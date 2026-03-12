La reunificación familiar es la base legal más común para inmigrar a los Estados Unidos.

Introducción

La reunificación familiar es la base legal más común para inmigrar a los Estados Unidos. De hecho, históricamente ha representado una gran parte de las visas de inmigrante que se emiten cada año. Muchas familias desean traer a sus seres queridos al país, pero a menudo encuentran que el proceso puede ser complicado.

Es importante entender quién puede solicitar la reunificación familiar en Estados Unidos y cómo funciona el sistema. En este artículo explicamos de forma clara cómo funciona la inmigración basada en la familia. También revisaremos los requisitos de elegibilidad, los pasos del proceso y los documentos necesarios.

Además, hablaremos sobre errores comunes que las familias deben evitar. Al final del artículo, tendrás una idea clara de cómo comenzar el proceso de reunificación familiar con mayor confianza.

Qué es la Reunificación Familiar y Por Qué es Importante

Significado de la Reunificación Familiar en el Contexto Migratorio

La reunificación familiar permite que ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales patrocinen a ciertos familiares para que puedan inmigrar a Estados Unidos. Este proceso hace posible que familias separadas por fronteras puedan volver a vivir juntas en el país.

La unidad familiar ha sido un principio fundamental de la política migratoria estadounidense desde finales del siglo XIX 1.

La Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1965 cambió significativamente el sistema migratorio. El Congreso buscó eliminar las cuotas discriminatorias basadas en el origen nacional y priorizar la reunificación de las familias. Como resultado, aproximadamente el 74 % de todas las visas permanentes se destinaron a categorías de reunificación familiar 2.

Este enfoque continúa hoy en día y convierte a la inmigración basada en la familia en la principal vía para obtener la residencia permanente legal en Estados Unidos.

Cómo Funciona la Inmigración Basada en la Familia en Estados Unidos

El gobierno de Estados Unidos divide la inmigración familiar en dos sistemas principales. Cada uno tiene reglas diferentes sobre la disponibilidad de visas y los tiempos de procesamiento.

Los ciudadanos estadounidenses pueden presentar peticiones para sus cónyuges, hijos, padres y hermanos. En cambio, los residentes permanentes tienen opciones más limitadas. Ellos solo pueden pedir a sus cónyuges y a sus hijos solteros, sin importar la edad 3.

El familiar patrocinador debe presentar el Formulario I-130 para demostrar la relación familiar.

Una vez aprobada la petición, el familiar extranjero puede continuar el proceso de una de estas dos formas:

Procesamiento consular desde su país de origen

desde su país de origen Ajuste de estatus dentro de Estados Unidos (si ya se encuentra en el país)

El proceso específico depende de dónde se encuentre el solicitante y de la disponibilidad de visas.

Familiares Inmediatos vs. Categorías de Preferencia Familiar

Los familiares inmediatos tienen la mayor prioridad dentro del sistema migratorio de Estados Unidos.

Esta categoría incluye:

Cónyuges de ciudadanos estadounidenses (IR1 / CR1)

Hijos solteros menores de 21 años de ciudadanos estadounidenses (IR2 / CR2)

Padres de ciudadanos estadounidenses (IR5)

Estas relaciones familiares no están sujetas a límites anuales de visas, por lo que normalmente la visa está disponible tan pronto como se aprueba la petición.

Por otro lado, las categorías de preferencia familiar sí tienen límites anuales, lo que suele generar tiempos de espera más largos.

Primera Preferencia (F1): Hijos e hijas solteros mayores de 21 años de ciudadanos estadounidenses.

Hijos e hijas solteros mayores de 21 años de ciudadanos estadounidenses. Segunda Preferencia (F2): F2A: Cónyuges e hijos menores de 21 años de residentes permanentes. F2B: Hijos solteros mayores de 21 años de residentes permanentes.

Tercera Preferencia (F3): Hijos casados de ciudadanos estadounidenses.

Hijos casados de ciudadanos estadounidenses. Cuarta Preferencia (F4): Hermanos de ciudadanos estadounidenses que tengan al menos 21 años.

