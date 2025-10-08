L1 Vi̇zesi̇ İle H1B Vi̇zesi̇ Karşilaştirmasi: Trump'in 100.000 Dolar Kurali Uyarinca

GİRİŞ

L1 vizesi ile H1B vizesi karşılaştırması, Başkan Trump'ın H1B Vizesi için 100.000 Dolar bir ücret öngörmesi açısından yapılacaktır. Bu yönden, "H-1B Öldü! L-1 Vizesi Nasıl Yardımcı Olabilir" ifadesi sadece bir manşet değil — binlerce yabancı profesyonel için büyüyen bir gerçeği yansıtıyor. On yıllar boyunca, H-1B vizesi özellikle teknoloji çalışanları, mühendisler, araştırmacılar ve diğer yüksek vasıflı profesyoneller için ABD çalışma vizelerinin mücevheri konumundaydı. Silikon Vadisi'ni küresel yetenekle güçlendiren, Fortune 500 şirketlerini personelle dolduran ve Amerikan ekonomisine milyarlarca dolar katkı sağlayan yol buydu.

Ancak Eylül 2025'te Başkan Donald J. Trump siyasi ve ekonomik bir bomba patlattı: Her yeni H-1B başvurusu için yıllık 100.000 dolarlık bir ücret. Bu radikal değişiklik iş dünyasında, hukuk uzmanlarında ve göçmen savunucularında anında öfke yarattı. Zaten rekabetçi ve maliyetli olan H-1B süreci, küçük ve orta ölçekli şirketler için neredeyse ulaşılamaz hale geldi. İşverenler sadece H-1B mi L1 mi sorusunu değil, aynı zamanda daha geniş L1 vizesi gerekliliklerini ve stratejik planlamayı yeniden düşünmeye başladı.

Bu gelişme şu soruyu akla getiriyor: H-1B vizesi fiilen öldü mü? Tamamen kaldırılmamış olsa da, yeni maliyetler onu birçok kişi için erişilmez hale getiriyor. Ancak bir umut ışığı var — L1 vizesi artık çok uluslu şirketler ve çalışanları için daha akıllı, daha sürdürülebilir bir alternatif olarak öne çıkabilir. L1 vizesi uygunluğundan L1'den Green Card yollarına kadar, daha fazla firma bu kategorinin yetenek hareketliliğini ezici ücretler olmadan nasıl açabileceğini inceliyor.

Bu makalede, insanların neden şöyle dediğini anlayacaksınız: "H-1B öldü. Yaşasın L-1."

İnsanlar Neden "H-1B Öldü" Diyor?

Son H-1B değişikliklerinden önce bile, eleştirmenler H-1B programının verimsiz, kısıtlayıcı ve adaletsiz olduğunu savunuyordu. Trump'ın tartışmalı 100.000 dolarlık kuralı bu sorunları yaratmadı — sadece büyüttü. Bugün birçok kişi artık sadece "H-1B vizesi nedir?" diye sormuyor, bunun yerine "hala uygulanabilir mi?" diye soruyor.

1.Kura Sistemi

Her yıl, H-1B kura sistemine yalnızca 85.000 kontenjan için yüz binlerce başvuru geliyor. Bu da demek oluyor ki, son derece nitelikli adayların büyük çoğunluğu, dosyaları incelenmeden reddediliyor. H-1B güncellemelerini araştıranlar için bu kura en çok eleştirilen yönlerden biri.

2.Yıllık Kota Sınırlamaları

H-1B vizelerine olan talep her zaman arzı aştı. ABD şirketleri — özellikle teknoloji ve sağlık sektöründe — yurtdışından yetenekli çalışanlara bağımlı. Ancak kota onlarca yıldır kayda değer şekilde değişmedi. Bu güncel olmayan sınırlar, H-1B programında acil güncellemeler çağrılarının nedenini açıkça ortaya koyuyor.

