İş Hukuku Ve Sosyal Güvenlik 2025-037 - Geçici İş Göremezlik İşveren İşlemleri Kullanım Kılavuzu Yayımlandı

Geçici iş göremezlik ödeneklerine ilişkin işveren işlemlerinin uygulanmasına dair 02/06/2025 tarihinde yayımlamış olduğumuz 2025-033 sayılı "Sosyal Güvenlik Kurumu Çalışılmadığına Dair Bildirim Giriş Sisteminde Sms Doğrulama Uygulamasında Son Gelişme" başlıklı sirkülerimizde konuya ilişkin detaylar aktarılmıştır.

2025/33 sayılı sirkülerimizi özetlemek gerekirse; SGK tarafından, sigortalıların çalışmadığına dair bildirim sistemine e-bildirge şifreleri ile giriş yapılmasına ek olarak 01/07/2025 tarihi itibariyle SMS doğrulama uygulaması ile ikinci bir güvenlik sistemine getirileceği duyurulmuştu. Bu kapsamda SMS doğrulama uygulaması 01/07/2025 tarihi itibariyle başlatılmıştır.

Uygulamanın detayları ile ilgili olarak, SGK tarafından "Geçici İş Göremezlik İşveren İşlemleri"nin gerçekleştirilmesine yönelik kılavuza "SMS doğrulama uygulaması ve yetki devrine ilişkin işlemleri nasıl yapılacağına dair açıklamalar eklenerek kılavuz güncellenmiştir.

Söz Konusu Kılavuza ulaşmak için linketıklayınız.

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