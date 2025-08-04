TÜRSAB Belgesi Hakkında Merak Edilenler-2025 Güncel Rehber

Türkiye'de bir seyahat acentesi işletmeyi planlıyorsanız, TÜRSAB Belgesi almak en önemli yasal adımlardan biridir. Kültür ve Turizm Bakanlığı denetiminde faaliyet gösteren Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından verilir. Bu belge olmadan seyahat acenteliği faaliyeti yürütmek yasal değildir.

Bu makalede TÜRSAB Belgesi nedir, nasıl alınır, şartları nelerdir ve maliyeti ne kadardır? gibi en sık sorulan sorulara detaylı cevaplar bulacaksınız. Turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için TURSAB belgesi, yasal çalışma izni anlamına gelir. Bu belge, tur operatörlerinin, acentelerin ve seyahat firmalarının güvenilirliğini kanıtlar. Peki TÜRSAB belgesi nasıl alınır? Kimler bu belgeyi alabilir? İşte detaylı rehber!

TÜRSAB Belgesi Nedir?

TÜRSAB Belgesi, Türkiye'de seyahat acenteliği yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin alması zorunlu olan resmi bir yetki belgesidir. Kültür ve Turizm Bakanlığı denetiminde faaliyet gösteren Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından verilir. Bu belge olmadan seyahat acenteliği faaliyeti yürütmek yasal değildir. Aksi halde yüksek para cezaları ile karşılaşmak yüksek olasılıktır.

TÜRSAB Belgesi Neden Gereklidir?

TURSAB (Türkiye Seyahat Acentaları Birliği) belgesi, turizm sektöründe faaliyet gösteren firmaların yasal olarak çalışabilmesi için alması gereken yasal bir sertifikadır. Bu belge, seyahat acentelerinin ve tur operatörlerinin müşterilerine güvenli hizmet sunmasını sağlar. TÜRSAB Belgesi; tur satışı, kültürel geziler düzenleme, uçak bileti satışı, otel rezervasyonu yapma gibi hizmetleri yasal olarak sunabilmek için zorunludur. Aksi durumda 1618 sayılı yasa uyarınca ağır para cezaları uygulanır ve işletmenin faaliyeti durdurulur.

TÜRSAB Belgesi Türleri

TÜRSAB, faaliyet kapsamına göre 3 farklı grup altında belge vermektedir:

A Grubu: Yurtiçi ve yurtdışı tüm turizm faaliyetlerini kapsar. En yaygın kullanılan belgedir.

Yurtiçi ve yurtdışı tüm turizm faaliyetlerini kapsar. En yaygın kullanılan belgedir. B Grubu: Kısıtlı yurtiçi ve yurtdışı faaliyetlere izin verir.

Kısıtlı yurtiçi ve yurtdışı faaliyetlere izin verir. C Grubu: Eğitim amaçlı geziler gibi daha dar kapsamlı hizmetler sunar.

TÜRSAB Belgesi Almak İçin Gerekli Şartlar (2025)

TÜRSAB belgesi başvurusu yapabilmek için aşağıdaki şartların sağlanması gerekir:

Şirket kuruluşu yapılmış olmalı (Limited veya Anonim Şirket) Anonim Şirket tavsiye edilir. Şirket faaliyet alanı içinde "seyahat acenteliği" yer almalı En az 1 adet Turizm Sektöründe Deneyimli Personel istihdam edilmeli(Seyahat Acentesi Müdürü) Ofis alanı (asgari m² şartı ve uygunluğu mutlaka sağlanmalı) Gerekli teminat mektubu: Seyahat acenteleri, TÜRSAB lisans başvuruları sırasında, belirlenen gruba göre Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bir teminat bedeli yatırmak zorundadır. Her grup için teminat bedelleri aşağıdaki gibidir: A Grubu: 7.000,00 TL (Yedi Bin Türk Lirası)

7.000,00 TL (Yedi Bin Türk Lirası) B Grubu: 6.000,00 TL (Altı Bin Türk Lirası)

