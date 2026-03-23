EB1A Vizesi Gereklilikleri

Giriş

Eğer hedefiniz EB1A sürecini başarıyla tamamlamaksa, 2026 yılında başvuruların yalnızca %54’ünün reddedildiğini bilmek sizi memnun edecektir. Ancak, neyi kanıtlamanız gerektiği konusunda sağlam bir anlayışınız yoksa bu oldukça yüksek bir başarısızlık oranıdır.

EB1A vizesi, “Olağanüstü Yetenek” için belirlenen çok yüksek standart nedeniyle “Einstein vizesi” olarak da bilinir ve ABD’de kalıcı oturum yolu arayanlar için bir hayalin gerçekleşmesidir. EB1A, Amerika Birleşik Devletleri’nde kalıcı oturum almak isteyen yüksek nitelikli yabancı çalışanlar için bir göçmen vize kategorisidir. EB1A, ayrıca seçkin profesörler/araştırmacılar ve çok uluslu yöneticiler için vizeleri de içeren geniş EB1 grubunun bir parçasıdır.

Bu özel vize, bilim, sanat, eğitim, iş dünyası veya spor alanlarında kendini kanıtlamış yetenekli yabancı kişiler için tasarlanmıştır. EB1A yeşil kartının güzel yanlarından biri, bir işveren sponsorluğu gerektirmemesidir, bu da diğer istihdam temelli vizelere kıyasla oldukça ferahlatıcı bir farktır. Ayrıca EB1A vizesi, ABD Çalışma Bakanlığı’ndan işgücü sertifikası gerektirmez; bu da birçok diğer göçmen vize kategorisine göre önemli bir avantajdır.

Ancak bu vizeyi almak ciddi bir hazırlık ve strateji gerektirir. Alanınızda dünya çapında bir performans sergilediğinizi göstermeniz gerekir, yani sürdürülebilir uluslararası tanınırlık şarttır.

EB1A Vizesi Gerekliliklerini Anlamak

EB1A Nedir ve Kimler Başvurabilir

EB1A vizesi, kalıcı oturum sağlayan birinci öncelikli istihdam temelli vizedir ve bilim, sanat, eğitim, iş dünyası veya spor gibi alanlarda olağanüstü yetenek göstermiş kişiler içindir. Bu vizeyi almak size kalıcı oturum statüsü kazandırır.

EB1A’yı gerçekten farklı kılan şey, kendi kendine başvuru (self-petition) imkânı sunmasıdır, yani ABD’de bir işveren veya iş teklifi olmadan başvurabilirsiniz. Ancak ABD’ye geldikten sonra uzmanlık alanınızda çalışmaya devam etme niyetiniz olduğunu göstermeniz gerekir. Göçmen dilekçenizin verildiği tarih, yeşil kart sürecindeki sıranızı belirleyen “öncelik tarihi” olur.

Bu, size iş teklif eden bir ABD kuruluşundan alınmış bir mektup ya da alanınızda kalmanızı sağlayacak önceden düzenlenmiş taahhütlerin kanıtı olabilir. Alternatif olarak, uzmanlık alanınızda çalışmaya devam etmek için net bir plan sunmanız da ABD’yi kalıcı olarak benimsemeye kararlı olduğunuzu gösterebilir.

Olağanüstü yeteneği kanıtlamak için kullanılan on kriter arasında büyük ödüller, hakkınızda yayımlanmış içerikler ve alanınızdaki diğer kişilere kıyasla yüksek gelir gibi unsurlar yer alır.

Kaç Kriteri Karşılamanız Gerekir

EB1A vizesine, Nobel Ödülü, Oscar veya Grammy gibi uluslararası alanda tanınmış büyük bir ödül kazanarak doğrudan hak kazanabilirsiniz. Bu tür ödüller, alanınızdaki olağanüstü yeteneğinizi ve sürekli uluslararası tanınırlığınızı gösterir.

Ancak çoğu kişi, USCIS (Amerika Birleşik Devletleri Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri tarafından belirlenen 10 zorlu kriterden en az 3’ünü karşılayarak başvurur. Bu kriterler arasında büyük ödüller kazanmak, seçkin derneklere üye olmak, hakkınızda yayın yapılması, başkalarının çalışmalarını değerlendirmek ve özgün katkılar sunmak yer alır. Ayrıca standart kriterler alanınıza uymuyorsa benzer nitelikte kanıtlar sunma seçeneği de vardır.

