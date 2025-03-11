İdari Yargıda Kanun Yollarına Başvuru İçin Nihai Kararın Verildiği Tarihte Geçerli "Kesinlik Sınırı" Kuralı Anayasa Mahkemesi Tarafından İptal Edildi

Anayasa Mahkemesi ("AYM") 30/01/2025 tarih ve 32798 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 04/12/2024 tarihli ve 2023/182 E., 2024/203 K. sayılı kararı ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu ("HMK").

Anayasa Mahkemesi (“AYM”) 30/01/2025 tarih ve 32798 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 04/12/2024 tarihli ve 2023/182 E., 2024/203 K. sayılı kararı ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu (“HMK”) Ek Madde 1/2'de yer alan ve ilk derece ve istinaf mahkemesi kararlarına karşı istinaf veya temyiz kanun yoluna başvurularda esas alınacak parasal sınırın karar tarihine göre belirlenmesini öngören kuralın, yayım tarihinden 9 ay sonra yürürlüğe girmek üzere iptaline karar vermişti.

AYM'nin HMK Ek Madde 1/2 hükmü kapsamında verdiği ve yukarıda anılan karara paralel şekilde, bu kez idari yargıdaki ilk derece ve istinaf mahkemesi kararlarına karşı kanun yoluna başvurularında esas alınacak parasal sınırın belirlendiği, İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun (“İYUK”) ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesindeki “...ilk derece mahkemesi veya bölge idare mahkemesince nihai kararın verildiği tarihteki parasal sınır esas alınır.” bölümünün Anayasa'ya aykırılığı ileri sürülerek iptali talep edilmiştir.

AYM, 06/03/2025 tarih ve 32833 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 11/02/2025 tarih, 2025/39 E., 2025/35 K. sayılı kararıyla, İYUK'taki söz konusu kuralın da Anayasa'nın 13 ve 36 ncı maddelerine aykırılığı sebebiyle kararın yayımı tarihinden 9 ay sonra yürürlüğe girmek üzere iptaline karar vermiştir.

AYM'nin 11/02/2025 tarih, 2025/39 E., 2025/35 K. sayılı kararının iptal gerekçesinde söz konusu kural gereğince kanun yoluna başvuru açısından geçerli olan parasal sınır enflasyona göre güncellenirken dava konusu değerin enflasyonun değerinden arındırılmadığı, bu yönden idari işlem veya eylemin gerçekleştiği, idareye başvurulduğu ya da davanın açıldığı tarihte geçerli olan parasal sınırlara göre kanun yoluna başvurulabilecek bir karara karşı söz konusu kural nedeniyle özellikle yargılamaların uzun sürdüğü durumlarda -ilk derece ve istinaf mahkemesinin karar verdiği tarihte geçerli olan parasal tutarlara göre- istinaf ve temyiz kanun yoluna başvurulması imkanını ortadan kaldırabileceği ve HMK Ek Madde 1/2 hakkında verilen 04/12/2024 tarihli ve 2023/182 E., 2024/203 K. sayılı iptal kararından ayrılmayı gerektirir bir durum bulunmadığı belirtilmiştir.

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