6.000,00 TL (Altı Bin Türk Lirası) C Grubu: 5.000,00 TL (Beş Bin Türk Lirası) Tüm belgelerin ve başvurunun TÜRSAB online sistemi üzerinden yapılması

TÜRSAB Belgesi İçin Gerekli Belgeler

2025 yılı itibarıyla başvuru sırasında istenen bazı temel belgeler şunlardır:

Ticaret Sicil Gazetesi

Vergi Levhası

İmza Sirküleri

Faaliyet Belgesi

Ofis Kira Kontratı / Tapu

Personel SGK Bildirgeleri

Teminat Mektubu

TÜRSAB Belgesi Başvuru Süreci

1. Şirket Kuruluşu

Anonim veya Limited Şirket olarak kurulmalıdır.

veya olarak kurulmalıdır. Şirketin ticaret unvanında "seyahat acentesi" ibaresi yer almalıdır.

Şirketin ana sözleşmesinde seyahat acentesi faaliyet konusunun açıkça yazılması ve NACE Kodu belirtilmesi gerekir.

2. Fiziki Ofis ve Donanım

En az 12 m² büyüklüğünde bir ofis.

Telefon, faks, bilgisayar, yazıcı, internet bağlantısı gibi temel ekipmanlar.

Ofis girişine "Seyahat Acentası" olduğunu belirten tabela yerleştirilmelidir.

3. TÜRSAB Başvuru Dosyası Hazırlığı

Aşağıdaki belgeler başvuru dosyasına eklenmelidir:

Ticaret Sicil Gazetesi (şirket kuruluşu)

İmza sirküleri

Vergi levhası

Oda kayıt belgesi (ticaret odası veya esnaf odası)

Kira sözleşmesi veya tapu

Ofis fotoğrafları (dış cephe ve iç mekan)

Acenta yetkilisinin kimlik fotokopisi

TÜRSAB üyelik başvuru formu

4. TÜRSAB Denetimi

TÜRSAB yetkilileri, başvurudan sonra ofisi yerinde denetleyerek gerekli fiziki şartların sağlanıp sağlanmadığını kontrol eder.

5. Belge Ücreti ve Katılım Payı

Güncel olarak yaklaşık 518.000 TL civarında tek seferlik belge harcı alınır. (Tutar her yıl değişebilir.)

civarında tek seferlik belge harcı alınır. (Tutar her yıl değişebilir.) Ayrıca TÜRSAB'a yıllık aidat ödenmesi gereklidir.

6. Belgenin Teslimi

Başvuru süreci olumlu sonuçlanırsa, A grubu seyahat acentesi işletme belgesi düzenlenir ve TÜRSAB tarafından şirkete teslim edilir.

Süreç ortalama 3 ila 5 hafta içinde tamamlanmaktadır.

TÜRSAB Belgesi Maliyeti - 2025

Kalem Tutar (Yaklaşık) Şirket Kuruluşu 50.000,00-TL Teminat Mektubu (A Grubu) 7.000,00-TL Yıllık Aidat 25.869,76-TL Üye Giriş Aidatı(Belge Harcı) 517.395,00-TL

TÜRSAB Belgesi Avantajları

TURSAB (Türkiye Seyahat Acentaları Birliği) belgesi, turizm sektöründe faaliyet gösteren firmalar için yalnızca bir yasal zorunluluk değil, aynı zamanda önemli avantajlar sunan bir belgedir. İşte TURSAB belgesi almanın sağladığı avantajlar:

1 Yasal Güvence ve Resmi Tanınırlık

TURSAB belgesi, seyahat acentaları ve tur operatörlerinin yasal olarak faaliyet göstermesini sağlar.

sağlar. Belgesiz çalışan firmalar yüksek cezalarla karşılaşırken, TURSAB üyeleri resmi statü kazanır.

