GES Yatırımları Tamamlama Vizesi Süre Uzatımına İlişkin Tebliğ Yayımlandı

19 Nisan 2025 tarih ve 32875 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2025/1) ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)'e aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.



“Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 6- (1) 8 inci maddenin ikinci fıkrasının (e) bendinde 28/2/2025 tarihinden önce olarak tanımlanan yatırım tamamlama vizesi son müracaat tarihi, 28/2/2025 tarihinden önce düzenlenmiş yatırım teşvik belgeleri için, yatırımın tamamlanmasına yönelik gerekli izin, onay, kabul işlemleri için anılan tarihten önce ilgili kamu kurum ve kuruluşları ya da kamu lisansı altında faaliyet gösteren dağıtım şirketlerine başvuru yapıldığının tevsik edilmesi halinde, 31/5/2025 olarak uygulanır.”



Tebliğ hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup, bu tebliğ ile;

28.2.2025 tarihinden önce teşvik belgesi düzenlenmiş bulunan, ignot dilimleme ve öncesi aşamalardan itibaren yurtiçinde üretilmiş olma kriterini sağlamayan yerli panel kullanılan GES yatırımları için yatırım tamamlama vizesi başvuru imkanı 31.5.2025 tarihine kadar uzatılmış,

Tamamlama vizesi başvurusu aşamasında ise kabul tutanağının düzenlenmiş olması gibi şartlar aranmayacağı, tamamlama vizesi için gerekli evrak için ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile dağıtım şirketlerine başvuru yapılmasının yeterli olacağı hükme bağlanmış

olmaktadır.

Saygılarımızla.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.