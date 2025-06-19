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Ücret, Prim, İkramiye Ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakin Bankalar Araciliğiyla Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik

B BDO TURKIYE (DENET YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.) More Contributor BDO Turkiye is an audit and consultancy firm offering professional services in: audit, tax, accounting and advisory service lines. Our main objective since day one is to be a reliable consultant to our clients, and offer the most beneficial solutions appropriate to their needs, with the help of close collaboration.

04/06/2025 tarihli ve 32920 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik" ile; işverenlerin banka aracılığıyla ücret ödeme zorunluluğu en az üç kişiye düşürülmüştür