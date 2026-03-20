İşe İade Davasında Hukuki Süreç, Şartlar Ve Bilmeniz Gerekenler

İş sözleşmesinin feshi, yalnızca iş ilişkisinin sona ermesi değil; aynı zamanda işçinin ekonomik güvencesinin ortadan kalkması ve sosyal yaşamının derinden etkilenmesidir. Türk hukukunda işe iade davası, işverenin geçerli bir sebep göstermeden veya usulüne uygun olmayan şekilde yaptığı feshe karşı işçinin en güçlü hukuki aracıdır. Bu dava, işçiye yalnızca tazminat hakkı değil, işine geri dönme ve çalışmadığı süreye ilişkin ücret alacağı talep etme imkânı tanır. Uygulamada birçok işçi, işten çıkarılmanın ardından bu yola başvurur; ancak süre şartları ve usul gereklilikleri nedeniyle hak kaybı riski yüksektir. Bu makalede işe iade davasının hukuki çerçevesi, hangi şartlar altında açılabileceği, dava açma süreleri ve yetkili mahkeme ele alınmaktadır. İşçinin hangi durumlarda bu davayı açabileceği, arabuluculuk şartı, işe iade tazminatının hesaplanması, işverenin işe başlatmaması halinde açılacak davalar, dava süreci boyunca izlenecek adımlar ve kazanılan davada elde edilecek haklar ayrıntılı olarak incelenecektir.

İşe İade Davası Nedir ve Ne Zaman Açılır

İşe iade davası, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalışan işçilerin, iş sözleşmelerinin işveren tarafından geçerli bir sebep gösterilmeden veya usulüne uygun olmayan şekilde feshedilmesi halinde açabilecekleri özel bir dava türüdür. Bu dava, işçinin işine geri dönmesini ve çalışmadığı süreye ilişkin ücret alacağını talep etmesine olanak tanır. Türk iş hukukunda işe iade davası, feshe karşı korumanın en etkili yoludur; çünkü işçiye sadece maddi tazminat değil, iş güvencesini yeniden kazanma hakkı verir.

İş Kanunu m. 18'e göre, belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinde işverenin geçerli bir sebep göstermesi zorunludur. Geçerli sebepler, işçinin yeterliliğinden kaynaklanan nedenler, davranışlarından kaynaklanan nedenler ve işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan nedenler olarak üç ana başlık altında toplanır. İşveren, fesih bildiriminde bu sebepleri açık ve somut şekilde belirtmelidir. Aksi takdirde fesih geçersiz sayılır ve işçi işe iade davası açma hakkı kazanır. İşçinin yeterliliğine ilişkin sebepler arasında mesleki bilgi eksikliği, fiziksel veya zihinsel yetersizlik, işe uyumsuzluk gibi durumlar yer alır. Davranışa ilişkin sebepler ise işçinin iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi, işyeri kurallarını ihlal etmesi, devamsızlık yapması gibi hususları kapsar. İşin veya işyerinin gereklerinden kaynaklanan sebepler ise ekonomik kriz, teknolojik değişiklik, yeniden yapılanma, pozisyonun kaldırılması gibi objektif nedenleri içerir.

Yargıtay kararlarında, 4857 sayılı İş Kanunu'nun gerekçesine atıf yapılarak işçinin yetersizliği nedeniyle geçerli fesih hakkı doğuran haller örnek kabilinden şu şekilde sayılmıştır:

"Ortalama olarak benzer işi görenlerden daha az verimli çalışma; gösterdiği niteliklerden beklenenden daha düşük performansa sahip olma, işe yoğunlaşmasının giderek azalması; işe yatkın olmama; öğrenme ve kendini yetiştirme yetersizliği; sık sık hastalanma; çalışamaz duruma getirmemekle birlikte işini gerektiği şekilde yapmasını devamlı olarak etkileyen hastalık, uyum yetersizliği, işyerinden kaynaklanan sebeplerle yapılacak fesihlerde emeklilik yaşına gelmiş olma hallerdir."Yargıtay İşe İade Davası Kazananlar Yorumları 9. HD., 2014/10675 E. , 2008/20570 E. , 2007/27584 E.

Ayrıca, işçinin verimliliği ile ilgili beklentilerin karşılanamaması hali de yeterlilik kapsamında değerlendirilmektedir:

İşçiyle yapılan iş sözleşmesi, işyeri personel yönetmeliği, kurumsal çalışma ilkeleri veya işyerine özgü performans değerlendirme kriterlerinde yer alan işçinin verimliği ile ilgili beklentilerin karşılanamaması halinde de geçerli sebeple fesih uygulanabilir. Yargıtay İşe İade Davası Kazananlar Yorumları 9. HD., 2008/20570 E.

İşe iade davası açılabilmesi için feshin geçersiz olması gerekir. Geçersiz fesih, işverenin geçerli bir sebep göstermeden yaptığı fesih, sebep gösterse bile bu sebebin hukuka veya dürüstlük kuralına aykırı olması ya da usul şartlarına uyulmaması halinde söz konusu olur. Usul şartlarından en önemlisi, işverenin fesih bildirimini yazılı yapması ve fesih sebebini açık ve kesin şekilde belirtmesidir. İşveren, fesih bildiriminde gösterdiği sebepten başka bir sebep ileri süremez; bu nedenle fesih bildiriminin içeriği davadaki ispat yükü açısından kritik önem taşır. Uygulamada işverenler, ekonomik kriz gibi objektif sebepleri öne sürmekte, ancak mahkemeler bu iddiaların somut delillerle kanıtlanmasını aramaktadır.

