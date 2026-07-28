İş Yerinde Cinsel Taciz: Sessizliğin Hukuki Ve Kurumsal Bedeli

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İş yerinde cinsel taciz, çalışanların kişilik haklarını ve çalışma özgürlüğünü ihlal ederken işveren açısından hukuki, cezai ve itibari riskler doğurur. Etkili mücadele; açık politikalar, erişilebilir şikâyet kanalları, tarafsız iç soruşturma, delillerin korunması, misillemenin önlenmesi ve yöneticilerin eğitilmesini gerektirir. Global şirketlerde süreçler Türk hukukuna, yerel kültüre ve saha koşullarına uyarlanmalıdır. Böylece mağdurun güvenliği sağlanır, işveren sorumluluğunu yerine getirir ve kurumsal itibar korunur.

Giriş

İş yerinde cinsel taciz, çalışanın kişilik haklarına, onuruna ve çalışma özgürlüğüne yönelik ağır bir müdahaledir. Doğru yönetilmediğinde işveren için hem hukuki sorumluluk (tazminat, dava, olası ceza soruşturması) hem de kurumsal itibar riski doğurur. Bu makale, iş yerinde cinsel tacizin hukuki çerçevesini, uygulamada en sık karşılaşılan risk alanlarını ve tüm şirketler için geçerli önleyici tedbirleri ele almakta; ayrıca Türkiye’de faaliyet gösteren global/çok uluslu şirketlerin karşılaştığı kendine özgü zorluklara ayrı bir bölümde odaklanmaktadır.

Cinsel Taciz Nedir, Cinsel Saldırıdan Farkı Nedir?

Cinsel taciz, karşı tarafın rızası dışında gerçekleşen, cinsel içerikli her türlü söz, davranış veya yaklaşımı ifade eder; fiziksel temas şart değildir. Uygulamada en sık görülen biçimleri şunlardır:

Israrlı flört teklifleri; kişinin açık reddine rağmen ısrar edilmesi,

Cinsel içerikli şaka, yorum, ima veya vücuda yönelik sözler,

Rahatsız edici bakış, takip etme, sürekli yakın durma,

Cinsel içerikli mesaj, fotoğraf veya video gönderilmesi,

Terfi, prim veya vardiya gibi konuları cinsel bir karşılığa bağlayan teklifler,

Rıza olmadan dokunma, sarılma, elini/omzunu tutma gibi hafif fiziksel yakınlaşmalar.

Cinsel taciz iddialarında iç soruşturma ve orantılı bir disiplin süreci yürütülmesi gerekirken, Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) 102. maddesi kapsamında cinsel saldırı şüphesi bulunması hâlinde mağdurun güvenliği derhâl sağlanmalı, hukuki destek eşliğinde adli mercilere başvuru süreci işletilmeli ve kurum içi soruşturmanın adli süreci engellememesi veya geciktirmemesi temin edilmelidir.

Yasal Çerçeve

4857 sayılı İş Kanunu (“Kanun”), cinsel tacizi açıkça haklı fesih sebepleri arasında düzenlemiştir. Kanun’un 24. maddesinin ikinci fıkrasının (b) ve (d) bentleri uyarınca, işverenin veya bir başka işçinin kendisine karşı cinsel tacizde bulunması ya da işverenin bunu öğrenmesine rağmen gerekli önlemleri almaması halinde işçi, iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir. Aynı Kanun’un 25. maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi ise, bir işçinin başka bir işçiye veya üçüncü kişilere (örneğin bir müşteriye) karşı cinsel tacizde bulunmasını işveren açısından haklı fesih sebebi olarak düzenlemektedir.

Bu düzenlemelere ek olarak, cinsel tacizin kişilik haklarına saldırı teşkil etmesi nedeniyle Türk Borçlar Kanunu’nun (“TBK”) genel hükümleri uyarınca maddi ve manevi tazminat talepleri gündeme gelebilmekte; işverenin işçiyi koruma ve gözetme borcunu düzenleyen TBK madde 417 ise, hem cinsel taciz hem de daha geniş kapsamlı psikolojik taciz (mobbing/güç tacizi) iddialarının hukuki temelini oluşturmaktadır. Fiil, ayrıca TCK kapsamında bağımsız bir ceza soruşturmasına da konu olabilir. Soruşturma sürecinde toplanan beyan ve belgelerin işlenmesinde ise 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uyum gözetilmelidir.

a. Ceza Kanunu Açısından Değerlendirme

TCK, iş yerinde yaşanan cinsel taciz ve cinsel saldırı olaylarına ilişkin olarak işverenler açısından bilinmesi gereken önemli ayrıntılar içermektedir.

