Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinde Yer Alan İş Hukuku Düzenlemeleri

30/06/2025 tarihinde TBMM'ye sunulan “Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” nde yer alan İş Hukuku'na ilişkin değişiklik önerilerini aşağıda bilgilerinize sunarız.

Teklif metninin 10. Maddesinde yer alan değişiklik uyarınca turizm sektöründe faaliyet gösteren ve turizm işletmesi belgesine sahip olan konaklama tesislerinde çalışan işçilerin hafta tatili taleplerine ilişkin düzenlemeye gidilmesi gündeme getirilmiştir. 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında giren işyerlerinde çalışan işçiler haftalık 45 saatlik çalışma süresini tamamlamaları durumunda hafta tatiline hak kazanmakla birlikte kazandıkları hafta tatilini yedi günlük zaman dilimi içerisinde kullanmak zorunda kalmaktadırlar. Teklif gerekçesinde turizm sektörünün ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulduğu, işçi yönünden hak edilen hafta tatillerinin birleştirilerek kullanılmasına ve daha verimli bir serbest zaman yaratılmasının amaçlandığı belirtilmektedir. İlgili düzenleme ile işçinin yazılı talebi ve onayı olmak kaydıyla haftalık izinlerini gerekli görülen durumlarda 10 günlük süre içerisinde kullanabilmesine imkan sağlayacak esneklikte bir düzenleme yapılarak haftalık izinlerin haftada 1 gün (6+1) kullanılacağına ilişkin genel kurala söz konusu işçiler yönünden istisna getirilerek işçilerin tatile hak kazandığı günü takip eden dört gün içerisinde (10+1) kullanması mümkün hale gelmektedir. Bu bağlamda 4857 sayılı İş Kanunu'nun 46.maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

"Ancak Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizm işletmesi belgesi verilen konaklama tesislerinde çalışan işçilerin bu fıkra kapsamında hak kazandığı hafta tatili, işçinin yazılı talebi veya onayı ile hak kazandığı günü takip eden dört gün içerisinde kullandırabilir. Bu halde işçinin hak kazandığı hafta tatilinde yaptığı çalışmaların günlük normal çalışma süresi kadarki kısmı fazla çalışmanın hesabında dikkate alınmaz. İşçi verdiği onayı otuz gün önceden işverene yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla geri alabilir."

Teklif metninin 12. Maddesinde yer alan değişiklik uyarınca 4857 sayılı İş Kanunu kapsamındaki bildirimlerin, işçinin de kabul etmesi koşuluyla iş akdinin feshi sonucunu doğuracak bildirimler hariç tutulmak şartı ile kayıtlı elektronik posta sistemi üzerinde de yapılabilmesine ve yapılan bildirimlerin yazılı/ıslak imzalı gibi hukuken geçerli sayılmasına yönelik düzenleme yapılması gündeme getirilmiştir. Ayrıca, kayıtlı elektronik posta sisteminin kullanılmasına ilişkin maliyetlerin işveren tarafından karşılanması ve yapılacak bildirimlerin kayıtlı elektronik posta sistemi ile ilgili mevzuat hükümlerine tabi olması öngörülmektedir. Bu doğrultuda 4857 sayılı İş Kanunu'nun 109. maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

"Yazılı veya elektronik bildirim MADDE 109- Bu Kanunda öngörülen bildirimlerin ilgiliye yazılı olarak ve imza karşılığında veya işçinin yazılı kabulü şartıyla elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanıma ilişkin olarak hukukî delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şekli olan kayıtlı elektronik posta (KEP) hesabı üzerinden gönderilmek suretiyle yapılması gerekir. İş sözleşmesinin feshi sonucunu doğuracak bildirimler her halde yazılı yapılır. Yazılı bildirim yapılan kişi bunu imzalamazsa, durum o yerde tutanakla tespit edilir. Ancak, 7201 sayılı Kanun kapsamına giren tebligat anılan Kanun hükümlerine göre yapılır. Kayıtlı elektronik posta sisteminin kullanılmasına ilişkin maliyetler işveren tarafından karşılanır. Bu maddede belirtilen elektronik bildirimler kayıtlı elektronik posta sistemi ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılır."

Bahse konu düzenlemelerin kanuni geçerlilik kazanmadığını ve henüz teklif aşamasında olduklarını hatırlatmak isteriz.

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