El Departamento de Estado publica cada mes el Boletín de Visas, donde se actualizan los tiempos de espera para cada categoría.

Las fechas de prioridad determinan cuándo un solicitante puede avanzar en su proceso migratorio. Los tiempos de espera para las categorías de preferencia generalmente varían entre dos y trece años, aunque algunos solicitantes de México pueden enfrentar retrasos de más de veintidós años.

Quién es Elegible para la Reunificación Familiar en Estados Unidos

La elegibilidad para la reunificación familiar depende del estatus migratorio del patrocinador y de la relación con el familiar. Las reglas cambian considerablemente entre ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales. Entender estas diferencias ayuda a las familias a conocer sus opciones antes de iniciar el proceso.

Ciudadanos Estadounidenses: A Quién Puedes Patrocinar

Los ciudadanos estadounidenses tienen más opciones de patrocinio que los titulares de una tarjeta de residencia (green card).

Pueden presentar peticiones para:

Cónyuges

Hijos solteros menores de 21 años

Padres

Estas relaciones se clasifican como familiares inmediatos, por lo que no están sujetas a límites anuales de visas.

Además, los ciudadanos también pueden patrocinar:

Hijos adultos solteros (F1)

Hijos casados (F3)

Hermanos (F4)

Sin embargo, estas categorías de preferencia tienen límites anuales de visas, lo que generalmente implica tiempos de espera más largos.

Es importante tener en cuenta que los ciudadanos deben tener al menos 21 años para poder patrocinar a sus padres 4.

Residentes Permanentes Legales: Limitaciones de Patrocinio

Los residentes permanentes (titulares de green card) tienen opciones de patrocinio más limitadas.

Ellos solo pueden presentar peticiones para:

Cónyuges

Hijos solteros de cualquier edad 3

Los residentes permanentes no pueden patrocinar a:

Padres

Hijos casados

Hermanos

Por esta razón, muchos residentes permanentes deciden solicitar la ciudadanía estadounidense para ampliar sus posibilidades de patrocinio.

Dentro del sistema de preferencias familiares:

F2A: incluye cónyuges e hijos menores de 21 años de residentes permanentes.

incluye cónyuges e hijos menores de 21 años de residentes permanentes. F2B: incluye hijos solteros mayores de 21 años de residentes permanentes 5.

Requisitos para el Patrocinador

Para patrocinar a un familiar, el solicitante debe cumplir ciertos requisitos.

El patrocinador debe:

Tener al menos 18 años

Tener domicilio en Estados Unidos

Además, normalmente el ingreso del hogar debe ser al menos el 125 % del nivel federal de pobreza.

Existe una excepción para los patrocinadores que sirven en el ejército activo de Estados Unidos. En esos casos, si patrocinan a su cónyuge o hijos, solo deben cumplir con el 100 % del nivel federal de pobreza.

Si el patrocinador no cumple con el requisito de ingresos, existen otras opciones:

Utilizar un patrocinador conjunto (joint sponsor)

Incluir ingresos adicionales del hogar

Requisitos para el Familiar Patrocinado

El familiar extranjero también debe cumplir ciertos requisitos de admisibilidad según la ley de inmigración 6.

Entre los requisitos principales se incluyen:

Realizar un examen médico antes de entrar a Estados Unidos.

antes de entrar a Estados Unidos. Presentar documentos que prueben la relación familiar, como certificados de nacimiento o matrimonio 7.

En algunos casos, problemas como antecedentes penales, violaciones migratorias u otros motivos de inadmisibilidad pueden requerir solicitar un perdón migratorio (waiver) 6.

Además, el beneficiario debe demostrar que la relación familiar sigue siendo válida en el momento de presentar la solicitud.

El Proceso de Reunificación Familiar en Inmigración: Paso a Paso

Presentar el Formulario I-130 (Petición para Familiar Extranjero)

El proceso de reunificación familiar comienza con la presentación del Formulario I-130 ante Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). El solicitante debe presentar pruebas de ciudadanía estadounidense o de estatus de residente permanente 3.

