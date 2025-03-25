2025/09 Sayılı Asgari Ücret Desteği Genelgesi Yayımlandı

04/02/2025 tarihli ve 32803 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "7539 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 5 inci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na geçici 109 uncu madde eklenmiştir.

04/02/2025 tarihli ve 32803 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “7539 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 5 inci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na geçici 109 uncu madde eklenmiştir.



Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 13/03/2025 tarihli ve 2025/09 sayılı “Asgari Ücret Desteği” Genelgesi yayımlanarak 2025 Ocak – 2025 Aralık arası dönemleri kapsayacak asgari ücret desteği ile ilgili düzenleme yapılmıştır.



Söz konusu Genelge'de 5510/4 (a) bendi kapsamında olan ve haklarında uzun vadeli sigorta kolları(malullük-yaşlılık-ölüm) hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerin faydalanacağı asgari ücret desteği esasları özetle aşağıdaki gibidir:

Destekten yararlanma şartları bakımından işyerinin 2025 yılı öncesi veya 2025 yılında tescil edilmesi bakımından bazı farklılılar bulunmaktadır. İşyerlerinin tescil yılına göre değerlendirmeler ayrı ayrı yapılmıştır.

2025 yılı öncesi tescil edilen işyerleri destekten yararlanmak için 2024 yılının aynı ayında prime esas günlük kazancı 1.000_TL, toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 2.000_TL ve Linyit ve Taşkömürü çıkarılan işyerleri için 2.667_TL ve altında olan; 2025 yılında tescil edilen işyerleri için ise uzun vadeli sigorta kollarına tabi tüm sigortalıların çalışma gün sayısının; günlük 33,33 (aylık 1.000 TL) ile çarpılması sonucu bulunacak tutar kadar 2025 yılı Ocak ila Aralık ayı döneminde asgari ücret desteği sağlanacaktır.

(aylık 1.000 TL) ile çarpılması sonucu bulunacak tutar kadar 2025 yılı Ocak ila Aralık ayı döneminde asgari ücret desteği sağlanacaktır. Asgari ücret desteğinden yararlanmak için işverenlerin başvuru şartı aranmayacak olup şartları taşıyan işverenlerin tamamı bu destekten otomatik olarak yararlanacaktır.

Ev hizmetlerinde sigortalı çalıştıran (5510 sayılı Kanun'un Ek-9 uncu Maddesi kapsamında) işverenlerde bu destekten yararlanabileceklerdir.

Asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, takip eden ay/aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecektir. Örneğin: 2025 Ocak ayı asgari ücret desteği 2025 Şubat ayı prim borçlarına mahsup edilecektir.

Uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmayan sigortalılar bakımından söz konusu destekten yararlanılması mümkün değildir.

Destekten yararlanılacak prim ödeme gün sayısının hesabında, 2024 yılının esas alınacak ilgili ayında yasal süresinde veya yasal süresi dışında verilen veya re'sen düzenlenen asıl, ek belgelerin/beyannamelerin toplamından iptal nitelikteki belgelerdeki/beyannamelerdeki gün sayısı düşülerek toplam prim ödeme gün sayısı dikkate alınacaktır.

2025 yılında tescil edilmiş veya edilecek olan işyerleri ile 2025 yılı öncesi tescil edilmiş olup 2024 yılında hiç bildirim yapılmayan işyerleri için uzun vadeli sigorta kollarını içeren belge türlerinden bildirilen tüm sigortalıların prim ödeme gün sayıları esas alınacaktır.

Destekten yararlanmak için 2025 Ocak ila Aralık dönemlerine ilişkin aylık prim hizmet belgelerinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içinde verilmesi gerekmektedir. Aylık prim ve hizmet belgesinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içinde verilmemesi halinde belgelerin/beyannamelerin yasal süresinde verilmediği aylar/dönem için destekten yararlanılamayacaktır.

2025 Ocak ila Aralık ayları/dönemlerinde söz konusu destekten yararlanılması bakımından tahakkuk edecek olan sigorta primlerinin de yasal süresi içinde ödenmesi gerekmektedir. Dolayısıyla 2025 yılına ilişkin olduğu ayı/dönemi takip eden ayda ödenmesi gereken son tarihe kadar sigorta primlerinin ödenmemiş olması halinde destekten yararlanılması mümkün değildir.

2025 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemi için sigorta primine esas kazancın eksik bildirildiğinin veya hiç bildirilmediğinin denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde veya mahkeme kararları neticesinde ya da kamu kurum ve kuruluşlardan alınan yazılardan anlaşılması halinde, 2025 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemi için destekten yararlanamayacağı gibi yararlanılmış olması halinde, yararlandırılan tutarlar gecikme zammı ve gecikme cezası ile birlikte geri alınacaktır.