Üç kriteri karşılamak temel eşiği oluşturur, ancak USCIS daha sonra tüm kanıtlarınızı bütüncül olarak değerlendirir. Amaç, gerçekten sürekli ulusal veya uluslararası tanınırlığa sahip olup olmadığınızı ve alanınızın en üst seviyesinde yer alıp almadığınızı belirlemektir.

EB-1A vizesi, daha yüksek önceliğe sahip olması nedeniyle genellikle EB-2 NIW vizesine kıyasla daha hızlı işlenir.

Sürekli Ulusal veya Uluslararası Tanınırlık

EB1A vizesine başvurabilmek için başarılarınızın zaman içinde sürekli olarak tanındığını göstermeniz gerekir, yani tek seferlik bir başarı yeterli değildir. Çalışmalarınızın belirli bir süre boyunca yüksek düzeyde tanındığını kanıtlayarak sürekli ulusal veya uluslararası tanınırlık sağlamanız gerekir. Elbette bu da yıllar boyunca elde ettiğiniz başarıları destekleyen kapsamlı kanıtlar sunmayı gerektirir. USCIS sizi genel olarak değil, kendi meslek alanınızdaki diğer kişilerle karşılaştırır. Başvurunuzun kabul edilmesi için, kendi uzmanlık alanınızdaki diğer profesyonellerden açıkça önde olduğunuzu göstermeniz gerekir.

Sunduğunuz çalışmalar, uluslararası düzeyde tanındığınızı göstermeli ve alanınızdaki diğer kişiler tarafından fark edilen ve başvurulabilen somut bir etki yaratmış olmalıdır.

EB1A Vizesinin Avantajları

EB-1A vizesi, gerçekten olağanüstü yeteneklere sahip kişiler için birçok avantaj sunar. En büyük avantajlardan biri, kendi kendine başvuru yapabilmenizdir, yani bir işveren sponsorluğuna veya iş teklifine ihtiyacınız yoktur. İstihdam temelli göçmenlikte birinci öncelikli kategori olduğu için, EB-1A vizesi genellikle daha hızlı işlenir ve diğer kategorilere kıyasla daha fazla kontenjana sahiptir.

Vizeyi aldıktan sonra siz ve yakın aile üyeleriniz, özellikle eşiniz ve 21 yaş altındaki evli olmayan çocuklarınız, türev (dependent) yeşil kart almaya hak kazanırsınız. Böylece ABD’de herhangi bir işverene bağlı kalmadan yaşayabilir ve çalışabilirsiniz. Ayrıca EB-1A vizesi, ABD vatandaşlığına giden net bir yol sunar; bu da Amerika’da uzun vadeli bir yaşam kurmak isteyenler için harika bir seçenektir.

EB1A Kriterlerini Karşılamak İçin Adım Adım Süreç

Ödül ve Başarıları Belgeleme

Bu kriteri karşılamak için, aldığınız ödüllerin ulusal veya uluslararası düzeyde önemli ve tanınmış olduğunu göstermeniz gerekir. Yerel veya bölgesel ödüller genellikle yeterli değildir. Ayrıca öğrenci seviyesindeki ödüller de genellikle kabul edilmez.

Başvurunuzu desteklemek için ödül sertifikası, kazananın nasıl seçildiğine dair bilgiler (seçim kriterleri) ve ödülü veren kuruluşun itibarı hakkında açıklamalar sunmanız gerekir. Kimler adaydı? Hangi niteliklere sahip olmaları gerekiyordu? Bu tür detaylar önemlidir.

Performans sanatları gibi yaratıcı alanlarda, sektöre göre “üst düzey” kavramı değişebileceği için farklı türde ödüller veya benzer kanıtlar kabul edilebilir.

İyi haber şu: takım ödülleri de artık kabul ediliyor, ancak takım içindeki katkınızı açıkça göstermeniz gerekir.

Mesleki Derneklere Üyeliği Kanıtlama

Sadece bir meslek örgütüne üye olmak yeterli değildir. Kuruluşun kabul şartlarının çok zor olması gerekir, yani yalnızca gerçekten üstün yeteneklere sahip kişileri kabul etmesi beklenir. USCIS, alanınızdaki uzmanlar tarafından tanındığınızı görmek ister; bu nedenle özellikle akademisyenler için derneğin çalışma alanlarıyla doğrudan ilgili olması önemlidir.