Los ciudadanos estadounidenses que presentan la solicitud en línea pagan una tarifa de $625, mientras que quienes presentan la solicitud en papel deben pagar $675.

Nota: Estas tarifas corresponden a los costos de USCIS en el momento en que se redactó este artículo. Las tarifas pueden cambiar, por lo que los solicitantes deben verificar el sitio web oficial de USCIS antes de presentar la solicitud.

Se requiere una petición separada para cada familiar elegible, a menos que califique como beneficiario derivado. Este formulario se utiliza para demostrar la relación familiar y para asignar una fecha de prioridad, basada en la fecha en que se presentó la petición.

Los tiempos de procesamiento pueden variar según el tipo de relación familiar y el centro de servicio de USCIS que gestione el caso.

Esperar la Disponibilidad de un Número de Visa

Una vez que USCIS aprueba la petición, los solicitantes que pertenecen a categorías de preferencia familiar deben esperar a que haya una visa disponible.

El Departamento de Estado publica cada mes el Boletín de Visas, que muestra las fechas de prioridad actuales 8.

Los familiares inmediatos no están sujetos a límites numéricos, por lo que generalmente pueden continuar el proceso de inmediato 3.

En cambio, las categorías de preferencia tienen límites anuales. Por ejemplo, el límite para el año fiscal 2025 para inmigrantes por preferencia familiar es de 226,000 visas 1.

Los tiempos de espera dependen de la categoría y del país de origen del solicitante.

Procesamiento en el National Visa Center (NVC)

Cuando hay un número de visa disponible, USCIS envía la petición aprobada al National Visa Center (NVC) 8.

El NVC asigna un número de caso y envía una carta de bienvenida al solicitante.

Después, los solicitantes deben pagar las siguientes tarifas:

Tarifa de solicitud de visa de inmigrante: $325

$325 Tarifa del Affidavit of Support: $120

Total: $445 para casos de inmigración basada en la familia.

Nota: Estas tarifas pueden cambiar. Los solicitantes deben verificar los montos actualizados en el sitio web del Departamento de Estado antes de realizar el pago.

Posteriormente, los solicitantes deben:

Completar el Formulario DS-260

Presentar documentos civiles de respaldo como certificados de nacimiento, certificados de matrimonio y antecedentes policiales.

El NVC revisa todos los documentos antes de programar la entrevista para la visa de inmigrante.

Procesamiento Consular o Ajuste de Estatus

Las personas que solicitan desde fuera de Estados Unidos deben completar el procesamiento consular en una embajada o consulado estadounidense.

Quienes ya se encuentran dentro de Estados Unidos y ingresaron legalmente pueden solicitar un ajuste de estatus presentando el Formulario I-485, siempre que haya una visa disponible y cumplan con los requisitos de elegibilidad según la ley de inmigración. Esto les permite permanecer en el país mientras su solicitud está siendo procesada.

El procesamiento consular también requiere asistir a una entrevista en la embajada o consulado asignado.

Verificaciones de Antecedentes y Examen Médico

Todos los solicitantes deben pasar por controles de seguridad y exámenes médicos antes de que se emita la visa.

El examen médico debe ser realizado por médicos autorizados (panel physicians).

El examen incluye:

Revisión del historial médico

Examen físico

Radiografía de tórax

Análisis de sangre para detectar sífilis 9

Además, los solicitantes reciben:

Pruebas de tuberculosis

Verificación de vacunas 10

Las verificaciones de antecedentes incluyen:

Toma de huellas digitales

Revisión de antecedentes del FBI

Esto se realiza para confirmar que el solicitante es admisible bajo la ley migratoria 11.

Qué Debes Preparar Antes de Comenzar

Una buena preparación ayuda a evitar retrasos o rechazos en los casos de inmigración familiar. Reunir los documentos necesarios con anticipación puede ahorrar tiempo y reducir el estrés.

