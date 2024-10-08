Esin Commercial And Trade Quarterly (Turkish)

Ticaret sektöründe geçtiğimiz haftalarda, i) Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasını Sağlayan Aracı Hizmet Sağlayıcıların Bakanlığa Yapacakları Bildirime İlişkin Tebliğ, ii) Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik ve iii) Orta Vadeli Program'ın (2025-2027) Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8906) yayımlandı.

İlave olarak, i) İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar, ii) İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar, iii) Seyahat Acentaları Yönetmeliği, iv) Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik, v) 4458 Sayılı Gümrük Kanunun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar, vi) Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, vii) Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik, viii) İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği ve ix) Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı.

Ayrıca, Ticaret Bakanlığı ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu arasında İş Birliği Protokolü imzalandı.

İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 8723) ve İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8724)

Cumhurbaşkanlığı, 3 Temmuz 2024 tarihinde İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 8723) ile 5 Temmuz 2024 tarihinde İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar'ı (Karar Sayısı: 8724) yayımladı. Bu kapsamda, içten yanmalı ve hibrit binek otomobillerden Çin Halk Cumhuriyeti menşeli olanların ithalatında ithalat değerinin %40'ı veya 7.000 ABD Doları'nın en yüksek olanı şeklinde ek mali yükümlülük uygulanacaktır. Bununla birlikte, yatırım teşvik belgesi kapsamında gümrük vergisi muafiyetinden yararlanılarak gerçekleştirilen ithalatlar söz konusu ek mali yükümlülükten istisna tutulacaktır.

3 Temmuz 2024 tarihli Karar'a buradan, 5 Temmuz 2024 tarihli Karar'a ise buradan ulaşabilirsiniz.

Seyahat Acentaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 26 Temmuz 2024 tarihinde Seyahat Acentaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'i yayımladı. Bu kapsamda, seyahat acentaları, 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu kapsamında yer alan konaklama tesisleri ile 7464 sayılı Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında yer alan turizm amaçlı kiralanacak konutlara satış ve pazarlama faaliyetlerinde yer vermeden önce, bunların belge numaralarını Kültür ve Turizm Bakanlığı veri tabanı üzerinden doğrulayarak satış ve pazarlama faaliyetlerinde yer verecek ve belgesiz olduğu anlaşılan konaklama tesisleri ile konutların pazarlama ve satışını gerçekleştiremeyecektir.

Yönetmelik'e buradan ulaşabilirsiniz.

Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 26 Temmuz 2024 tarihinde Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'i yayımladı.

Yönetmelik'e buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmelik ile getirilen başlıca yenilikler aşağıdaki gibidir:

Turizm amaçlı kiralamaya konu edilmek istenilen ve birden fazla bağımsız bölüm içeren bir binada bulunan konutlar için yapılacak izin belgesi başvurularında; tapu kütüğünün beyanlar hanesine eklenen devre mülk sözleşmesi doğrultusunda devre mülk hakkı kurulan daireler bakımından, tapuda devre mülk hakkı kurulan her yapı veya bağımsız bölüm için ortak maliklerin, kendi aralarından veya kat malikleri kuruluna temsilci olarak seçtikleri kişiler vasıtasıyla alınan kat malikleri kurulu/ ortak malikler kararının noter onaylı örneğinin ibrazı gerekmektedir.

Devre mülk hakkı kurulan konutlar için yapılacak izin belgesi başvurularında konutun birden fazla bağımsız bölüm içeren bir binada veya konut sitelerinde yer alması halinde ilgili konutta söz konusu faaliyetlerin yürütülmesinin uygun görüldüğüne ilişkin konut nitelikli tüm bağımsız bölümlerin kat malikleri tarafından oy birliği ile alınan kararın noter onaylı örneği ile üçten fazla bağımsız bölümden oluşan binalarda en fazla yüzde %25'i için aynı kiraya veren adına izin belgesi düzenlenebilmesi koşulu aranmayacaktır.

Devre mülk veya yönetim sözleşmesi doğrultusunda devre mülk hakkı kurulan konutların turizm amaçlı kısa süreli kiralanması durumunda; izin belgesi, kat malikleri kurulunca (müstakil yapılarda ortak malikler tarafından) yetkilendirilen yönetim şirketi adına düzenlenecektir.

