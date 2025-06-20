KPMG'nin “Küresel Teknoloji Raporu, Endüstriyel Üretim İçgörüleri” endüstriyel üretim sektörünün teknoloji adaptasyonu ve yapay zeka kullanımında diğer sektörleri geride bıraktığını ortaya koyuyor.

Firmaların büyük kısmı teknolojik dönüşüme istekli bir iş gücüne ve yüksek memnuniyete sahipken, sektörün liderliği özellikle yapay zekâdan elde edilen kazanımlarla da dikkat çekiyor. Raporda ayrıca dijital dönüşüm, veri stratejisi, çalışan eğitimi, müşteri odaklı inovasyon ve sürdürülebilirlik gibi konularda sektöre yönelik kapsamlı bir yol haritası da sunuluyor.

Küresel değer zincirlerinin yeniden şekillendiği, yapay zekânın iş gücünü dönüştürdüğü ve sürdürülebilirliğin temel rekabet avantajı hâline geldiği çağımızda, endüstriyel üretim dijitalleşme yarışında bayrağı eline aldı. KPMG'nin üretim sektöründeki dönüşümün yalnızca bir trend olmadığını, stratejik bir zorunluluk hâline geldiğini ortaya koyan “KPMG Küresel Teknoloji Raporu, Endüstriyel Üretim İçgörüleri” raporu yayımlandı. 26 ülkeden 2 bin 450 teknoloji liderinin katıldığı araştırmada, endüstriyel üretim sektöründen 368 yöneticinin görüşleri alındı.

Rapora göre endüstriyel üretim firmalarının yüzde 76'sı, iş gücünün ileri düzey teknolojileri benimsemeye istekli olduğunu söylüyor. Bu oran, ankete katılan tüm sektörler arasında en yüksek oran oldu. Ayrıca endüstriyel üretim yöneticilerinin yüzde 72'si, şirketlerinin teknoloji yatırımlarından sağladığı değerden memnun olduklarını belirtiyor. Bu oran da tüm sektörlerin ortalamasının üzerinde.

Endüstriyel üretim alanında hızla değişen dinamikler karşısında, kuruluşlar operasyonel verimliliği, kalite kontrolünü ve sürdürülebilirliği artırmak için dijital dönüşümün gerekliliğini giderek daha fazla kabul ediyor. Üretim sektörü endüstride adeta dijital dönüşümün lokomotifi konumunda bulunuyor. Nitekim raporumuz da endüstriyel üretim firmalarının bu dönüşümün öncüsü konumunda olduğunu ve diğer sektörlere kıyasla en yüksek dijital olgunluk seviyelerine ulaştıklarını ortaya koyuyor. Bu rapor, endüstriyel üretimde dijitalleşmenin mevcut durumunu anlamak ve ilerlemeyi sürdürebilmek için gerekli stratejik adımları belirlemek açısından kritik bir kaynak niteliğinde. Hande Şenova Strateji ve Kurumsal Finansman Bölüm Başkanı, Şirket Ortağı, Endüstriyel Üretim Sektör Lideri KPMG Türkiye

Sektör, yapay zekâdan yatırım getirisi (ROI) elde etme konusunda başarılı

Rapora göre endüstriyel üretim, yapay zeka uygulamalarında lider konumda yer alıyor. Yapay zeka benimsemesinde en olgun aşamada olma olasılığı en yüksek üç sektörden biri olan bu sektördeki firmaların yüzde 34'ü çeşitli yapay zeka kullanım alanlarından yatırım getirisi (ROI) sağlıyor. Endüstriyel üreticilerin yüzde 80'i, yapay zekânın kendilerine zaman kazandırdığını, daha üretken olmalarını sağladığını ve daha yüksek katma değerli işlere odaklanmalarına imkân tanıdığını söylüyor. Bazı başarılı örneklere rağmen, sektör hâlâ yapay zekânın sunduğu tam potansiyele ulaşmakta zorlanıyor. Bunun önündeki engeller arasında veri temelli tahminlerin iyileştirilmesi, ürün optimizasyonu, inovasyonun desteklenmesi, verimlilik ve üretkenliğin artırılması ile maliyetlerin düşürülmesi gibi kritik alanlarda eksiklikler yer alıyor.

Endüstriyel üretim sektörü çıtayı yüksek tutmaya devam ediyor

Veri olgunluğu sektör ortalamasının üzerinde olsa da endüstriyel üretim sektörü çıtayı yüksek tutmaya ve kendine daha fazlasını hedef olarak belirlemeye devam ediyor. Veriye erişimi yüksek olmasına rağmen, endüstriyel üretim sektörü aynı zamanda veri stratejisinde yapılacak iyileştirmelerin dijital dönüşümün hızını artıracağı gerçeğine en fazla dikkat eden kuruluşlara sahip sektör. Raporda sektörün üretken yapay zekâdan tam anlamıyla yararlanabilmesi için endüstriyel üreticilerin iş ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanmış, güvenilir ve sağlam bir veri altyapısı inşa etmeleri gerektiğine dikkat çekiliyor.

Endüstriyel üretim sektörünü için yol haritası

Üretim sektörü değişen tedarik zinciri dinamiklerine ve artan çevresel taleplere stratejik olarak yanıt verirken raporda sektördeki kuruluşlar için geleceğe dönük tavsiyeler de yer alıyor:

Dijital dönüşüm süreçlerini ileriye taşıyan proaktif ve yenilikçi yaklaşım sürdürülmeli. Bu doğrultuda sürekli gelişen siber güvenlik stratejileri, özellikle gerçek zamanlı veri paylaşımı için mühendislik tasarım sistemlerine bağlanan iç veri ağlarının güvenliğini artırmaya yönelik girişimleri içermelidir

Çalışanların veriye dayalı daha isabetli kararlar alabilmesini sağlamak için görselleştirme yetenekleri ile iş akışlarını iyileştirin. Ayrıca bu içgörülerin, doğru zamanda doğru kişilere ulaştığından emin olun.

Yapay zekânın iş yerlerinde giderek daha fazla yer bulmasıyla birlikte, fabrika çalışanlarını analitik düşünme ve bilim-teknoloji becerilerine odaklanan eğitim programlarıyla donatarak bu dönüşüme hazırlamak büyük önem taşıyor. Endüstriyel üretim yöneticileri, üretken yapay zekânın verimliliği artıracağına ve bilgi teknolojileri ile yaratıcı iş kollarında iş birliğini güçlendireceğine, diğer sektörlere göre daha yüksek oranda inanıyor.

Müşterilerin hız ve kişiselleştirme beklentilerini karşılayacak, aynı zamanda operasyonları daha enerji verimli hâle getirecek yenilikçi yollar keşfedin. Tüketicilerin ürün özellikleriyle ilgili paylaştığı anlık geri bildirim ve tercihlerden elde edilen verileri toplayıp merkezi hâle getirerek, üreticiler yeni ürün serileri ya da gelir kaynakları yaratabilecek değerli içgörüler elde edebilir. Kuruluşların hedef kitlesine gerçekten ihtiyaç duydukları çözümleri sunabilmesi için, müşteri geri bildirimini merkeze alan süreç ve sistemlere yatırım yapılması kritik önem taşır.

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