İşe iade davası açma hakkı, feshin geçersizliği yanında, işçinin dava açma şartlarını taşıması koşuluna da bağlıdır. Bu şartlar sonraki bölümde detaylı olarak ele alınacak olmakla birlikte, davanın açılabileceği temel durumlar şunlardır: İşverenin geçerli sebep göstermeden fesih yapması, gösterilen sebebin gerçeği yansıtmaması veya yetersiz olması, fesih usulüne uygun olmayan şekilde yapılması, ayrımcılık teşkil eden fesih, sendika üyeliği veya sendikal faaliyetler nedeniyle yapılan fesih. Sendika üyeliği nedeniyle yapılan fesihlerde işçinin işe iade davası açma hakkı, diğer şartları taşımasa bile korunur; bu, sendikal özgürlüğün bir güvencesidir. Ayrıca hamilelik, doğum veya analık izni nedeniyle yapılan fesihler de geçersizdir ve işçi bu durumda işe iade davası açabilir.

İşe İade Davası Şartları ve Gereklilikler

İşe iade davası açabilmek için işçinin belirli şartları taşıması ve usul gerekliliklerine uyması zorunludur. 4857 sayılı İş Kanunu m. 18 ve devamı maddelerde düzenlenen bu şartlar, kural olarak tüm işçiler için geçerli olmayıp, belirli kriterleri karşılayan işçilere tanınmıştır. İşe iade davası açma hakkı, iş güvencesi hükümlerinin kapsamına giren işçilere aittir; yani bu kapsam dışında kalan işçiler, feshin geçersizliği halinde yalnızca tazminat talep edebilir, işe iade talebinde bulunamaz. Şartların eksiksiz taşınması, davanın esasının incelenmesi için ön koşuldur; aksi takdirde dava usulden reddedilir ve işçi hak kaybı yaşar.

İşyerinde En Az 30 İşçi Çalıştırılması Şartı

İş güvencesi hükümlerinden yararlanabilmek için, işverenin işyerinde veya aynı işkolunda yer alan işyerlerinde toplamda en az 30 işçi çalıştırması gerekir. Bu sayı, işçinin iş sözleşmesinin feshedildiği tarih itibarıyla değerlendirilir. İşçi sayısının belirlenmesinde, belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışan tüm işçiler dikkate alınır; kısmi süreli çalışanlar tam süreli çalışan gibi sayılır. Taşeron işçiler, asıl işverenin işçi sayısına dahil edilmez; çünkü iş sözleşmesi alt işveren ile yapılmıştır. Fakat içtihatlarda asıl işveren ile alt işveren arasında "muvazaa" (danışıklı işlem) varsa, işçi sayısının birlikte hesaplanacağı ve her iki şirketin müteselsilen sorumlu tutulacağı belirtilmektedir. İşyerinin birden fazla şubesi veya birimi varsa, tüm şube ve birimlerdeki toplam işçi sayısı esas alınır.

Otuz işçi şartının tespiti, uygulamada sıklıkla uyuşmazlığa neden olur. İşveren, işçi sayısını düşük göstererek iş güvencesi kapsamından çıkmaya çalışabilir; işçi ise işyerinde fiilen çalışan sayıyı kanıtlamak zorundadır. Bu noktada Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları, bordro listeleri, işyeri giriş-çıkış kayıtları delil olarak kullanılır. İşyerinin farklı bölgelerdeki şubelerinin aynı işkolu kapsamında olup olmadığı da tartışmalıdır; Yargıtay, işkolunun tespitinde işyerinin esas faaliyet konusunu esas almaktadır.

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2015/11474 E. kararında 4857 sayılı Kanun'un 18. maddesi uyarınca işçinin iş güvencesi hükümlerinden yararlanabilmesi için fesih bildiriminin yapıldığı tarihte işyerinde otuz ve daha fazla işçi çalıştırılması gerekir. tespitinde bulunmuştur. Otuz işçi sayısının tespitinde Yargıtay, işverenin aynı işkolundaki tüm işyerlerinin dikkate alınması gerektiğini vurgulamaktadır:

İşverenin aynı işkolunda birden fazla işyerinin bulunması halinde, işyerinde çalışan işçi sayısı, bu işyerlerinde çalışan toplam işçi sayısına göre belirlenir. Yargıtay 22. HD, 2015/11474 E. kararına göre otuz işçi sayısının belirlenmesinde belirli-belirsiz süreli, tam- kısmi süreli, daimi-mevsimlik iş sözleşmesi ile çalışanlar arasında bir ayırım yapılamaz. Fesih bildirimin yapıldığı tarihte otuz işçi sayısının tespitinde göz önünde bulundurulacak işçinin iş sözleşmesinin devam etmekte olması yeterli olup, ayrıca fiilen çalışıyor olması gerekmemektedir. İş Kanunu kapsamı dışında kalan ve işçi sıfatını taşımayan çırak, stajyer ve meslek öğrenimi gören öğrencilerle süreksiz işlerde çalışanlar, keza işyerinde ödünç(geçici) iş ilişkisi ile çalıştırılanlar ile alt işveren işçileri o işyerinde çalışan işçi sayısının belirlenmesinde hesaba katılmazlar.