Devre mülk hakkı kurulan taşınmazların belgelendirilmesinde yüksek nitelikli konut nitelikleri aranacaktır. Ayrıca, devre mülk hakkı kurulan konutlar için yapılacak izin belgesi başvurularında aşağıdaki belgelerin ibrazı aranacaktır: devre mülk veya yönetim sözleşmesi, imar durum belgesi örneği, parselin turizm kullanımına ayrıldığının tespit edilmesi durumunda varsa kazanılmış hakkın tespiti için ilgili belediyeden alınacak yazı, kat malikleri kurulunca veya ortak maliklerce alınan, konutun turizm amaçlı kısa süreli kiralanmasına izin verildiğine ve bu konuda yönetim şirketinin yetkilendirildiğine ilişkin kararın noter onaylı örneği.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, aracı hizmet sağlayıcıların belgesiz konutların elektronik ticareti ve tanıtımına aracılık etmesinin engellenmesi amacıyla, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, seyahat acentaları ve aracı hizmet sağlayıcıları ile veri paylaşımı yapabilecektir.

Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasını Sağlayan Aracı Hizmet Sağlayıcıların Bakanlığa Yapacakları Bildirime İlişkin Tebliğ

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 26 Temmuz 2024 tarihinde Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasını Sağlayan Aracı Hizmet Sağlayıcılarının Bakanlığa Yapacakları Bildirime İlişkin Tebliğ'i yayımladı. Bu kapsamda, turizm amaçlı kısa süreli kiralamaya konu konutlara ilişkin ilanların çevrimiçi ortamda yayınlanmasını sağlayan aracı hizmet sağlayıcılarının Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yapmakla yükümlü kılındıkları bildirimlere ilişkin usul ve esaslar düzenleme altına alındı.

Tebliğ'e buradan ulaşabilirsiniz.

Tebliğ ile getirilen başlıca yenilikler aşağıdaki gibidir:

Turizm amaçlı kiralamaya konu konutların elektronik ticaretine ve tanıtımına imkan sağlayan aracı hizmet sağlayıcıları, takvim yılının birer aylık süreleri içerisinde gerçekleştirmiş oldukları işlemlere ilişkin olarak ilgili ilanlarda yer verilen aşağıdaki bilgileri aylık olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bildirecektir: konutun adres bilgileri, hizmet verilen gerçek ya da tüzel kişilere ait ad-soyad/unvan, kimlik numarası/ yabancı kimlik numarası/vergi kimlik numarası/pasaport bilgileri ile adres ve iletişim bilgileri, izin belgesi numarası, ve ilan tarih aralığı, ilan numarası, ilan linki ile ilan ücreti.

Her aya ilişkin bilgiler, takip eden ayın 10. günü saat 23:59'a kadar, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımlanan formata uygun olarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait "konutbelgelendirme@ktb.gov.tr" adresine gönderilecektir.

4458 Sayılı Gümrük Kanunun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Cumhurbaşkanlığı, 6 Ağustos 2024 tarihinde 4458 Sayılı Gümrük Kanunun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar'ı yayımladı.

Karar'a buradan, Karar'a ilişkin olarak hazırlamış olduğumuz hukuk bültenine ise buradan ulaşabilirsiniz.

Karar ile getirilen başlıca yenilikler aşağıdaki gibidir:

Posta veya hızlı kargo taşımacılığı aracılığıyla bir gerçek kişiye gelen, ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen ve kıymeti 30 Avro'yu geçmeyen eşya (ilaçlar için kıymet sınırı 1.500 Avro'dur) bakımından tek ve maktu olarak tahsil edilecek vergi oranları, eşyanın değeri üzerinden aşağıdaki şekilde uygulanacaktır: Avrupa Birliği üyesi ülkelerden doğrudan gelen eşyalar için %20 diğer ülkelerden gelen eşyalar için %60.

İlgili eşya, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (IV) sayılı listede yer alan eşyalardan olduğu takdirde yukarıdaki oranlara ilave %20 oranında vergi tahsil edilecektir

Değeri 30 Avro'yu aşan ancak 1.500 Avro'yu aşmayan eşyanın gümrük beyanı dahil tüm gümrük işlemlerine ilişkin faaliyetlerinin takip edilip sonuçlandırılmasında, posta idaresi ile Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen koşulları taşıyan hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler dolaylı temsilci olarak yetkili kılınabilecektir.