Cinsel Taciz (TCK m.105): Bir kimseyi cinsel amaçla rahatsız eden kişi, mağdurun şikâyeti üzerine üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. TCK, bu cezanın belirli hallerde artırılacağını öngörmektedir: fiilin hiyerarşi veya hizmet ilişkisinden doğan nüfuzun kötüye kullanılması suretiyle ya da aynı iş yerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan yararlanılarak işlenmesi halinde ceza yarı oranında artırılır. Aynı şekilde, mağdurun bu fiil nedeniyle işi bırakmak zorunda kalması halinde de verilecek ceza en az bir yıl olarak uygulanır. Bu düzenleme, iş yerinde amir-çalışan ilişkisi içinde işlenen cinsel tacizin, kanun koyucu tarafından bilhassa ağırlaştırılmış bir suç olarak ele alındığını göstermektedir.

Bir kimseyi cinsel amaçla rahatsız eden kişi, mağdurun şikâyeti üzerine üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. TCK, bu cezanın belirli hallerde artırılacağını öngörmektedir: fiilin hiyerarşi veya hizmet ilişkisinden doğan nüfuzun kötüye kullanılması suretiyle ya da aynı iş yerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan yararlanılarak işlenmesi halinde ceza yarı oranında artırılır. Aynı şekilde, mağdurun bu fiil nedeniyle işi bırakmak zorunda kalması halinde de verilecek ceza en az bir yıl olarak uygulanır. Bu düzenleme, iş yerinde amir-çalışan ilişkisi içinde işlenen cinsel tacizin, kanun koyucu tarafından bilhassa ağırlaştırılmış bir suç olarak ele alındığını göstermektedir. Cinsel Saldırı (TCK m.102): Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığının ihlal edilmesi, mağdurun şikâyeti üzerine beş yıldan on yıla kadar hapis cezasını; fiilin sarkıntılık düzeyinde kalması halinde ise iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasını gerektirir. Fiilin nitelikli hallerde (ör. beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda olan kişiye karşı, ya da kamu görevi veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılarak işlenmesi) gerçekleştirilmesi halinde ceza yarı oranında artırılır ve bu nitelikli hallerde soruşturma şikâyet aranmaksızın resen yürütülür.

Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığının ihlal edilmesi, mağdurun şikâyeti üzerine beş yıldan on yıla kadar hapis cezasını; fiilin sarkıntılık düzeyinde kalması halinde ise iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasını gerektirir. Fiilin nitelikli hallerde (ör. beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda olan kişiye karşı, ya da kamu görevi veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılarak işlenmesi) gerçekleştirilmesi halinde ceza yarı oranında artırılır ve bu nitelikli hallerde soruşturma şikâyet aranmaksızın resen yürütülür. Şantaj (TCK m.107) ile Bağlantı: “Terfi, prim veya iş güvencesi karşılığında cinsel içerikli bir talepte bulunma” türü olaylar, somut duruma göre ayrıca şantaj suçunu da oluşturabilir; bu ihtimal, iş yerinde yaşanan olayların yalnızca tek bir suç tipi üzerinden değil, olayın bütünü dikkate alınarak değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir.

b. Ceza Soruşturması, Uzlaştırma Yasağı ve İş Hukuku Süreçlerinin Bağımsızlığı

Cinsel taciz (TCK m.105) ve cinsel saldırının temel hali (TCK m.102/1) mağdurun şikâyetine bağlıdır; şikâyet, fiilin ve failin öğrenildiği tarihten itibaren altı ay içinde yapılmalıdır. Buna karşılık, nitelikli hallerde soruşturma şikâyet aranmaksızın kendiliğinden yürütülür.

Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlarda uzlaştırma prosedürü uygulanmaz; bu nedenle işveren, tarafları “anlaştırarak” konuyu kapatma yoluna gidemez, iç soruşturma sürecini bağımsız olarak yürütmek durumundadır.

Ceza soruşturması/kovuşturması ile işçi-işveren ilişkisinden doğan iş hukuku süreci (fesih, tazminat) birbirinden bağımsız yürür; ceza yargılamasında delil yetersizliğinden verilen bir beraat kararı, iş mahkemesini bağlamaz ve işverenin kendi iç soruşturmasına dayanarak fesih kararı almasına engel oluşturmaz.

