24 MAYIS 2025 TARİHİNDE YAYIMLANAN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ'NDEKİ DEĞİŞİKLİKLER 1 OCAK 2026'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

"Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği"ne ("Yönetmelik") ilişkin 24 Mayıs 2025 tarihli ve 32909 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile mesafeli satış sözleşmelerine ilişkin uygulamada değişikliklere gidilmiştir. Değişiklikler ön bilgilendirme, iade masrafları ve cayma hakkına odaklanmakta olup tüketici haklarını güçlendirici niteliktedir.

Cayma Hakkı Dahilinde İade Masrafları Konusunda Satıcının Sorumluluğu Genişletildi

Yeni düzenlemeye göre, cayma hakkının kullanılması hâlinde tüketiciye yüklenen iade masraflarına sınırlama getirilmiştir. Özellikle:

Satıcı, ön bilgilendirmede belirttiği taşıyıcıyla yapılan iadelerde tüketiciden hiçbir iade masrafı talep edemez.

Eğer satıcı herhangi bir taşıyıcı belirtmemişse, iade masrafı doğrudan satıcıya ait olacaktır.

Platform üzerinden kurulan sözleşmelerde, satıcının ön bilgilendirmede taşıyıcıya ilişkin bilgi vermemesi veya taşıyıcının, tüketicinin bulunduğu yerde şubesinin bulunmaması halinde satıcı, ürünün alınmasını sağlamakla yükümlüdür ve bu süreçte de tüketiciden herhangi bir masraf talep edemez.

Eklenen bu hükümlerle uyumlu olarak, satıcının ön bilgilendirmede yer vermesi şartı ile masrafları tüketiciye yükletme imkanı sağlayan hüküm yürürlükten kaldırılmıştır.

Ön Bilgilendirme Yükümlülüğüne Getirilen Değişiklik

Ön bilgilendirme yükümlülüğü kapsamında satıcı/sağlayıcının, cayma hakkı kullanım şartlarına, süresine ve usulüne ve iade için öngördüğü taşıyıcıya ait bilgilere yer vermesi gerekmektedir. Yapılan değişiklik ile cayma hakkı kullanımı sonucu "taşıma masraflarının" hangi tarafça karşılanması gerektiğine ilişkin ibare ön bilgilendirme kapsamından çıkarılmıştır.

Uyuşmazlık halinde başvuru yollarına yönelik yapılan bilgilendirmede, "arabulucuya başvuru şartı" bulunduğu bilgisi eklenerek tüketicilerin bu tür işlemlerden kaynaklanabilecek uyuşmazlıklarda dava şartı olan arabuluculukla ilgili bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.

Cayma Hakkı İstisnalarında Değişiklik

Yönetmelik değişikliği ile daha önce cayma hakkı dışında tutulan cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayar ürünleri yeniden kapsama alınmıştır. Değişiklik ile birlikte artık tüketici 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin cayma hakkını kullanabilecektir. Bu değişiklik, özellikle elektronik ticaret alanında faaliyet gösteren şirketleri doğrudan ilgilendirmekte ve iadeye konu ürün politikalarının yeniden düzenlenmesini gerektirmektedir.

24 Mayıs 2025 tarihli ve 32909 sayılı Sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile gerçekleştirilecek değişiklikler 1/1/2026 tarihinde yürürlüğe girecektir.

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