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ticaret Bakanlığı, 10 Ağustos 2024 tarihinde Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'i yayımladı.

Yönetmelik'e buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmelik ile aşağıdaki hükümlerinin yürürlük tarihi 1 Ocak 2026'ya ertelenmiştir:

Satıcı veya sağlayıcın, cayma hakkının bulundurulduğu durumlarda, bu hakkın kullanılma şartları, süresi, usulü ve satıcının iade için öngördüğü taşıyıcıya ilişkin bilgi ile malın bu taşıyıcıyla iadesi halinde teslim masrafını geçmemek üzere iade masraf tutarına ve hangi tarafça karşılanacağına, öngörülenin dışında bir taşıyıcıyla iadesi halinde ise iade masrafını tüketicinin karşılayacağı hakkında tüketiciye ön bilgilendirme yapma yükümlülüğü,

Satıcı veya sağlayıcının, tüketici tarafından cayma hakkı kullanılmasından sonra doğan yükümlülükleri,

Satıcı veya sağlayıcı adına bedel tahsil edilmesi halinde aracı hizmet sağlayıcının; malın tesliminden sonra tüketicinin cayma hakkını kullanması durumunda, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarih itibarıyla bedel satıcıya aktarılmamışsa cayma hakkına konu malın, iade için öngörülen taşıyıcıya teslim edildiği tarihten veya iade için öngörülenin haricinde bir taşıyıcı ile iade edilmesi durumunda da satıcıya ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde, tahsil ettiği mal veya hizmet bedeli ile teslimat masraflarının tüketiciye iadesinden satıcı ve sağlayıcı ile birlikte müteselsil sorumluluğu,

Satıcı veya sağlayıcı malı kendisi geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, tüketicinin cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 14 gün içinde malı satıcı veya sağlayıcıya ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye geri gönderme yükümlülüğü,

Tüketicinin, ön bilgilendirmede kararlaştırılması ve satıcının öngördüğü taşıyıcı ile iadesinde tutarına yer verilmesi halinde teslim masraflarını geçmemek üzere iade masrafını karşılama yükümlülüğü,

Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketicinin aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanma yasağı; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre tescili zorunlu olan taşınırlar ile kayıt veya tescil zorunluluğu bulunan insansız hava araçlarına ilişkin sözleşmeler Tüketiciye teslimi yapılmış olan cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayarlara ilişkin sözleşmeler, Canlı müzayede şeklinde açık artırma yoluyla akdedilen sözleşmeler, Tanıtma ve kullanma kılavuzunda satıcı veya yetkili servis tarafından kurulum veya montajının yapılacağı belirtilen mallardan kurulum ya da montajı yapılanlara ilişkin sözleşmeler.



Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ticaret Bakanlığı, 21 Ağustos 2024 tarihinde Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'i yayımladı.

Yönetmelik'e buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmelik ile getirilen başlıca yenilikler aşağıdaki gibidir:

Ticaret Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımlanacak duyurudan itibaren 3 ay sonra uygulanmak üzere; cep telefonları, tabletler, akıllı saatler, bilgisayar, oyun konsolları ve modemlerin ticaretini yapan kişiler İçindekilere Dön ve işyerleri, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen bilgi ve belgeleri Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan sisteme kaydedecektir.

Yönetmelik'e aykırı uygulamaların tespit edilmesi ve Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nün yazılı uyarısına rağmen aykırılığın devam etmesi veya verilen süre içinde aykırılığın düzeltilmemesi halinde yenileme yetki belgesi, ihlalin niteliğine göre 6 aya kadar askıya alınacaktır. Gerekli görülen hallerde aykırılığın düzeltilmesi için ek süre verilebilecektir.

Yenileme yetki belgesi askıya alınan yenileme merkezinin aykırılığı gidermesi halinde yetki belgesi, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından geçerli hale getirilecektir. Aykırılığın giderilmemesi halinde ise yenileme yetki belgesi iptal edilecektir.

Yenileme merkezi, yenileme faaliyetlerini Ticaret Bakanlığı veya Türk Standartları Enstitüsü tarafından şubeler için belirlenen düzenleme veya standartlarda yer alan özelliklere uygun olarak alınmış hizmet yeterlilik belgesine sahip; kendisine bağlı şube, yenileme yetkisi vereceği yetkili alıcı ve yetkili satıcı aracılığıyla gerçekleştirebilecektir.

