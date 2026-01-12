2026 Yılı I. Dönem Kıdem Tazminatı Tutarı

Kıdem tazminatı, Türk İş Hukuku mevzuatı çerçevesinde çalışanların yıpranma payı ve gelecek güvencesi olarak tanımlanan, hesaplanması belirli tavan ve taban ücretlere endeksli mali bir haktır.

Kıdem tazminatı, Türk İş Hukuku mevzuatı çerçevesinde çalışanların yıpranma payı ve gelecek güvencesi olarak tanımlanan, hesaplanması belirli tavan ve taban ücretlere endeksli mali bir haktır. 2025 yılının ikinci yarısında uygulanan yasal sınırların ardından, 2026 yılına geçişle birlikte memur maaş katsayılarındaki güncellemeler, kıdem tazminatı tavan rakamını yeniden belirlemektedir.

2025 Yılı II. Dönem Verileri ve Mevcut Durum Analizi

07.07.2025 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 27998389-010.06.02-4098345 sayılı genelge uyarınca, memur maaş katsayıları 01.07.2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenleme doğrultusunda, 01.07.2025 – 31.12.2025 döneminde uygulanacak gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 53.919,68 TL olarak tescil edilmiştir. Bu tutar, ilgili dönem içerisinde iş akdi feshedilen ve tazminata hak kazanan çalışanlar için uygulanacak azami birim bedeli temsil etmektedir.

2026 Yılına Geçiş: Katsayı Değişiklikleri ve Beklentiler

31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla sona erecek olan mevcut uygulama dönemi, yerini 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni mali verilere bırakacaktır. Kıdem tazminatı tavanı, doğrudan en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen azami emeklilik ikramiyesi tutarına bağlı olduğu için, Ocak 2026'da açıklanacak enflasyon verileri ve toplu sözleşme zamları rakamın nihai halini belirleyecektir.

Yıl Geçişlerinde Fesih Tarihinin Önemi

İş hukukunda kıdem tazminatı hesaplamasında, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihteki yürürlükte olan tavan ücret esas alınır. 31 Aralık 2025 mesai bitimine kadar yapılan fesihlerde 53.919,68 TL tavanı geçerli iken; 1 Ocak 2026 ve sonrasında gerçekleşen fesihlerde, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımlayacağı 2026 yılı I. Dönem katsayıları üzerinden hesaplama yapılacaktır. Bu durum, brüt maaşı tavan ücretin üzerinde olan çalışanların alacağı toplam tazminat miktarını doğrudan etkilemektedir.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

1. 2026 yılı kıdem tazminatı tavanı ne zaman kesinleşir? Kıdem tazminatı tavanı, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan "Mali ve Sosyal Haklar" konulu genelge ile resmiyet kazanır. 2026 yılı ilk dönem rakamları, Ocak ayının ilk haftasında açıklanacak enflasyon verilerini takiben netleşmektedir.

2. 2026 yılında asgari ücretin kıdem tazminatına etkisi nedir? Kıdem tazminatının alt sınırı (tabanı), brüt asgari ücrete endekslidir. 2026 yılı için belirlenen yeni brüt asgari ücret tutarı, kıdem tazminatı hesabında uygulanacak en düşük birim bedeli temsil eder. Tavan ücret ise asgari ücretten bağımsız olarak memur maaş katsayılarına göre belirlenir.

3. İşten ayrılış tarihi Ocak 2026'ya sarkan bir çalışan yeni tavandan mı yararlanır? Evet. İş sözleşmesi 1 Ocak 2026 veya sonrasında sona eren çalışanlar, brüt maaşları yüksek olması kaydıyla, 2026 yılının ilk yarısı için belirlenen güncel (yükseltilmiş) tavan rakamı üzerinden ödemelerini alırlar.

4. Kıdem tazminatı tavanı üzerinden ne kadar kesinti yapılır? Kıdem tazminatının tavan miktarını aşmayan kısmı gelir vergisinden istisnadır. Bu tutar üzerinden sadece binde 7,59 oranında damga vergisi kesintisi yapılmaktadır. Tavanı aşan ödemeler ise (şirketlerin isteğe bağlı yaptığı ek ödemeler) normal ücret gibi vergilendirilmektedir.

