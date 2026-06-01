ABD'de İş Kurarak Green Card Alabilir misiniz?

Yönetici Özeti

Bu makale, ABD'de iş kurarak yeşil kart almanın yollarını, girişimciler için uygun vize türlerini ve süreçlerini detaylandırmaktadır. EB-5, EB-1C, EB-2 NIW gibi vize kategorileri ve E-2 Antlaşma Yatırımcı vizesi gibi seçenekler incelenmiştir. Ayrıca, yeşil kart başvuru sürecinde dikkat edilmesi gerekenler ve göçmenlik avukatıyla çalışmanın önemi vurgulanmıştır.

Birçok yabancı uyruklu kişi için Amerika Birleşik Devletleri'nde bir hayat kurmak uzun zamandır hayal edilen bir rüyadır. Girişimci olmak bunu gerçekleştirmenin en güçlü yollarından biridir. İş sahipliği yoluyla nasıl yeşil kart alabileceğinizi merak ettiyseniz, bu konuda yalnız olmadığınız kesin. İyi haber şu ki, burada bir iş kurmak gerçekten de yasal daimi ikamet izninin kapısını açabilir. Ancak süreç bir şirket kaydettirip statünüzün bir gecede değişmesini beklemek kadar basit işlemez. Bu makale, iş sahipleri ve yatırımcılar için mevcut olan en uygun vize ve yeşil kart yollarını, gereksinimlerini ve bir başlangıç veya yatırıma dayalı göç macerasının ilk adımlarını atmadan önce bilmesi gerekenleri açıklamaktadır.

"Girişimciler için" tek bir vize veya yeşil kart kategorisi yoktur. Çeşitlilik vizesi (bazen yeşil kart piyangosu olarak adlandırılır) ve aile temelli yeşil kartlar mevcut seçeneklerden birkaçıdır. Ancak bu makale esas olarak iş odaklı yollar üzerinde duracaktır. Aslında ABD göçmenlik sisteminde, her biri belirli bir iş kişiliğine, yatırım seviyesine ve kişisel koşullara göre uyarlanmış birkaç farklı yolun bulunduğunu göreceksiniz. Çoğu durumda, girişimciler istihdam temelli yeşil kartlara bakacaklardır. Oysa aile temelli yeşil kartlar tamamen farklı bir uygunluk kriteri ve ayrı bir başvuru süreci izler. İster bir başlangıç başlatıyor, ister mevcut bir iş satın alıyor veya sadece ticari bir işletmeye yatırım yapıyor olun, durumunuza uygun bir yol olacaktır. İlk ve en önemli adım, bu seçenekleri anlamak ve hangisinin iş modelinize gerçekten uygun olacağını belirlemektir.

EB-5 Göçmen Yatırımcı Programı: Geleceğinizde Bir Yeşil Kart mı?

EB-5 Göçmen Yatırımcı Programı, iş yatırımı yoluyla ABD yeşil kartına doğrudan bir yol elde etmenin muhtemelen en kısa yoludur. 1990 yılında Kongre tarafından oluşturulan program, yeni bir ticari işletmeye - ABD çalışanları için iş yaratan bir işletme - nitelikli bir yatırım yapan yabancı uyruklulara ABD'de yasal daimi ikamet izni ile yaşama ve çalışma hakkı verir.

Doğru Yatırımı Yapmak

2022 EB-5 Reform ve Dürüstlük Yasası'na göre, en azından şunlara ihtiyacınız olacak:

Standart bir ticari işletmeye yatırım yapmak için 1.050.000 dolar.

Yatırımınız Hedeflenen İstihdam Alanı'nda (TEA) - kırsal bir alan veya işsizliğin yüksek olduğu bir yerde - ise 800.000 dolar.

Bunu ya kendi başınıza yeni bir iş kurup yöneterek ya da daha büyük gelişim projeleri için özel olarak tasarlanmış USCIS onaylı bir Bölgesel Merkez aracılığıyla diğer yatırımcılarla paranızı birleştirerek yapabilirsiniz.

İş Yaratma Gereksinimi

EB-5 programının ana gereksinimlerinden biri, ABD çalışanları için en az 10 tam zamanlı iş yaratmanız veya korumanızdır. Doğrudan yatırımlar için, bunlar kurduğunuz işletmenin doğrudan çalışanları olmalıdır. Bölgesel Merkez yatırımları için işler doğrudan, dolaylı veya teşvik edilmiş olabilir - genellikle daha büyük projeler aracılığıyla karşılanması daha kolay olan daha geniş bir yelpazedir.

