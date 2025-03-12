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12 March 2025

Döviz Ile Ödeme Yasağına İlişkin Önemli Değişiklik

Sadık & Çapan

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Sadık & Çapan is an independent and a boutique law firm based in Istanbul, Turkey. With its experienced team, Sadık & Çapan provides legal advisory services to local and foreign corporations and banks, public companies, investment funds, brokerage firms, asset management companies, venture capital companies, individuals and start-ups, in the fields of banking and finance, securities and capital markets, corporate, commercial and employment laws. Our firm is highly qualified and skilled in advising public companies in their daily operations particularly about their regulatory filings, corporate governance activities, reporting and disclosure requirements and various securities offerings including IPOs, cross-border and domestic debt and equity offerings (DCM and ECM deals) involving Reg S/144A issuances, Sukuk transactions and also, highly specialized in different types of loan and security transactions, alternative financing models and financial and regulatory compliance matters.
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Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 6 Mart 2025 tarihli ve 32833 sayılı Resmi Gazete'de Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı...
Turkey Finance and Banking
Nazlı Tönük Çapan and Seda Köprülü
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Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 6 Mart 2025 tarihli ve 32833 sayılı Resmi Gazete'de Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2008-32/34 numaralı Tebliğ'de (“Tebliğ”), döviz ile ödeme yasağını önemli ölçüde esneten bir değişiklik yayımlanmıştır. Söz konusu değişiklik yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ'de yapılan değişiklik öncesinde, Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde, bazı istisnalar hariç olmak üzere, sözleşme bedelinin ve diğer ödeme yükümlülüklerinin (faiz, cezai koşul vs.) döviz cinsinden ya da dövize endeksli olarak belirlenmesi mümkün iken, bu sözleşmelerden kaynaklanan sözleşme bedeli ve diğer ödeme yükümlülüklerinin Türk Lirası cinsinden yapılması zorunluydu.

Yapılan değişiklik ile beraber, 6 Mart 2025 tarihi itibariyle Türkiye'de yerleşik kişilerin, taşıt satış sözleşmeleri hariç olmak üzere, kendi aralarında akdedecekleri menkul satış sözleşmelerinde, sözleşme bedelinin döviz cinsinden belirlenebilmesine ek olarak söz konusu sözleşmelerden kaynaklanan ödemelerin ve diğer ödeme yükümlülüklerinin de döviz cinsinden ya da dövize endeksli olarak kararlaştırabilmesi mümkün hale gelmiştir. Dolayısıyla, Tebliğ'in menkul satışlarına ilişkin sözleşmelerde bedellerin döviz cinsinden belirleme yapılmasına müsaade ettiği hallerde, ödeme yükümlülüklerinin de döviz cinsinden yerine getirilmesi serbest hale gelmiştir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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Nazlı Tönük Çapan
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Seda Köprülü
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