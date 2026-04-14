Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazetede Yayımlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 02/04/2026 tarih ve 33212 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” ile 15/05/2013 tarihli ve 28648 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” yürürlükten kaldırılmıştır.

Article Insights

BDO Türkiye’s articles from BDO TURKIYE (DENET YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.) are most popular: in Turkey

Yeni Yönetmelik ile işverenin sorumlulukları; iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri kapsamındaki temel eğitimlerin içeriği başta olmak üzere çalışanın almış olduğu temel eğitimlerin başarılı sayılabilmesi için sınav şartı, işe başlama eğitimlerinin uygulamalı olmasının yanı sıra yüz yüze olması, temel eğitimlerin çalışan işe başladıktan sonra en geç üç ay içinde verilmesi gerektiği ve işe başlama eğitimlerin belgelendirilerek özlük dosyasında saklanması gibi sürecin tüm aşamalarını kapsayacak şekilde detaylı olarak düzenlenmiştir.



Aynı zamanda eğitim maliyetlerinin çalışana yansıtılamayacağı, eğitim sürelerinin haftalık çalışma süresini aşması halinde fazla çalışma sayılacağı şeklinde çalışanı koruyucu yönde düzenlemeler de yer almıştır.



Söz konusu Yönetmelikte, önceki Yönetmelikten farklı olarak yapılmış olan değişiklikler aşağıdaki gibidir.

4 üncü Madde “Tanımlar” kenar başlığı altında;

Az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri, çok tehlikeli sınıfta yer alan işyeri ve tehlikeli sınıfta yer alan işyeri tanımlamaları kaldırılmıştır.

“Ders saati: En az kırk beş dakikalık ders ve on beş dakikalık ara dinlenmeden oluşan zaman dilimi” tanımı eklenmiştir.

İşe başlama eğitimi tanımına “çalışma ortamından kaynaklanan riskler” ile uygulamalı olarak verilmekte olan eğitim “uygulamalı ve yüz yüze olarak verilen eğitim” olarak güncellenmiştir.

Uzaktan eğitim yönetim sistemi kaldırılmıştır.

5 inci Madde “İşverenin Yükümlülükleri” kenar başlığı altında;

“İşveren, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin maliyetini çalışanlara yansıtamaz.” ibaresi eklenmiştir.

“İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinde geçen süre çalışma süresinden sayılır. Eğitim sürelerinin haftalık çalışma süresinin üzerinde olması hâlinde, bu süreler fazla sürelerle çalışma veya fazla çalışma olarak değerlendirilir” ibaresi eklenmiştir.

6 ncı Madde “Çalışanların Yükümlülükleri” kenar başlığı altında;

“a) Uygulamaya konulan eğitim programları çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine katılmak.

b) Eğitimleri düzenli takip etmek.

c) Eğitimlerin verimli olması için gereken dikkat ve özeni göstermek.

ç) İşveren tarafından uygulanan ölçme ve değerlendirmelere katılmak.

d) Eğitimlerde edindiği bilgileri yaptığı iş ve işlemlerde uygulamak ve bu konudaki talimatlara uymak.” ibareleri eklenmiştir.

7 ncı Madde “İşe Başlama Eğitimleri” kenar başlığı altında;

İşe başlama eğitimi alması gerekenler önceki Yönetmelikte yalnızca çalışanlar olarak nitelenirken Yeni Yönetmelikte, çırak ve stajyerler de dahil olmak üzere “tüm çalışanlar”ı kapsayacağı ifade edilmiştir.

İşe başlama eğitiminin içeriği; çalışanın yapacağı iş, varsa kullanacağı iş ekipmanı, çalışma ortamından kaynaklanan riskler ve işyerine özgü iş sağlığı ve güvenliği konuları şeklinde detaylandırılmıştır.

İşe başlama eğitiminin uygulamalı olarak verilmesi ibaresine “yüz yüze olması” da eklenmiştir.

İşe başlama eğitimlerini verecek olan personeller, öncelikli olarak işyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri ya da işveren tarafından görevlendirilen bilgi sahibi ve deneyimli çalışanlar şeklinde özellikle belirtilmiştir.

İşe başlama eğitiminin tamamlanması halinde işe başlama eğitimini veren kişi, çalışan ve işverenin veya vekilinin imzası eğitimin tamamlandığı tutanak altına alınarak çalışanın özlük dosyasında saklanması gerektiği ibaresi eklenmiştir.

8 inci Madde “Temel Eğitimler” kenar başlığı altında;

İşveren, temel eğitimlerin çalışan işe başladıktan sonra en kısa sürede tamamının verilmesini sağlar. Bu süre işyerindeki sağlık ve güvenlik riskleri göz önünde bulundurularak işveren tarafından belirlenir. Ancak bu süre çalışanın işe başlamasından itibaren her hâlükârda üç aydan fazla olamaz ibaresi eklenmiştir. Dolayısıyla temel eğitimlerin çalışanın işe başladığı tarihten itibaren en geç üç ay içinde tamamlanması gerekmektedir.

9 uncu Madde yeni Madde hükmü olarak Yönetmelikte yer almıştır.

“Temel eğitim, Ek-1'de yer alan konuları asgari olarak içerir.

(2) Eğitim konularının içeriği; katılımcıların eğitim seviyelerine uygun, çalışanların görev yaptıkları alandaki iş ve çalışma ortamı ögeleri kullanılarak hazırlanır.

(3) Ek-1'deki konuların anlatımında eğitime katılacakların ihtiyacı olan, işyerinin faaliyet alanında yer alan ve sektöre özgü hususlar göz önünde bulundurulur.