Yeşil Kart Süreci

EB-5 yeşil kartının nasıl çalıştığına dair basitleştirilmiş bir görünüm:

Yatırımınızın tüm EB-5 gereksinimlerini karşıladığını kanıtlamak için Form I-526E (Bölgesel Merkezler için) veya Form I-526 (doğrudan yatırım için) doldurursunuz. Başvuru onaylandığında ve bir vize numarası edindiğinizde, ABD dışında iseniz, yerel ABD büyükelçiliğiniz veya konsolosluğunuz aracılığıyla vize başvurusunda bulunmanız gerekecektir. Zaten ABD'de yaşıyorsanız, Form I-485 doldurarak statünüzü daimi ikamet iznine çevirebilirsiniz. Her iki durumda da, bir tıbbi muayene tamamlamanız, bir göçmenlik memuru veya konsolosluk memuru ile görüşmeye katılmanız ve göçmen vizenizi almanız gerekecektir. Bu durumda iki yıllık şartlı bir yeşil kart alırsınız. Şartlı yeşil kartın süresi dolmak üzereyken, koşulları kaldırmak ve kalıcı, koşulsuz bir yeşil kart almak için Form I-829 doldurmanız gerekecektir.

ABD dışından başvuruyorsanız, göçmen vizesi ile ülkeye altı ay içinde giriş yapmanız gerekecek ve bu vize, daimi ikamet izni olarak kabul edilmeniz için seyahat belgeniz olarak hizmet edecektir.

EB-5 kapsamında yeşil kartınızı ne kadar zamanda alacağınız bir çok değişkene bağlıdır. Son yıllarda, I-526 başvurularının işlenmesi, geldiğiniz ülkeye ve bekleme süresinin uzunluğuna bağlı olarak bir ila birkaç yıl arasında değişmektedir. Şu anda Çin ve Hindistan gibi ülkeler için daha uzun bekleme süreleri yaşamaktadır.

EB-1C: Çok Uluslu Yönetici veya Yönetici Yeşil Kartı

Zaten yurtdışında bir iş yürütüyorsanız ve ABD'de bir ofisiniz varsa, EB-1C vize kategorisi ABD yeşil kartına biletiniz olabilir. Bu, daha geniş EB-1 öncelikli çalışanlar kategorisi içinde yer alan istihdam temelli birinci tercih alt kategorilerden biridir. İstihdam temelli yeşil kartlar ayrıca ileri derece profesyoneller için EB-2 ve göçmen yatırımcılar için EB-5 gibi kategorilere ayrılmıştır.

EB-1: Girişimciler ve Olağanüstü Çalışanlar için Hızlı Yol

EB-1 ayrıca olağanüstü yeteneklere sahip başvuru sahiplerinin büyük bir kısmını ve ayrıca seçkin profesörleri içerir. Bu arada, diğer istihdam yolları, farklı bir göçmen kategorisi altında vasıflı işçiler, diğer işçiler ve dini işçileri içerir.

Gerçekten nitelikli olmak için, çalışmayı umduğunuz ABD şirketinin en az bir yıldır faaliyette olması gerekir. ABD'ye girişinizden hemen önceki üç yıl içinde ilgili yabancı şirkette yönetici veya yönetici pozisyonunda çalışmış olmanız gerekmektedir. Bu yol özellikle caziptir. Çünkü iş sertifikasyonu sürecinden tamamen muaftır.

ABD'ye bir L-1A şirket içi transfer vizesi ile gelen ve ardından nitelikli bir ABD operasyonu kuran iş sahipleri, EB-1C yeşil kart kategorisine geçiş yapabilir. Bu, zaten faaliyette olan mevcut uluslararası iş operasyonlarına sahip girişimciler için L-1A'yı oldukça yaygın bir basamak taşı yapar.

Ulusal Çıkar Feragatı (NIW): Girişimciler için EB-2 Yolu

EB-2 Ulusal Çıkar Feragatı (NIW), çalışmalarını, Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekten ulusal çıkar olduğunu gösterebilen girişimciler ve startup kurucuları için çok popüler bir yoldur. Yeşil kart süreci için genellikle uygunluğu belirlemek için bir sponsorun başvuru yapması gerekir. NIW kapsamında bu kuralın aksine, başvuru sahipleri kendi başlarına başvurur. Bu da işveren veya iş teklifi gerektirmediği anlamına gelir.

