Cybersquatting And Lamborghini

Een federale rechtbank in Arizona heeft Lamborghini in het gelijk gesteld in een kwestie met een cybersquatter.

Wat is cybersquatting? Cybersquatting is het kopen van een domeinnaam met de naam van een bestaand bedrijf dat meestal ook een merk is, met als doel te profiteren van de goodwill van het bedrijf/merk of de domeinnaam te gijzelen in ruil voor een som geld van het bedrijf of de persoon die eigenaar is van het merk om het domein te verwerven.

In de Verenigede Staten hebben ze voor deze praktijken de Anti-Cybersquatting Consumer Protection Act. ACPA. Belangrijkste voorwaarden zijn dat het merk onderscheidend vermogen moet hebben op het moment dat de domeinnaam werd geregistreerd. De eiser moet ook aantonen dat de cybersquatter te kwader trouw heeft gehandeld met de bedoeling winst te maken.

Het gaat in deze kwestie om de domeinnaam lambo.com. Richard Blair, die meer dan 130 domeinnamen bezit, kocht lambo.com in 2018 voor $ 10.000 van de vorige eigenaar. De houder van het bekende automerk Lamborghini diende in april 2022 een klacht in bij het WIPO Arbitration and Mediation Center en stelde dat "LAMBO" nauw verbonden is met zijn merk "LAMBORGHINI", dat sinds 1990 in de EU is geregistreerd en dat Blair het merk te kwader trouw gebruikte.

Het Wipo stelde Lamborghini in het gelijk in 2022 en beval Blair de domeinnaam over te dragen. Blair spande daarop bij de rechtbank in Arizona een zaak aan met als doel eigenaar te blijven van de domeinnaam lambo.com. In februari stapte ook Lamborghini naar de echter in Arizona wegens cybersquatting van Blair.

ACPA vereisten

De rechter oordeelde dat Blair te kwader trouw was en stelde hem in het ongelijk en bevestigde dat er sprake is van Cybersquatting in lijn met de bepalingen daarover in de ACPA. Blair had namelijk ook de domeinnaam te koop aangeboden tegen prijzen variërend van $ 1.5 miljoen tot maar liefst $ 75 miljoen in 2023. Bovendien stelde de rechter dat Blair het domein al meer dan zes jaar in bezit had en er in die tijd geen gebruik van had gemaakt. De rechtbank benadrukte verder dat het gedrag van Blair na de aankoop van het domein - met name het te koop aanbieden en het kleineren van Lamborghini - niet in overeenstemming was met zijn beweringen van goede trouw.