3.İşlem Gecikmeleri ve Yığılmalar

Seçilenler bile USCIS yığılmaları, ek belge talepleri (RFE) ve değişen değerlendirme standartları nedeniyle uzun beklemelerle karşı karşıya kalıyor. Birçok kişi için H-1B süreci, yapılandırılmış bir yol olmaktan ziyade kumar gibi hissettiriyor.

4.İşveren ve Çalışan Kısıtlamaları

H-1B çalışanı belirli bir işverene bağlıyor. İş değiştirmek yeni dilekçeler ve onaylar gerektiriyor, bu da risk ekliyor. Bu yapı hareketliliği caydırıyor ve çalışanları bağımlı bırakıyor. Eleştirmenler, ciddi bir H-1B reformunun bu dengesizlikleri ele alması gerektiğini savunuyor.

5.100.000 Dolarlık Oyun Değiştirici

Başkan Trump'ın yeni kuralı son darbe olarak görülüyor. Her yeni H-1B dilekçesi için ek 100.000 dolarlık maliyet, inovasyon motoru olan küçük şirketler ve girişimlerin bu programı bırakma ihtimalini artırıyor. Büyük teknoloji şirketleri bu maliyeti kaldırabilse de, birçok işletme için bu kural H-1B programının ölümünü simgeliyor.

Trump'ın 100.000 Dolarlık H-1B Ücreti Açıklandı

19 Eylül 2025'te Başkan Trump, çoğu yeni H-1B vizesine yıllık 100.000 dolarlık bir ücret getiren bir bildiri imzaladı. İşte temel noktalar:

Yürürlük Tarihi: 21 Eylül 2025 veya sonrasında yapılan başvurular için geçerli.

21 Eylül 2025 veya sonrasında yapılan başvurular için geçerli. Kapsam: Kota kapsamında olanlar dahil olmak üzere yeni H-1B vize başvurularını kapsar.

Kota kapsamında olanlar dahil olmak üzere yeni H-1B vize başvurularını kapsar. Muafiyetler: "Ulusal çıkar" istisnaları kapsamında sınırlı feragatler uygulanabilir.

"Ulusal çıkar" istisnaları kapsamında sınırlı feragatler uygulanabilir. Geriye Yürümez: Mevcut sahipler ve yenilemeler doğrudan etkilenmez.

Beyaz Saray bunu "Amerikan işçilerini korumak" için bir yol olarak gerekçelendirdi. Ancak eleştirmenler, bu hamlenin H-1B kurallarını güncellemekle değil, yabancı yetenekleri kısıtlamakla ilgili olduğunu söylüyor.

L-1 Vizesi: Güçlü Bir Alternatif

H-1B programı kısıtlamalar ve artan maliyetlerle boğuşurken, L1 vizesi şirketler ve yetenekli çalışanlar için güçlü bir alternatif haline geldi. Peki L1 vizesi nedir ve neden bu kadar çok çok uluslu şirket onu H-1B'ye tercih ediyor?

L1 vizesi, çok uluslu şirketlerin yabancı ofislerindeki çalışanlarını ABD'deki operasyonlarına transfer etmelerine yardımcı olmak için oluşturulmuş bir şirket içi transfer vizesidir. Kura bazlı H-1B'den farklı olarak, ABD'deki L1 vizesi nitelikli çalışanlar için daha öngörülebilir bir yol sunar.

İki Ana L1 Vize Türü

L1 A vizesi: Şirket içinde liderlik rolleri üstlenen yöneticiler ve idareciler için tasarlanmıştır. L1 B vizesi: Kuruluşun başarısı için gerekli uzman bilgiye sahip çalışanlar için.

Her iki tür de, yönetici/idareci roller ile uzmanlık gerektiren pozisyonlar arasında net ayrımlar yapan daha geniş L1 vize kuralları kapsamına girer.

