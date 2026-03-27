Brezilya-Türkiye Canlı Hayvan Koridoru: 2026’da Yeni Kurallar, Yeni Riskler Ve Kazanma Stratejileri

2025 yılında Brezilya, Amerika Birleşik Devletleri’ni geride bırakarak dünyanın en büyük sığır eti üreticisi konumuna yükseldi. Türk ithalatçılar, Brezilyalı ihracatçılar ve onları destekleyen yatırımcılar için bu değişim, ticari ve hukuki oyunun kurallarını yeniden yazıyor.

Nisan 2025’te, Brezilya’dan gelen bir damızlık sığır sevkiyatı Mersin limanına ulaştığında beraberinde sadece canlı hayvan getirmemişti. Brezilya’nın en büyük canlı hayvan alıcısı olan Türkiye, ithalat kapsamını genetik materyalleri de içerecek şekilde genişletmişti.

On iki ay sonra, koridor yeni bir gerçeklikle karşı karşıya. Brezilya şu an küresel sığır eti arzının yaklaşık %20’sini karşılıyor. Besi rasyonu ve genetik ıslah sayesinde kesim yaşı 30 ayın altına düştü; bu durum, on yıl öncesinin beş yıllık ortalamasıyla tam bir tezat oluşturuyor.

Dünyanın en büyük üreticilerinden ve ihracatçılarından biri olan ancak sürüsünde yetmiş yılın en düşük seviyelerini gören ABD, Brezilya’dan 2004’ten beri görülmemiş hacimlerde et ithal ediyor. ABD sığır eti fiyatları, 1951’den bu yana en küçük sürü olan 86,7 milyon baş (2019 zirvesinden %8’lik bir düşüş) nedeniyle 2025 boyunca tarihi seviyelere ulaştı. Kilit hayvancılık eyaletlerindeki uzun süreli kuraklık, besicileri damızlık inekleri kesime göndermeye zorlayarak kısa vadede arzı artırırken, uzun vadeli üretim kapasitesini kalıcı olarak düşürdü. Eş zamanlı ithalat şokları krizi derinleştirdi: Mayıs ayında Meksika’dan canlı hayvan ithalatını durduran burgu kurdu salgını kesimlik hayvan arzının yaklaşık %4’ünü ortadan kaldırırken, Ağustos ayından itibaren Brezilya etine uygulanan %50 gümrük vergisi (etkin olarak %76,4) Brezilya ithalatını ticari olarak imkansız hâle getirdi. Sonuç olarak; Eylül ayına kadar kıyma fiyatları yıllık bazda %12,9, biftek fiyatları %16,6 arttı ve genel sığır eti fiyatları 2024 seviyelerinin %30 üzerine çıktı.

Çin protokolleri, Deli Dana Hastalığı (BSE) riskini azaltmak amacıyla ithal edilen etlerin 30 ayın altındaki sığırlardan gelmesini şart koşuyor. Bugün bu “Çin sığırı” standardı, Brezilya’nın ticari sürüsünün yaklaşık %75’ini oluşturuyor ve ülkenin fiili ihracat kriteri işlevini görüyor. Türkiye dâhil diğer alıcılar, dünyanın en talepkâr pazarı için tasarlanmış bir üretim sisteminden faydalanıyor. Brezilya ihracatının %48’ini absorbe eden Çin, diğer tüm alıcılar için faydalı olan bir taban fiyat belirliyor.

Brezilya’nın orta vadeli arz tablosunu kritik bir dinamik şekillendiriyor: Son üç yılın benzeri görülmemiş dişi kesim oranı. 2025’in ikinci çeyreğinde, 1997’den bu yana ilk kez Brezilya’nın sığır kesiminde dişiler erkekleri geride bıraktı. Dişi kesimi 2024’ün aynı dönemine göre %16 artarak 19,35 milyon başa ulaştı. Bunların %33’ü düveydi (yıllık %23,1 artış). Bu artış, üretimi geçici olarak şişirirken gelecekteki üreme kapasitesini azalttı.

Türk ithalatçılar için bu durum, bol ve rekabetçi fiyatlı Brezilya sığırı döneminin kapanabileceği anlamına geliyor. 2026’nın başlarında, arz sıkışıklığı döngüsünü kabul eden fiyatlandırma mekanizmalarıyla tedarik anlaşmalarını bağlayan katılımcılar, arzın daha da daralacağı yılın ilerleyen dönemlerinde işlem yapanlara göre daha avantajlı konumda olacaklardır.

Türkiye’nin 2026 İthalat Programı: Kapsam, Takvim ve Tahsis Kriterleri

Ocak 2024’te Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye’nin ithalat politikasında köklü bir değişiklik ilan ederek şunu belirtti: “Özel sektör olmayacak. ESK (Et ve Süt Kurumu) ve birlikler bize taleplerini iletecek. Biz de uygun gördüğümüz kadar hayvanı seçip getireceğiz.” Bu reform, piyasa dengesizliklerini ve fiyat spekülasyonlarını önlemek amacıyla tüm ithalat yetkisini münhasıran ESK bünyesinde topladı.