Ayrıca 2025/Ocak ila Aralık aylarında/döneminde tek bir ayda dahi 2025 yılı Ocak ila Aralık aylarına ait aylık brüt asgari ücretin onda birini geçen tutarda eksik prime esas kazanç bildirimi yapıldığının veya hiç bildirim yapılmadığının tespiti halinde 2025/Ocak ila Aralık aylarında/döneminde destekten yararlanılamayacağı gibi yararlanılmış olması halinde, yararlandırılan tutarlar gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenden geri alınacaktır.

Diğer taraftan prime esas kazancı aylık brüt asgari ücretin onda birini (2.600,55 TL) geçmeyecek tutarda hiç bildirilmemiş olanların sigortalılık bildirimlerinin de süresinde yapılmadığının tespiti durumunda yararlandırılan asgari ücret destek tutarları gecikme zammı ve gecikme cezasıyla birlikte geri alınacaktır.

Denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde veya mahkeme kararları neticesinde ya da kamu kurum ve kuruluşlardan alınan yazılardan 2025/Ocak ila Aralık döneminde ilgili ayda toplam 2025/Ocak ila Aralık aylarına ait aylık brüt asgari ücretin onda birini (2.600,55 TL) geçmeyecek tutarda eksik prime esas kazanç bildirimi yapıldığının veya hiç bildirim yapılmadığının tespiti durumunda Kurumca işverene yapılacak ihtar üzerine on beş günlük süre içinde söz konusu eksikliği gideren işyerlerinde 2025/Ocak ila Aralık aylarında/döneminde asgari ücret desteğinden yararlanılacaktır. Tespit edilen eksikliğin on beş günlük sürenin dışında giderilmesi veya hiç giderilmemesi halinde söz konusu işyerinde 2025/Ocak ila Aralık ayları/dönemi için destekten yararlanılamayacağı gibi yararlanılmış olması halinde, yararlandırılan tutarlar gecikme zammı ve gecikme cezası ile birlikte işverenden geri alınacaktır.

Destekten yararlanılabilmesi için 2025 yılında Kuruma vadesi geçmiş borcun bulunmaması veya söz konusu borcun çeşitli kanunlar gereğince yapılandırılmış ya da 6183 sayılı Kanun'un 48 inci maddesine göre taksitlendirilmiş olması gerekmektedir.

2025 Ocak ila Aralık aylarında/döneminde bildirilen sigortalı sayısının 2024 yılı Ocak ila Aralık aylarında/döneminde en az bildirim yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısından az olmaması gerekmektedir.

Destekten yararlanılacak aydaki/dönemdeki sigortalı sayısı ile en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının tespitinde;

Gün bildirimi yapılmayan (0 gün) sigortalılar ile uzun vadeli sigorta kollarından bildirimi yapılmayanlar dikkate alınmayacaktır. Dolayısıyla 2, 7, 12, 19, 21, 22, 23, 25, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 ve 50 No.lu belge türleri ile yapılan bildirimler dikkate alınmayacaktır. Her bir ayda çalışan sigortalı sayısı, ilgili dönemlerde Kuruma verilmiş asıl ve ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalı sayısından, iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalı sayısı düşülmek suretiyle tespit edilecektir. Bir sigortalının işten ayrılmasını müteakip aynı ay içinde ayrıldığı işyerinde tekrar işe başlamış olması halinde, bu sigortalı için ilgili aylık prim ve hizmet belgesinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde iki ayrı kayıt yer almakla birlikte, sigortalı sayısının tespitinde bu nitelikteki kayıtlardan mükerrer olanlar dikkate alınmayacaktır. Aylık prim ve hizmet belgelerinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde, bir sigortalının birden fazla belge türü/kanun türü ile bildirilmiş olması halinde, bu sigortalı için ilgili dönemde iki ayrı kayıt yer almakla birlikte, sigortalı sayısının tespitinde bu nitelikteki kayıtlardan mükerrer olanlar dikkate alınmayacaktır. Ay içinde işe giren veya işten çıkan sigortalılar da hesaplamaya dahil edilecektir.

Sigorta primlerinin işveren ve sigortalı hisselerinin tamamının devlet tarafından karşılandığı teşvikler kapsamında sigortalı istihdam ediliyor olması halinde, işverenlerin bu kapsamdaki sigortalıları için ödeyeceği sigorta primlerinin tutarının İşsizlik Sigortası Fonunca karşılanacak tutardan az olduğu durumlarda, sadece işverenin ödeyeceği tutar kadar asgari ücret desteğinden yararlanılabilecektir.

