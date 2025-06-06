Kripto Varlik Merkezi Kayit Sistemi (KVMKS) Devreye Alindi

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları (KVHS) ile entegrasyonun sağlanması amacıyla Kripto Varlık Merkezi Kayıt Sistemi'ni (KVMKS) hayata geçirdi.

Bu adım, 13 Mart 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) "Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıların Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği" ile "Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıların Çalışma Usul ve Esasları ile Sermaye Yeterliliği Hakkında Tebliği" doğrultusunda atıldı. Böylece MKK'nın bu süreçteki rolü ve teknik sorumluluğu netleşmiş oldu.

Yeni süreç kapsamında:

Kripto varlık alım-satımı, ilk satış/dağıtım, takas, transfer ve saklama işlemleri ile

Platformların müşteri ve saklama bakiye bilgileri

KVHS'ler tarafından KVMKS'ye raporlanacak.

Yatırımcılar, MKK'nın e-YATIRIMCI uygulaması üzerinden kripto varlıklarına ait bu kayıtları görüntüleyebilecek ve kendi platform verileri ile karşılaştırabilecek.

MKK, sistemin altyapı geliştirmelerini sürdürüyor ve SPK'nın "Faaliyette Bulunanlar Listesi"ndeki platform ve saklama kuruluşlarının faaliyet izni başvurusu için gerekli entegrasyon testlerini başlatmış durumda.

KVHS'ler için MKK'ya son başvuru tarihi: 20 Haziran 2025

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