İspat Değerlendirmesi ve Emsal Kararlar

Yargıtay’ın istikrar kazanan bir ilkesi, cinsel taciz iddialarının ispatı bakımından mağdur lehine bir değerlendirme yapılması gerektiğidir. Bu tür fiillerin doğası gereği çoğunlukla tanıksız ortamlarda gerçekleşmesi nedeniyle, doğrudan ve kesin delil aranmasının mağduriyeti derinleştireceği kabul edilmekte; tanık beyanları, yazışmalar ve davranış değişiklikleri birlikte değerlendirilmektedir. Ceza yargılamasında delil yetersizliğinden verilen bir beraat kararı da hukuk hâkimini bağlamaz.1

Kamuoyuna yansıyan örnek olaylarda da bu ilkenin uygulandığı görülmektedir: bir mağazada bakış ve sözlerle gerçekleşen taciz, Yargıtay tarafından haklı fesih sebebi sayılmış ve cinsel tacizin çalışma özgürlüğüne yönelik bir saldırı olduğu vurgulanmıştır; bir otel işletmesinde ise çalışanın müşteriye yönelik tacizi, işveren açısından haklı fesih sebebi olarak kabul edilmiştir. Bir başka örnekte, mesaj (SMS) yoluyla gerçekleşen ısrarlı yaklaşıma eşlik eden örtülü tehdidin, fiilin ağırlığını artıran bağımsız bir unsur olduğu belirtilmiştir.

Uygulamada Sık Görülen Risk Alanları

Cinsel taciz riski, iş yerinin niteliğine göre farklı biçimlerde ortaya çıkar. Ofis ortamında daha çok sözlü/dijital biçimlerde (mesaj, e-posta, toplantı içi söylem) görülürken; saha, fabrika, depo ve atölye gibi mavi yaka ağırlıklı ortamlarda risk profili farklılaşır:

Vardiya Amiri /Ustabaşı ile Çalışan Arasındaki Güç Dengesizliği: Amirin vardiya, mesai veya prim gibi konularda söz sahibi olması, tacizi gizli bir baskı aracına dönüştürebilir.

Amirin vardiya, mesai veya prim gibi konularda söz sahibi olması, tacizi gizli bir baskı aracına dönüştürebilir. Ortak Yaşam Alanları: Fabrika lojmanı, işçi servisi, yemekhane gibi alanlarda gözetim ve şikâyet mekanizmaları genellikle ofislere göre daha zayıftır.

Fabrika lojmanı, işçi servisi, yemekhane gibi alanlarda gözetim ve şikâyet mekanizmaları genellikle ofislere göre daha zayıftır. Taşeron /Alt İşveren Çalışanları: Sahada birlikte çalışılan taşeron personeli, asıl işverenin politika ve eğitimlerinin dışında kalabilir; ancak olay sahada yaşandığında sorumluluk asıl işverene de yansıyabilir.

Sahada birlikte çalışılan taşeron personeli, asıl işverenin politika ve eğitimlerinin dışında kalabilir; ancak olay sahada yaşandığında sorumluluk asıl işverene de yansıyabilir. Mevsimlik ve Göçmen İşçiler: Dil bariyeri ve iş güvencesizliği, mağdurun şikâyet etmesini caydırabilir.

Dil bariyeri ve iş güvencesizliği, mağdurun şikâyet etmesini caydırabilir. Gece Vardiyası ve Tek Başına Çalışma: Tanıksız ortamlar hem tacizi kolaylaştırır hem de ispatı zorlaştırır.

Bu farklılaşma, iş yerinin niteliğine göre uyarlanmış politika, eğitim ve şikâyet kanalları tasarlanmasını gerekli kılmaktadır.

Güç Tacizi (Power Harassment) ile İlişkisi

Cinsel taciz çoğu zaman tek başına değil, daha geniş bir “güç tacizi” örüntüsünün parçası olarak ortaya çıkar: yönetici, hiyerarşik konumunu kullanarak önce sindirici veya aşağılayıcı bir baskı kurar, bu baskı zamanla cinsel içerikli bir boyuta evrilebilir. Şikâyet sonrasında ise sıklıkla misilleme niteliğinde bir tutum değişikliği (görmezden gelme, sürekli sorun çıkarma, dışlama, pasifize etme) görülmektedir.2

Bu nedenle kurumsal politika ve eğitimlerin yalnızca “cinsel taciz” başlığıyla sınırlı kalmaması; yöneticilerin gücünü kötüye kullanmasının tüm görünümlerini (aşağılama, tehdit, ayrımcı muamele, misilleme) kapsayacak şekilde tasarlanması önerilir.