Yenileme merkezi; yenileme faaliyeti gerçekleştirecek şube için tescil tarihinden, yenileme yetkisi verilen yetkili alıcı ve yetkili satıcı için ise yetkilendirme tarihinden itibaren 10 iş günü içinde Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne bildirim yapmalıdır.

Yenileme merkezi; şubenin, yetkili alıcının ve yetkili satıcının gerçekleştirdiği yenileme faaliyetlerini izleyecek, kontrol edecek ve gördüğü eksiklikleri giderecektir.

Şube, yetkili alıcı ve yetkili satıcı tarafından gerçekleştirilen yenileme faaliyeti, yenileme merkezi tarafından yapılmış sayılacaktır.

Yenileme merkezi; yenileme faaliyeti gerçekleştiren şubenin, yetkili alıcının ve yetkili satıcının faaliyetlerinden müteselsilen sorumlu olacaktır.

Yenileme merkezi, yenileme faaliyetlerinin yürütülmesinde kullandığı yazılımların şube, yetkili alıcı ve yetkili satıcı tarafından kullanılmasını sağlayacaktır.

Yenileme merkezinin internet sitesinde, şubeler ile yetkili alıcıların ve yetkili satıcıların unvanı, adresi ve güncel iletişim bilgileri yer almalıdır.

Yenileme faaliyeti gerçekleştiren şube, yetkili alıcı ve yetkili satıcı yenileme yetkisini devredemeyecektir.

İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ticaret Bakanlığı, 23 Ağustos 2024 tarihinde İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'i yayımladı. Yönetmelik, 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Yönetmelik'e buradan, konuya ilişkin olarak hazırlamış olduğumuz hukuk bültenine ise buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmelik ile getirilen başlıca yenilikler aşağıdaki gibidir:

Aşağıdaki sözleşmeler, Yönetmelik'in kapsamı dışında olacaktır: alışveriş merkezlerinde yapılan satışlara ilişkin olanlar, temizlik hizmetlerine ilişkin olanlar, bahis, çekiliş, piyango ve benzeri şans oyunlarına ilişkin hizmetlere ilişkin olanlar ve belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve boş zamanın eğlence veya dinlenme amacıyla değerlendirilmesine ilişkin olanlar.

Mal veya hizmet bedeli 250 TL'yi aşmayan satışlara ilişkin sözleşmeler bakımından Yönetmelik hükümleri uygulanmayacaktır.

Satıcı veya sağlayıcı, işyeri dışında kurulan sözleşme ya da buna karşılık gelen herhangi bir teklif ile bağlanmadan önce tüketiciye aşağıdaki konular hakkında da ön bilgilendirme yapacaktır: cayma hakkının kullanılma süresi ve usulü, cayma hakkının kaybedileceği durumlarda bu hakkın hangi koşullarda kaybedileceği ve cayma hakkının istisnalarına ilişkin durumlardan birinin varlığı halinde tüketicinin bu haktan faydalanamayacağı.

Yönetmelik kapsamında kurulacak sözleşmelerde aşağıdaki hususlar da bulunacaktır: Satıcının, tüketicinin irtibat kurmasına imkan veren eposta adresi; Sözleşmenin kurulduğu il ve ilçe; Cayma bildiriminin yapılacağı elektronik posta bilgisi ve tüketicinin kısa mesaj gönderebileceği telefon numarası; Tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvuruları için, tüketici mahkemeleri önünde dava açmadan önce 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 73/A maddesi ile bir dava şartı olarak öngörülen arabulucuya başvurma şartı; Satıcı veya sağlayıcıya, tüketicinin kendi el yazısı ile aşağıdaki ifadeleri sözleşmeye yazmasını sağlama yükümlülüğü getirilmiştir: Cayma hakkının kullanılabildiği sözleşmeler için "On dört gün içinde cayma hakkımın olduğu ve bu hakkı sözlü olarak kullanamayacağım konusunda bilgilendirildim. Sözleşmenin bir örneğini ve örnek cayma formunu elden teslim aldım.", Cayma hakkının kullanılamadığı durumlarda "Bu sözleşmede cayma hakkımı kullanamayacağımın farkındayım.", Cayma hakkının kaybedileceği durumlarda "Bu sözleşmeye konu malın ambalajının veya koruyucu unsurlarının açılması halinde cayma hakkımı kaybedeceğimin farkındayım."

