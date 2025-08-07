İş Kanunu Uyarınca İşveren Tarafından Yapılması Gereken Bildirimlerin KEP Aracılığıyla Yapılmasının Önü Açıldı

24 Temmuz 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 7555 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 635 Sayılı Kanun Hükmünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile birlikte, 4857 sayılı İş Kanunu'nda değişiklikler yapılmış, işveren ve işçi arasında geçerli iletişim yöntemlerinin kapsamı önemli ölçüde genişletilmiştir. Söz konusu düzenlemeler aşağıdaki gibidir:

İş Kanunu uyarınca -iş sözleşmesinin feshi sonucunu doğuran bildirimler hariç olmak üzere- yapılması gereken bildirimler artık sadece yazılı ve imzalı olarak değil; aynı zamanda işçinin önceden yazılı onay vermesi kaydıyla Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sistemi üzerinden de gerçekleştirilebilecektir. Bildirimin KEP üzerinden yapılabilmesi için (i) işçinin bu bildirimi KEP aracılığı ile almayı önceden yazılı olarak kabul etmiş olması, (ii) bildirimin gönderileceği geçerli bir KEP adresinin bulunması ve (iii) bildirimle ilgili olan KEP masraflarının işveren tarafından karşılanmış olması gereklidir. Bunlara ek olarak, elektronik bildirimin KEP mevzuatına uygun olarak gerçekleştirilmesi zorunludur.

İş sözleşmesinin feshi sonucunu doğuran bildirimlerin ise mutlaka yazılı şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. İşçinin kendisine yapılan yazılı bildirimi imzalamaktan kaçınması halinde, bu durum resmî bir tutanakla belgelendirilmelidir.

Bu değişiklikler ile özellikle işverenlerin bordro, ihtarname veya diğer belgeleri işçilere KEP üzerinden iletmesinin yolu açılmıştır.