L1 Vizesi Şartları ve Uygunluk

Başvuruların kabul edilebilmesi için, L1 vizesi gereklilikleri ve kriterleri H-1B kurallarına kıyasla genellikle daha açık ve nettir:

Çalışanın, son üç yıl içinde yabancı şirkette en az bir kesintisiz yıl çalışmış olması gerekir.

ABD'deki kuruluş, yabancı işverenin ana şirketi, bağlı kuruluşu, iştiraki veya şubesi olmalıdır.

Transfer, geçerli bir yönetici, idareci veya uzmanlık gerektiren rolü içermelidir.

Bu L1 vize nitelikleri, onu köklü küresel operasyonları olan şirketler için özel bir seçenek haline getirir. Bireyler içinse, L1 uygunluğu kura sistemine dayalı olmayan daha net bir yol sunar.

L1 Vizesi İşlem Süresi ve Pratik Faydaları

Bir diğer avantaj ise, H-1B başvurularında sıkça görülen gecikmelerle karşılaştırıldığında, L1 vizesinin nispeten verimli işlem süresidir. Zaman çizelgeleri değişiklik gösterebilse de, genellikle premium işlem seçenekleri mevcuttur ve bu da şirketlere çalışan transferlerini planlarken daha fazla kesinlik sağlar.

L1 vizesi ile H1B vizesi arasında seçim yapan şirketler, H-1B'nin katı kotalara sahip olduğunu, L-1'in ise yıllık sayısal bir sınırı olmadığını sık sık vurgular. Bu fark, Amerikan L1 vizesinin hem büyük şirketler hem de büyüyen firmalar için giderek daha cazip olmasının nedenlerinden biridir.

Neden L-1, H-1B'ye Güçlü Bir Alternatif?

L1 vizesi ile H1B vizesi karşılaştırıldığında, L1 vizesinin H-1B başvuru sahiplerini hayal kırıklığına uğratmaya devam eden birçok sorunu çözdüğü açıkça görülmektedir. Nedenini anlamak için, bu iki göçmenlik yolundaki temel farklılıkları inceleyelim.

1. Kura Yok, Kota Yok

H-1B programı güncellemeleri, kısıtlayıcı bir kura sistemine ve güncel olmayan kotalara bağlı kalmaya devam ederken, L1 vizesinde yıllık kota bulunmaz. İşverenler ihtiyaç duyduklarında başvuru yapabilir, işe alım planlarını şansa bırakmazlar. Bu, H-1B değişiklikleri ve kura belirsizliğiyle boğuşan şirketler için L1'i çok daha öngörülebilir bir çözüm haline getirir.

2.L1'den Green Card'a: Daha Kolay Yol

L1'den Green Card'a giden yolun en büyük avantajlarından biri, L1A kategorisindeki yönetici ve idarecilerin EB-1C göçmen vizesine başvurma hakkına sahip olmasıdır. Bu kategori, H-1B vizeleri için gerekli olan uzun PERM işgücü sertifikasını atlayarak, L1'den kalıcı oturma iznine daha hızlı geçiş sağlar.

Birçok profesyonel için "L1 vizesi nedir ve H-1B ile nasıl karşılaştırılır?" sorusunun cevabı, L1 ile Green Card süreci arasındaki doğrudan bağlantının bir oyun değiştirici olduğudur.

3.Aileler ve Bağımlılar için Faydalar

ABD L1 vizesi sahiplerinin bağımlıları, L-2 vizesi aracılığıyla çalışma izni alabilir. Bu durum, eşlerin H-4 vizesi kapsamında çoğu zaman kısıtlandığı H-1B kurallarıyla ciddi bir tezat oluşturur. Aileler için L1 ile H1B arasındaki bu fark, ABD'ye taşınmanın gerçekten sürdürülebilir olup olmadığını belirleyebilir.

4.Süre ve Esneklik

Amerikan L1 vizesi daha uzun kalış süresi ve daha fazla esneklik sağlar:

L1 A vizesi: En fazla 7 yıl geçerlidir.

