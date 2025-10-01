ARTICLE
1 October 2025

Yurt Dışına Çıkış Harcı Artırılmıştır

B
BDO TURKIYE (DENET YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.)

Contributor

BDO TURKIYE (DENET YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.) logo
BDO Turkiye is an audit and consultancy firm offering professional services in: audit, tax, accounting and advisory service lines. Our main objective since day one is to be a reliable consultant to our clients, and offer the most beneficial solutions appropriate to their needs, with the help of close collaboration.
Explore Firm Details
10381 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile (RG: 9.9.2025-33012) 5597 sayılı Yurt Dışına Çıkış...
Turkey Tax
BDO Türkiye
Your Author LinkedIn Connections

10381 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile (RG: 9.9.2025-33012) 5597 sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde yer alan yurt dışına çıkış harcı tutarı 1.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir. Bu tutar değişmeden önce 710 TL idi. Artırılan tutar Kararın yayınlandığı tarihten (9/9/2025) itibaren geçerlidir.

Kararın Geçici 1. Maddesi uyarınca bu Kararın yayımı tarihini takip eden onuncu günün sonuna kadar yapılan yurt dışına çıkışlarda, bu Kararın yayımı tarihinden önce geçerli tutar üzerinden yapılmış olan harç ödemeleri için fark ikmal edilmeyecektir.

Saygılarımızla

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Photo of BDO Türkiye
BDO Türkiye
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More