(4) Ek-1'de yer alan dördüncü konu başlığının içeriği tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için; işyerinin risk değerlendirmesi dokümanı, acil durum planı, bulunması hâlinde patlamadan korunma dokümanı ve iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında hazırlanan diğer dokümanlar dikkate alınarak işe ve işyerine özgü hazırlanır.

(5) Az tehlikeli sınıftaki işyerleri için Ek-1'de yer alan dördüncü konu başlığının içeriği faaliyetin genel tehlike ve risklerini (yüksekte çalışma, yüksekten düşme, kapalı ortamda çalışma, yangın, özel risk taşıyan ekipmanla çalışma gibi) içerecek şekilde hazırlanır. Bu durumda işverenin işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirlere ilişkin bilgilendirme yapma yükümlülüğü saklıdır.

(6) Ek-1'de yer alan konu başlıkları ve içeriklere ilave olması hâlinde 13 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen eğitim süresi, ilave edilen konuların kapsamı ve niteliği doğrultusunda işveren tarafından makul ölçüde artırılır.” ibareleri eklenmiştir.

10 uncu Madde “Temel eğitimi verebilecek kişi, kurum ve kuruluşlar” kenar başlığı altında;

“Eğiticilerin uzmanlık alanının Ek-1'de yer alan konulara uygun olması şartı aranır.

Birinci fıkranın (ç), (d) ve (e) bentlerinde sayılanlar bu eğitimleri bünyelerinde görevli; işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesine, iş güvenliği uzmanlığı belgesine veya işyeri hekimliği belgesine sahip kişiler aracılığı ile gerçekleştirir.

(3) Uzaktan eğitim yöntemi kullanılarak verilebilecek temel eğitim konularının içeriği birinci fıkrada yer alan kişi, kurum ve kuruluşlarca hazırlanır.” ibareleri eklenmiştir.

Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları ise temel eğitim verebilecek kuruluşlar arasından çıkarılmıştır.

11 inci Madde “Temel eğitim programının hazırlanması” kenar başlığı altında;

“İşveren, verilecek eğitimlerin konusunun, tarihinin, yerinin, süresinin, katılımcılarının ve hedef ile amaçlarının yer aldığı yıllık eğitim programlarının hazırlanmasını sağlar ve onaylar.” ibaresi eklenmiştir.

Böylelikle eski Yönetmelikte iki yıllık veya üç yıllık eğitim programlarının hazırlanması yerine programların yıllık olarak hazırlanması öngörülmüştür.

13 üncü Madde “Temel eğitimin süresi” kenar başlığı altında;

Çalışanlara verilecek temel eğitimlerin süresi “ders saati” olarak ifade edilmiştir.

“(3) Ek-1'de yer alan dördüncü konu başlığına ayrılan süre, toplam temel eğitim süresi içerisinde az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için iki ders saatinden, tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için üç ders saatinden ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için dört ders saatinden az olamaz.” ibaresi eklenmiştir.

15 inci Madde “Yüz yüze verilecek temel eğitim mekanının nitelikleri” kenar başlığı altında;

İşveren tarafından verilecek temel eğitimler için “yüz yüze verilecek” temel eğitimler ibaresi eklenmiştir.

16 ncı Madde “Temel eğitimin ölçme ve değerlendirme usulleri” kenar başlığı altında;

“(1) İşveren tarafından belirlenecek bir yöntem ile çalışanların bireysel seviye tespiti yapılarak temel eğitim öncesi seviyeleri belirlenir.

(2)Temel eğitimin sonunda ölçme ve değerlendirme yapılır. Ölçme ve değerlendirme kapsamındaki değerlendirme sınavları; uzaktan, yüz yüze veya iki yöntem bir arada kullanılarak yapılabilir.

(3)Sınavlarda yüz puan üzerinden en az altmış puan alan katılımcılar başarılı sayılır. İlk sınavda başarısız olan katılımcılar en fazla iki defa daha ilgili sınavlara katılabilir. Bu sınavlarda başarısız olan katılımcılar temel eğitime yeniden katılmak zorundadır.

(4)İşveren eğitimlerin etkinliğine dair değerlendirme yapar. Değerlendirme sonuçlarına göre ihtiyaç duyulması halinde, eğitim programında veya eğiticilerde değişiklik yapılır veya eğitim tekrarlanır.” ibareleri eklenmiştir.

Yeni Yönetmelik ile temel eğitimin ölçülmesi ve değerlendirmesi sistematik olarak düzenlenmiş ve sınav sistemi getirilmiştir.

17 ncı Madde “Temel eğitimin belgelendirilmesi” kenar başlığı altında;

Ek-2'de yer alan örneğine uygun temel eğitim belgesinin düzenlenebilmesi için temel eğitimi başarıyla tamamlama şartı getirilmiştir.

26 ncı Madde “Elektronik imza ve arşiv” kenar başlığı altında;

“Bu Yönetmelik kapsamında hazırlanan belgeler; 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa uygun olarak imzalanabilir, eğitimlere ilişkin belgeler elektronik ve benzeri ortamlarda hazırlanıp arşivlenebilir.” hükmü yeni madde olarak eklenmiştir.

Bu madde ile birlikte belgelerin muhafaza edilmesi ve saklanması süreçlerinin elektronik ortama taşınması hedeflenmektedir.



Yönetmelik, 02/04/2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.



Söz konusu Yönetmeliğe erişmek için aşağıdaki linke tıklayınız.



Yönetmelik Ek’ine erişmek için aşağıdaki linke tıklayınız.



Saygılarımızla,

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.