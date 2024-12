Recent Developments In Turkish Capital Markets

Issuances Approved by the Capital Markets Board of Türki̇ ye October-November 2024

Share Issuances Of Public Companies COMPANY NAME TYPE OF SALE SIZE OF ISSUANCE Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. Issuance Through Internal Resources TRY 440,000,000 Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. Issuance Through Internal Resources TRY 504,000,000 Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. Paid Capital Increase TRY 82,764,000 Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. Private Placement Ünlü Yatırım Holding A.Ş Paid Capital Increase TRY 2,000,000 Erdemir Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Issuance Through Internal Resources TRY 3,500,000,000 Koza Polyester Sanayi ve Ticaret A.Ş. Issuance Through Internal Resources TRY 1,080,800,000 BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. Issuance Through Internal Resources TRY 76,950,000 İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Issuance Through Internal Resources TRY 1,868,750,000 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Issuance Through Internal Resources TRY 732,336,000 Kuyaş Yatırım A.Ş. Issuance Through Internal Resources TRY 300,000,000 Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş. Issuance Through Internal Resources TRY 172,500,000 Yeo Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. Issuance Through Internal Resources and Capital Increase Through Dividends TRY 205,632,203.04 and TRY 53,367,796.96 Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. Issuance Through Internal Resources TRY 75,816,000 Matriks Finansal Teknolojiler A.Ş. Issuance Through Internal Resources TRY 60,300,000 Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret A.Ş. Issuance Through Internal Resources TRY 171,875,000 Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. Issuance Through Internal Resources TRY 445,700,000 Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Issuance Through Internal Resources and Capital Increase Through Dividends TRY 998,086,635 and TRY 259,343,365 Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. Issuance Through Internal Resources TRY 48,000,000 Sasa Polyester Sanayi A.Ş. Paid Capital Increase TRY 535,502,416 Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. Issuance Through Internal Resources TRY 3,615,077,377 Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Issuance Through Internal Resources TRY 1,340,000,000 Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. Issuance Through Internal Resources TRY 551,250,000 Alkim Alkali Kimya A.Ş. Issuance Through Internal Resources TRY150,000,000 Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Issuance Through Internal Resources TRY 264,000,000 Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Issuance Through Internal Resources TRY 714,780,000 Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Issuance Through Internal Resources TRY 1,830,166,253.01 Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Issuance Through Internal Resources TRY 2,500,000,000 CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. Issuance Through Internal Resources TRY 876,250,000

Debt Instruments Issuances COMPANY NAME TYPE OF SALE SIZE OF ISSUANCE Shell & Turcas Petrol A.Ş. Qualified Investor TRY 9,000,000,000 Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. A.Ş. Private Placement / Qualified Investor TRY 4,000,000,000 Akbank T.A.Ş. Private Placement / Qualified Investor TRY 30,000,000,000 Qualified Investor TRY 10,000,000,000 Overseas USD 2,500,000,000 Overseas USD 2,500,000,000 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Overseas USD 500,000,000 Overseas USD 500,000,000 VDF Faktoring A.Ş. Qualified Investor TYR 150,000,000 MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. Qualified Investor TRY 5,000,000,000 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Qualified Investor TRY 5,000,000,000 Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş. Qualified Investor TRY 3,500,000,000 Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. Qualified Investor TRY 400,000,000 Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Qualified Investor TRY 5,000,000,000 Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. Qualified Investor TRY 2,000,000,000 Şeker Faktoring A.Ş. Qualified Investor TRY 1,174,372,000 TT Finansman A.Ş. Private Placement / Qualified Investor TRY 600,000,000 Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Private Placement / Qualified Investor TRY 1,300,000,000 Ak Faktoring A.Ş. Private Placement / Qualified Investor TRY 405,400,000 Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş. Private Placement / Qualified Investor TRY 1,400,000,000 Yapı Kredi Faktoring A.Ş. Private Placement / Qualified Investor TRY 5,000,000,000 Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. Private Placement / Qualified Investor TRY 7,000,000,000 Hedef Araç Kiralama ve Servis A.Ş. Private Placement / Qualified Investor TRY 5,000,000,000 QNB Finans Faktoring A.Ş. Private Placement / Qualified Investor TRY 8,340,000,000 Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Private Placement / Qualified Investor TRY 1,000,000,000 Overseas USD 25,000,000 QNB Finansbank A.Ş Overseas USD 4,000,000,000 USD 1,000,000,000 Destek Yatırım Bankası A.Ş. Overseas USD 10,000,000 Otosor Otomotiv A.Ş. Qualified Investor TRY 1,000,000,000 Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Qualified Investor TRY 3,000,000,000 Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Qualified Investor TRY 300,000,000 Private Placement / Qualified Investor TRY 1,200,000,000 Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Private Placement / Qualified Investor TRY 50,000,000 Türkiye Halk Bankası A.Ş. Private Placement / Qualified Investor TRY 40,000,000,000 Türk Telekomünikasyon A.Ş. Qualified Investor TRY 7,500,000,000 Inveo Yatırım Holding A.Ş. Qualified Investor TRY 1,000,000,000 Birikim Varlık Yönetim A.Ş. Qualified Investor TRY 1,500,000,000 Q Yatırım Bankası A.Ş. Qualified Investor TRY 1,400,000,000 QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Private Placement / Qualified Investor TRY 3,750,000,000 Private Placement / Qualified Investor TRY 250,000,000 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Private Placement / Qualified Investor TRY 20,000,000,000 ş Finansal Kiralama A.Ş. Private Placement / Qualified Investor TRY 10,000,000,000 Yıldızlar İnşaat ve Ticaret A.Ş. Private Placement / Qualified Investor TRY 500,000,000 Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. Private Placement / Qualified Investor TRY 1.200.000.000 Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş. Private Placement / Qualified Investor TRY 660,000,000 Parafinans Faktoring A.Ş. Private Placement / Qualified Investor TRY 305,000,000 Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. Overseas USD 500,000,000 Overseas USD 500,000,000