Üyelik ücreti ödeyerek girilen kuruluşlar, ne kadar etkileyici görünürse görünsün, yeterli kabul edilmez. Aynı şekilde sadece aidat ödemek veya minimum deneyim şartını karşılamak gibi basit kriterler de yeterli değildir. Mezun dernekleri veya mesleki lisanslar da güçlü kanıt sayılmaz.

Sunmanız gereken belgeler arasında üyelik sertifikaları, kabul mektupları ve kuruluşun kabul şartlarının ne kadar zor olduğunu gösteren tüzükler yer alır. Kabul oranı verileri varsa bu da ek avantaj sağlar.

Çalışmalarınız Hakkında Yayınlanmış İçerikleri Toplama

Bu kriterde “yayınlanmış içerik”, sizin yazdığınız değil, sizin hakkınızda yazılmış makaleleri ifade eder. Ayrıca bu içeriklerin saygın yayınlarda yer alması gerekir; düşük kaliteli veya sansasyonel yayınlar kabul edilmez.

Başvurunuzu desteklemek için makalenin başlığı, yayın tarihi, yazarı ve yayın organının erişim veya tiraj bilgileri sunulmalıdır. Sadece adınızın geçmesi yeterli değildir, makale çalışmalarınızı ve başarılarınızı detaylı şekilde ele almalıdır.

Özgün Katkıları Gösterme

Bu noktada USCIS, katkılarınızın gerçekten özgün olduğunu ve önemli bir etki yarattığını görmek ister. Alanınızdaki diğer profesyonellerin tanıdığı ve örnek aldığı yenilikler beklenir.

Güçlü kanıtlar arasında ticarileştirilmiş patentler, çalışmalarınızın ne kadar yaygın kabul gördüğünü gösteren atıf (citation) verileri, uzman görüş mektupları ve etkinizi ortaya koyan diğer belgeler yer alır.

Hakemlik / Değerlendirici Rolünü Kanıtlama

Bu bağlamda değerlendirme yapmak, meslektaşlarınızın çalışmalarını incelemek anlamına gelir, öğrencilerin veya astların değil. Örnekler arasında akademik dergilerde hakemlik yapmak, tez jürilerinde yer almak veya sektör yarışmalarında jüri olmak sayılabilir.

Bu kriteri desteklemek için davet e-postaları, gerçekten değerlendirme yaptığınızı gösteren belgeler (örneğin süreç açıklamaları içeren mektuplar) ve alanınızda saygın bir konumda olduğunuzu kanıtlayan diğer belgeler sunulmalıdır.

Yüksek Maaş veya Ücretlendirmeyi Gösterme

Bu kriteri karşılamak için maaşınızın alanınızdaki kazananlar arasında ilk %10’luk dilimde yer aldığını göstermeniz gerekir. Eğer alanınızda yeterli veri yoksa, benzer kanıtlar kullanarak durumunuzu destekleyebilirsiniz.

Bunu kanıtlamak için W-2 formları (Maaş ve Vergi), iş sözleşmeleri, maaş bordroları gibi gelir düzeyinizi gösteren belgeleri toplamanız gerekir. Ayrıca primler, hisse opsiyonları ve diğer yan hakları toplam kazancınıza dahil etmeyi unutmayın.

Akademik Makale Yazarlığı

Bu kriter oldukça nettir: Alanınızda akademik makaleler yazdığınızı göstermeniz gerekir. Bu makalelerin profesyonel dergilerde, önemli sektörel yayınlarda veya tanınmış medya platformlarında yayımlanmış olması beklenir.

Ancak tüm yayınlar eşit değildir. USCIS, hakemli dergiler ve alanınızda saygın kabul edilen yayınlara daha fazla önem verir. Blog yazıları, kendi kendine yayımlanan içerikler veya düşük kaliteli dergiler genellikle yeterli sayılmaz.

Bunu belgelemek için makalelerinizin kopyalarını, yayın kanıtlarını, varsa dergi etki faktörlerini ve atıf sayılarını sunmalısınız. Çalışmalarınıza yapılan atıflar, araştırmanızın değerli olduğunun güçlü bir göstergesidir.

