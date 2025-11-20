Maden Mevzuatı Çerçevesinde Rödövans Sözleşmeleri

Rödövans sözleşmesi; maden ruhsatına bağlı işletme hakkının özü ve nihai sorumluluğu ruhsat sahibinde kalmak kaydıyla, bu hakkın belirli bir süreyle ve sözleşmesel şartlar çerçevesinde gerçek veya tüzel kişilere devredilmesine imkân tanıyan bir hukuki ilişkiyi ifade eder.

Article Insights

Gözde Esen Sakar’s articles from Sakar Law Office are most popular: within Energy and Natural Resources topic(s)

in Turkey Sakar Law Office are most popular: within Energy and Natural Resources and Employment and HR topic(s)

Rödövans Sözleşmesi Nedir?

Rödövans sözleşmesi; maden ruhsatına bağlı işletme hakkının özü ve nihai sorumluluğu ruhsat sahibinde kalmak kaydıyla, bu hakkın belirli bir süreyle ve sözleşmesel şartlar çerçevesinde gerçek veya tüzel kişilere devredilmesine imkân tanıyan bir hukuki ilişkiyi ifade eder. Bu sözleşme uyarınca rödövansçı, maden sahasının fiilî işletilmesini üstlenir ve üretmiş olduğu her birim maden için taraflar arasında önceden kararlaştırılmış tutarda bedeli ruhsat sahibine ödeme borcu altına girer.

Maden Yönetmeliğinde ise rödövans sözleşmesi "Ruhsat sahalarındaki madenlerin işletilerek değerlendirilmesi amacıyla üçüncü kişilere veya kuruluşlara tasarruf hakkı sağlamak üzere ruhsat sahasının tamamı ya da bir kısmı için ruhsat sahiplerinin, bu kişilerle yapmış oldukları sözleşmeleri" olarak, rödövansçı ise "Ruhsat sahalarındaki madenlerin üretilerek değerlendirilmesi amacıyla ruhsat sahiplerinin rödövans sözleşmesi imzaladığı gerçek veya tüzel kişiler, kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştiraklerini" olarak tanımlanmaktadır.

Ruhsat Sahipleri Üçüncü Kişiler ile Doğrudan Rödövans Sözleşmesi İmzalayabilir Mi?

Ruhsat sahipleri ile üçüncü kişiler arasında yapılacak olan rödövans sözleşmeleri Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün iznine tabidir. İzin alınmaksızın yapılan rödövans sözleşmesi ile yürütülen madencilik faaliyetleri durdurulur. Maden işletme ruhsat sahiplerinin, ruhsat sahalarının bir kısmı veya tamamı için üçüncü kişilerle yapmış oldukları rödövans sözleşmelerinin ve bu sözleşmelerde yapılan değişikliklerin, bilgilendirme amacıyla Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne verilmesi ve maden siciline bilgi amaçlı şerh edilmesi zorunludur. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü hiçbir şekilde rödövans sözleşmelerine taraf değildir. Rödövans sözleşmeleri Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün izin verdiği tarih itibarıyla sicil kayıtlarına şerh edilir.

Rödövans sözleşmelerinde sözleşmenin bitiş tarihi, muhtemel süre uzatımları dahil gün/ay/yıl olarak belirtilir.

Rödövans İzni Taleplerinde Nelere Dikkat Edilmesi Gerekir?

Rödövans izni taleplerinde; (i) ruhsat sahibinin işletme ruhsat taban bedelinin Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün muhasebe birimi hesabına yatırılması, (ii) yıllık ruhsat bedellerinin, ruhsat harçlarının ve çevre ile uyum teminatlarının ödenmiş olması, (iii) talebin yapıldığı tarih itibarıyla tahakkuk eden ve son ödeme tarihi geçmiş Devlet hakkı borcu bulunmaması, (iv) rödövansçı tarafından alınmış ve aktif edilmiş kayıtlı elektronik posta adresi (KEP) veya UETS adresinin Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne verilmesi, (v) işletme izni olan ruhsatlarda daimî nezaretçi atamasının yapılmış olması ve (vi) yetkilendirilmiş tüzel kişi sözleşmesinin bulunması zorunludur. Yukarıda belirtilen hususların yapılmaması halinde ise işletme ruhsat taban bedeli iade edilmeksizin talep reddedilecektir.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü talep halinde alanın madencilik faaliyeti yapılabilecek büyüklükte olup olmadığı ve işletme faaliyetlerinin birbirini olumsuz etkileyip etkilemediği göz önünde bulundurarak değerlendirme yapacaktır.