Yerli üretim Türkiye’nin talebini karşılayamamaktadır. 2026 yılı için Tarım ve Orman Bakanlığı, Ocak 2026’da “2026 Yılı Besilik Sığır İthalatı Uygulama ve Değerlendirme Talimatı”nı yayınlayarak yapılandırılmış bir ithalat programı taslağı sundu. Türkiye, yıl boyunca toplam 500.000 baş besilik sığır ithal etmeyi planlıyor. Bu toplamın 392.000 başı, 200 baş ve üzeri kapasiteli işletmelere tahsis edilirken, 108.000 başı 200 baş altı kapasiteli çiftliklere ayrılmıştır. ESK, bu ithalatları gerçekleştirmeye ve satış fiyatlarını belirlemeye yetkili tek kuruluş olmaya devam etmektedir.

Bu devlet kontrollü çerçeve içerisinde, Türkiye’nin canlı sığır ithalatı operasyonel akışı net bir hiyerarşik yapıya dayanmaktadır: Tarım ve Orman Bakanlığı kuralları ve kotaları yıllık talimatla belirler; İl ve İlçe Tarım Müdürlükleri ise tüm ithalat başvurularının alınması ve işlenmesi için resmî idari merkezler olarak görev yapar. Bu sistemde, 200 başın altında ahır kapasitesi olan üreticiler bireysel başvuru yapmazlar; talepleri zorunlu olarak, düzinelerce küçük üreticinin talebini tek bir organize başvuru hâline getiren ve üyeleri adına il müdürlüklerine sunan TÜKETBİR (Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği) aracılığıyla kanalize edilir. Bu küçük üreticiler, ithal edilen hayvanların sözleşme süresi sonunda ESK tesislerinde kesilmesini önceden kabul etmelidir; uyulmaması durumunda teminatların irat kaydedilmesi ve ağır yaptırımların uygulanması söz konusudur. Buna karşılık, orta ölçekli (200-999 baş) ve büyük ölçekli üreticiler (1000 baş ve üzeri), kota taleplerini birlik aracılığı olmadan doğrudan aynı il müdürlüklerine sunarlar. Tüm başvurular işlendikten sonra Tarım ve Orman Bakanlığı, yetkilendirilmiş üreticilerin ve miktarların nihai listesini ESK’ya iletir. ESK, uluslararası satın almayı gerçekleştirir, hayvanları ülkeye getirir ve dağıtımı sağlar: Orta ve büyük ölçekli üreticilere doğrudan, küçük üreticilere ise TÜKETBİR üzerinden teslimat yaparak üretim tabanını devlet ithalat yapısına bağlayan döngüyü kapatır.

Resmî veriler bu koordinasyon mekanizmasının ölçeğini doğrulamaktadır: 2025 yılında ithalatı onaylanan toplam 520.000 baş besilik sığırın 120.000 başı münhasıran TÜKETBİR aracılığıyla talep edilmiştir; bu da birliğin, bireysel başvuru kapasitesi olmayan küçük işletmeler için zorunlu bir kanal görevi gördüğünü kanıtlamaktadır.

Kota Yapısı ve Takvim

Ahır Kapasitesi (Baş) İthalat Yetkisi 200’den az Maksimum 30 hayvan (puanlama sistemi) 200 – 400 32 hayvan (kota yok, kesintisiz) 401 – 600 35 hayvan (kota yok, kesintisiz) 601 – 999 Kapasitenin %15’i 1.000 – 1.999 Kapasitenin %14’ü 2.000 – 2.999 Kapasitenin %13’ü 3.000 – 3.999 Kapasitenin %12’ü 4.000 – 4.999 Kapasitenin %11’i 10.000 – 19.999 Kapasitenin %9’u 20.000 – 29.999 Kapasitenin %8’i 30.000 – 39.999 Kapasitenin %7’si 40.000 – 49.999 Kapasitenin %6’sı 50.000 ve üzeri Kapasitenin %5’i

Bu kademeli yapı, küçük üreticilerin kapasitelerine oranla daha yüksek erişim sağlamasını temin ederken, pazar dağılımını dengelemek amacıyla en büyük ticari operasyonları düşük yüzdelere tabi tutar.

Başvurular yılda bir kez, 26 Ocak ile 6 Şubat 2026 tarihleri arasında il ve ilçe müdürlükleri aracılığıyla kabul edilir ve onaylanan üreticilerin nihai listesi 23 Şubat 2026’da açıklanır. Teslimatlar üç aşamada gerçekleşir: Nisan-Haziran, Temmuz-Eylül ve Ekim-Aralık. Başvurudan sonra teslimat dönemi değişiklik talepleri dikkate alınmaz. İthal edilen sığırlar, girişten itibaren en az dört ay işletmede kalmalıdır; mücbir sebep hâlleri dışında satış, devir veya hareket yasaktır.

