Denizlerde 2026 Av Yasağı Başlıyor: Sürdürülebilir Balıkçılık Ve Hukuki Çerçeve

1 Eylül 2025 tarihinde başlayan 2025-2026 balıkçılık av sezonu, Türkiye genelindeki tüm denizlerimizde 15 Nisan 2026 tarihi itibarıyla sona eriyor. Su ürünleri kaynaklarının korunması, ekosistemin kendini yenileyebilmesi ve biyoçeşitliliğin desteklenmesi amacıyla her yıl düzenli olarak uygulanan bu mola, 1 Eylül 2026 tarihine kadar kesintisiz devam edecektir. Esenyel Partners olarak, deniz hukuku ve su ürünleri mevzuatı alanındaki derin tecrübemizle, bu kritik dönemin hem balıkçılık sektörü hem de hukuki zemin açısından taşıdığı önemi vurgulamak isteriz.

Sürdürülebilir Balıkçılık İçin Su Ürünleri Av Yasağının Önemi

Denizlerimizde uygulanan av yasağı, sadece ekolojik bir zorunluluk değil, aynı zamanda ulusal ve uluslararası deniz hukukunun temel dayanaklarından biri olan “sürdürülebilirlik” ilkesinin kesin bir gereğidir. Balık popülasyonlarının üreme, büyüme ve göç dönemlerini kapsayan 15 Nisan ile 1 Eylül tarihleri arasındaki bu hassas süreç, deniz canlılarının nesillerinin devamlılığı için hayati bir önem taşır. Denizlerde av yasağı 2026 yılı uygulamaları, ekosistemdeki dengenin korunmasını sağlarken, sektörün gelecekteki ticari faaliyetlerinin de hukuki güvencesini oluşturmaktadır.

Biyoçeşitliliğin Korunması ve Gelecek Nesillere Aktarımı

Endüstriyel balıkçılık faaliyetlerinin denetimsiz yoğunluğu, denizlerimizdeki tür çeşitliliği üzerinde geri dönülemez zararlar ve ciddi bir baskı yaratabilmektedir. Av yasağı dönemi, aşırı avlanmanın önüne hukuki sınırlarla geçerek deniz habitatının dinlenmesine olanak tanır. Esenyel Partners olarak, çevresel sürdürülebilirliğin yasal zeminini oluşturan Su Ürünleri Kanunu ile ilgili yönetmeliklerin, biyoçeşitliliğin korunmasında en güçlü kalkan olduğuna inanıyor ve tüm sektör paydaşlarının bu kurallara titizlikle uymasını tavsiye ediyoruz.

2026 Yılı Av Yasağı Kapsamı ve Hukuki İstisnalar

Denizlerde av yasağı, her türlü balıkçılık faaliyetini tamamen ve koşulsuz durduran mutlak bir kısıtlama değildir; aksine belirli hukuki sınırlar, kotalar ve istisnalar çerçevesinde yürütülmektedir. Bu yasak kural olarak endüstriyel kapasiteye sahip büyük gemileri hedef almaktadır. Mevzuatın doğru yorumlanması ve ticari faaliyetlerin yasal sınırlar içinde güvenle sürdürülebilmesi için, yasağın kapsamının ve muafiyet şartlarının şirketler tarafından net olarak bilinmesi büyük önem arz etmektedir.

Endüstriyel Balıkçılık Yapan Gemilere Yönelik Düzenlemeler

15 Nisan 2026 itibarıyla yürürlüğe giren su ürünleri av yasağı, esas olarak gırgır ve trol ağlarıyla endüstriyel avcılık yapan balıkçı gemileri için bağlayıcıdır. Bu tür yüksek kapasiteli ticari av araçlarının deniz tabanına ve genç popülasyonlara verebileceği zararlar göz önüne alınarak, ilgili donanımların kullanımına kesin bir yasal kısıtlama getirilmiştir. Bu dönemde donatanların ve gemi işletmecilerinin faaliyetlerini durdurarak yasal prosedürlere uyum sağlamaları şarttır.

Kıyı Balıkçılığı ve Küçük Ölçekli İşletmelerin Muafiyeti

Su ürünleri mevzuatında, ekonomik hayatın ve yerel gıda tedarik zincirinin sekteye uğramaması adına son derece önemli bir hukuki istisna bulunmaktadır. Boyu 12 metrenin altında olan teknelerle kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçılar, uygulanan bu genel av yasağından yasal olarak muaf tutulmaktadır. Dolayısıyla, yaz ayları boyunca tezgahlarda kıyı balıkçılarının avladığı taze balıklar ve kültür balıkçılığı (levrek, çipura vb.) yasal standartlara uygun şekilde tüketicilere sunulmaya devam edecektir.

Av Yasağı İhlallerinin Hukuki Yaptırımları ve İdari Para Cezaları

Denizlerde av yasağı kurallarının ihlal edilmesi, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve ilgili yönetmelikler uyarınca çok ağır hukuki yaptırımlara tabidir. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yürütülen sıkı denetimler neticesinde, yasağa uymayan gerçek ve tüzel kişilere yönelik yüksek miktarlarda idari para cezaları tatbik edilmektedir. Ayrıca, kural ihlali durumunda avlanan ürünlere, av araç ve gereçlerine mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararıyla el konulması, hatta ruhsat iptaline varan çok ciddi cezai yaptırımlar uygulanmaktadır.

Esenyel Partners ile Hukuki Uyumluluk

Deniz ticaret hukuku ve su ürünleri mevzuatı, son derece dinamik, yoruma açık ve çok katmanlı bir hukuki yapıya sahiptir. Şirketlerin ticari sürekliliklerini koruyabilmeleri için mevcut regülasyonlara tam uyum sağlamaları yasal bir zorunluluktur. Mevzuata aykırı eylemler, yalnızca finansal cezalarla sınırlı kalmayıp, şirketlerin ticari itibarlarına ve operasyonel lisanslarına da doğrudan zarar verebilecek niteliktedir.

2025-2026 balıkçılık av sezonunun kapanmasıyla birlikte başlayan denizlerde av yasağı sürecinin, tüm sektör paydaşlarına ve denizlerimize bereketli bir yenilenme dönemi getirmesini diliyoruz. Su ürünleri hukuku, denizlerdeki yasal haklarınız, idari para cezalarına itiraz süreçleri, gümrük işlemleri veya genel deniz ticareti mevzuatına uyum konularında kapsamlı ve profesyonel hukuki danışmanlık almak için Esenyel Partners ile iletişime geçebilirsiniz. Uzman avukat kadromuz, tüm hukuki süreçlerinizde çözüm ortağınız olmaya hazırdır.