En Az Altı Ay Kıdem Şartı

İşçinin, aynı işverenin yanında en az altı ay süreyle çalışmış olması gerekir. Altı aylık süre, işe giriş tarihinden fesih tarihine kadar geçen süre olup, kesintisiz çalışmayı ifade eder. İşçinin özürsüz devamsızlık yapması veya ücretsiz izin kullanması durumunda, bu süreler altı aylık kıdem hesabına dahil edilmez. Ancak yıllık izin, hastalık izni, doğum izni gibi kanundan kaynaklanan izinler, kıdem süresini kesmez ve hesaplamaya dahil edilir. İşçinin aynı işveren nezdinde daha önce çalışmış olması ve iş sözleşmesinin sona ermesinden sonra yeniden işe alınması halinde, önceki çalışma süresi kıdem hesabına katılmaz; kural olarak son işe başlama tarihinden itibaren altı ay aranır. İstisna olarak, işçinin önceki çalışma döneminde de iş güvencesi kapsamında olması ve feshin geçersizliği nedeniyle işe iade edilmesi durumunda önceki süreler birleştirilir.

Altı aylık kıdem şartı, işçinin işyerine alışması ve işverenin işçiyi tanıması için makul bir süre olarak öngörülmüştür. Ancak uygulamada işverenler, işçinin altı aya yaklaştığı dönemde önceden fesih yaparak işçinin iş güvencesinden yararlanmasını engellemeye çalışabilir. Bu tür fesihlerin somut gerekçesi yoksa kötüye kullanma teşkil ettiği kabul edilir. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin birçok kararında, işçinin iş güvencesinden yararlanmasını engellemek amacıyla sürenin bitimine birkaç gün kala yapılan fesihlerin Türk Medeni Kanunu'nun 2. maddesinde yer alan "dürüstlük kuralına" aykırı olduğu ve bu tür fesihlerin geçersiz kılınabileceği belirtilmiştir. Örneğin, kıdemin dolmasına 1 gün kala yapılan bir fesihte, işverenin amacının iş güvencesini engellemek olduğu açık görülerek feshin geçersizliğine ve işe iadeye hükmedilmiştir (Yargıtay 9. HD., 2012/35856 E. ).

Sendika Üyeliği veya Sendikal Faaliyet İstisnası

Sendika üyesi olan veya sendikal faaliyetlere katılan işçiler, 30 işçi şartını ve altı aylık kıdem şartını taşımasa bile işe iade davası açabilir. Bu istisna, sendikal özgürlüğün korunması ve işverenlerin sendika düşmanlığına dayalı fesihlerin önlenmesi amacıyla getirilmiştir. İşçinin sendika üyeliğinden dolayı veya sendikal faaliyetlere katıldığı için işten çıkarılması durumunda, iş güvencesi hükümlerinden yararlanır; işverenin işyerinde 30'dan az işçi çalıştırması veya işçinin altı ay kıdemi olmaması, bu hakkı ortadan kaldırmaz.

Anayasa Mahkemesince 6356 Sayılı Yasanın Sendika Özgürlüğünü Güvence altına alan 25.maddesinin 5. Fıkrasında 4857 Sayılı İş Kanunu'nun iş güvencesinden yararlanabilmenin şartlarını düzenleyen 18. Maddesine yapılan atıf anayasa aykırı bulunarak iptal edildiğinden, sendikal nedenle açılan işe iade davalarında sendikal nedenin varlığının tespiti halinde işyerinde 30 veya daha fazla işçi çalıştırılması, işçinin işyerinde en az 6 ay kıdeminin bulunması, iş sözleşmesinin belirsiz süreli olması ve işe iade davası açan işçinin işveren vekili olmaması şartlarına bakılmaksızın işe iade kararı verilebilecek ve sendikal tazminata hükmedilebilecektir"Yargıtay İşe İade Davası Kazananlar Yorumları, 7. Hukuk Dairesi, E. 2015/44133, K. 2016/10845, T. 12.05.2016

Sendika üyeliği nedeniyle fesih iddiası, işçi tarafından kanıtlanmalıdır. İşçinin sendikaya üye olduğu tarih ile fesih tarihi arasındaki yakınlık, sendika faaliyetlerine aktif katılım, işverenin sendika karşıtı tutumu gibi olgular, feshin sendikal nedenle yapıldığına dair karine oluşturur. İşveren, feshin başka bir geçerli sebebe dayandığını ispat edemezse, mahkeme feshi geçersiz sayar. Sendika üyeliği nedeniyle yapılan fesihlerde işçi, işe iade davası yanında 1 yıllık sendikal tazminat da talep edebilir; bu tazminat, işe iade tazminatından bağımsızdır ve birlikte istenebilir.

Belirli veya Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Ayrımı

İşe iade davası, kural olarak belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçilere tanınmıştır. Belirli süreli iş sözleşmeleri, sözleşmede kararlaştırılan sürenin dolmasıyla kendiliğinden sona erer; işverenin fesih bildirimi gerekmez. Ancak belirli süreli iş sözleşmesinin, süre dolmadan işveren tarafından haksız olarak feshedilmesi durumunda işçi tazminat talep edebilir; fakat işe iade davası açamaz. İstisna olarak, belirli süreli sözleşmenin esasen belirsiz süreli olduğu, yani objektif koşulların belirli süreli sözleşme gerektirmediği hallerde mahkeme, sözleşmenin belirsiz süreli olduğuna karar verebilir. Bu durumda işçi, işe iade davası açma hakkı kazanır.

Belirli süreli iş sözleşmesi yapılabilmesi için objektif koşulların varlığı aranır. Proje bazlı işler, mevsimlik işler, geçici artış gibi durumlar objektif koşul teşkil eder. Türk hukukunda belirli süreli iş sözleşmesi yapma serbestisi kısıtlıdır; süreklilik arz eden işlerde belirli süreli sözleşme yapılamaz. İşveren, iş güvencesi hükümlerinden kaçınmak amacıyla art arda belirli süreli sözleşmeler yaparsa, Yargıtay bu sözleşmeleri belirsiz süreli kabul eder ve işçinin işe iade davası açmasına olanak tanır. Bu durumda işçi, iş güvencesi hükümlerinden yararlanarak işe iade davası açma hakkı kazanır.

