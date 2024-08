BDO Turkiye is an audit and consultancy firm offering professional services in: audit, tax, accounting and advisory service lines. Our main objective since day one is to be a reliable consultant to our clients, and offer the most beneficial solutions appropriate to their needs, with the help of close collaboration.

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu'nun Geçici 3. Maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yılın vergilendirme döneminin sonuna kadar serbest bölgelerde üretim faaliyetinde bulunan mükelleflerin bu bölgelerde imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri gelir veya kurumlar vergisinden istisnadır.

7524 sayılı Kanunun 1.1.2025 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren 24. Maddesi ile, Serbest Bölgeler Kanunu'nun bahse konu düzenlemesinde yer alan "imal ettikleri ürünlerin" ibaresi "imal ettikleri ürünlerin yurt dışına" şeklinde değiştirilmiştir.

Bu değişiklik uyarınca 2025 ve müteakip hesap dönemlerinde serbest bölgelerde faaliyette bulunan imalatçıların, bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarda istisna sınırlandırılmakta, bunların imal ettikleri malların sadece yurt dışına gönderilen kısmından elde ettikleri kazançlar istisna kapsamında değerlendirilmekte, yurt içine gönderilen mallardan elde ettikleri kazançlar ise istisna kapsamı dışında bırakılmaktadır. 2024 yılı kazançlarında ise bu sınırlama söz konusu değildir.

Bakanlığın, imalattan elde edilen kazançların yurt içi ve yurt dışı kısımlarının nasıl hesaplanacağına yönelik bir tebliğ düzenlemesi yapması beklenmektedir.

Ayrıca 7524 sayılı Kanun'un 2025 ve izleyen vergilendirme dönemlerinde elde edilen kazançlara uygulanacak asgari kurumlar vergisinin hesabında, serbest bölgelerde faaliyette bulunan imalatçı firmaların imal ettiği malları yurt dışına satışlarından elde edip kurumlar vergisinden istisn tutulan kazançları dikkate alınmayacak, yani bunlar asgari kurumlar vergisine tabi tutulmayacaktır.