Malın tesliminden sonra ambalajın açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan dijital içerik ile cayma hakkı süresi sona ermeden önce tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler için cayma hakkı kullanılabilecektir.

Yönetmelik'e aykırı uygulamaların tespit edilmesi sonucunda yapılacak uyarıya rağmen, uyarının tebliğ tarihinden itibaren 1 yıl içinde Yönetmelik'e aykırı herhangi bir uygulamanın tespit edilmesi halinde ilgili satıcı veya sağlayıcının yetki belgesi Ticaret İl Müdürlüğü tarafından iptal edilecektir.

Yetki belgesi iptal edilen satıcı veya sağlayıcılar ile bunların yöneticisi, yönetim kurulu üyesi veya temsile yetkili ortak olduğu diğer satıcı veya sağlayıcılara, iptal tarihinden itibaren 1 yıl süreyle yetki belgesi verilmeyecektir.

Yetki belgesinin iş yeri dışında kurulan sözleşmeler dışında kullanılması halinde satıcı veya sağlayıcının yetki belgesi, uyarı yapılmaksızın iptal edilecek ve yeniden yetki belgesi verilmeyecektir.

Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik

Ticaret Bakanlığı, 27 Ağustos 2024 tarihinde Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik'i yayımladı. Yönetmelik ile İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmış ve yalnızca ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti değil, sıfır taşıtların ticareti de düzenleme altına alınmıştır.

Yönetmelik'e buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmelik ile getirilen başlıca yenilikler aşağıdaki gibidir:

Yetkili satıcılar arasında gerçekleştirilen tescilsiz motorlu kara taşıtı satışları Yönetmelik kapsamı dışında tutulmuştur.

Ticaret Bakanlığı tarafından kurulacak Bilgi Sistemi'nin kapsamına ikinci el motorlu kara taşıtlarının yanında, sıfır taşıtlar da dahil edilmiştir.

Distribütörlerin, yetkili satıcıların ticari faaliyetlerini önemli ölçüde bozan, makul karar verme yeteneğini azaltan veya normal şartlarda taraf olmayacağı bir ticari ilişkinin tarafı olmasına sebep olan faaliyetleri haksız ticari uygulama olarak tanımlanmış ve bu şekilde haksız ticari uygulamalarda bulunulması yasaklanmıştır.

Distribütörlerin aşağıda örnek niteliğinde belirtilen faaliyetleri, her durumda haksız ticari uygulama olarak kabul edilecektir: Yetkili satıcıyı 1 ay içinde son 3 yıllık satışlarının aylık ortalamasından fazla taşıt almaya zorlamak, Fatura tarihinden sonra taşıt fiyatında artış yapmak veya taşıtı 15 gün içinde yetkili satıcıya teslim etmemek, Taşıt satışını, kendisinin veya bir başkasının mal veya hizmetini alma şartına bağlamak, Yetkili satıcının taşıt satışlarına ilişkin kampanyalardan faydalanmasını diğer ürün ve hizmetlerin satışı, fiyat indirimi, yetkili satıcının kar marjının kısıtlanması ve taşıt satış kotası gibi şartlara bağlamak.

Distribütörler, tavsiye edilen taşıt satış fiyatını elektronik ortam üzerinden erişilebilir kılacaktır

1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla, yetkili satıcılar, tescilsiz motorlu kara taşıtlarının pazarlama ve satışında; vergilerin alıcı tarafından ödendiği andan itibaren taşıtın satış fiyatını arttırmayacak, alıcıya taşıt fiyatını sabitleme hakkını bildirecek ve alıcı vergileri ödediği tarihten itibaren 15 gün içinde taşıtı kendisine teslim edecektir.

1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla, alıcının tescilsiz motorlu kara taşıtının satış bedelinin bir kısmını önceden ödemeyi, satıcının da bedelin kısmen veya tamamen ödenmesinden sonra taşıtı alıcıya devir ve teslim etmeyi üstlendiği sipariş usulü satışlarda yazılı olarak veya elektronik ortamda sipariş formu düzenlenecek ve aynı gün alıcıya teslim edilecektir. Bu form düzenlenmeden alıcıdan herhangi bir ödeme veya alıcıyı borç altına sokan belge alınamayacaktır.