Eserlerin Sergilerde veya Gösterimlerde Sunulması

Bu kriter çoğunlukla sanat ve yaratıcı alanlarda çalışan kişiler için geçerlidir. Eserlerinizin tanınmış sergilerde, galerilerde veya gösterimlerde yer aldığını kanıtlamanız gerekir.

Her sergi yeterli değildir. USCIS, serginin saygın olmasını ve seçimin rekabetçi bir süreçten geçmiş olmasını bekler. Küçük ve herkese açık etkinlikler genellikle yeterli görülmez.

Bunu desteklemek için sergi katalogları, davetiyeler, programlar ve mekanın itibarı hakkında bilgiler sunmalısınız. Eseriniz seçilerek sergilenmişse bunu özellikle vurgulayın.

Saygın Kuruluşlarda Lider veya Kritik Rol

Bu kriterde, güçlü itibara sahip bir organizasyonda önemli bir rol üstlendiğinizi kanıtlamanız gerekir.

“Lider rol” yönetici, kurucu veya üst düzey yönetici gibi pozisyonları ifade eder. “Kritik rol” ise unvanınız dikkat çekici olmasa bile katkınızın organizasyon için vazgeçilmez olduğunu gösterir.

USCIS şu iki unsuru değerlendirir:

Kuruluşun önemi

Kuruluş içindeki rolünüzün önemi

Bunu belgelemek için iş unvanları, katkınızı açıklayan tavsiye mektupları, organizasyon şemaları ve şirketin itibarıyla ilgili kanıtlar (sıralamalar, gelir, medya görünürlüğü vb.) sunulmalıdır.

Performans Sanatlarında Ticari Başarı

Bu kriter özellikle müzik, film ve tiyatro gibi eğlence sektörlerinde çalışan kişiler için geçerlidir.

Çalışmalarınızın ölçülebilir ticari başarı elde ettiğini göstermeniz gerekir, örneğin gişe gelirleri, izlenme sayıları, albüm satışları gibi.

USCIS burada objektif veriler ister. “Popüler” olmak yeterli değildir, somut rakamlar sunmanız gerekir.

Bunu desteklemek için satış raporları, gelir verileri, listeler (örneğin müzik listeleri), izlenme istatistikleri ve sözleşmeler sunulmalıdır. Amaç, sektör ortalamasının belirgin şekilde üzerinde performans gösterdiğinizi kanıtlamaktır.

EB1A Başvuru Dosyasını Oluşturma

Kanıtları Kriterlere Göre Düzenleme

EB1A başvurunuz bir nevi hukuki dosyadır, bu nedenle USCIS görevlilerinin kolayca takip edebilmesi gerekir.

Kanıtlarınızı başvurduğunuz kriterlere göre organize edin. Her kriter için ayrı bölümler oluşturun ve net sekmeler ile numaralandırma kullanın. Ayrıca kapak mektubunuzda her belgeyi açıkça referans göstermeyi unutmayın.

Kapak mektubu, başvurunuzun yol haritasıdır, başarılarınızın ve kanıtlarınızın özetidir. Teknik bir alanda çalışıyor olsanız bile, herkesin anlayabileceği şekilde yazılmalıdır.

Güçlü Tavsiye Mektupları Hazırlama

Etkili tavsiye mektupları için, başarılarınızı ve etkinizi gerçekten anlatabilecek kişileri seçmeniz gerekir. Göçmenlik avukatları genellikle 5–7 yüksek kaliteli mektup önerir.

En iyi yaklaşım, hem bağımsız uzmanları hem de sizinle birlikte çalışmış profesyonel meslektaşları dahil etmektir. Bu sayede hem objektif doğrulama hem de detaylı gözlem sunulur.

Etkileyici Bir Kişisel Beyan Yazma

Kişisel beyanınız, ABD’de alanınızda çalışmaya devam edeceğinizi göstermelidir. Bu nedenle somut detaylar verin, hangi projeler, araştırmalar veya sözleşmeler üzerinde çalışacaksınız?

İsimler, tarihler ve detaylar ekleyin, ne kadar spesifik olursa o kadar güçlü olur. Alanınızda devamlılık gösterecek sözleşmeler veya projeler özellikle önemlidir.

Bu tür ileriye dönük kanıtlar, USCIS’in sizin yeşil kart aldıktan sonra da alanınızda aktif kalacağınıza inanmasını sağlar.