Documentos y Pruebas Requeridas

Los certificados de nacimiento deben mostrar los nombres de ambos padres para los peticionarios y beneficiarios.

Otros documentos importantes incluyen:

Certificados de matrimonio , para demostrar la relación conyugal

, para demostrar la relación conyugal Certificados de divorcio o defunción , para demostrar la finalización de matrimonios anteriores

, para demostrar la finalización de matrimonios anteriores Pasaportes, certificados de naturalización o certificados de nacimiento como prueba de ciudadanía estadounidense

como prueba de ciudadanía estadounidense Copias de la tarjeta de residencia permanente (Green Card) para los residentes permanentes

Los documentos en idiomas extranjeros deben incluir traducciones certificadas al inglés 3.

Si los documentos principales no están disponibles, se puede presentar evidencia secundaria, como:

Registros escolares

Certificados religiosos

Declaraciones juradas (affidavits) 12

Requisitos Financieros y Affidavit of Support

Los patrocinadores deben demostrar que su ingreso familiar es al menos el 125 % del nivel federal de pobreza 5.

Por ejemplo, para un hogar de cuatro personas en 2026, el ingreso mínimo es aproximadamente $41,250 13.

Nota: Las guías federales de pobreza se actualizan cada año por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos.

Los miembros del ejército activo que patrocinan a su cónyuge o hijos solo necesitan cumplir con el 100 % del nivel de pobreza.

Si el patrocinador principal no cumple con los requisitos de ingreso:

Puede participar un patrocinador conjunto (joint sponsor)

Los miembros del hogar pueden aportar ingresos firmando el Formulario I-864A 5

Tiempo Estimado del Proceso

Los casos de familiares inmediatos suelen tardar aproximadamente entre 6 y 24 meses, dependiendo de los tiempos de procesamiento y de las circunstancias individuales del caso.

En cambio, las categorías de preferencia familiar suelen tener tiempos de espera más largos debido a los límites anuales.

Por ejemplo, los hermanos de ciudadanos estadounidenses pueden tener que esperar más de diez años.

Errores Comunes que Debes Evitar

Cometer errores en la solicitud puede provocar retrasos importantes.

Algunos errores frecuentes incluyen:

Presentar formularios incompletos , lo que puede causar que la solicitud sea rechazada y deba presentarse nuevamente con tarifas adicionales.

, lo que puede causar que la solicitud sea rechazada y deba presentarse nuevamente con tarifas adicionales. No incluir documentos requeridos , lo que puede generar una Request for Evidence (RFE) por parte de USCIS.

, lo que puede generar una por parte de USCIS. No actualizar la dirección con USCIS , lo que puede provocar que el solicitante pierda notificaciones o citas importantes.

, lo que puede provocar que el solicitante pierda notificaciones o citas importantes. Proporcionar información falsa o engañosa, lo que puede resultar en descalificación permanente.

Cuándo Consultar a un Abogado de Inmigración

Los casos más complejos pueden beneficiarse de asesoría profesional desde el principio.

Un abogado de inmigración puede:

Ayudar a evitar errores costosos

Asegurarse de que todos los formularios se presenten correctamente

Verificar que se cumplan todos los plazos

Diversos estudios también indican que contar con representación legal puede aumentar significativamente las probabilidades de aprobación.

Conclusión

La reunificación familiar es una de las vías más utilizadas para inmigrar a Estados Unidos. Sin embargo, el proceso requiere preparación cuidadosa y paciencia.

Comprender los requisitos de elegibilidad y reunir los documentos correctos puede ayudar a evitar retrasos costosos. Cada tipo de relación familiar sigue reglas y tiempos diferentes. Algunas familias pueden avanzar rápidamente, mientras que otras enfrentan períodos de espera más largos.

Buscar orientación profesional cuando sea necesario puede facilitar el proceso y aumentar las probabilidades de éxito.

Con una buena preparación y la información correcta, podrás comenzar el proceso de reunificación familiar con mayor confianza y dar un paso importante hacia reunirte con tus seres queridos.

Footnotes