Sipariş edilen taşıt, 45 günden fazla olmamak kaydıyla formda belirtilen süre içinde alıcıya teslim edilecektir. Bu süre, formun düzenlendiği veya kısmi ödemenin yapıldığı tarihlerden hangisi önce ise o tarih esas alınarak hesaplanacaktır.

Taşıt, 7 gün içinde alıcıya teslim edilebilir duruma gelinceye kadar alıcıdan en fazla nihai satış fiyatının %10'u oranında kısmi ödeme veya alıcıyı borç altına sokan belge alınabilecektir.

Alıcı, sipariş formunun düzenlendiği tarihten itibaren 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin siparişi iptal edebilecektir. Siparişin iptal edildiğine dair bildirimin bu süre içinde satıcıya yöneltilmiş olması yeterli olacaktır. Mevcut donanım listesinde yer almayan özelliklerle kişiselleştirilmiş siparişler ile özel tertibatlı taşıtlar için ise iptal hakkı kullanılamayacaktır.

Yetkili satıcı, sipariş iptali konusunda alıcıyı yazılı olarak bilgilendirecektir. Bilgilendirmenin yapıldığına dair ispat yükü yetkili satıcının üzerinde olacaktır.

Siparişin iptal edilmesi durumunda, alıcı tarafından yapılan tüm ödemeler ile alıcıyı borç altına sokan her türlü belge iptal bildiriminin yetkili satıcıya ulaştığı tarihten itibaren 10 gün içinde iade edilecektir.

Motorlu kara taşıtı üreticileri, distribütörler, yetkili satıcılar, distribütörler haricinde taşıt ithal edenler, işletmeler, ekspertiz işletmeleri, ilan ve ihale platformları ile elektronik ortamda ikinci el motorlu kara taşıtı ön değerlemesi yapan işletmeler; aldatıcı veya dürüstlük kuralına aykırı davranışlar ile haksız ve hukuka aykırı ticari uygulamalarda bulunmayacak, hizmet verdiği kişilerin alım satım tercihlerini etkileyecek nitelikteki bilgileri gizlemeyecek ve bu kişileri yasa dışı veya etik olmayan uygulamalara teşvik etmeyecektir, motorlu kara taşıtı ticaretinin geliştirilmesi, piyasa aksaklıklarının giderilmesi veya ortaya çıkmasının önlenmesi ve tüketicinin korunması gibi amaçlarla Ticaret Bakanlığı tarafından alınan tedbirlere ve verilen talimatlara uyacak, Ticaret Bakanlığı tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri talebe uygun şekilde sunacaktır.

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edilebilmesi için işletme adına düzenlenen Yetki Belgesi'nde yer alan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması durumunda, değişikliğin gerçekleştiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde Yetki Belgesi'ni yenilenmesi gerekmektedir.

Başkalarına ait motorlu kara taşıtlarının pazarlama ve satışına yönelik ilanlara elektronik ortam sağlayan platformları; işletmelerin üyeliğinin veya kaydının yapılmasından ve yenilenmesinden önce Bilgi Sistemi üzerinden yetki belgesi kontrolü yapacak ve yetki belgesine sahip olmayan işletmelerin üyeliğine veya kaydına izin vermeyecektir, gerçek kişinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası ya da yabancı kimlik numarası ile telefon numarasını; tüzel kişinin unvanı ve telefon numarasını üyelikten veya ilanın yayımlanmasından önce doğrulayacak ve her takvim yılında en az bir defa bu bilgilerin doğruluğunu kontrol edecek, güncellenmesini sağlayacak ve bu bilgileri 5 yıl süreyle saklayacaktır, ilan veren gerçek kişilerin ad soyad bilgilerinin tam ad ve soyadı veya tam ad ve soyadın/soyadlarının baş harflerini ve varsa tescil edilmiş işletme adını, tüzel kişilerin ise tescil edilmiş unvanını ve varsa işletme adını içerecek şekilde gösterilmesini sağlayacaktır, ilana konu taşıtın ilan veren kişiye veya ilan verenin gerçek kişi olması halinde birinci ve ikinci derece kan hısımlarına veya eşine ait olduğunu ya da ilanı veren kişinin ilana konu taşıt sahibi tarafından yetkilendirildiğini ilanı yayımlamadan önce Ticaret Bakanlığı'nın elektronik sistemleri üzerinden doğrulayacaktır, ilanlara ilişkin talep ve şikayetlerin internet tabanlı iletişim yöntemlerinden en az biri ve telefon aracılığıyla iletebilmesi için müşteri hizmetleriyle iletişim imkanı sunacak ve bu talep ve şikayetlerin etkin şekilde yönetilerek sonuçlandırılmasını sağlayacaktır, piyasa yapısını bozucu veya tüketiciyi yanıltıcı ilanları önlemeye yönelik tedbirler alacaktır.

