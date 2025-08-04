TÜRSAB Belgesi Hakkında Merak Edilenler-2025 Güncel Rehber
Türkiye'de bir seyahat acentesi işletmeyi planlıyorsanız, TÜRSAB Belgesi almak en önemli yasal adımlardan biridir. Kültür ve Turizm Bakanlığı denetiminde faaliyet gösteren Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından verilir. Bu belge olmadan seyahat acenteliği faaliyeti yürütmek yasal değildir.
Bu makalede TÜRSAB Belgesi nedir, nasıl alınır, şartları nelerdir ve maliyeti ne kadardır? gibi en sık sorulan sorulara detaylı cevaplar bulacaksınız. Turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için TURSAB belgesi, yasal çalışma izni anlamına gelir. Bu belge, tur operatörlerinin, acentelerin ve seyahat firmalarının güvenilirliğini kanıtlar. Peki TÜRSAB belgesi nasıl alınır? Kimler bu belgeyi alabilir? İşte detaylı rehber!
TÜRSAB Belgesi Nedir?
TÜRSAB Belgesi, Türkiye'de seyahat acenteliği yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin alması zorunlu olan resmi bir yetki belgesidir. Kültür ve Turizm Bakanlığı denetiminde faaliyet gösteren Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından verilir. Bu belge olmadan seyahat acenteliği faaliyeti yürütmek yasal değildir. Aksi halde yüksek para cezaları ile karşılaşmak yüksek olasılıktır.
TÜRSAB Belgesi Neden Gereklidir?
TURSAB (Türkiye Seyahat Acentaları Birliği) belgesi, turizm sektöründe faaliyet gösteren firmaların yasal olarak çalışabilmesi için alması gereken yasal bir sertifikadır. Bu belge, seyahat acentelerinin ve tur operatörlerinin müşterilerine güvenli hizmet sunmasını sağlar. TÜRSAB Belgesi; tur satışı, kültürel geziler düzenleme, uçak bileti satışı, otel rezervasyonu yapma gibi hizmetleri yasal olarak sunabilmek için zorunludur. Aksi durumda 1618 sayılı yasa uyarınca ağır para cezaları uygulanır ve işletmenin faaliyeti durdurulur.
TÜRSAB Belgesi Türleri
TÜRSAB, faaliyet kapsamına göre 3 farklı grup altında belge vermektedir:
- A Grubu: Yurtiçi ve yurtdışı tüm turizm faaliyetlerini kapsar. En yaygın kullanılan belgedir.
- B Grubu: Kısıtlı yurtiçi ve yurtdışı faaliyetlere izin verir.
- C Grubu: Eğitim amaçlı geziler gibi daha dar kapsamlı hizmetler sunar.
TÜRSAB Belgesi Almak İçin Gerekli Şartlar (2025)
TÜRSAB belgesi başvurusu yapabilmek için aşağıdaki şartların sağlanması gerekir:
- Şirket kuruluşu yapılmış olmalı (Limited veya Anonim Şirket) Anonim Şirket tavsiye edilir.
- Şirket faaliyet alanı içinde "seyahat acenteliği" yer almalı
- En az 1 adet Turizm Sektöründe Deneyimli Personel istihdam edilmeli(Seyahat Acentesi Müdürü)
- Ofis alanı (asgari m² şartı ve uygunluğu mutlaka sağlanmalı)
- Gerekli teminat mektubu: Seyahat acenteleri,
TÜRSAB lisans başvuruları sırasında,
belirlenen gruba göre Kültür ve Turizm
Bakanlığı'na bir teminat bedeli yatırmak
zorundadır. Her grup için teminat bedelleri
aşağıdaki gibidir:
- A Grubu: 7.000,00 TL (Yedi Bin Türk Lirası)
- B Grubu: 6.000,00 TL (Altı Bin Türk Lirası)
- C Grubu: 5.000,00 TL (Beş Bin Türk Lirası)
- Tüm belgelerin ve başvurunun TÜRSAB online sistemi üzerinden yapılması
TÜRSAB Belgesi İçin Gerekli Belgeler
2025 yılı itibarıyla başvuru sırasında istenen bazı temel belgeler şunlardır:
- Ticaret Sicil Gazetesi
- Vergi Levhası
- İmza Sirküleri
- Faaliyet Belgesi
- Ofis Kira Kontratı / Tapu
- Personel SGK Bildirgeleri
- Teminat Mektubu
TÜRSAB Belgesi Başvuru Süreci
- Anonim veya Limited Şirket olarak kurulmalıdır.
- Şirketin ticaret unvanında "seyahat acentesi" ibaresi yer almalıdır.
- Şirketin ana sözleşmesinde seyahat acentesi faaliyet konusunun açıkça yazılması ve NACE Kodu belirtilmesi gerekir.
2. Fiziki Ofis ve Donanım
- En az 12 m² büyüklüğünde bir ofis.
- Telefon, faks, bilgisayar, yazıcı, internet bağlantısı gibi temel ekipmanlar.
- Ofis girişine "Seyahat Acentası" olduğunu belirten tabela yerleştirilmelidir.