"Dosya içerisinde 4857 sayılı 11. maddesinde belirtilen objektif nedenler davacının yaptığı işle uyum göstermemektedir. Öte yandan Özel Kanunlar haricinde altı yıl gibi bir süre de ard arda yapılan belirli süreli iş sözleşmeleri 4857 sayılı Kanunun 11. maddesi amacı dışına çıkacağından işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştığı kabul edilmelidir. ... Davalı işverence yapılan feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmesi gerekir."Yargıtayİşe İade Davası Kazananlar Yorumları9. Hukuk Dairesi, E. 2005/12170, K. 2005/15792 , T. 05.05.2005

"Salt süreye bağlı bir iş sözleşmesinin mevcut olması hemen işe iade davasının reddi sonucuna götürmemelidir. Zira, 11. madde, belirli süreli iş sözleşmesini yapma serbestisini sınırlandırmış ve bu tür sözleşmelerin yapılabilmesi, söz konusu hükümde belirtilen objektif koşulların varlığına bağlanmıştır. ... site yöneticiliği işi, niteliği gereği belirsiz süreli iş sayılmalıdır."Yargıtayİşe İade Davası Kazananlar Yorumları22. Hukuk Dairesi, E. 2012/20946, K. 2013/7667 , T. 12.04.2013:

Kapsam Dışı Kalan İşçiler

Deneme süresi içinde olan işçiler, iş güvencesi hükümlerinden yararlanamaz. Deneme süresi en fazla iki ay olabilir; bu süre içinde her iki taraf da herhangi bir sebep göstermeden bildirim süresine uymaksızın sözleşmeyi feshedebilir. Deneme süresinin geçerli olabilmesi için iş sözleşmesinde açıkça kararlaştırılması gerekir; aksi takdirde deneme süresi uygulanmaz. İşçinin deneme süresini tamamlamasından sonra yapılan fesihler, iş güvencesi hükümlerine tabidir. Ayrıca üst düzey yönetici pozisyonunda çalışan işçiler de iş güvencesinden yararlanamaz; ancak üst düzey yöneticinin tanımı dar yorumlanmalı, her müdür unvanlı çalışan bu kapsamda değerlendirilmemelidir. Yargıtay, üst düzey yönetici olarak işverenin yerine geçebilecek yetkiye sahip, şirketi bağlayıcı karar alma yetkisi olan kişileri kabul etmektedir.

İşe İade Davası Açma Süresi ve Kritik Zaman Çizelgesi

İşe iade davasının en kritik yönü, süre denetimi altında olmasıdır. Fesih bildiriminin tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde arabuluculuk bürosuna başvurulması zorunludur. Bu süre hak düşürücüdür; yani bir gün bile gecikme, işçinin tüm haklarını kaybetmesi sonucunu doğurur. Süre hesabında fesih bildiriminin işçiye ulaştığı tarih esas alınır. Noter aracılığıyla yapılan fesihlerde tebliğ tarihi, elden teslimde imza tarihi, işyerinde yapılan bildirimlerde ise bildirimin işçiye verildiği tarih başlangıç sayılır.

Arabuluculuk başvurusu, işyerinin bulunduğu yer arabuluculuk bürolarına yapılabilir. Başvuru sırasında fesih bildiriminin bir örneği, iş sözleşmesi ve işçinin kimlik bilgilerini içeren belgeler sunulur. Arabuluculuk süreci başladıktan sonra, taraflar üç hafta içinde bir araya gelir; ancak bu süre içinde anlaşma sağlanamazsa uyuşmazlık belgesi düzenlenir.

Uyuşmazlık belgesinin alınmasından itibaren iki hafta içinde iş mahkemesine dava açılmalıdır. Bu süre de hak düşürücüdür ve uzatılamaz. Cumartesi, pazar veya resmi tatil günlerine rastlayan son günler, tatili izleyen ilk iş gününe ertelenir. Kural olarak, fesihten itibaren toplamda iki buçuk aylık bir süre dilimi içinde tüm işlemlerin tamamlanması gerekir. Somut olayın özelliklerine göre, süre hesabında herhangi bir hata yapılmaması için erken hukuki değerlendirme şarttır.

Arabuluculuktan Sonra Dava Açma Süreleri

Arabuluculuk sürecinin sona ermesi, iki farklı şekilde gerçekleşir. Taraflar anlaşmaya varırsa, toplantı tutanağı ile süreç sonuçlanır ve bu durumda dava açılmaz. Anlaşma sağlanamazsa, arabulucu tarafından uyuşmazlık tutanağı düzenlenir; işte bu tutanağın tarihi, dava açma süresinin başlangıcıdır. Uyuşmazlık tutanağının taraflara tebliğ edildiği tarihten itibaren iki hafta içinde iş mahkemesine başvurulması zorunludur.

Bu iki haftalık süre, hiçbir koşulda uzatılamaz. İşçi, uyuşmazlık tutanağını aldığı anda sürenin başladığını bilmelidir. Arabuluculuk toplantısının yapılamadığı hallerde, davet süresinin dolmasından sonra uyuşmazlık tutanağı düzenlenir; bu durumda da süre, tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren işlemeye başlar.

Uygulamada, arabuluculuk sürecinin uzaması veya tarafların toplantıya katılmaması gibi durumlar sıkça yaşanır. İşverenin toplantıya gelmemesi, arabuluculuğun sonuçsuz kalması anlamına gelir ve uyuşmazlık tutanağı düzenlenir. İşçi, bu tutanağı aldıktan sonra iki hafta içinde harekete geçmezse, dava açma hakkını tamamen kaybeder. Kritik nokta, arabuluculuk sürecinin uzunluğu ne olursa olsun, uyuşmazlık tutanağından sonraki iki haftalık sürenin değişmez olduğudur. Bu süre içinde dava dilekçesinin mahkemeye sunulması gerekir.