2 Müşteri Güvenini Artırır

TURSAB üyeleri, güvenilir ve denetlenmiş firmalar olarak müşteriler tarafından tercih edilir.

firmalar olarak müşteriler tarafından tercih edilir. Müşteriler, TURSAB onaylı acentalardan hizmet alarak güvenli seyahat garantisi elde eder.

3 Turizm Bakanlığı ve Devlet Desteğinden Yararlanma

TURSAB üyeleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteklerinden faydalanabilir.

desteklerinden faydalanabilir. Promosyon, fuar katılımı ve tanıtım projelerinde öncelikli olurlar.

4 Uluslararası İş Birlikleri ve Anlaşmalar

TURSAB üyeleri, yurt dışı tur operatörleri ve otellerle anlaşma yapabilir.

anlaşma yapabilir. IATA (Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği) gibi kuruluşlarla iş birliği imkanı sağlar.

5 TURSAB Garanti Fonu Güvencesi

TURSAB üyeleri, garanti fonu kapsamındadır.

kapsamındadır. İflas veya hizmet aksaması durumunda müşterilerin mağdur olmaması için fon devreye girer.

6 Eğitim ve Sektörel Gelişim Desteği

TURSAB, üyelerine turizm sektörüne yönelik eğitimler, seminerler ve workshoplar düzenler.

düzenler. Güncel sektör trendleri ve yasal düzenlemeler hakkında bilgilendirme sağlar.

7 Rekabet Avantajı ve Marka Değeri

TURSAB logosu kullanarak profesyonel bir imaj oluşturabilirsiniz.

oluşturabilirsiniz. Rakiplerinize karşı prestijli bir konum elde edersiniz.

8 Hukuki ve Mali Danışmanlık Desteği

TURSAB üyeleri, sektörel hukuki sorunlar ve vergi mevzuatı konusunda destek alabilir.

konusunda destek alabilir. Sözleşme hazırlama ve uyuşmazlık çözüm süreçlerinde yardımcı olunur.

9 Özel Sigorta ve Finansal Kolaylıklar

TURSAB anlaşmalı bankalar aracılığıyla düşük faizli kredi imkanları sunulur.

imkanları sunulur. Seyahat sigortalarında özel indirimler sağlanır.

10 Sektörde Networking ve İş Fırsatları

TURSAB üyeleri, turizm fuarları ve iş geliştirme toplantılarına katılabilir.

katılabilir. Yerli ve yabancı tur operatörleriyle bağlantı kurma fırsatı elde edilir.

Profesyonel Danışmanlık İçin Bizimle İletişime Geçin

TÜRSAB Belgesi almak, gelişen turizm pazarında bir turizm işletmesi kurmak isteyen herkes için kritik bir adımdır. Süreç, çeşitli yasal ve idari prosedürlerin üstesinden gelmeyi gerektirse de, gereklilikleri anlamak ve doğru adımları izlemek süreci daha sorunsuz hale getirebilir.

İster bireysel bir girişimci ister kurumsal bir yatırımcı olun, TÜRSAB Belgesi sahibi olmak, yasal olarak faaliyet göstermenize, cezalardan kaçınmanıza ve turizm işletmenizi başarıya ulaştırmanıza yardımcı olacaktır.

A&M Consulting Co. olarak özellikle küresel yatırımcılar ve Türkiye pazarına girmek isteyen yabancı girişimciler için uçtan uca TÜRSAB Belgesi alma hizmetleri sunma konusunda uzmanlaşmış bir işletme yönetimi ve danışmanlığı firmasıdır.

Turizm sektörüne sorunsuz ve hızlı bir şekilde girmek, yerel mevzuata tam uyum sağlamak ve vergi muafiyetleri ile teşviklerden yararlanmak isteyen girişimci ve yatırımcılara uygun maliyetli danışmanlık hizmetleri sunmaya devam ediyoruz.

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TÜRSAB Belgesi İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

TÜRSAB belgesi nedir?

TÜRSAB Belgesi, Türkiye'de yasal olarak seyahat acenteliği faaliyeti yürütmek için Kültür ve Turizm Bakanlığı adına TÜRSAB tarafından verilen izin belgesidir.