Kamu kurum ve kuruluşları ve iştirakleri hariç yer altı kömür sahalarında rödövans sözleşmesi yapılamaz. IV. Grup (c) bendi ruhsatlar ile kamu kurum ve kuruluşları ve iştiraklerine ait ruhsatlar hariç ruhsat sahası içinde birden fazla rödövans sözleşmesi yapılamaz ve koordinat bilgisi belirtilmeyen rödövans sözleşmeleri sicile şerh edilmez.

Ruhsatın sicil kayıtlarına bilgi amaçlı şerh edilmiş rödövans sözleşmelerinde, rödövans süresinin uzatılması ve/veya rödövans sözleşmesindeki alanın koordinatlarının değiştirilmesi durumları yeni talep olarak değerlendirilir, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü izni alınmasına müteakip bu rödövans sözleşmeleri ruhsatın sicil kayıtlarına bilgi amaçlı şerh edilir.

Rödövansçı Olarak Faaliyet Gösterecek Olan Tüzel Kişilerin Nelere Dikkat Etmesi Gerekir?

Rödövansçı olarak hareket edecek olan tüzel kişilerin aşağıdaki hususlara dikkat etmesi gerekmektedir:

Tüzel kişilerin ortaklık payı, adres bilgileri, aktive edilmiş kayıtlı elektronik posta adresi (KEP) veya UETS adresini ibraz etmesi gerekmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzelkişiliği haiz şirket, kamu iktisadi teşebbüsü veya müessesesi, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ve diğer kamu kurum, kuruluş ve idaresi olması gerekmektedir.

Tüzel kişilerin, Maden Yönetmeliği Ek-2'de yer alan mali yeterlilik tutarları tablosunda ruhsat gruplarına göre belirtilen ve bulunulan yılın yeniden değerleme oranına göre güncellenmiş tutarın; en az %30'unu şirket sermayesi, geri kalan kısmını vadeli/vadesiz mevduat veya kullanılmamış nakdi kredi limitini belirten banka referans mektubuyla sağlaması gerekmektedir.

Rödövansçı tüzel kişinin ortaklık yapısında değişikliğe yol açabilecek %10'dan fazla hisse devir işlemleri Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün iznine tabidir. Bu gibi durumlarda hisse devrinin tarafları konu ile ilgili olarak Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne müracaat eder. Talebin Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından uygun görülmesi halinde durum ilgili tüzel kişiye tebliğ edilir.

Rödövansçı Olarak Faaliyet Gösterecek Olan Gerçek Kişilerin Nelere Dikkat Etmesi Gerekir?

Rödövansçı olarak hareket edecek olan gerçek kişilerin aşağıdaki hususlara dikkat etmesi gerekmektedir:

Gerçek kişilerin medeni hakları kullanmaya ehil T.C. vatandaşı olması gerekir.

Gerçek kişilerin, mali yeterlilik tutarının tamamını banka referans mektubuyla sağlaması ve söz konusu referans mektubunun Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne veriliş tarihi itibarıyla son 15 gün içinde alınmış olması gerekir.

Maden ruhsat sahiplerinin, ruhsat sahalarının bir kısmında veya tamamında üçüncü kişilerle yapmış oldukları rödövans sözleşmelerinde, bu alanlarda yapılacak madencilik faaliyetlerinden doğacak İş Kanunu, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili idari, mali ve hukuki sorumluluklar rödövansçıya aittir. Ancak bu durum ruhsat sahibinin Maden Kanunundan doğan teknik, mali ve hukuki konulardaki sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.