İşe İade Davası Nasıl Açılır

İşe iade davası açmak, belirli bir prosedürü takip etmeyi gerektirir. İlk adım, fesih bildiriminden sonra bir ay içinde arabuluculuk bürosuna başvurmaktır. Başvuru, UYAP üzerinden elektronik ortamda veya arabuluculuk bürosuna fiziksel olarak yapılabilir. Arabuluculuk başvurusu sırasında, fesih bildiriminin bir sureti, iş sözleşmesi, SGK hizmet dökümü ve işçinin kimlik bilgileri sunulur. Başvuru ücretsizdir; arabuluculuk aşamasında herhangi bir harç veya masraf ödenmez.

Arabuluculuk toplantısı, tarafların aynı masaya oturarak anlaşma arayışında bulunduğu bir süreçtir. İşveren, feshin geçerli veya haklı bir sebebe dayandığını ispat etmeye çalışır; işçi ise feshin haksız olduğunu ve işe iadesini talep eder. Arabulucu, tarafları anlaşmaya teşvik eder; ancak karar yetkisi yoktur. Anlaşma sağlanamazsa, uyuşmazlık tutanağı düzenlenir ve taraflara verilir.

Uyuşmazlık tutanağının alınmasından sonra iki hafta içinde iş mahkemesine dava açılır. Dava dilekçesi, iş hukuku avukatı tarafından hazırlanır. Dava dilekçesinde, feshin geçersiz olduğu, iş güvencesi şartlarının mevcut olduğu, işçinin işe iadesini talep ettiği ve boşta geçen süreye ilişkin tazminat talebi yer alır.

Yetkili mahkeme, işyerinin bulunduğu veya işin yapıldığı yer iş mahkemesidir. İşçi, her iki mahkemeden birini seçerek dava açabilir. Dava açıldıktan sonra, mahkeme işverene tebligat yapar ve duruşma günü belirlenir. İlk duruşmada, taraflar iddia ve savunmalarını sunar; işveren, feshin geçerli veya haklı sebebe dayandığını ispat etmeye çalışır. İşçi ise feshin haksız olduğunu, geçerli veya haklı bir sebep bulunmadığını delillerle ortaya koyar.

Dava açma aşamasında harç ve masraflar söz konusudur. İşçi, maktu harç yatırmakla yükümlüdür. İşçi, maddi durumu elverişli değilse adli yardım talebinde bulunabilir; bu durumda harç ve masraflar devlet tarafından karşılanır. Avukatlık ücreti, taraflar arasında yapılan sözleşmeye göre belirlenir; dava sonunda lehine karar verilen taraf, karşı taraftan vekalet ücretini tahsil eder. Delil yönetimi açısından, işçinin elindeki tüm belgelerin (iş sözleşmesi, ücret bordrolar, e-postalar, mesajlar, tanık bilgileri) avukata eksiksiz iletilmesi kritik öneme sahiptir. Uygulamada, işçilerin fesih gerekçesini doğru analiz etmeden dava açması veya süre hesabını yanlış yapması sıkça görülür; bu tür hatalar, usulden ret veya davanın esastan reddine yol açar.

Gerekli Belgeler ve Dilekçe İçeriği

Dava dilekçesinin eksiksiz hazırlanabilmesi için belirli belgeler zorunludur. İş sözleşmesi, işçinin ne zaman işe başladığını, hangi pozisyonda çalıştığını ve ücretini gösteren temel belgedir. Fesih bildirimi veya ihtar, davanın konusunu oluşturur; bu belge, fesih gerekçesini ve tarihini içerir. SGK hizmet dökümü, işçinin sigortalı olarak çalıştığını ve çalışma süresini ispat eder. Ücret bordroları veya banka hesap özetleri, işçinin aldığı ücreti ve ikramiyeleri gösterir; bu bilgiler, tazminat hesabında kullanılır.

Tanık beyanları, özellikle fesih gerekçesinin tartışmalı olduğu durumlarda önem kazanır. İşçi, fesih sürecine tanık olan iş arkadaşlarının kimlik bilgilerini ve adreslerini dilekçeye ekler. E-posta yazışmaları, WhatsApp mesajları, tutanaklar gibi yazılı deliller de dilekçeye eklenir. İşveren tarafından düzenlenen uyarı yazıları, disiplin soruşturma tutanakları veya savunma talepleri, fesih sürecinin hukuki zeminini gösterir.

Dilekçe içeriği, öncelikle tarafların kimlik bilgileri ile başlar. İşçinin ve işverenin adı, soyadı ve unvanı, adresi, kimlik ve vergi noları açıkça yazılır. Davanın konusu, işçinin fesih tarihinde işe iadesini talep ettiği, feshin geçersiz olduğu ve boşta geçen süreye ilişkin tazminat istediği şeklinde belirtilir. Hukuki sebepler kısmında, iş güvencesi şartlarının mevcut olduğu, işyerinde otuz veya daha fazla işçi çalıştığı, işçinin altı ay kıdeme sahip olduğu ve feshin geçerli veya haklı bir sebebe dayanmadığı açıklanır. Deliller bölümünde, tanık dinletilmesi, bilirkişi incelemesi, belge ibrazı gibi talepler sıralanır. Sonuç kısmında ise işçinin işe iadesine, dört ila sekiz aylık ücret tutarında tazminat ödenmesine karar verilmesi istenir.