En fazla 7 yıl geçerlidir. L1 B vizesi: En fazla 5 yıl geçerlidir.

Bu esneklik, net L1 vize kuralları ve şirket bazlı hareketlilikle birleşerek, H-1B'nin katı işverene bağlı yapısıyla keskin bir zıtlık oluşturur. H-1B 2025 uygunluk kriterlerini değerlendiren şirketler için, L1 uygunluk çerçevesi çoğu zaman çok daha kolay karşılanır.

5.Pratik Gereklilikler ve İşlem Süresi

L1 vizesi gereklilikleri ve kriterleri, kotalar veya kuralara değil, şirket içi iş geçmişine ve kurumsal yapıya odaklanır. L1 işlem süresi değişiklik gösterebilse de, premium işlem seçenekleri sayesinde şirketler, H-1B programındaki gecikmelere kıyasla yeteneklerini daha hızlı taşıyabilir.

Bu yolu düşünen profesyoneller genellikle bir L1 vize avukatıyla çalışır. Bu hukuki destek, L1 niteliklerini ve belgelerini düzenlemede süreci çok daha sorunsuz hale getirir.

L-1 Vizelerinin Riskleri ve Sınırlamaları

L1 vizesi, H-1B'ye göre büyük avantajlar sunsa da, beraberinde bazı zorluklar da getirir:

Uygunluk Kısıtlamaları: Başvuru sahipleri, bağlı bir yabancı kuruluşta en az bir yıl çalışmış olmayı da içeren L1 vizesi niteliklerini karşılamalıdır. Bu durum, L1 uygunluğunu göründüğünden daha seçici hale getirir.

Başvuru sahipleri, bağlı bir yabancı kuruluşta en az bir yıl çalışmış olmayı da içeren L1 vizesi niteliklerini karşılamalıdır. Bu durum, L1 uygunluğunu göründüğünden daha seçici hale getirir. Uzman Bilgi İncelemesi: L1B başvuruları sıkça ek kanıt talepleriyle karşılaşır. İşverenlerin bu sorunları aşmak için bir L1 vize avukatından yardım almaları gerekebilir.

L1B başvuruları sıkça ek kanıt talepleriyle karşılaşır. İşverenlerin bu sorunları aşmak için bir L1 vize avukatından yardım almaları gerekebilir. Olası Politika Değişiklikleri: Eğer hükümet bugün H-1B kurallarını sıkılaştırıyorsa, gelecekteki yönetimler yarın L1 vize kurallarını da değiştirebilir.

Bu risklere rağmen, L1 ile H1B karşılaştırması, özellikle L1 işlem süresi ve aile faydaları dikkate alındığında, L-1'in daha güçlü ve esnek bir seçenek olduğunu göstermektedir.

SONUÇ

100.000 dolarlık ücret, H-1B vize programını kökten dönüştürdü. Pek çok kişi için, H-1B değişiklikleri ve katı 2025 uygunluk kriterleri sistemi sürdürülemez hale getirdi. Tamamen kaldırılmamış olsa da, H-1B vizeleri artık çoğu işveren için gerçekçi bir yol sunmuyor.

İşte bu yüzden, L1 vizesi ve Green Card yolu giderek daha fazla ilgi görüyor. L1'den Green Card'a doğrudan yollar, kura sisteminin olmaması ve daha hızlı işlem süresi sayesinde, Amerikan L1 vizesi H-1B'nin pratik bir ikamesi olarak öne çıkıyor.

Şirketler, yöneticiler ve yetenekli profesyoneller için strateji net: ABD'de L1 vizesine yönelin, aksi halde Amerikan pazarına erişim riskini göze alın. Amerikan Rüyası evrim geçiriyor — ve birçok kişi için artık kilit nokta H-1B değil, L1 vizesi.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.