3. TÜRSAB Başvuru Dosyası Hazırlığı
Aşağıdaki belgeler başvuru dosyasına eklenmelidir:
- Ticaret Sicil Gazetesi (şirket kuruluşu)
- İmza sirküleri
- Vergi levhası
- Oda kayıt belgesi (ticaret odası veya esnaf odası)
- Kira sözleşmesi veya tapu
- Ofis fotoğrafları (dış cephe ve iç mekan)
- Acenta yetkilisinin kimlik fotokopisi
- TÜRSAB üyelik başvuru formu
4. TÜRSAB Denetimi
TÜRSAB yetkilileri, başvurudan sonra ofisi yerinde denetleyerek gerekli fiziki şartların sağlanıp sağlanmadığını kontrol eder.
5. Belge Ücreti ve Katılım Payı
- Güncel olarak yaklaşık 518.000 TL civarında tek seferlik belge harcı alınır. (Tutar her yıl değişebilir.)
- Ayrıca TÜRSAB'a yıllık aidat ödenmesi gereklidir.
6. Belgenin Teslimi
Başvuru süreci olumlu sonuçlanırsa, A grubu seyahat acentesi işletme belgesi düzenlenir ve TÜRSAB tarafından şirkete teslim edilir.
Süreç ortalama 3 ila 5 hafta içinde tamamlanmaktadır.
TÜRSAB Belgesi Maliyeti - 2025
|Kalem
|Tutar (Yaklaşık)
|Şirket Kuruluşu
|50.000,00-TL
|Teminat Mektubu (A Grubu)
|7.000,00-TL
|Yıllık Aidat
|25.869,76-TL
|Üye Giriş Aidatı(Belge Harcı)
|517.395,00-TL
TÜRSAB Belgesi Avantajları
TURSAB (Türkiye Seyahat Acentaları Birliği) belgesi, turizm sektöründe faaliyet gösteren firmalar için yalnızca bir yasal zorunluluk değil, aynı zamanda önemli avantajlar sunan bir belgedir. İşte TURSAB belgesi almanın sağladığı avantajlar:
1 Yasal Güvence ve Resmi Tanınırlık
- TURSAB belgesi, seyahat acentaları ve tur operatörlerinin yasal olarak faaliyet göstermesini sağlar.
- Belgesiz çalışan firmalar yüksek cezalarla karşılaşırken, TURSAB üyeleri resmi statü kazanır.
2 Müşteri Güvenini Artırır
- TURSAB üyeleri, güvenilir ve denetlenmiş firmalar olarak müşteriler tarafından tercih edilir.
- Müşteriler, TURSAB onaylı acentalardan hizmet alarak güvenli seyahat garantisi elde eder.
3 Turizm Bakanlığı ve Devlet Desteğinden Yararlanma
- TURSAB üyeleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteklerinden faydalanabilir.
- Promosyon, fuar katılımı ve tanıtım projelerinde öncelikli olurlar.
4 Uluslararası İş Birlikleri ve Anlaşmalar
- TURSAB üyeleri, yurt dışı tur operatörleri ve otellerle anlaşma yapabilir.
- IATA (Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği) gibi kuruluşlarla iş birliği imkanı sağlar.
5 TURSAB Garanti Fonu Güvencesi
- TURSAB üyeleri, garanti fonu kapsamındadır.
- İflas veya hizmet aksaması durumunda müşterilerin mağdur olmaması için fon devreye girer.
6 Eğitim ve Sektörel Gelişim Desteği
- TURSAB, üyelerine turizm sektörüne yönelik eğitimler, seminerler ve workshoplar düzenler.
- Güncel sektör trendleri ve yasal düzenlemeler hakkında bilgilendirme sağlar.
7 Rekabet Avantajı ve Marka Değeri
- TURSAB logosu kullanarak profesyonel bir imaj oluşturabilirsiniz.
- Rakiplerinize karşı prestijli bir konum elde edersiniz.
8 Hukuki ve Mali Danışmanlık Desteği
- TURSAB üyeleri, sektörel hukuki sorunlar ve vergi mevzuatı konusunda destek alabilir.
- Sözleşme hazırlama ve uyuşmazlık çözüm süreçlerinde yardımcı olunur.
9 Özel Sigorta ve Finansal Kolaylıklar
- TURSAB anlaşmalı bankalar aracılığıyla düşük faizli kredi imkanları sunulur.
- Seyahat sigortalarında özel indirimler sağlanır.
10 Sektörde Networking ve İş Fırsatları
- TURSAB üyeleri, turizm fuarları ve iş geliştirme toplantılarına katılabilir.
- Yerli ve yabancı tur operatörleriyle bağlantı kurma fırsatı elde edilir.
Profesyonel Danışmanlık İçin Bizimle İletişime Geçin
TÜRSAB Belgesi almak, gelişen turizm pazarında bir turizm işletmesi kurmak isteyen herkes için kritik bir adımdır. Süreç, çeşitli yasal ve idari prosedürlerin üstesinden gelmeyi gerektirse de, gereklilikleri anlamak ve doğru adımları izlemek süreci daha sorunsuz hale getirebilir.