Yetkili Mahkeme ve Dava Yeri Belirleme

İşe iade davası yetkili mahkeme, iş mahkemesinin kurulu olduğu yerlerde iş mahkemesidir. İş mahkemesi bulunmayan yerlerde ise asliye hukuk mahkemesi görevlidir. Türkiye genelinde büyük şehirlerde iş mahkemeleri kurulmuş olup, işçi-işveren uyuşmazlıklarını tek başına karara bağlarlar. İşe iade davası, birden fazla yerde açılabilir; işçi açısından en uygun mahkemeyi seçmek stratejik bir karardır.

Kanun, dava açma konusunda işçiye seçimlik yetki tanır. İşe iade davası açma süresi içinde işçi, davasını işverenin işyerinin bulunduğu yerde veya işin veya işlemin yapıldığı yer mahkemesinde açabilir. Somut olayın özelliklerine göre, işçiye en yakın mahkeme genellikle tercih edilir; çünkü tanık dinletme, duruşmalara katılma ve dosya takibi açısından bu durum işçiye kolaylık sağlar. İşyerinin farklı bir ilde olması, işçinin her duruşmada o ile seyahat etmesini gerektireceğinden, yerleşim yerindeki mahkemenin seçilmesi pratik açıdan daha doğrudur.

İşverenin birden fazla işyerinin bulunduğu hallerde, işçinin çalıştığı işyerinin adresi esas alınır. İşçinin gezici veya saha çalışanı olması durumunda, işverenin merkez adresinin bulunduğu yer yetkili mahkeme olarak kabul edilir. Şube veya bağlı işyeri varsa, işçinin son olarak görev yaptığı şubenin bulunduğu yer mahkemesi de yetkilidir. Uygulamada, birden fazla mahkemenin yetkili olabileceği durumlarda, işçi dilekçede yetkili mahkemeyi açıkça belirtir ve mahkeme, yetki itirazı gelmezse dosyayı inceler.

İşe iade davası, kural olarak mahallinde açılır. İşçinin iş sözleşmesinde tahkim şartı olsa bile bu şart işe iade davası açısından geçerli değildir; çünkü iş güvencesi kamu düzenine ilişkindir ve tahkim yoluyla çözümlenmez. İşçi, arabuluculuk sürecini tamamladıktan sonra, iki hafta içinde dilekçesini yetkili mahkemeye sunar. Dilekçe verildikten sonra mahkeme dosyayı inceler, tarafları duruşmaya çağırır ve delillerin toplanmasına başlar. İşçinin doğru mahkemeyi seçmesi, dava sürecinin hızlı ilerlemesini ve hak kaybının önlenmesini sağlar.

İşe İade Davası Süreci Ne Kadar Sürer

İşe iade davası ne kadar sürer sorusu, işçinin en çok merak ettiği konulardan biridir. İş mahkemeleri, iş güvencesi davalarını diğer davalara göre öncelikli inceler. Kanun, işe iade davasının iki ay içinde karara bağlanmasını öngörür; ancak uygulamada bu süre mahkemenin iş yükü, tanık sayısı, bilirkişi incelemesi gibi faktörlere bağlı olarak değişir. Ortalama olarak, işe iade davası ilk derece mahkemesinde bir yıl içinde sonuçlanır.

Mahkeme, ilk duruşmada tarafların beyanlarını alır, işçi ve işveren tanıklarını dinler. İşverenin fesih gerekçesinin geçerli olup olmadığı değerlendirilir. İşçinin kıdemi, işyerinde çalışan sayısı, fesih usulünün doğruluğu incelenir. Bilirkişi incelemesi gerekiyorsa, bilirkişi raporu için iki ay ek süre gerekir. Tanık sayısının fazla olması veya delillerin toplanmasında yaşanan gecikmeler, dava süresini uzatabilir. Bu sebeple bir avukat ile çalışmak süreci hızlandırabilir.

İlk derece mahkemesi kararına karşı taraflar, kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde istinaf yoluna başvurabilir. Bölge adliye mahkemesi, dosyayı inceleyerek kararı onar veya bozar. İstinaf süreci dört ila altı ay arasında değişir. İşçi, bu süreçte avukatıyla dosyayı takip eder ve işe iade kararının kesinleşmesi durumunda haklarını alır.

Dava Kazanıldığında İşçinin Hakları ve İşe Dönüş

4857 sayılı İş Kanunu'nun 21. maddesinin 5. fıkrası uyarınca, işe iade davasını kazanan işçinin, kesinleşen mahkeme kararının kendisine tebliğinden itibaren 10 iş günü içinde işe başlamak için işverene başvurması zorunludur. İşçinin bu süre içinde başvuruda bulunmaması veya işverenin usulüne uygun ve samimi davetine rağmen işe başlamaması durumunda, işverence yapılmış olan fesih "geçerli bir feshin" sonuçlarını doğurur. Yargıtay içtihatlarına göre, işçinin işe başlama isteği samimi olmalı; sadece işe iadenin mali sonuçlarından yararlanmak amacıyla yapılan başvurular geçersiz kabul edilmektedir.

Mahkeme işe iade talebini kabul ettiğinde, işçi üç temel hak elde eder; işe geri dönme hakkı, boşta geçen süre için ücret alacağı ve iş güvencesi tazminatı seçeneği. İşveren, kararın kesinleşmesinden sonra işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır. Bu yükümlülüğü yerine getirmezse işçi hem dört aylık boşta geçen süre, hem dört ila sekiz aylık işe başlatmama tazminatı hem de kıdem ve ihbar tazminatlarını talep edebilir. İşe iade davası kazanıldığında işçinin önünde iki yol vardır; ya eski işine geri döner, ya da tazminat alarak iş ilişkisini sonlandırır.