Tüm Şirketler İçin Önleyici Tedbirler

İşyerinin büyüklüğü, sektörü veya sermaye yapısından bağımsız olarak, her işverenin asgari düzeyde hayata geçirmesi gereken tedbirler şunlardır:

Yazılı, anlaşılır dille yazılmış bir “saygılı iş yeri” politikasının hazırlanması ve tüm çalışanlara (taşeron dahil) imza karşılığı tebliği,

Farklı çalışan profillerine (ofis/saha, farklı eğitim düzeyi) uygun, düzenli farkındalık eğitimleri,

Yöneticiler için ayrıca “yönetici sorumluluğu” ve gücün kötüye kullanılmaması eğitimi,

Birden fazla, kolay ulaşılabilir şikâyet kanalı (hat, dijital kanal, İK, saha/çalışan temsilcisi),

Şikâyetin gizliliğinin ve şikâyetçiye yönelik misilleme yasağının açıkça duyurulması,

Tarafsız, zamanında yürütülen bir iç soruşturma prosedürünün önceden yazılı olarak belirlenmesi,

Dolaylı delillerin (yazışma, tanık beyanı, davranış değişikliği kayıtları) sistematik olarak belgelenmesi.

Global / Çok Uluslu Şirketler İçin Özel Bir Değerlendirme

Türkiye’de faaliyet gösteren global şirketler için bu alandaki temel risk, genel merkezden gelen politika ve süreçlerin yerel saha gerçekliğiyle örtüşmemesidir. Aşağıdaki hususlar, özellikle uluslararası şirketlerin dikkatine sunulmaktadır:

Yerelleştirme: Global politika Türkçeye çevrilmiş olsa dahi, saha çalışanının günlük diline ve okuryazarlık düzeyine uygun, sade ve mümkünse görsel destekli hale getirilmelidir; salt hukuki dille yazılmış bir politika metni sahada işlevsiz kalır.

Global politika Türkçeye çevrilmiş olsa dahi, saha çalışanının günlük diline ve okuryazarlık düzeyine uygun, sade ve mümkünse görsel destekli hale getirilmelidir; salt hukuki dille yazılmış bir politika metni sahada işlevsiz kalır. Şikâyet Kanalının Erişilebilirliği: Global bir “whistleblower hattı” tek başına yeterli değildir; mavi yaka çalışanın günlük olarak kullanabileceği yerel ve basit kanallarla (telefon, kutu, saha temsilcisi) desteklenmelidir.

Global bir “whistleblower hattı” tek başına yeterli değildir; mavi yaka çalışanın günlük olarak kullanabileceği yerel ve basit kanallarla (telefon, kutu, saha temsilcisi) desteklenmelidir. Kişisel Verilerin Korunması: Soruşturma kapsamında toplanan bilgilerin merkez ofise veya yurt dışına aktarılması söz konusu olduğunda, KVKK’nin yurt dışına veri aktarımına ilişkin hükümleri ayrıca değerlendirilmelidir.

Soruşturma kapsamında toplanan bilgilerin merkez ofise veya yurt dışına aktarılması söz konusu olduğunda, KVKK’nin yurt dışına veri aktarımına ilişkin hükümleri ayrıca değerlendirilmelidir. Sendika ve Toplu İş Sözleşmesi İlişkileri: Sendikalı işyerlerinde disiplin süreçleri, toplu iş sözleşmesi hükümleri ve sendika temsilcisinin sürece dahil edilmesi gereken aşamalar önceden netleştirilmelidir; global disiplin prosedürleri bu yerel çerçeveyle uyumlu hale getirilmelidir.

Sendikalı işyerlerinde disiplin süreçleri, toplu iş sözleşmesi hükümleri ve sendika temsilcisinin sürece dahil edilmesi gereken aşamalar önceden netleştirilmelidir; global disiplin prosedürleri bu yerel çerçeveyle uyumlu hale getirilmelidir. Taşeron/Alt İşveren İlişkisi: Sahada birlikte çalışılan taşeron personeli global politika kapsamının dışında bırakılmamalı; tedarikçi/taşeron sözleşmelerine bu yönde yükümlülük maddeleri eklenmelidir.