Kurumsal Yapı ve Denetim

Brezilya tarafında, MAPA (Tarım, Hayvancılık ve Tedarik Bakanlığı) sıhhi uyumluluğu denetler. 2002 yılında hayata geçirilen SISBOV, her hayvanı doğumundan itibaren genetik geçmişi, veteriner kayıtları ve otlak kökeniyle elektronik olarak takip eder. İhracatçılar SISCOMEX’e kayıt olmalı, SIF (Federal Teftiş Servisi) sertifikası almalı ve Türkiye’ye gidecek sevkiyatlar için CDIAL veya FAMBRAS üzerinden helal akreditasyonu sağlamalıdır.

Türkiye tarafında, ESK ithalat kotalarını yönetir. Her sevkiyat Türkiye topraklarına kabul edilmeden önce Tarım ve Orman Bakanlığı denetimine tabi tutulur. Kasım 2025’te yayınlanan yeni bir düzenleme, Nisan 2026’dan itibaren geçerli olmak üzere, Türkiye’den transit geçen veya geçici olarak depolanan veteriner kontrolüne tabi ürünler için standart bir veteriner sağlık sertifikası getirmektedir.

Kasım 2025’te Bandırma limanı açıklarında canlı hayvan taşıyıcısı Spiridon II gemisinin karıştığı olay, Türk denetimlerinin titizliğini göstermektedir. Yetkililer, 146 hayvanda okunabilir çip bulunmaması, 469’unun sertifikalarıyla eşleşmemesi ve 58’inin Atlantik geçişi sırasında ölmesi nedeniyle Uruguay’dan gelen yaklaşık 3.000 sığırın girişini reddetmiştir. Gemi, 24 gün demirledikten sonra geri gönderilmiştir. Bu vaka, Türk makamlarının sevkiyatları kabul etmeden önce belgeleri ve hayvan refahı koşullarını titizlikle doğruladığını teyit etmektedir.

Yasama ve Düzenleme Riskleri

Düzenleme riskleri, Brezilya Ulusal Kongresi önündeki iki yasa tasarısından kaynaklanmaktadır. Milletvekili Duda Salabert tarafından sunulan PL 2627/2025, “Kesim Amaçlı Canlı Hayvan İhracatının Kademeli Azaltılması Programı” kurulmasını, sektör geçişi için yönergeler belirlenmesini ve nakliye sırasında minimum hayvan refahı koşullarının oluşturulmasını önermektedir.

Buna karşılık, Milletvekili Ana Paula Lima tarafından sunulan PL 2788/2025, kesim veya damızlık amaçlı canlı hayvan ihracatını yasaklamak üzere Tarım Politikası Kanunu’nda değişiklik yapılmasını önermektedir. Tarım Komisyonu (CAPADR), 12 Kasım 2025’te tasarının reddedilmesini tavsiye eden görüşü onaylamıştır. Tasarı şu an Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu’nda (CMADS) inceleme altındadır.

ÇSY (ESG) ve hayvan refahı riski artmaya devam ediyor. Brezilya mahkemeleri düzenli olarak canlı ihracatı kısıtlamaya yönelik davaları karara bağlamaktadır. Gemi modernizasyonu artık isteğe bağlı bir uyum değil, bir dava savunması işlevi görmektedir. Gelişmiş havalandırma, yeterli alan ve gemi içi veteriner ekiplerine yapılan yatırımlar, gelişen refah standartlarına uyumun somut kanıtı olarak sunulmaktadır.

Piyasa Katılımcıları İçin Pratik Adımlar

Hacimleri müzakere etmeden önce karşı tarafınızın ESK kota kategorisini haritalandırın. SISBOV izlenebilirlik belgelerini Türk kabul kriterlerine göre doğrulayın. Nakliye sözleşmelerinde hayvan refahı uyumluluğunu, gemi sertifikasyonu ve veteriner personeline atıfta bulunarak güvence altına alın. CDIAL veya FAMBRAS üzerinden helal akreditasyonu olan SIF sertifikalı işleme tesislerini tercih edin. Tüm ÇSY (ESG) protokollerini denetlenebilir formda kanıtlayın. Türkiye’deki kota başvuru takvimini dikkatle belgeleyin. Gidişatı takip etmek için PL 2627/2025 ve PL 2788/2025 tasarılarını aylık olarak izleyin.

Sonuç

Brezilya’nın 2025 üretim sıçraması, Türkiye’nin vazgeçilmez hayvancılık ortağı olma konumunu perçinledi. Ancak ticaret operatörleri için soru artık koridorun uygulanabilir olup olmadığı değil, formunun nasıl evrileceğidir. Pratik çıkarım nettir: Brezilya-Türkiye canlı hayvan sözleşmelerini 24 aylık bir ufukla ve düzenleme değişikliklerine hitap eden açık çıkış maddeleriyle yapılandırın; çünkü yasama yörüngesi nihai bir geçişe (karkas/et ticaretine) işaret etmektedir.