Final Değerlendirme – Belirleyici İnceleme Aşaması

Final değerlendirme (Final Merits Determination), EB1A sürecinizin gerçek anlamda nihai sınavıdır. Kanıtlarınızı sunduktan ve başlangıç uygunluk kriterlerini karşıladıktan sonra, bir USCIS görevlisi başvurunuzu derinlemesine inceleyerek gerçekten olağanüstü yeteneğe sahip olup olmadığınıza ve alanınızda sürekli ulusal veya uluslararası tanınırlık elde edip etmediğinize karar verir.

Bu kritik değerlendirme sırasında görevli yalnızca kutucuk işaretlemez, büyük resme bakar. Sunduğunuz kapsamlı belgeleri detaylı şekilde inceleyerek başarılarınızı, uluslararası tanınırlığınızı ve uzmanlık alanınızdaki genel etkinizi değerlendirir. Akademik makalelerden profesyonel yayınlara ve alanınızdaki önemli sektörel yayınlara kadar her şey incelenir. Uluslararası düzeyde tanınan ödülleriniz veya yüksek geliriniz varsa, bunlar olağanüstü yeteneğin güçlü göstergeleri olarak değerlendirilir.

Ancak mesele sadece ödüller ve yayınlar değildir. Görevli ayrıca alanınızda lider veya kritik bir rol üstlenip üstlenmediğinizi de değerlendirir, örneğin çığır açan araştırmalar, önemli projelerde kritik roller veya iş dünyasında büyük etki yaratan katkılar. Gişe gelirleri veya yüksek maaş gibi ticari başarı göstergeleri de sürekli ulusal veya uluslararası tanınırlığınızı destekleyebilir.

Final değerlendirme aşaması, başvurunuzun organizasyonu ve netliğinin en önemli olduğu noktadır. Her bir kanıt, EB-1A vizesi kriterlerini nasıl karşıladığınızı açıkça göstermelidir. Bu noktada deneyimli bir göçmenlik avukatıyla çalışmak büyük fark yaratabilir, başarılarınızı doğru şekilde sunarak uluslararası tanınırlığınızı ve olağanüstü yeteneğinizi vurgulamanıza yardımcı olur.

Sonuç olarak bu aşama, USCIS görevlisini kariyerinizin yalnızca ülkenizde değil, küresel ölçekte öne çıktığına ikna etmekle ilgilidir. Sürekli ulusal veya uluslararası tanınırlık, güçlü başarı geçmişi ve alanınızda kritik bir rol gösterirseniz, EB1A vizesi ile kalıcı oturum alma şansınız oldukça yüksektir. Dikkatli hazırlık, kapsamlı belgeler ve güçlü bir kariyer anlatımı bu aşamada en önemli araçlarınızdır.

Vize Kotaları (Visa Numbers) – Gerçek Durum

Vize kotaları, EB-1A başvuru sürecinizde belirleyici olabilir. Birinci öncelik kategorisi olduğu için EB-1A genellikle diğer istihdam temelli vizelere göre daha fazla kontenjana sahiptir. Ancak talep, yıllık limitler ve vatandaşlık ülkenize bağlı olarak vize durumu değişebilir ve bu da geçici gecikmelere yol açabilir.

En güncel durumu takip etmek için ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Vize Bülteni’ni düzenli olarak kontrol etmelisiniz. Ayrıca premium işlem seçeneğini tercih ederseniz süreci önemli ölçüde hızlandırabilirsiniz.

EB1A Yeşil Kart Sürecinizi Yönetmek

EB1A İşlem Süresi – Beklemek mi, Hızlandırmak mı?

Form I-140 için standart işlem süresi yaklaşık 24 aydır (başvuruların %80’i bu sürede sonuçlanır). Ancak beklemek istemezseniz premium işlem seçeneğiyle ek 2.965 dolar karşılığında 15 iş günü içinde sonuç alabilirsiniz.

Not: Bu ücretler makalenin yazıldığı tarihte geçerli olan USCIS başvuru ücretleridir. USCIS zaman zaman ücretleri güncelleyebileceği için başvuru yapmadan önce en güncel ücretleri USCIS’in resmi internet sitesinden kontrol etmeniz önerilir.

Bu süre içinde USCIS şu kararlardan birini verir: onay, ret, ek kanıt talebi (RFE) veya reddetme niyeti bildirimi (NOID). Süre aşılırsa ücret iade edilir. Premium işlem, süreci yaklaşık 24 ay kısaltarak ciddi zaman kazancı sağlar.