2016'daki önemli Matter of Dhanasar kararının ardından, USCIS artık NIW başvurularını üç aşamalı bir test kapsamında değerlendiriyor:

Önerilen projenin gerçek bir değeri var ve ABD için gerçekten önemlidir. Başvuru sahibi projeyi gerçekleştirecek yeteneğe sahiptir. Genel olarak, normal iş teklifi ve iş sertifikasyonu gerekliliklerinden feragat edilmesi, ABD için gerçekten iyi bir şey olacaktır.

USCIS, özellikle teknoloji, sağlık, temiz enerji ve ileri üretim gibi alanlarda ABD merkezli şirketler kuran girişimcilerin bu çerçevede nitelikli olabileceğini özellikle kabul etmiştir. Bir iş kurmanın erken aşamalarındaysanız ve yenilikçilik geçmişiniz, iyi akademik referanslarınız veya alanınızda kanıtlanmış uzmanlığınız varsa NIW sizin için cazip bir yol olabilir. Çünkü EB-5 için talep edilen büyük yatırım gerektirmez. Bir dizi istihdam kategorisinden biri olan EB-2, genellikle ileri dereceli profesyonelleri kapsar. Bu da belirli bir alanda geçmişi olan kurucular için güçlü bir uyum sağlar. Diğer sınıflandırmalar öncelikli çalışanlar için EB-1 ve göçmen yatırımcılar için EB-5'i içerir.

NIW, EB-5 yatırım eşiklerini karşılayamayan ancak gerçekten yüksek etkili bir alanda anlamlı katkılar gösterebilen yabancı profesyoneller için bir strateji olarak özellikle çekicidir.

E-2 Antlaşma Yatırımcı Vizesi: Göçmen Olmayan Bir İş Seçeneği

E-2 Antlaşma Yatırımcı vizesi doğrudan bir yeşil karta yol açmaz. Ancak ABD'de bir iş kurmak ve yenilenebilir uzun vadeli bir temelde yaşamak isteyen yabancı uyruklular için en pratik seçeneklerden biri olduğu için bahsetmeye değer. E-2, ABD ile ticaret antlaşması olan ülkelerin vatandaşlarına sunulmaktadır.

E-2 kapsamında, gerçek bir ABD işletmesine oldukça önemli bir yatırım yapmanız gerekir. (Belirli bir dolar alt sınırı olmamakla birlikte, yatırım 100.000 dolar veya daha fazla olduğunda çoğu başvuru başarılı olur) Ayrıca, işletmeyi geliştirmek ve yönetmek için gelmeniz gerekir. E-2 vizeleri, işletme faaliyette kaldığı ve nitelikli yatırımcı statüsünü koruduğunuz sürece süresiz olarak yenilenebilir. Birçok E-2 yatırımcısı, işlerini ABD'de ölçeklendirmek ve sonunda EB-1C yeşil kart statüsüne uygun hale gelmek için bu yolu tercih eder. ABD'de ne tür bir iş kuracağını anlamaya çalışan biri için oldukça pratik bir seçimdir. (özellikle deneyimli bir avukatın yardımıyla uzun vadeli bir göç stratejisi ile birleştirildiğinde.

Yeşil Kart Hedefiyle İş Kurma Adımları

Göçmenlik yasaları, girişimcilik hedefleriyle son derece uyumludur. Bu uyumluluğu anlamak, Green Card hedefine ulaşmanın önemli bir parçasıdır. Yeşil kart hedefiyle iş kurmanın ana adımları şunlardır:

