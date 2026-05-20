Yemek Bedeli Konulu 2026/12 Sayılı SGK Genelgesi

Son yıllarda yemek yardımı hususunda sigorta primine esas kazançtan muafiyet ile ilgili birçok düzenleme yapılmış, tartışmalar yaşanmış ve dahi yargı yolu ile çözüm bulunmaya çalışılmıştır.

Gelinen noktada; 07/04/2026 tarihli ve 7577 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 10 uncu maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi değiştirilmiş; işverence işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda, çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 300 Türk lirasına kadar olan kısmı sigorta priminden muaf tutulmuş, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin ilgili hükümleri de aynı doğrultuda güncellenmiştir.



Yapılan düzenlemelere istinaden Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 07/05/2026 tarihli ve 2026/12 sayılı “Yemek Bedeli” konulu Genelge yayımlanmış ve söz konusu Genelge ile; 2020/20 sayılı İşveren İşlemleri Genelgesinin İkinci Kısmının İkinci Bölümünde yer alan “2.1-Yemek bedeli” alt başlığı 14/04/2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde değiştirilerek, yapılan düzenleme ile yemek bedeline ilişkin istisna tutarlarının uygulamasına ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır.



Genelge hükümlerine aşağıda detaylı şekilde yer verilmiş olup; özetle işyerinde yemekhane hizmetinden yararlanmayan sigortalıya nakdi veya yemek kartı/ çeki/kuponu şeklinde sağlanan yemek menfaati bedelinin fiili çalışılan gün başına 300 TL’lik kısmı prime esas kazançtan muaf tutulmuştur. Bu kapsamda; önceki dönemde salt gıda alışverişine açık olan yemek kartları için uygulanan tam muafiyet sınırlandırılarak ayni ve nakdi uygulamalara yönelik sigorta primi istisna tutarları eşitlenmiştir. İşverenlerin cezai yaptırımlarla karşılaşmaması veya maliyet fazlalığı oluşmaması açısından bordro parametrelerinin ilgili doğrultuda güncellenmesi yerinde olacaktır.

Genelge hükümleri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:



2.1. Yemek Bedeli



7577 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 10 uncu maddesi ile değişik 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin amir hükmü uyarınca, 18/04/2026 tarihli ve 33228 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 97 nci maddesinin yedinci fıkrasının (a) bendinde yapılan düzenleme doğrultusunda; işverence işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda, çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin prime esas kazançtan istisna edilecek günlük tutarı 17/04/2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 300 TL olarak belirlenmiştir.



Bu durumda, yemek bedeli adı altında yapılan ödemelerden prime esas kazanca dahil edilecek tutar aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır:



Günlük İstisna Tutarı: 300 TL



Ay İçinde Fiilen Çalışılan Gün Sayısı x 300 TL (Günlük İstisna Tutarı) = Aylık İstisna Tutarı, Aylık Ödenen Yemek Bedeli – Aylık İstisna Tutarı = Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Yemek Bedeli,



formülüyle hesaplanacaktır.



Diğer taraftan, 17/4/2026 tarihinden itibaren 300 TL olarak uygulanacak olan yemek bedelinin prime esas kazançtan istisna edilecek günlük tutarı, takip eden yıllar için her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacaktır.



Bu kapsamda uygulamaya ilişkin usul ve esaslar aşağıdaki gibidir;



2.1.1.-Sigortalılara işyerinde veya işyerinin müştemilatında yemek bedeli verilmesi halinde uygulama



İşverenlerce sigortalılara işyerinde veya müştemilatında kendi imkanlarıyla yemek hizmeti verilmesi,

İşverenlerce hazır yemek hizmeti veren kişilerden satın alınan yemeğin işyerinde veya müştemilatında sigortalılara verilmesi,

durumunda yemek bedelinin tamamı herhangi bir tutarla sınırlı olmaksızın sigorta primine esas kazançtan istisna olacaktır.

Sigortalı tarafından yemek ücreti vb. adlarla yemek bedeline yapılan katkının , yemeğin işverene maliyetini etkilemesi dışında istisna uygulaması açısından bir önemi bulunmamaktadır.



2.1.2- Sigortalılara İşyerinde veya İşyerinin Müştemilatında Yemek Hizmeti Verilmemesi Halinde Uygulama

2.1.2.1- Yemek Hizmeti Veren İşletmelerde Bu Hizmetin Sağlanması Halinde Uygulama

Yemek hizmetinin yemek hizmeti veren işletmelerden sağlandığı durumlarda, bu işletmelere yapılan ödemelerin her bir çalışan için çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 300 TL’lik kısmı prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.