İşçi işe dönmek istediğinde, işveren yazılı olarak bildirim yapar ve işçiyi işe çağırır. İşçi bu çağrıya bir ay içinde yanıt vermezse, işe dönme hakkını kaybeder. İşveren, işçinin eski pozisyonuna veya eşdeğer bir pozisyona atanmasını sağlamalıdır. İşe iade kararı kesinleştiğinde, işçi fesih tarihinden itibaren işe dönüş tarihine kadar geçen süre için olan 4 aylık ücret alacağına hak kazanır. Bu süre, dava süreci boyunca işçinin çalışmadan geçirdiği zamanı kapsar.

İşe iade davası sonunda işçi, feshin haksız olduğunu kanıtladığında hem maddi hem de manevi tazminat talep edebilir. Maddi tazminat, işçinin işsiz kaldığı dönemde uğradığı gelir kaybını karşılar. Mahkeme, somut olayın özelliklerine göre manevi tazminat miktarını belirler. İşçinin kıdemi, feshin nedeni, işverenin davranışı ve işçinin yaşadığı mağduriyet göz önünde bulundurulur. İşe iade kararı kesinleştiğinde, işçi avukatı aracılığıyla işverenden alacaklarını talep eder ve gerekirse icra yoluyla tahsil eder. Fakat belirtmek gerekir ki işe iade kararı kesinleşmesine rağmen işçinin fiilen işe başlatılmaması durumunda, Yargıtay'ın çoğunluk görüşü bu durumun tek başına manevi tazminat hakkı doğurmayacağı yönündedir. İşverenin, işe iadenin mali sonuçlarını (işe başlatmama tazminatı ve boşta geçen süre ücreti) ödeyerek işçiyi işe başlatmama hakkı yasal bir seçenek olarak değerlendirilmektedir. Ancak, işverenin mahkeme kararını dolanmak amacıyla işçiyi boş bir odada oturtması, iş vermemesi veya ağır şartlar dayatması gibi "samimi olmayan" davranışları, bazı kararlarda manevi tazminat tartışmalarına yol açsa da, genel eğilim bu zararların işe başlatmama tazminatı ile karşılandığı yönündedir.

İşe İade Tazminatı Hesaplama ve Tutarlar

İşe iade davası kazanıldığında işçinin alacağı tazminat, en az dört aylık brüt ücret tutarındadır. Bu tutar, işçinin fesih tarihindeki brüt ücretine göre hesaplanır. İşçi dört aydan fazla süre boşta kaldıysa her ay için ek ücret almaz. Örneğin, dava süreci bir yıl sürdüyse işçi sadece dört aylık brüt ücret tutarında ödeme alır. Mahkeme kararı kesinleştiğinde, işveren bu tutarı net olarak öder. Vergilerin hesaplanması avukat tarafından yapılır ve hesaplamaya göre icra takibi başlatılır. Aksi takdirde işveren ödeme emrine itiraz ederek icra takibini iptal ettirip süreci uzatabilir.

İşe iade tazminatı hesaplanırken, işçinin son aylık brüt ücreti esas alınır. Ücretin yanı sıra, primleri, ikramiyeleri ve diğer ek ödemeleri de hesaba katılır. İşveren, tazminatı işçiye net olarak öder ve vergi yükümlülüğünü kendisi üstlenir. Boşta geçen süre ücreti, işçinin fesih tarihinden işe başlama tarihine kadar geçen süre için hesaplanır. İşveren, bu süre zarfında işçinin çalışmadan geçirdiği her ay için bir aylık brüt ücret öder. Dava süresi uzadıkça, işçinin alacağı tutar artar. Fakat bu süre her koşulda 4 ayla sınırlıdır. Mahkeme, işverenin kusurlu davranışını göz önünde bulundurarak işçinin alacağını belirler. İşçi, bu tutarı dava sonunda tek seferde alır. İşveren, ödemeyi kararın kesinleşmesinden sonra bir ay içinde yapar. Aksi halde, işçi icra yoluyla tahsil için başvurabilir. İşe iade tazminatı, işçinin iş güvencesi kapsamında elde ettiği en önemli haklardan biridir.

İşveren İşe Başlatmazsa Ne Olur

İşe iade davası kazanıldığında işveren, kararın kesinleşmesinden sonra bir ay içinde işçinin başvurusu üzerine işçiyi işe çağırmak zorundadır. İşveren bu yükümlülüğü yerine getirmezse, işçi dört ila sekiz aylık brüt ücret tutarında iş güvencesi tazminatı alır. Bu tutar, işe iade kararına uymayan işverene uygulanan bir cezai yaptırımdır. İşçi ayrıca kıdem tazminatı ve ihbar tazminatını da talep edebilir. İşveren, işçiyi işe çağırmadığı veya işe başlatmayı reddettiği takdirde, iş sözleşmesi işverenin kusuru nedeniyle sona erer. İşçi, bu durumda tüm alacaklarını icra yoluyla tahsil edebilir. Mahkeme kararı kesinleşmiş olduğundan, işçinin bu hakkı kesindir. İşveren, işçiyi işe çağırmak yerine tazminat ödemeyi tercih edebilir. Bu durumda işçi, sekiz aylık brüt ücret tutarında tazminat alır ve iş ilişkisi sona erer. İşçi ayrıca kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı talep eder. Kıdem tazminatı, işçinin toplam çalışma süresine göre hesaplanır. İhbar tazminatı, işverenin bildirim süresine uymadığı durumlarda ödenir.