Şirket kurmadan veya yatırım yapmadan önce göçmenlik avukatınızı arayın. Bu noktada işinizin nasıl yapılandırıldığı, sahip olduğunuz mülkiyet yüzdesi, şirkette oynayacağınız rol ve sermayenin kaynakları hakkında iyi bir fikriniz olmalıdır. İnanın bize, bir avukat vize uygunluğunu, büyük bir sorun haline gelmeden önce fark edebilir. Hangi vize yolunun size en uygun olacağını belirleyin. ABD'de göçmenlik amacıyla iş kurmak için tek bir çözüm yoktur. Çünkü birçok faktör hangi yolun en uygun olduğunu etkileyecektir. Sektörünüz, milliyetiniz, sermaye kaynaklarınız ve referanslarınız bunlardan sadece birkaçıdır. İşletmenizi vize gereksinimlerini karşılayacak şekilde kurun. Bazı kategoriler, işiniz için oynamanız gereken rol hakkında oldukça spesifiktir. Ama başkaları minimum mülkiyet seviyesini korumanızı gerektirir. Varlık ve işletme sözleşmenizi buna göre düzenleyin. İlk günden itibaren her şeyin kaydını tutun. İster EB-5, ister NIW, ister EB-1C veya başka bir şey için gidiyor olun, yatırımınızın, iş operasyonlarınızın, iş yaratımınızın ve kişisel rolünüzün ayrıntılı kayıtları, yeşil kartın onaylanması için gereklidir. Yeşil kart almanın bekleme süresini planlayın. ABD yeşil kartlarının işlenme süreleri, bulunduğunuz kategoriye ve nereden geldiğinize bağlı olarak bir yıldan on yılı aşkın bir süreye kadar değişebilir. Bunu iş ve kişisel planlarınıza en başından itibaren dahil ettiğinizden emin olun. İkamet statünüzü geçerli tutun. Yeşil kartınızı aldıktan sonra, uzatmalar hakkında endişelenmenize gerek kalmadan ABD'de istediğiniz kadar kalabilirsiniz. Ancak muhtemelen dünya çapındaki gelir üzerinden ABD vergilerini ödemeniz gerekecektir.

İstihdam Temelli Yeşil Kartlar Hakkında Yaygın Yanılgılar

Girişimcileri yanıltabilecek birkaç yaygın yanılgı vardır:

Bir iş kurmuş olmanız, otomatik olarak göçmenlik statüsüne sahip olduğunuz anlamına gelmez. Belirli bir vize veya yeşil kart kategorisine uymanız gerekir. ABD'de bir şirketinizin olması kendi başına sizi Green Card için uygun duruma getirmez.

Herhangi bir yatırım EB-5 için yeterli değildir. Örneğin, küçük bir perakende mağazasına 50.000 dolar yatırım yaptıysanız, iş ne kadar sağlam olursa olsun EB-5 için yeterli olmayacaktır.

Şartlı yeşil kart kalıcı bir yeşil kartla aynı değildir. EB-5 aracılığıyla şartlı bir yeşil kartınız varsa, belirli bir süre içinde koşulları kaldırmak için başvurmanız gerekecektir. Bunu yapmazsanız, yeşil kart statünüz iptal edilir.

İstihdam izni yeşil kartla eşdeğer değildir. Göçmen olmayan vizelere sahip birçok iş sahibi çalışma iznine sahiptir. Ancak göçmen başvurusu yapmadıkları sürece daimi ikamet yolunda değillerdir.

İş Yoluyla Yeşil Kart Almak Ne Kadar Sürer?

En sık sorulan sorulardan biri: İstihdam veya yatırım yoluyla yeşil kart alırken ne kadar sürer? Ve gerçek şu ki – bu süre çok değişir.

İşleme sürelerini etkileyebilecek faktörler şunlardır:

Nereden geldiğiniz (doğum yeriniz, milliyetiniz değil)

Başvurduğunuz vize kategorisi (EB-1, EB-2, EB-5 vb.)

USCIS birikimleri ve premium işlem için ödeme yapıp yapamayacağınız

ABD içinde statü değişikliği yapıp yapmadığınız veya yurtdışında konsolosluk işlemi yapıp yapmadığınız

İlk başvurunuzun gücü ve eksiksizliği

Düşük talep gören bir ülkedenseniz, yeşil kartınızın başvurudan bir veya iki yıl sonra elinize geçtiğini görebilirsiniz. Ancak Çin veya Hindistan gibi ülkeler için bunun yıllar alması alışılmadık bir durum değildir. Avukatınız yeşil kart başvurunuzun ilerlemesini takip etmenize yardımcı olabilir ve işleri hızlandırmanın en iyi yolu konusunda size tavsiyelerde bulunabilir.

ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri’nin (USCIS) 21 Mayıs 2026'da, yayınadığı, iç politika notu (PM-602-0199) sürelerin daha da uzamasına sebep olabilecektir.

