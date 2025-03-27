Aile Hekimliği Sözleşme Ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik

Bu yazımızda Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği kapsamında yapılan terminolojik farklar veya esaslı olmayan değişiklikler değil; dikkat çeken esaslı değişiklikler ele alınmıştır.

Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Çalışanı Ödeme Esasları

Aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı ödeme esaslarında dikkate değer değişiklikler meydana gelmiştir.

Aile hekimlerine ve aile sağlığı çalışanlarına yapılacak ödemelere ilişkin kıstaslarda değişikliğe gidilmiş olup 0-28 gün, 29-365 gün 13-59 ay nüfus grupları için katsayılar belirlenmiştir.

Yeni düzenleme ile son altı ayda aile hekimliği birimine müracaat etmeyen nüfus grupları için belirlenen katsayının yarısının esas alınacağı düzenlenmiştir.

Kayıtlı ilk kişi sayısında tavan kişi sayısı 4.000'den 3.500'e düşürülmüştür. (Kayıtlı ilk kişi sayısı Aile Hekimlerinin ödeme almasına esas kişileri belirlemektedir.)

Entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde, ara puan hesaplamasında aylık asgari 96 saatten az olmaması kaydıyla 5 nöbet tutulmadığı takdirde uygulanacak orana ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Aile Hekimi Günlük Muayene sayısında oranlar güncellenmiştir. Öncesinde sadece günlük muayene sayısına yönelik olan teşvik ödemelerinde değişikliğe gidilmiştir. Farklı teşvik imkanları sunulmuştur.

Aile Hekimliği birimine kayıtlı kişilerin yıl içerisinde özel ve kamu hastanelerine yapmış oldukları kişi başı başvurular değişiklik ile önem kazanmıştır. Bu kapsamda geçen sene ile aynı sayıda başvuru yapılması veya bu sayıdan düşük olması veya 12 aylık dönemde 7'den az olması halinde tavan ücretinin belirli bir oranında teşvik ödemesi yapılacaktır.

Hedef muayene sayılarına yönelik yeni hesaplama yöntemleri düzenlenmiştir.

Aile Hekimlerine yapılacak teşvik ödemlerinde Akılcı İlaç kullanımı halinde teşvik ödemelerine etkisi olacağı kabul edilmiş olup antibiyotik başta olmak üzere anti-eflamatuar, PPI gibi ilaç grupları dikkate alınacaktır. İl genelinde ilaç kullanımı bu oranların belirlenmesinde etkili olacaktır.

Sosyoekonomik Gelişmişlik Düzeyi ücretinde ödenecek tutarın belirlenmesindeki oran yükseltilmiştir.

Sözleşmelerin Yenilenmesi

Eski halinde görevine devam etmek isteyen aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının sözleşmelerinin yenileneceği düzenlenmiş iken değişiklik ile birlikte Bakanlık tarafından belirlenen ve ilan edilen hedef puanlarına eşit veya daha yüksek puanın alınması halinde sözleşmenin yenileneceği düzenlenmiştir.

Aile Hekimi Sözleşmesinin Sona Ermesi

Değişiklik ile mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılacak ve bu gerekçeyle aile hekimi veya aile sağlığı çalışanının sözleşmesi kendiliğinden sona erecektir.

Aile Sağlığı Merkezi Giderleri

Aile sağlığı merkezinin giderlerinden, hizmet verimliliğini ve kalitesini artırmak amacıyla Bakanlıkça karşılanan bedellerin, ilgili aile hekimine yapılacak gider ödemesinden kesileceği ve bu kesintilerin, bakım, onarım, kiralama, iç mekan tadilatı, tefrişat ve malzeme temini gibi giderlerde kullanılmak üzere il sağlık müdürlüğünün açacağı döner sermaye hesabına aktarılacağı düzenlenmiştir. Bu kesintinin, Hazine ve Maliye Bakanlığı onayı olmadan, belirlenen oran dahilinde yapılabileceği açıklanmış ve yönetici hekim için daha düşük bir oran belirlenmiştir.

Aylık Başarı Oranı Tanımı

Tanımlar kısmında açıklanan "Aylık Başarı Oranı" kapsamındaki gebe ve bebek çocuk izlemleri gibi korucu sağlık hizmetlerine lohusalık eklenmiş, koruyucu sağlık hizmetlerinin yanına önleyici sağlık hizmetleri de dahil edilmiştir.

Disiplin İşlemleri ve Görevden Uzaklaştırma

Aile hekimi veya aile sağlığı çalışanının sözleşmesinin vali tarafından feshi hali genişletilmiş, devlet memurluğundan çıkarma cezasının yanı sıra bir sözleşme döneminde toplam altı ay ve üzerinde destek ödemesi kesintisini gerektirir disiplin cezası da fesih kapsamına alınmıştır.

Genel Hayata Etkili Afet Durumlarında Yapılacak Uygulamalar

Genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerdeki aile hekimliği uygulamasına ilişkin aile hekimine kayıtlı kişi sayısının bin kişinin altına düşmesi nedeniyle sözleşmenin feshi hükümleri bir yıl süreyle uygulanmayacağına ilişkin hüküm kaldırılmıştır.

SONUÇ: Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nde 30.10.2024 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete ile değişiklikler meydana gelmiştir. Sözleşmelerin yenilenmesi, sona ermesi, aile hekimi ve aile sağlığı çalışan ödeme esasları başta olmak üzere çeşitli konularda değişikler yapılmıştır.

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