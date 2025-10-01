Yurt Dışına Çıkış Harcı Artırılmıştır

10381 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile (RG: 9.9.2025-33012) 5597 sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde yer alan yurt dışına çıkış harcı tutarı 1.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir. Bu tutar değişmeden önce 710 TL idi. Artırılan tutar Kararın yayınlandığı tarihten (9/9/2025) itibaren geçerlidir.

Kararın Geçici 1. Maddesi uyarınca bu Kararın yayımı tarihini takip eden onuncu günün sonuna kadar yapılan yurt dışına çıkışlarda, bu Kararın yayımı tarihinden önce geçerli tutar üzerinden yapılmış olan harç ödemeleri için fark ikmal edilmeyecektir.