Other Issuances COMPANY NAME TYPE OF CAPITAL MARKETS INSTRUMENT TYPE OF SALE Nurol Varlık Kiralama A.Ş. Lease Certificate Based on Management Private Placement / Qualified Investor Değer Varlık Kiralama A.Ş. Lease Certificate Based on Management and/ or Trading Private Placement / Qualified Investor ZKB Varlık Kiralama A.Ş. Lease Certificate Based on Management Private Placement / Qualified Investor Halk Varlık Kiralama A.Ş. Lease Certificate Based on Management Private Placement / Qualified Investor Emlak Varlık Kiralama A.Ş. Lease Certificate Based on Management Private Placement / Qualified Investor Halk Varlık Kiralama A.Ş. Lease Certificate Based on Management Private Placement / Qualified Investor Emlak Varlık Kiralama A.Ş. Lease Certificate Based on Management Private Placement / Qualified Investor Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. Lease Certificate Based on Management Qualified Investor Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. Lease Certificate Based on Management Private Placement / Qualified Investor Fibabanka A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Fonu Asset-Backed Securities Qualified Investor Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. Lease Certificate Based on Trading Qualified Investor Halk Varlık Kiralama A.Ş. Lease Certificate Based on Management Private Placement / Qualified Investor KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. Lease Certificate Based on Management Private Placement / Qualified Investor Emlak Varlık Kiralama A.Ş. Lease Certificate Based on Management Private Placement / Qualified Investor Levent Varlık Kiralama A.Ş. Lease Certificate Based on Management Private Placement / Qualified Investor KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. Lease Certificate Based on Management Private Placement / Qualified Investor Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. Lease Certificate Based on Management Private Placement / Qualified Investor Nurol Varlık Kiralama A.Ş. Lease Certificate Based on Management Private Placement / Qualified Investor ZKB Varlık Kiralama A.Ş. Green Lease Certificate Based on Management Private Placement / Qualified Investor Pasha Yatırım Bankası AŞ Maygold Otomotiv İkinci Varlık Finansmanı Fonu Asset-Backed Securities Qualified Investor TF Varlık Kiralama A.Ş. Lease Certificate Based on Ownership, Management and/or Trading Public Offering / Private Placement / Qualified Investor Emlak Varlık Kiralama A.Ş. Lease Certificate Based on Management Private Placement / Qualified Investor Emlak Varlık Kiralama A.Ş. Lease Certificate Based on Management Private Placement / Qualified Investor AB Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. Lease Certificate Based on Trading Qualified Investor

Announcement Regarding the Resolution of the Board No. i-SPK 52.4.a.k.

With the decision of the Board dated 21.11.2024 and numbered 60/1696, amendments have been made to the sections titled "Definitions" (1.2.), (1.6.), (2.), (3.), (4.9.), (6.5.), (8.4.), and (13.) of the "Guide on Investment Funds," which was adopted as Board's Resolution No. i-SPK.52.4.

Announcement Regarding the Resolution of the Board No. i-SPK 54.1

The "Responsible Management Principles" concerning securities investment funds established by portfolio management companies, along with the "Guide on Responsible Management Principles" detailing the implementation principles of these principles, have been adopted as the Resolution of the Board No. i-SPK.54.1 based on Articles 1, 54, and 128/2 of the Capital Markets Law No. 6362.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.