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6 June 2025

Kripto Varlik Merkezi Kayit Sistemi (KVMKS) Devreye Alindi

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Nazali

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“Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach.“
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Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları (KVHS) ile entegrasyonun sağlanması amacıyla Kripto Varlık Merkezi...
Turkey Technology
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Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları (KVHS) ile entegrasyonun sağlanması amacıyla Kripto Varlık Merkezi Kayıt Sistemi'ni (KVMKS) hayata geçirdi.

Bu adım, 13 Mart 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) "Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıların Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği" ile "Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıların Çalışma Usul ve Esasları ile Sermaye Yeterliliği Hakkında Tebliği" doğrultusunda atıldı. Böylece MKK'nın bu süreçteki rolü ve teknik sorumluluğu netleşmiş oldu.

Yeni süreç kapsamında:

  • Kripto varlık alım-satımı, ilk satış/dağıtım, takas, transfer ve saklama işlemleri ile
  • Platformların müşteri ve saklama bakiye bilgileri

KVHS'ler tarafından KVMKS'ye raporlanacak.

Yatırımcılar, MKK'nın e-YATIRIMCI uygulaması üzerinden kripto varlıklarına ait bu kayıtları görüntüleyebilecek ve kendi platform verileri ile karşılaştırabilecek.

MKK, sistemin altyapı geliştirmelerini sürdürüyor ve SPK'nın "Faaliyette Bulunanlar Listesi"ndeki platform ve saklama kuruluşlarının faaliyet izni başvurusu için gerekli entegrasyon testlerini başlatmış durumda.

KVHS'ler için MKK'ya son başvuru tarihi: 20 Haziran 2025

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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