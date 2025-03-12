Döviz Ile Ödeme Yasağına İlişkin Önemli Değişiklik

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 6 Mart 2025 tarihli ve 32833 sayılı Resmi Gazete'de Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2008-32/34 numaralı Tebliğ'de (“Tebliğ”), döviz ile ödeme yasağını önemli ölçüde esneten bir değişiklik yayımlanmıştır. Söz konusu değişiklik yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ'de yapılan değişiklik öncesinde, Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde, bazı istisnalar hariç olmak üzere, sözleşme bedelinin ve diğer ödeme yükümlülüklerinin (faiz, cezai koşul vs.) döviz cinsinden ya da dövize endeksli olarak belirlenmesi mümkün iken, bu sözleşmelerden kaynaklanan sözleşme bedeli ve diğer ödeme yükümlülüklerinin Türk Lirası cinsinden yapılması zorunluydu.

Yapılan değişiklik ile beraber, 6 Mart 2025 tarihi itibariyle Türkiye'de yerleşik kişilerin, taşıt satış sözleşmeleri hariç olmak üzere, kendi aralarında akdedecekleri menkul satış sözleşmelerinde, sözleşme bedelinin döviz cinsinden belirlenebilmesine ek olarak söz konusu sözleşmelerden kaynaklanan ödemelerin ve diğer ödeme yükümlülüklerinin de döviz cinsinden ya da dövize endeksli olarak kararlaştırabilmesi mümkün hale gelmiştir. Dolayısıyla, Tebliğ'in menkul satışlarına ilişkin sözleşmelerde bedellerin döviz cinsinden belirleme yapılmasına müsaade ettiği hallerde, ödeme yükümlülüklerinin de döviz cinsinden yerine getirilmesi serbest hale gelmiştir.

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