Sahada birlikte çalışılan taşeron personeli global politika kapsamının dışında bırakılmamalı; tedarikçi/taşeron sözleşmelerine bu yönde yükümlülük maddeleri eklenmelidir. Yerel Danışmanın Erken Devreye Alınması: Bir olay yaşandığında yalnızca merkezdeki global HR/hukuk fonksiyonu değil, Türkiye’deki yerel danışmanın da sürece erken aşamada dahil edilmesi, yerel mevzuata uyumlu ve usulüne uygun bir fesih/soruşturma süreci için kritik önem taşır; aksi halde usul hatası nedeniyle işe iade veya tazminat riski doğabilir.

Bir olay yaşandığında yalnızca merkezdeki global HR/hukuk fonksiyonu değil, Türkiye’deki yerel danışmanın da sürece erken aşamada dahil edilmesi, yerel mevzuata uyumlu ve usulüne uygun bir fesih/soruşturma süreci için kritik önem taşır; aksi halde usul hatası nedeniyle işe iade veya tazminat riski doğabilir. Kültürel Farkındalık: Merkezin bulunduğu ülkedeki normlar ile Türkiye’deki toplumsal ve hukuki beklentiler arasındaki farklar (ör. mağdurun şikâyet etme konusundaki çekingenliği, hiyerarşiye saygı kültürü) eğitim tasarımında dikkate alınmalıdır.

Sonuç olarak, global bir şirket için doğru yaklaşım; merkezi politikayı olduğu gibi uygulamak değil, bu politikanın temel ilkelerini koruyarak yerel hukuka, dile ve saha koşullarına uyarlanmış bir uygulama modeli kurmaktır.

Şikâyet Sürecinin Yönetimi

1. Şikâyeti mağduru yargılamadan ve konuyu küçümsemeden kayıt altına alın,

2. Mağdur ile iddia edilen kişiyi, soruşturma tamamlanana kadar fiziksel olarak ayrı tutun (vardiya, konum değişikliği gibi),

3. Tarafsız bir kişi veya ekiple (mümkünse İK dışından, gerekirse dış danışman desteğiyle) hızlı ve gizli bir soruşturma başlatın,

4. Tanık beyanları, yazışmalar ve varsa kamera kayıtları gibi mevcut delilleri vakit kaybetmeden toplayın,

5. Sonuca göre orantılı bir disiplin/fesih kararı alın ve süreci yazılı olarak belgeleyin,

6. Şikâyetçiye süreç hakkında (gizliliği ihlal etmeden) geri bildirim verin ve misilleme yaşanmadığından emin olun.

Sonuç

Yargıtay içtihadı, iş yerinde cinsel tacizin hem çalışanın kişilik haklarına hem de çalışma özgürlüğüne yönelik ağır bir ihlal olarak kabul edildiğini; ispat değerlendirmesinde mağdur lehine bir yaklaşımın benimsendiğini, ancak işverenin de fesih iddiasını yeterli somut olguyla desteklemesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Şirketin büyüklüğü veya sermaye yapısı ne olursa olsun, doğru yaklaşım; önleyici politika, erişilebilir şikâyet mekanizması ve tarafsız soruşturma kapasitesine dayanan kurumsal bir uyum yapısı kurmaktır. Global şirketler için bu yapının, Türkiye’nin yerel mevzuatına, diline ve saha gerçekliğine uyarlanmış olması, hem hukuki risklerin yönetimi hem de kurumsal itibarın korunması bakımından belirleyicidir.

Kaynakça

Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin E. 2017/14071, K. 2020/1819 sayılı Kararı. (2020, 02 10). https://www.lexpera.com.tr/ictihat/yargitay/9-hukuk-dairesi-e-2017-14071-k-2020-1819-t-10-2-2020 adresinden alındı

Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin E. 2022/4922, K. 2022/6503 sayılı Kararı. (2022, 05 25). https://www.lexpera.com.tr/ictihat/yargitay/9-hukuk-dairesi-e-2022-4922-k-2022-6503-t-25-5-2022 adresinden alındı

Footnotes

1 (Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin E. 2017/14071, K. 2020/1819 sayılı Kararı, 2020)

2 (Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin E. 2022/4922, K. 2022/6503 sayılı Kararı, 2022)

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