayılır

Doğrudan yatırım: çalışanlar doğrudan işletmede olmalıdır

Kimler EB-5 Başvurusu Yapmalı?

EB-5 şu kriterlere bakmaz:

Eğitim

İngilizce seviyesi

İş deneyimi

Önemli olan:

Yatırım kaynağının yasal olması

Geçerli kaynaklar:

Maaş

İş gelirleri

Varlık satışı

Miras

Hediye

Kredi

Ancak tüm bunlar belgelerle kanıtlanmalıdır.

EB-5 Süreci ve Zamanlama

Kırsal projeler: 6–12 ay

Standart projeler: 18–36 ay

ABD’deyseniz I-526E ile birlikte statü değişikliği başvurusu yapabilirsiniz.

Koşullu Green Card aldıktan sonra:

I-829 ile koşul kaldırma: ~45 ay

Aile Avantajları

Eş ve 21 yaş altı çocuklar dahil edilir

Herkes Green Card alır

Serbest çalışma ve eğitim hakkı vardır

5 yıl sonra vatandaşlık başvurusu yapılabilir.

E-2 Vizesi: Anlaşmalı Yatırımcı Vizesi

E-2 Vizesi Temelleri

E-2 vizesi, ABD ile ticaret anlaşması olan 70’ten fazla ülkenin vatandaşları için geçerlidir. Bu, kalıcı değil, geçici (non-immigrant) bir vizedir.

Uygun ülkeler arasında:

İspanya, Kolombiya, Meksika

Almanya, Kanada, İngiltere, Türkiye vb.

Şartlar:

İşletmenin en az %50’sine sahip olmak

İşletmeyi yönetmek ve geliştirmek

İşletme:

Gerçek ve aktif olmalı

Pasif yatırım (ör. sadece gayrimenkul) olmamalıdır

Aile üyeleri:

Eş ve 21 yaş altı çocuklar gelebilir

Vatandaşlık şartı aranmaz

Yatırım Miktarı ve İş Gereksinimleri

Yasal olarak belirlenmiş sabit bir minimum yatırım yoktur

Ancak yatırım:

İşletmenin maliyetine göre “önemli” olmalıdır

Örnek:

Hizmet sektörü: 60.000 – 100.000 dolar

Ekipman yoğun işler: daha yüksek yatırım

Orantılılık ilkesi:

İş ne kadar küçükse, yatırım oranı o kadar yüksek olmalıdır.

Önemli Şartlar

Para gerçekten riske atılmış olmalı

Bankada pasif şekilde tutulamaz

İşletme “marjinal” olmamalıdır

Yani:

Sadece sizi geçindirmekle kalmamalı

Ekonomiye katkı ve istihdam yaratmalıdır

E-2 Vizesi İşlem Süreci ve Yenileme

ABD konsolosluklarında yapılan başvurular genellikle hızlıdır, yaklaşık 2 ila 4 ay sürer E-2 başvuru süreci oldukça basittir:

Başvurunun sunulması

Konsoloslukta mülakat

Gerekli idari işlemlerin tamamlanması

ABD içindeyseniz Form I-129’u USCIS’e sunarsınız. Premium işlem ile (Mart 2026 itibarıyla 2.965 dolar) 15 gün içinde sonuç alınabilir

Vize süresi:

Ülkenizle ABD arasındaki anlaşmaya bağlı olarak 5 yıla kadar olabilir

Statü yenileme:

Her 2 yılda bir yapılır

yapılır Yenileme sayısında sınır yoktur

E-2 Vizesinin Avantajları

Eşler otomatik çalışma izni alır (E-2S statüsü)

Çocuklar devlet okullarında ve üniversitelerde eğitim alabilir

Çoğu durumda eyalet içi öğrenim ücretlerinden faydalanabilir

Yıllık kota yoktur

İşletme aktif olduğu sürece süresiz olarak uzatılabilir

J-1 Vizesi: Değişim Programı

J-1 Vize Kategorileri

J-1 vizesi kültürel ve eğitimsel değişim programı içindir ve Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülür. Bu vize geçicidir, kalıcı göç için değildir.

BridgeUSA programı her yıl yaklaşık 300.000 kişiyi 200’den fazla ülkeden getirir.

13 farklı kategori vardır:

Profesörler ve araştırmacılar

Kısa süreli akademisyenler

Üniversite öğrencileri

Öğretmenler

Stajyerler ve trainees

Au pair’ler

Kamp danışmanları

Work & Travel katılımcıları

Diğer kategoriler:

Lise öğrencileri

Uzmanlar

Doktorlar

Uluslararası ziyaretçiler

Devlet ziyaretçileri

Her kategori farklı kurallara ve süre sınırlamalarına sahiptir.

Uygunluk ve Sponsor Gerekliliği

J-1 vizesine bireysel başvuru yapılamaz.

Sadece ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş sponsor kuruluşlar:

Form DS-2019 düzenleyebilir

Uygunluğu değerlendirir

Sponsorlar:

Üniversiteler

Devlet kurumları

Şirketler

STK’lar

Gereklilikler kategoriye göre değişir:

Araştırmacılar: lisans + deneyim

Öğretmenler: alanında yeterlilik

Herkes: İngilizce yeterliliği ve finansal kaynak

Ayrıca sağlık sigortası zorunludur.

J-1 Süresi ve Uzatma

Program süresi kategoriye göre değişir:

Kısa süreli akademisyen: 6 ay

Üniversite öğrencisi: 24 ay

Profesör/araştırmacı: 5 yıl

Kamp danışmanı: 4 ay

Au pair: 12 ay (+ uzatma mümkün)

Sponsor, yeni DS-2019 düzenleyerek uzatma yapabilir.