Göçmenlik Avukatıyla Çalışmanın Önemi

Bir göçmenlik avukatıyla iletişime geçmek, yeşil kart almanın büyük bir parçasıdır. İş temelli göçmenlik - ABD göçmenlik hukukunun en kafa karıştırıcı alanlarından biridir. Şirket yapıları, yatırım belgeleri, istihdam yaratma şartları ve her an değişebilen düzenleyici rehberliklerden oluşan karmaşık bir ağ gibidir. Maliyetli bir hata yapmak oldukça kolaydır. İş göçmenliği konusunda deneyimli bir avukat, bu karmaşık süreçte size rehberlik edebilir.

Avukatınızla şunları yapabilirsiniz:

işletmenizi ve yatırımınızı USCIS gerekliliklerini karşılayacak şekilde yapılandırmak

tüm evraklarınızı düzenlemek ve gecikme ya da ret riskini en aza indirecek güçlü bir başvuru hazırlamak

süreci yakından takip etmek ve size gönderilebilecek herhangi bir Ek Kanıt Talebi’ne (RFE) zamanında yanıt verilmesini sağlamak

nihai green card kategoriniz önce bir göçmen olmayan vize gerektiriyorsa çok aşamalı bir strateji planlamak

Sıklıkla Sorulan Sorular

ABD’de sadece bir şirket kurarak yeşil kart alabilir miyim?

Hayır, alamazsınız. ABD’de bir şirket kurmak tek başına size otomatik olarak yeşil kart hakkı vermez. EB-5, EB1-C veya EB2 NIW gibi belirli bir vize almanız ya da yeşil kart kategorisine uygun olmanız gerekir. Ayrıca, o kategorinin tüm şartlarını yerine getirmeniz gereklidir. İşletmenizin; yatırım miktarı, istihdam oluşturma kapasitesi ve şirketteki rolünüz USCIS’in belirlediği kriterlere uygun olmalıdır.

EB-5 yeşil kartı için ne kadar yatırım yapmam gerekir?

Şu anda standart bir işletme için minimum yatırım tutarı 1.050.000 ABD dolarıdır. Eğer işletme kırsal bölge veya yüksek işsizlik oranına sahip “Targeted Employment Area” (Hedeflenmiş İstihdam Bölgesi) içerisindeyse bu miktar 800.000 ABD dolarıdır. Ancak bu rakamlar zamanla değişebilir. Ayrıca yatırımınızın en az 10 tam zamanlı Amerikan çalışanı için iş oluşturacağını veya mevcut işleri koruyacağını da kanıtlamanız gerekir.

EB-5 programındaki şartlı ve kalıcı yeşil kart arasındaki fark nedir?

EB-5 programı kapsamında ilk olarak 2 yıllık “şartlı” bir yeşil kart alırsınız. Bu süre sonunda yatırımınızın devam ettiğini ve vaat ettiğiniz işleri oluşturduğunu USCIS’e kanıtlamanız gerekir. Başvurunuz onaylandıktan sonra 10 yıl geçerli kalıcı yeşil kart alırsınız.

EB-5 programıyla yeşil kart almak ne kadar sürer?

Bu büyük ölçüde hangi ülkeden geldiğinize bağlıdır. Çünkü süreç sadece USCIS’in işlem hızına değil, aynı zamanda sizin ülkenizden kaç kişinin bekleme listesinde olduğuna da bağlıdır. Çin ve Hindistan gibi ülkelerde yoğun başvuru nedeniyle bekleme süresi daha uzun olabilir. Daha az talep olan ülkelerden gelen kişiler ise daha kısa sürede yeşil kart alabilir.

EB-5 programı ile E-2 vizesi arasındaki fark nedir?

EB-5 programı doğrudan yeşil karta giden bir yoldur. Ancak yüksek yatırım ve istihdam şartları nedeniyle zorlayıcıdır. E-2 vizesi ise geçici bir vizedir; ABD’de yaşamanıza ve çalışmanıza izin verir fakat doğrudan yeşil karta götürmez. Ayrıca yatırım miktarı EB-5’e göre daha düşüktür. Bazı kişiler önce E-2 ile başlayıp daha sonra başka yollarla yeşil karta geçmeye çalışır.

Bir startup kurucusu EB-2 National Interest Waiver alabilir mi?

Evet alabilir, ancak kolay değildir. İşletmenizin ABD için önemli olduğunu ve bunu başarıyla yürütebilecek kapasiteye sahip olduğunuzu göstermeniz gerekir. USCIS özellikle teknoloji, sağlık veya yenilenebilir enerji gibi alanlarda büyük katkı sağlayacak girişimlere daha olumlu yaklaşır.