Ek Kanıt Talebine (RFE) Hazırlıklı Olun

RFE (Request for Evidence), bir ret kararı değildir, USCIS yalnızca karar vermeden önce ek açıklama istemektedir. Böyle bir durumda genellikle 87 gün içinde yanıt vermeniz gerekir.

Başarılı başvuru sahiplerinin çoğu, yeni başarılar eklemek yerine mevcut belgelerini yeniden düzenleyerek alanlarındaki etkilerini daha net şekilde göstermiştir. Yani mesele yeni kanıt eklemek değil, mevcut kanıtları daha güçlü bir şekilde sunmaktır.

Yaygın Belgeleme Hatalarından Kaçınma

Ne sunduğunuza dikkat edin, kanıtları yanlış şekilde sunarsanız başvurunuz kolayca raydan çıkabilir. Sizi gerçekten öne çıkaran yeteneklerinizi göstermeyen kanıtları dahil etmek büyük bir hatadır. “Ayın Çalışanı” gibi ödüller yeterli değildir, gerçekten rekabetçi başarılar veya iş yeriniz dışından alınmış tanınırlık gerekir.

Sadece bir iş unvanı yeterli değildir, USCIS, alanınızda gerçekten fark yarattığınızı gösteren ölçülebilir kanıtlar görmek ister. Aynı şekilde genel ve yüzeysel tavsiye mektupları da işe yaramaz, referans veren kişinin, katkılarınızın nasıl somut bir etki yarattığını açıkça anlatması gerekir.

On EB-1A kriterinin tamamını zayıf kanıtlarla karşılamaya çalışmak genellikle başarısızlıkla sonuçlanır. Bunun yerine birkaç güçlü kritere odaklanıp bunları derinlemesine desteklemek çok daha etkili bir yaklaşımdır. Ayrıca alan tanımınızı belirsiz bırakmayın, USCIS görevlileri üzerinde güçlü bir izlenim bırakmak için net ve spesifik olmalısınız.

EB-1 vize kategorisi üç alt gruba ayrılır: seçkin profesörler ve araştırmacılar (EB-1B), çok uluslu yöneticiler (EB-1C) ve olağanüstü yetenek sahipleri (EB-1A).

EB-1B için:

ABD’de yükseköğretim veya akademide karşılaştırılabilir bir araştırma pozisyonu için iş teklifine sahip olmanız gerekir (örneğin kadrolu öğretim üyeliği veya araştırma pozisyonu). Ayrıca sponsorluğu işvereniniz üstlenir. Belirli bir akademik alanda tanınmış olmanız ve bu pozisyonun size akademik kariyerinizi ilerletme imkânı sunması gerekir.

EB-1C için:

ABD dışında yönetici veya üst düzey yönetici olarak çalışmış olmanız ve ABD’de de benzer bir yönetici pozisyonunda çalışmayı planlamanız gerekir.

EB-1A için:

EB-1A bu grubun en esnek seçeneğidir, kendi kendine başvuru yapmanıza izin verir ve sizi gerçekten dünya çapında bir uzman olarak göstermeniz gerekir. Ancak kriterler oldukça yüksektir ve onay oranı EB-1B’ye kıyasla daha düşüktür. Buna karşılık EB-1A genellikle daha hızlı ilerler çünkü daha yüksek önceliğe sahiptir.

EB-1A ve EB-2 NIW her ikisi de işverensiz başvuruya izin verir. Ancak EB-1A olağanüstü yetenek sahiplerine yönelikken, EB-2 NIW Amerika’ya somut katkı sağlayan profesyoneller içindir.

Sonuç

Artık güçlü bir EB1A başvurusu hazırlamak için ihtiyacınız olan her şeye sahipsiniz. Anahtar nokta, tüm on kritere yayılmaya çalışmak yerine 3-5 gerçekten etkileyici başarıya odaklanmaktır. Özellikle ulusal veya uluslararası düzeyde sürekli tanınırlık gösteren örnekler başvurunuzun kaderini belirler.

Hazırlık bu süreçte her şeydir, onay ile ret arasındaki fark genellikle detaylarda gizlidir. Belgelerinizi bugünden organize edin ve USCIS’e ne kadar olağanüstü olduğunuzu göstermeye hazır olun.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.