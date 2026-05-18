18 May 2026

Avrupa Patent Başvurusu Nedir?

Simaj Patent & Trademark Attorneys

SIMAJ Patent Consulting Limited is a firm of Turkish Patent and Trademark Attorneys, European Patent Attorneys, and lawyers dealing with obtaining and defending industrial and intellectual property rights. The firm’s origin traces back to the years of the establishment of the Turkish Patent Institute in 1994. Over the years, the firm has gradually grown both in terms of the team and the firm’s technical and legal capabilities. Today, the firm’s areas of practice, in particular, include drafting filing, and prosecuting all kinds of IP applications as well as opposition, invalidation, and cancellation proceedings. In addition, SIMAJ is also involved in litigation and unfair competition actions before the competent authorities.

SIMAJ serves a broad range of clients from large multinational companies to startups. SIMAJ is dedicated to providing individualized attention and care to all of its clients. The firm focuses not only on the personal capabilities of the team but also on responsiveness to client que

Günümüzde yenilikçi fikirlerin korunması, rekabet avantajı elde etmek isteyen firmalar için kritik bir öneme sahiptir. Özellikle uluslararası pazarlara açılmayı hedefleyen şirketler için Avrupa patent başvurusu büyük bir fırsat sunar. Peki, Avrupa patent başvurusu nedir ve işletmeniz için neden bu kadar önemlidir? Bu yazıda tüm detaylarıyla ele alıyoruz.

Avrupa patent başvurusu, bir buluşun Avrupa’da birden fazla ülkede korunmasını sağlayan merkezi bir başvuru sistemidir. Bu sistem sayesinde, tek bir başvuru ile Avrupa Patent Sözleşmesi’ne (EPC) taraf olan ülkelerde patent koruması talep edebilirsiniz.

Bu süreç, Avrupa Patent Ofisi (EPO) üzerinden yürütülür ve başvurunun kabul edilmesi halinde, seçilen ülkelerde geçerli olacak şekilde tescil edilir.

Avrupa Patent Başvurusunun Avantajları

Avrupa patent başvurusunun firmalara sunduğu birçok avantaj bulunmaktadır:

  1. Tek Başvuru ile Çoklu Koruma

Her ülkeye ayrı ayrı başvuru yapmak yerine tek bir başvuru ile birçok Avrupa ülkesinde koruma elde edebilirsiniz.

  1. Maliyet ve Zaman Tasarrufu

Merkezi sistem sayesinde süreçler daha hızlı ilerler ve operasyonel maliyetler düşer.

  1. Güçlü Hukuki Koruma

Avrupa patentleri, yüksek inceleme standartları sayesinde güçlü bir hukuki koruma sağlar.

  1. Uluslararası Rekabet Avantajı

Buluşlarınızı Avrupa pazarında koruyarak rakiplerinizin önüne geçebilirsiniz.

Avrupa Patent Başvuru Süreci

Avrupa patent başvurusu belirli aşamalardan oluşur:

  1. Başvurunun Yapılması

Başvuru, teknik dokümanlar ve tarifname ile birlikte yapılır.

  1. Araştırma Raporu

Başvurunun yenilik ve buluş basamağı açısından değerlendirilmesi yapılır.

  1. Yayın

Başvuru genellikle 18 ay sonra yayımlanır.

  1. İnceleme Süreci

Patent ofisi, başvurunun kriterlere uygun olup olmadığını detaylı şekilde inceler.

  1. Tescil ve Validasyon

Başvuru kabul edilirse, seçilen ülkelerde geçerlilik kazanır.

Avrupa Patent Başvurusu Neden Önemlidir?

Avrupa pazarı, yüksek rekabet ve büyük ekonomik hacmi ile dikkat çeker. Bu pazarda yer almak isteyen firmalar için fikri mülkiyet haklarının korunması kritik bir rol oynar. Avrupa patent başvurusu sayesinde:

  • Buluşlarınız korunur
  • Marka değeri artar
  • Yatırımcı güveni sağlanır
  • Lisanslama ve gelir fırsatları oluşur

Avrupa Patent Başvurusu

Firmamız, Avrupa patent başvurusu sürecinde baştan sona profesyonel destek sunmaktadır. Uzman ekibimiz ile:

Başvuru stratejisi oluşturma

Teknik doküman hazırlığı

Süreç takibi

Ülke bazlı validasyon işlemleri

gibi tüm aşamalarda yanınızdayız.

Avrupa patent başvurusu, yenilikçi fikirlerinizi uluslararası düzeyde korumanın en etkili yollarından biridir. Doğru strateji ve profesyonel destek ile bu süreci başarıyla yönetebilir ve Avrupa pazarında güçlü bir konum elde edebilirsiniz.

Eğer siz de buluşlarınızı korumak ve Avrupa’da büyümek istiyorsanız, bizimle iletişime geçerek süreci hemen başlatabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

