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7 April 2026

Cittadinanza Italiana Jure SanguinisGuida Alla Nuova Legge 2025 (Parte 2) (Video)

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La normativa sulla cittadinanza italiana per discendenza è cambiata radicalmente. L'Avvocato Gianluigi Cassandra di Latitude Law spiega...
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La normativa sulla cittadinanza italiana per discendenza è cambiata radicalmente. L'Avvocato Gianluigi Cassandra di Latitude Law spiega gli effetti della Legge n. 74/2025 e del Decreto-Legge n. 36. Scopri se la tua domanda è ancora valida o se sei escluso a causa della retroattività della riforma. Analizziamo i nuovi limiti generazionali e il concetto di "collegamento genuino" con l'Italia per chi vive nel Regno Unito o all'estero.

Nota: Questa è la seconda parte del video. Ti invitiamo a guardare prima il primo video pubblicato per avere il quadro completo della nuova legge.

ATTENZIONE: Dopo la registrazione di questo video, la Corte Costituzionale ha dichiarato le questioni di legittimità relative al Decreto-Legge sulla Cittadinanza 36/2025 infondate o inammissibili. È quindi essenziale ottenere una consulenza legale qualificata per comprendere come questa decisione possa influire sul vostro caso. 

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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