İkinci el motorlu kara taşıtı satışlarında ödemenin bir kısmının veya tamamının nakit, havale, elektronik fon transferi veya Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen diğer ödeme yöntemleriyle yapılması halinde taşıt satış bedeli, Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kuruluş tarafından taşıt mülkiyeti ile satış bedelinin eş zamanlı el değiştirmesini sağlayacak şekilde oluşturulan elektronik sistem üzerinden ödenecektir. Elektronik sistemin kullanılmasına ilişkin masraflar satıcıya transfer edilen taşıt satış bedelinden mahsup edilecektir.

Ticaret Bakanlığı ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu Arasında ile İş Birliği Protokolü İmzalandı

Ticaret Bakanlığı, 28 Ağustos 2024 tarihinde, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu ile İş Birliği Protokolü imzalandığına ilişkin bir duyuru yayımladı. Yapılan açıklamaya göre; İş Birliği Protokolü ile reklamcılık ve aldatıcı ticari tasarım uygulamaları hakkında toplumun her kesiminde farkındalığı artırmak, dijital reklam ve uygulamalar ile kişisel verilerin kullanımına ilişkin ortak alanlarda uluslararası düzenlemeleri ve uygulamaları takip etmek ve mevcut ya da olası ihlallere karşı ortak politika üretmek amaçlanmaktadır.

Duyuruya buradan ulaşabilirsiniz

Orta Vadeli Program'ın (2025-2027) Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8906)

Cumhurbaşkanlığı, 5 Eylül 2024 tarihinde, Orta Vadeli Program'ın (2025-2027) Onaylanması Hakkında Karar'ı yayımladı. Orta Vadeli Program ile dış ticarette rekabetin artırılması adına gümrük ve ticaret işlemlerinin basitleştirilmesi ve etkin bir ticaret diplomasisi yürütülmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda gümrük idareleri ile gümrük kapılarının işlem kapasitelerinin artırılması, fiziki ve teknolojik altyapılarının yerli kullanım imkanları gözetilerek ihtiyaçlar doğrultusunda yenilenmesi ve AB kurumları ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesine yönelik çalışmaların sürdürülmesi öngörülmektedir.

Karar'a buradan, Karar'a ilişkin olarak hazırlamış olduğumuz hukuk bültenine ise buradan ulaşabilirsiniz.

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ticaret Bakanlığı, 14 Eylül 2024 tarihinde Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'i yayımladı. Bu kapsamda, faaliyet konusu hububat, baklagiller ve yağlı tohumlar dışında olan ve toplam hissesinin %51'i veya daha fazlası kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, ticaret borsaları veya tarım satış kooperatifleri ve birlikleri ya da tarım kredi kooperatifleri ve birliklerine ait olan lisanslı depo işletmelerinde teminat yükümlülüğü, kefalet sözleşmesiyle de yerine getirilebilecektir. Kefalet sözleşmesi ile verilen teminat tutarı, Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen toplam teminat tutarının %90'ını aşamayacaktır. Ayrıca, kefalet sözleşmelerinde kefil olan tarafın müteselsil kefil sıfatı taşıması ve yukarıda bahsedilen tüzel kişilerden olması gerekmektedir.

Yönetmelik'e buradan ulaşabilirsiniz.

Sonuç

Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemeleri başta olmak üzere ticaret sektöründe önemli mevzuat değişiklikleri yapılmaya devam etmektedir. Bu alanda faaliyet gösteren tüm ilgili şirketler, mevzuat değişikliklerini yakından takip etmeli ve mevzuatta yer alan yükümlülüklerini yerine getirmelidir.

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