5510 sayılı Kanun uyarınca alt işverenler için müstakil işyeri dosyası tescil edilmediğinden ve alt işverenler sosyal sigorta yükümlülüklerini asıl işverene ait işyeri dosyası üzerinden yerine getirdiklerinden, alt işvereni olan işyeri dosyalarında alt işverenlerin kendi çalıştırmış oldukları sigortalılarının asgari ücret desteğinden yararlanmaları için alt işverenlerin asgari ücret desteğinin uygulanacağı 01/01/2025-31/12/2025 döneminde faaliyetine devam ediyor veya faaliyete yeni başlayacak olması gerekmektedir.

Destekten yararlanan alt işverenin Kuruma borcunun bulunması halinde, alt işverenle birlikte asıl işveren de borç ödenmediği sürece destekten yararlanamayacaktır.

Alt işverenler yalnızca kendi çalıştırmış oldukları sigortalılara ilişkin borçlardan sorumlu tutulabileceğinden, asıl işverenin veya diğer bir alt işverenin Kuruma borcu bulunmasına rağmen kendi alt işverenliğinden kaynaklanan borcu bulunmayan alt işveren destekten yararlanmaya devam edecektir.

Destekten yararlanmak için asıl işverenlerin alt işverenleri ile, alt işverenlerin ise birbirleriyle istihdamın kaydırılması şeklinde muvazaalı işlem yaptıklarının anlaşılması halinde bu işveren ve alt işverenler hakkında asgari ücret desteğine ilişkin hükümler uygulanmayacaktır.

5510 sayılı Kanunun geçici 109 uncu maddesi kapsamında ihale makamlarınca destekten yararlanan işverenlerin yararlandıkları destek tutarlarının ihale makamlarınca hak edişlerinden kesilebilmesi için, söz konusu destek kapsamında yararlanılan tutar “İdarelerce e-borç sorgulama” ekranından görüntülenerek kesinti yapılacaktır.

01/01/2025 tarihinden önce ev hizmetlerinde ay içinde 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenler ile konut kapıcılığı işyerlerinde sigortalı çalıştıran işverenler, 2024 yılında beyan edilen prime esas günlük kazanç tutarının 1000 TL ve altında olması koşuluyla asgari ücret desteğinden yararlandırılacaklardır.

01/01/2025 tarihinden sonra ev hizmetleri kapsamında 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenler ile konut kapıcılığı işyerlerinde sigortalı çalıştıran işverenler herhangi bir sınır olmaksızın destekten yararlanabileceklerdir.

Asgari ücret desteğinden yararlanmak amacıyla, mevcut bir işyerinin kapatılarak değişik bir ad veya ünvan ya da iş birimi olarak faaliyete geçirildiğinin anlaşılması halinde, bu nitelikteki işyeri işverenleri asgari ücret desteğinden yararlandırılmayacak, yararlanılmış olması halinde yararlandırılan tutarlar gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecektir.

Devir, intikal ve adres değişikliği olması halinde asgari ücret desteği uygulamasında, devredilen veya intikal eden işyerleri bakımından işveren değişikliği üzerinde durulmaksızın işyeri bazında işlemlerin yapılması gerekmektedir.

Adres değişikliği nedeniyle yeni tescil edilen işyerleri için işyerinin asgari ücret desteğinden nakledilen eski işyeri koşullarına göre yararlanması gerektiğinden, işyeri tescili aşamasında sigorta primleri teşvik uygulamasında olduğu gibi “adres değişikliği” seçeneği işaretlenmek suretiyle destekten yararlanılacaktır.

İşverenin 28/02/2026 tarihine kadar destekten yararlandığı işyerinden kaynaklı mahsup edilecek prim borcunun olmaması dolayısıyla alacaklı olması durumunda alacaklı olduğu tutar, işverenin Kuruma olan diğer borçlarına (idari para cezası dahil) mahsup edilecektir.



Ayrıca 2024/03 sayılı Genelgede yer alan; yersiz teşviğin söz konusu olması, sehven sosyal güvenlik destek primine tabi sigortalının tüm sigorta kollarına tabi bildirilmesi gibi hallerde geriye dönük belge türü/kanun türü değişikliği nedeniyle verilen ek bildirgelerin olması durumunda asgari ücret desteğinin iptal edilmesi hüküm altına alınmıştır. İşbu Genelge ile Kanuna aykırı uygulamadan vazgeçilmiştir.



Söz Konusu Genelge'ye ulaşmak için linke tıklayınız.



Saygılarımızla.

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