2.1.2.2- Yemek Hizmetinin Yemek Kuponu, Yemek Kartı, Yemek Çeki vb. Araçlarla Sağlanması Halinde Uygulama

Yemek hizmetinin yemek kuponu, yemek kartı, yemek çeki ve benzeri araçlarla sağlanması halinde, her bir çalışan için çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 300 TL’lik kısmı prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.

2.1.2.3- Yemek Hizmetinin Nakit Olarak Sağlanması Halinde Uygulama

Yemek hizmetinin nakit olarak sağlanması halinde, her bir çalışan için çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 300 Türk Lirasına kadar olan kısmı prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.



2.1.3- Yemek Hizmetine İlişkin Diğer Hususlar

2.1.3.1- Yemek hizmeti, en geniş tanımıyla sigortalının beslenme ihtiyacının karşılanarak verimli çalışmasını sağlamak için yapılan menfaattir.

Bu nedenle sigortalının; kendisine yemek hizmeti için verilen nakit para veya yemek kuponu, yemek kartı, yemek çeki vb. araçlarla beslenme ihtiyacını karşılamak için besin maddesi satın alması ve tüketmesi halinde, yapılan bu ödemenin her bir çalışan için çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 300 Türk Lirasına kadar olan kısmı prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.

2.1.3.2- Asgari Ücret Yönetmeliğinin “İşverenin Sorumluluğu” başlıklı 12 nci maddesinde yer alan “İşverenler tarafından, işçilere sağlanan sosyal yardımlar sebebiyle asgari ücretten herhangi bir indirim yapılamaz” hükmü gereğince yemek bedeli asgari ücrete ilave olarak verilmesi gerekmektedir. Buna göre brüt asgari ücretin (prime esas kazanç alt sınırı) içerisine yemek bedeli tutarı dahil edilmeyecektir.

2.1.3.3- Aynı işyerinde çalışan bazı sigortalılara yemek hizmetinin işyerinde veya müştemilatında, bazı sigortalılara da bu genelgede açıklanan diğer durumlarla sağlanması halinde;

Aynı işyerinde çalışan bazı sigortalılara yemek hizmetinin işyerinde veya müştemilatında, bazı sigortalılara da bu genelgede açıklanan diğer durumlarla sağlanması halinde; İşyerinde veya müştemilatında yemek hizmeti verilen sigortalılar için yemek bedelinin tamamı herhangi bir tutarla sınırlı olmaksızın sigorta primine esas kazançtan istisna olacaktır.

Diğer şekillerde yemek hizmeti verilen sigortalılar için çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 300 Türk Lirasına kadar olan kısmı prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.

2.1.3.4- Fiilen çalışılan günlerin tamamında işyerinde veya müştemilatında sunulan yemek hizmetinden faydalanan sigortalıya, ayrıca bu genelgede açıklanan diğer durumlarla yemek hizmetinin sunulması halinde;

Fiilen çalışılan günlerin tamamında işyerinde veya müştemilatında sunulan yemek hizmetinden faydalanan sigortalıya, ayrıca bu genelgede açıklanan diğer durumlarla yemek hizmetinin sunulması halinde; İşyerinde veya müştemilatında verilen yemek hizmeti bakımından yemek bedelinin tamamı sigorta primine esas kazançtan istisna olacaktır.

Diğer şekillerde verilen yemek hizmeti bakımından çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin tamamı prime esas kazanca dahil edilecektir.

2.1.3.5- Fiilen çalışılan günlerin bir kısmında işyerinde veya müştemilatında sunulan yemek hizmetinden faydalanan sigortalının, işyerinde veya müştemilatında sunulan yemek hizmetinden faydalanmadığı diğer günlerde bu genelgede açıklanan diğer durumlarla yemek hizmetinden faydalanması halinde;

Fiilen çalışılan günlerin bir kısmında işyerinde veya müştemilatında sunulan yemek hizmetinden faydalanan sigortalının, işyerinde veya müştemilatında sunulan yemek hizmetinden faydalanmadığı diğer günlerde bu genelgede açıklanan diğer durumlarla yemek hizmetinden faydalanması halinde; İşyerinde veya müştemilatında verilen yemek hizmeti bakımından yemek bedelinin tamamı sigorta primine esas kazançtan istisna olacaktır.

Diğer şekillerde verilen yemek hizmeti bakımından çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 300 Türk Lirasını aşmayan kısmı prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.

2.1.3.6- Yemek hizmeti adı altında sigortalılara veya sigortalılar için üçüncü kişilere yapılan her türlü ödemelere ilişkin muvazaalı durumların tespit edilmesi halinde, Kurumun prim kaybı işverenlerden 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesi uyarınca gecikme zammı ve cezası ile tahsil edilecektir.

Genelgede açıklanan hususlar, 17/4/2026 tarihinden itibaren yapılacak işlemler için hüküm ifade etmektedir.



The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.