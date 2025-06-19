Ücret, Prim, İkramiye Ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakin Bankalar Araciliğiyla Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik

04/06/2025 tarihli ve 32920 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik" ile; işverenlerin banka aracılığıyla ücret ödeme zorunluluğu en az üç kişiye düşürülmüştür.
Bu kapsamda;
- İş Kanununa tabi olarak Türkiye genelinde en az üç işçi çalıştıran işverenler ile üçüncü kişiler,
- Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanuna tabi olarak Türkiye genelinde en az üç gazeteciçalıştıran ya da çalıştırdığı işçi ve gazeteci sayısı toplamı en az üç olan işverenler,
- Deniz İş Kanununa tabi olarak Türkiye genelinde en az üç gemi adamı çalıştıran işverenler veya işveren vekilleri,
çalışanlarına o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanunî kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödemekle yükümlüdür.
Değişiklik 01/07/2025 tarihinde yürürlüğe girecektir.
Söz konusu Yönetmelik'e ulaşmak için linke tıklayınız.
Saygılarımızla.
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