Pasif yatırımcı olarak yeşil kart alabilir miyim yoksa işletmeyi yönetmem gerekir mi?

Bu, başvurduğunuz programa bağlıdır. EB-5 kapsamında işletmenin günlük yönetiminde aktif olmanız şart değildir. Ancak E-2 ve EB1-C kategorilerinde işletmeyi yönetmek amacıyla ABD’ye geliyor olmanız gerekir. EB-2 NIW’de ise işinizi aktif olarak yürütmeniz beklenir.

Yeşil kart almak için hangi tür işletme daha uygundur?

Bunun tek bir doğru cevabı yoktur. En uygun işletme türü hedeflediğiniz vize kategorisine bağlıdır. EB-5 için gerekli yatırımı yapabilecek ve en az 10 tam zamanlı Amerikan çalışanı istihdam edebilecek büyüklükte bir ticari işletme gerekir. EB-2 NIW için ise teknoloji, biyoteknoloji, yenilenebilir enerji veya ileri üretim gibi öncelikli alanlardaki işletmeler daha güçlü başvurular oluşturabilir. E-2 vizesinde ise işletmenin aktif şekilde faaliyet göstermesi ve sadece küçük bir gelir sağlamaktan daha fazlasını üretmesi gerekir. Bu nedenle yatırım yapmadan önce bir göçmenlik avukatına danışmanız önemlidir.

İşletme üzerinden uygunluk sağlarsam ailem de benimle gelebilir mi?

Evet gelebilir. EB-5, EB1-C ve EB-2 NIW gibi çoğu iş temelli göçmenlik kategorisinde eşiniz ve 21 yaş altındaki evli olmayan çocuklarınız sizinle birlikte başvuruya dahil olabilir. Aynı yeşil kart haklarından onlar da yararlanır.

Yeşil kart başvurum reddedilirse ne olur?

Başvurunuzun reddedilmesi sürecin tamamen bittiği anlamına gelmez. Duruma göre USCIS’ten yeniden değerlendirme talep edebilir, itiraz edebilir veya ek belgelerle tekrar başvurabilirsiniz. Atılacak adımlar ret nedenine ve sürecin hangi aşamasında olduğunuza bağlıdır. Bu yüzden en başından itibaren deneyimli bir göçmenlik avukatıyla çalışmak önemlidir. İyi hazırlanmış bir başvuru, ek belge talepleri veya ret riskini azaltır.

Sonuç

Kuralları bildiğiniz ve dikkatlice hazırlanmış bir planınız olduğu sürece, ABD’de bir iş kurabilir ve aynı zamanda ABD green card’ına giden bir yola sahip olabilirsiniz. Her vize türünün kendine özgü gereklilikleri, zaman çizelgeleri ve dikkat edilmesi gereken riskleri vardır.

En önemli nokta sürece erken başlamaktır. Tüm belgelerinizi düzenli tutmalı, tüm süreç boyunca yasal statünüzü korumalısınız. Yalnızca hukuku bilen değil aynı zamanda ABD’de iş kurmanın gerçeklerini anlayan bir avukatla çalışmalısınız. Sonuçta green card sadece ilk adımdır; asıl mesele onu koruyabilmektir.

Bir daimi oturma izni kartı statünüzün kanıtı olabilir. Ancak bu statüyü sürdürebilmek için kurallara uymanız gerekir. (özellikle vergiler ve seyahat konusunda). Green card’ın süresinin dolmadığından emin olmak dahil her şeyi yakından takip etmeniz gerekir. Bazı durumlarda statünüzü terk etmiş sayılmanız söz konusu olabilir.

Green card sahibi iseniz, ABD dışında yaşasanız dahi tüm dünya geliriniz üzerinden ABD vergi beyannamesi vermeniz gerekir. Bunu yapmamanız statünüzü etkileyebilir.

Green Card sahibi olmanın çeşitli göçmenlik avantajları vardır. Statünüzü korumak; eyalet içi öğrenim ücretlerinden yararlanma ve diğer şartlara bağlı olarak federal mali yardım erişimi gibi gerçek hayatta önemli avantajlar sağlayabilir.

Eğer bu yolu değerlendirmeyi düşünüyorsanız, danışmanlık için firmamızla iletişime geçmenizi memnuniyetle karşılarız.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.