İster bireysel bir girişimci ister kurumsal bir yatırımcı olun, TÜRSAB Belgesi sahibi olmak, yasal olarak faaliyet göstermenize, cezalardan kaçınmanıza ve turizm işletmenizi başarıya ulaştırmanıza yardımcı olacaktır.
A&M Consulting Co. olarak özellikle küresel yatırımcılar ve Türkiye pazarına girmek isteyen yabancı girişimciler için uçtan uca TÜRSAB Belgesi alma hizmetleri sunma konusunda uzmanlaşmış bir işletme yönetimi ve danışmanlığı firmasıdır.
Turizm sektörüne sorunsuz ve hızlı bir şekilde girmek, yerel mevzuata tam uyum sağlamak ve vergi muafiyetleri ile teşviklerden yararlanmak isteyen girişimci ve yatırımcılara uygun maliyetli danışmanlık hizmetleri sunmaya devam ediyoruz.
TÜRSAB Belgesi İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular
TÜRSAB belgesi nedir?
TÜRSAB Belgesi, Türkiye'de yasal olarak seyahat acenteliği faaliyeti yürütmek için Kültür ve Turizm Bakanlığı adına TÜRSAB tarafından verilen izin belgesidir.
TÜRSAB Belgesi olmadan tur satışı yapabilir miyim?
Hayır. TÜRSAB belgesi olmadan tur satmak, otel veya bilet satışı yapmak yasaktır ve cezai işlem uygulanır.
TÜRSAB Belgesi nasıl alınır?
Ticari bir şirket (Limited veya A.Ş.) kurarak, gerekli belgelerle birlikte TÜRSAB'a başvuru yapılması gerekir. Başvuru sonrası ofis denetimi ve belge onayı gerçekleştirilir.
TÜRSAB Belgesi almak için şahıs şirketi yeterli mi?
Hayır. Sadece Limited veya Anonim şirketler TÜRSAB belgesi başvurusu yapabilir.
TÜRSAB Belgesi için gerekli belgeler nelerdir?
- Ticaret Sicil Gazetesi
- Vergi Levhası
- Ofis kira kontratı veya tapusu
- İmza sirküleri
- Teminat mektubu
- SGK kayıtları ve personel bilgileri
TÜRSAB Belgesi almak ne kadar sürer?
Ortalama 3–5 hafta sürmektedir. Bu süre başvuru evraklarının eksiksiz hazırlanmasına bağlı olarak değişebilir.
TÜRSAB Belgesi ücreti ne kadar? (2025)
Giriş aidatı yaklaşık 518.000 TL, A Grubu için teminat mektubu 7.000 TL, yıllık aidat ise yaklaşık 26.000 TL'dir. Şirket kuruluşu, ofis, personel ve danışmanlık maliyetleri hariçtir.
Sanal adres geçerlimi, veya Ofis adresi ev olabilir mi?
Hayır. Ofisin ticari kullanıma uygun, ruhsatlı ve bağımsız bir girişe sahip olması gerekmektedir.
A, B ve C grubu TÜRSAB belgeleri arasındaki fark nedir?
- Seyahat acentaları uyguladıkları hizmetlere
göre 3 ana gruba ayrılmaktadır:
A Grubu Seyahat Acentaları: Tüm seyahat acentacılığı hizmetlerini ifa ederler.
B Grubu Seyahat Acentaları: Uluslararası kara, deniz ve hava ulaştırma araçları
C Grubu Seyahat Acentaları: Yalnızca Türk vatandaşları için yurt içi tur düzenlemektedirler.
(B) ve (C) grubu seyahat acentaları kendi hizmetleri dışında kalan diğer seyahat acentacılığı hizmetlerini uygulayamazlar. Ancak kendilerine (A) grubu seyahat acentalarının verecekleri hizmetleri görürler.
TÜRSAB Belgesi aldıktan sonra neler yapabilirim?
Yasal olarak tur satışı yapabilir, otel ve bilet satabilir, yurtiçi ve yurtdışı turlar organize edebilir, kültür turları düzenleyebilirsiniz.
Belge aldıktan sonra TÜRSAB denetimi olur mu?
Evet. TÜRSAB ve Kültür ve Turizm Bakanlığı zaman zaman acenteleri denetlemektedir.
TÜRSAB Belgesi iptal edilebilir mi?
Evet. Acentenin yasa dışı faaliyet göstermesi, belge yükümlülüklerini yerine getirmemesi gibi durumlarda belge iptal edilebilir.
TÜRSAB Belgesi için Teminat Tutarı Ne Kadar?
- A grubu seyahat acentası için 7.000,00 TL
- B grubu seyahat acentası için 6.000,00 TL
- C grubu seyahat acentası için 5.000,00 TL
İlave olarak; her bir şube için yukarıdaki tutarların %25'i kadarınca teminat düzenlenmesi gerekmektedir.
Başvurunun Reddi Halinde Üye Kayıt Ücreti, Yıllık Aidat ve Teminatın iadesi Mümkünmüdür?
Başvuru dosyasının reddi halinde yatırılan üye kayıt ücreti ve yıllık aidat ve teminat iade edilir.
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