TÜRSAB Belgesi olmadan tur satışı yapabilir miyim?

Hayır. TÜRSAB belgesi olmadan tur satmak, otel veya bilet satışı yapmak yasaktır ve cezai işlem uygulanır.

TÜRSAB Belgesi nasıl alınır?

Ticari bir şirket (Limited veya A.Ş.) kurarak, gerekli belgelerle birlikte TÜRSAB'a başvuru yapılması gerekir. Başvuru sonrası ofis denetimi ve belge onayı gerçekleştirilir.

TÜRSAB Belgesi almak için şahıs şirketi yeterli mi?

Hayır. Sadece Limited veya Anonim şirketler TÜRSAB belgesi başvurusu yapabilir.

TÜRSAB Belgesi için gerekli belgeler nelerdir?

Ticaret Sicil Gazetesi

Vergi Levhası

Ofis kira kontratı veya tapusu

İmza sirküleri

Teminat mektubu

SGK kayıtları ve personel bilgileri

TÜRSAB Belgesi almak ne kadar sürer?

Ortalama 3–5 hafta sürmektedir. Bu süre başvuru evraklarının eksiksiz hazırlanmasına bağlı olarak değişebilir.

TÜRSAB Belgesi ücreti ne kadar? (2025)

Giriş aidatı yaklaşık 518.000 TL, A Grubu için teminat mektubu 7.000 TL, yıllık aidat ise yaklaşık 26.000 TL'dir. Şirket kuruluşu, ofis, personel ve danışmanlık maliyetleri hariçtir.

Sanal adres geçerlimi, veya Ofis adresi ev olabilir mi?

Hayır. Ofisin ticari kullanıma uygun, ruhsatlı ve bağımsız bir girişe sahip olması gerekmektedir.

A, B ve C grubu TÜRSAB belgeleri arasındaki fark nedir?

Seyahat acentaları uyguladıkları hizmetlere göre 3 ana gruba ayrılmaktadır:

A Grubu Seyahat Acentaları: Tüm seyahat acentacılığı hizmetlerini ifa ederler.

B Grubu Seyahat Acentaları: Uluslararası kara, deniz ve hava ulaştırma araçları

C Grubu Seyahat Acentaları: Yalnızca Türk vatandaşları için yurt içi tur düzenlemektedirler.

(B) ve (C) grubu seyahat acentaları kendi hizmetleri dışında kalan diğer seyahat acentacılığı hizmetlerini uygulayamazlar. Ancak kendilerine (A) grubu seyahat acentalarının verecekleri hizmetleri görürler.

TÜRSAB Belgesi aldıktan sonra neler yapabilirim?

Yasal olarak tur satışı yapabilir, otel ve bilet satabilir, yurtiçi ve yurtdışı turlar organize edebilir, kültür turları düzenleyebilirsiniz.

Belge aldıktan sonra TÜRSAB denetimi olur mu?

Evet. TÜRSAB ve Kültür ve Turizm Bakanlığı zaman zaman acenteleri denetlemektedir.

TÜRSAB Belgesi iptal edilebilir mi?

Evet. Acentenin yasa dışı faaliyet göstermesi, belge yükümlülüklerini yerine getirmemesi gibi durumlarda belge iptal edilebilir.

TÜRSAB Belgesi için Teminat Tutarı Ne Kadar?

A grubu seyahat acentası için 7.000,00 TL

B grubu seyahat acentası için 6.000,00 TL

C grubu seyahat acentası için 5.000,00 TL

İlave olarak; her bir şube için yukarıdaki tutarların %25'i kadarınca teminat düzenlenmesi gerekmektedir.

Başvurunun Reddi Halinde Üye Kayıt Ücreti, Yıllık Aidat ve Teminatın iadesi Mümkünmüdür?

Başvuru dosyasının reddi halinde yatırılan üye kayıt ücreti ve yıllık aidat ve teminat iade edilir.

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