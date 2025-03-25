21.02.2025 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete ile Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmış ve Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği'nde ("Yönetmelik") değişiklikler meydana gelmiştir.

Bu yazımızda Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği kapsamında dikkat çeken esaslı değişiklikler ele alınmıştır.

Aile Sağlığı Elemanı Terimi Güncellendi

Yönetmelikte yer alan "Aile sağlığı elemanı" tanımı "Aile sağlığı çalışanı" olarak değiştirilmiş, yönetmelik geneli bu doğrultuda güncellenmiştir.

İkamet Değişikliği Halinde Aile Hekimliği Birimine Kayıt

Mevcut düzenlemede adres değişikliği yapıp aile hekimi değişikliği talebinde bulunmayan kişiler bilgilendirilerek yeni adreslerine en yakın ve en az yoğun aile hekimine kaydedilmektedir. Yapılan yeni düzenleme ile başka bir il veya bölgeye taşınan kişiler bir ay içerisinde değişiklik yapmazsa ikametlerine yakın, uygun bir aile hekimine kaydedilecektirler.

Bakanlık veya müdürlükçe, kişilerin değişiklik hakkı saklı kalmak kaydıyla, bölgeye yeni aile hekimliği birimi açılması veya kapanması gibi birtakım hallerde kişilerin adres yakınlığı gözetilerek aile hekimi kayıtları değiştirilebilecektir.

Aile Hekimi Seçim Serbestliği Devam Ediyor

Her ne kadar Yönetmelikte yer alan "istedikleri aile hekimi" ibaresi kaldırılmış ise de vatandaşların aile hekimi seçiminde serbestliği devam etmektedir.

Aile Hekimliği Kayıt Değişikliğine İlişkin Hüküm

Madde 8'e, kişilerin değişiklik hakkı saklı kalmak kaydıyla, sağlık hizmeti planlamasına uygun olarak Bakanlık veya müdürlük tarafından aile hekimi kayıt değişikliğinin yapılmasına ilişkin bir düzenleme eklenmiştir.

Yapılan ekleme ile aile hekimlerine kayıtlı vatandaş sayısına ilişkin limitler belirlenmiştir.

Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Çalışanları Çalışma Saatleri

Madde 9'da yer alan çalışma saatlerine ilişkin hükümde değişikliğe gidilmiştir. Aile hekimleri ve sağlık çalışanlarının nöbet ücretlerinin, nöbetin tutulduğu kurumlar tarafından ödeneceği ve ayrıca nöbet izni verilmeyeceği hükme bağlanmıştır. Yeni düzenlemeyle, nöbet ihtiyacının tespiti artık Kurum yerine Bakanlık tarafından yapılacaktır. Entegre sağlık hizmetleri kapsamında hizmet veren aile hekimliği birimlerinde hizmet veren aile hekimi ve aile sağlığı çalışanları bu fıkra kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Sözleşmeli Aile Hekimleri Bakımından Yerleştirme Sırası ve Kontenjan

Yeni düzenleme ile sözleşmeli çalışacak hekimler aile hekimliği uzmanlığında kontenjan olması halinde her daim, kontenjan olmaması halinde ise hizmet puanına göre sıralamaya dahil edileceği düzenlenmiştir.

Aile hekimliği uzmanlarının sahip olduğu her aile sağlığı merkezinden bir pozisyon tercih etme hakkına ilişkin kontenjan, yeni düzenleme ile aile sağlığı merkezindeki pozisyonların %50'si olarak uygulanacaktır.

Aile Sağlığı Merkezi Kurulması ve Yıkımı

Aile Sağlığı Merkezine ilişkin tüm ruhsatlandırma işlemlerinin Müdürlükçe tamamlanacağı düzenlenmiştir. Ayrıca yıkım kararı, kentsel dönüşüm ve imar düzenlemesi gibi zorunlu hallerde aile sağlığı merkezinin taşınmasına ilişkin düzenleme getirilmiştir. Bununla birlikte Aile sağlığı merkezlerinin standartlarının Bakanlıkça belirlenecek kılavuzlara uygun olması zorunlu hale getirilmiştir.

Yönetmelikte gerçekleşen değişikliklerin karşılaştırmalı haline buradan ulaşabilirsiniz.

SONUÇ: Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği'nde 21.02.2025 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete ile değişiklikler meydana gelmiştir. Aile Hekimliği birimine kayıt, aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları çalışma esasları başta olmak üzere çeşitli konularda düzenlemelere gidilmiştir.

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