Kategori süresini aşmak için:

Dışişleri Bakanlığı onayı gerekir

Ücret: 367 dolar

Program sonunda:

30 günlük “grace period” vardır

J-1 Statüsünde Çalışma

Çalışma izni program türüne bağlıdır:

Öğretmenler, profesörler, au pair’ler vb. program kapsamında çalışabilir

Öğrenciler sponsor izni olmadan çalışamaz

Academic training:

18 ay (doktoralar için 36 ay)

Yetkisiz çalışma yasaktır.

J-2 bağımlılar:

I-765 ile çalışma izni alabilir

Ancak gelirleri ana başvuru sahibini desteklemek için kullanılamaz

Önemli Kural: 2 Yıl Ülkeye Dönüş Şartı

Bazı J-1 katılımcıları için program sonrası:

2 yıl kendi ülkelerinde bulunma zorunluluğu vardır

Bu şart: Bazı göçmenlik başvurularını kısıtlar

Bu nedenle uzun vadede ABD’de kalmayı planlayanların bu kuralı önceden kontrol etmesi çok önemlidir.

Sonraki Adımlar

Doğru vizeyi seçmek roket bilimi değil, ama tamamen tahmine dayalı da değil, nitelikleriniz, zaman planınız ve uzun vadeli hedefleriniz sizin için en doğru yolu belirler.

Eğer Green Card’a dönüşebilecek geçici bir vize istiyorsanız, H-1B ve L-1 iyi seçeneklerdir. Doğrudan Green Card almak istiyorsanız, EB-2, EB-3 ve EB-5 bunu sağlar, ancak burada bütçeniz ve sabrınız belirleyici olacaktır. Ayrıca, anlaşmalı bir ülkeden geliyorsanız ve yatırım yapacak sermayeniz varsa, E-2 vizesi, diğer vizelerdeki çekiliş karmaşasına girmeden sınırsız yenileme imkânı sunar.

Zamanlama konusu oldukça değişkendir. Örneğin, H-2A başvuruları tüm belgeler hazırsa üç haftadan kısa sürede sonuçlanabilirken, EB-3 süreçleri iki yıl veya daha uzun sürebilir. Premium işlem bazı kategorilerde süreci 15 güne kadar indirebilir, ancak bunun ek maliyeti vardır.

Yıllık kotalar süreci daha da karmaşık hale getirir. H-1B ve H-2B vizelerinde kontenjanlar hızla dolarken, L-1, O-1 ve E-2 vizelerinde kota yoktur, yani çekiliş yok ve bekleme derdi de yoktur.

Sonuç olarak: size uygun bir vize yolu mutlaka vardır, ancak şartlar, süre ve hedefler konusunda gerçekçi olmanız gerekir. Belgelerinizi hazırlayın, süreci iyi anlayın ve en güncel bilgiler için USCIS’in sunduğu göçmenlik hizmetlerini inceleyin. USCIS web sitesinde gerekli tüm formlar, talimatlar ve güncel bilgiler bulunur.

Bekleyip sürecin kolaylaşmasını ummak yerine harekete geçin. Bu işi başarabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

ABD’de hangi çalışma vizesinin onay oranı en yüksektir?

Olağanüstü yetenek sahipleri için verilen O-1 vizesi, en yüksek onay oranına sahiptir (%93,8 civarında). Bunun nedeni, bilim, sanat, iş dünyası, spor veya eğlence alanlarında üstün başarılarını kanıtlayabilen profesyonellere yönelik olmasıdır. Bu kategori, en üst düzey yetenekler için öncelikli bir vizedir ve iyi haber şu ki, bazı durumlarda işveren sponsorluğu olmadan da (self-petition) başvuru yapılabilir.

Çalışma yoluyla Green Card almanın en hızlı yolu nedir?

İstihdama dayalı Green Card için en hızlı yol genellikle EB-1 vize kategorisidir. Premium işlem ile EB-1A veya EB-1B başvuruları yaklaşık 1 yıl içinde sonuçlanabilir.

Ayrıca:

L-1A vizesi → EB-1C yoluyla Green Card (yaklaşık 18–24 ay)

yoluyla Green Card (yaklaşık 18–24 ay) Dini çalışanlar için EB-4

Yatırımcılar için EB-5 (iş gücü sertifikası gerektirmez)

Yıllık kotası olmayan ABD çalışma vizeleri var mı?

Evet, vardır. Aşağıdaki vizelerde yıllık kota bulunmaz:

L-1 (şirket içi transfer)

(şirket içi transfer) O-1 (olağanüstü yetenek)

(olağanüstü yetenek) H-2A (tarım işçileri)

(tarım işçileri) E-2 (anlaşmalı yatırımcı)

(anlaşmalı yatırımcı) J-1 (değişim programı)

Bu vizelerde çekiliş sistemi yoktur ve süreç daha öngörülebilirdir. Ayrıca dini çalışanlar için R vizesi veya EB-4 kategorisi de seçenek olabilir.

ABD yatırımcı vizesi için ne kadar para gerekir?

EB-5: 800.000 $ (kırsal veya yüksek işsizlik bölgeleri) 1.050.000 $ (standart bölgeler)

E-2: Sabit minimum yoktur Genellikle 60.000 – 100.000 $ arası (iş türüne göre değişir)



EB-5 vizesi, ABD’de istihdam yaratma şartına bağlıdır.

H-1B vizesi sahipleri Green Card alabilir mi?

Evet, alabilirler. H-1B, çifte niyetli (dual intent) bir vizedir. Bu nedenle H-1B statüsündeyken:

EB-2 veya EB-3 gibi kategoriler üzerinden Green Card başvurusu yapılabilir

gibi kategoriler üzerinden Green Card başvurusu yapılabilir Bu süreç mevcut vize statünüzü olumsuz etkilemez

