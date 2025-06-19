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19 June 2025

Ücret, Prim, İkramiye Ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakin Bankalar Araciliğiyla Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik

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BDO TURKIYE (DENET YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.)

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BDO TURKIYE (DENET YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.) logo
BDO Turkiye is an audit and consultancy firm offering professional services in: audit, tax, accounting and advisory service lines. Our main objective since day one is to be a reliable consultant to our clients, and offer the most beneficial solutions appropriate to their needs, with the help of close collaboration.
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04/06/2025 tarihli ve 32920 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik" ile; işverenlerin banka aracılığıyla ücret ödeme zorunluluğu en az üç kişiye düşürülmüştür
Turkey Employment and HR
BDO Türkiye
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04/06/2025 tarihli ve 32920 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik" ile; işverenlerin banka aracılığıyla ücret ödeme zorunluluğu en az üç kişiye düşürülmüştür.

Bu kapsamda;

  • İş Kanununa tabi olarak Türkiye genelinde en az üç işçi çalıştıran işverenler ile üçüncü kişiler,
  • Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanuna tabi olarak Türkiye genelinde en az üç gazeteciçalıştıran ya da çalıştırdığı işçi ve gazeteci sayısı toplamı en az üç olan işverenler,
  • Deniz İş Kanununa tabi olarak Türkiye genelinde en az üç gemi adamı çalıştıran işverenler veya işveren vekilleri,

çalışanlarına o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanunî kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödemekle yükümlüdür.

Değişiklik 01/07/2025 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Söz konusu Yönetmelik'e ulaşmak için linke tıklayınız.

Saygılarımızla.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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