Geçerli Fesih Nedenleri ve İşverenin Savunmaları

İşveren, feshin geçerli bir sebebe dayandığını kanıtlamak zorundadır. 4857 sayılı İş Kanunu, geçerli fesih nedenlerini üç ana başlık altında toplar: işçinin yeterliliğinden kaynaklanan sebepler, işçinin davranışlarından kaynaklanan sebepler ve işletmenin gereklerinden kaynaklanan sebepler. İşveren, bu kategorilerden birine dayanarak fesih işlemini gerçekleştirdiğini mahkemeye ispat etmelidir. İspat yükü tamamen işverendedir — işçinin feshin haksız olduğunu kanıtlaması gerekmez.

Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, işverenin en sık kullandığı savunma gerekçeleridir. İşçinin işyerinden hırsızlık yapması, işveren veya diğer çalışanlar hakkında iftira atması, işyeri sırlarını açıklaması, işverene hakaret etmesi bu kapsamdadır. Ancak mahkeme, bu iddiaların somut delillerle kanıtlanmasını bekler. İşveren, tanık beyanı, güvenlik kamerası kaydı, yazılı belge, e-posta veya mesaj gibi deliller sunmalıdır. Mahkeme, işverenin sunduğu delilleri değerlendirir ve feshin haklı nedene dayandığı sonucuna ulaşırsa davayı reddeder. İş akdi, işçinin savunma hakkını kullanmasından önce feshedilmişse bu tek başına geçersizlik sebebi olabilir.

Yetersizlik nedeniyle fesih, işçinin bilgi, beceri veya fiziksel kapasitesinin işi yapabilmek için yeterli olmaması durumunda gündeme gelir. İşveren, işçinin üretim hedeflerine ulaşamadığını, kalite standartlarını tutturamadığını veya performans gereklerini karşılayamadığını göstermelidir. Bu durumda performans değerlendirme raporları, müşteri şikayetleri, üretim kayıtları gibi belgeler kritik deliller olarak karşımıza çıkar. İşverenin, işçiye süre tanıyıp tanımadığı, eğitim verip vermediği, başka bir pozisyona aktarma imkanı olup olmadığı mahkemenin değerlendireceği unsurlardır.

İşletme gerekleri, ekonomik daralma, üretim hacminde azalma, teknolojik değişiklik veya yeniden yapılanma gibi nedenlere dayanır. İşveren, işyerinde gerçekten ciddi bir değişiklik olduğunu ve işçinin pozisyonunun kaldırılması gerektiğini belgelerle kanıtlamalıdır. Mahkeme, işverenin mali tablolarını, üretim raporlarını ve organizasyon şemasını inceler. İşveren, fesih sonrasında aynı işi yapacak başka birini işe aldıysa bu durum feshin geçersizliğini gösterir. Tanık dinletme hakkı her iki taraf için de mevcuttur — işçi, iş arkadaşlarını veya müşterileri tanık gösterebilir. Somut olayın özelliklerine göre, işverenin savunması çürütülebilir veya feshin geçerli olduğu kabul edilir.

İşe İade Davası için Riskler ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

İşe iade davasında en kritik risk, süre aşımıdır. Arabuluculuk başvurusunda anlaşmaya varılamaması durumunda işçinin iki haftalık süre içinde dava açması şarttır. Bu süre hak düşürücüdür — mahkeme re'sen dikkate alır. Dava dilekçesinin mahkemeye ulaştığı tarih değil, postaya verildiği veya UYAP'a kaydedildiği tarih geçerlidir. İşçi, süre hesabını yaparken hafta sonlarını ve resmi tatilleri dikkate almalıdır. Süre içinde dava açılmazsa, işçi tüm haklarını kaybeder ve haksız feshe rağmen hiçbir tazminat alamaz. Bu nedenle işten çıkarılan işçi, hemen bir iş hukuku avukatıyla görüşmeli ve süreci başlatmalıdır.

Delil toplama, davanın kazanılmasında belirleyici rol oynar. İşçi, fesih bildirimini, iş sözleşmesini, bordro örneklerini, işyeri iç yönetmeliğini, e-postaları, mesajları ve varsa uyarı yazılarını saklamalıdır. İşyeri kayıtları, işçinin performansını, devamsızlık durumunu, disiplin süreçlerini gösterir. İşveren, bu kayıtları mahkemeye sunarak savunmasını güçlendirir — işçi de aynı kayıtları talep ederek işverenin iddialarını çürütebilir. Şahit tespiti erken yapılmalıdır — iş arkadaşları, müşteriler veya tedarikçiler olayları doğrulayabilir. Ancak tanıklar zaman içinde işten ayrılabilir veya işverenin baskısıyla ifade vermekten çekinebilir.

Stratejik hususlar, davanın seyrini etkiler. İşçi, arabuluculuk aşamasında işverene makul bir teklif sunarak süreci hızlandırabilir. İşveren, dava uzadıkça faiz ve vekalet ücreti yükü artar — bu nedenle bazı işverenler erken anlaşmayı tercih eder. İşçi, işe dönme niyetini netleştirmelidir — mahkeme, işçinin gerçekten işe dönmek isteyip istemediğini sorgular. Fakat bu çok katı uygulanmaz. Zira uzun süren yargılamalar boyunca işçinin işsiz şekilde beklemesi kendisinden beklenmeyecek kadar ağır bir yük getirir. Mahkeme, tarafların ekonomik durumunu dikkate alarak makul bir vekalet ücreti belirler. Uygulamada, işçi lehine hüküm kurulduğunda vekalet ücreti işverenden tahsil edilir. İşçi, tüm riskleri değerlendirerek ve avukatıyla birlikte strateji oluşturarak davayı yönetmelidir.

