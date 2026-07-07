Mali̇ Suçlari Araştirma Kurulu Genel Tebli̇ği̇ (Sira No: 19)’nde Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina Dai̇r Tebli̇ğ (Sira No: 32)

- in Turkey
27.06.2026 tarihli ve 33293 sayılı sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 19)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Tebliğ”) (Sıra No: 32) ile, başta Türk uyruklu olmayan gerçek kişilerin pasaportla uzaktan kimlik tespiti yoluyla müşteri kabulü olmak üzere, Mali Suçları Araştırma Kurulu (“MASAK”) yükümlülerinin uzaktan kimlik tespiti, müşteri kabulü, risk yönetimi ve izleme-kontrol süreçlerine ilişkin önemli düzenlemeler yapılmıştır. İlgili değişiklikler yayım tarihi olan 27.06.2026 itibarıyla yürürlüğe girmiştir.
Tebliğ ile pasaportla uzaktan kimlik tespiti yöntemi kapsamında edinilen müşteriler bakımından yüksek risk yaklaşımı benimsenmiş ve yükümlülerin müşteri kabulü öncesinde teknik doğrulama, adres teyidi, ilk para transferi, izleme-kontrol ve MASAK Başkanlığı’na bildirim süreçlerini içeren kapsamlı bir uyum altyapısı kurması öngörülmüştür. İlgili düzenlemeler şu şekildedir:
|
MADDENİN ÖNCEKİ HALİ
|
YAPILAN DEĞİŞİKLİK
|
MADDENİN YENİ HALİ
|
b) Finansal kuruluş: Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ila (h) ve (m) bentlerinde sayılan yükümlüler ile bankacılık faaliyetleriyle sınırlı olarak Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketini,
|
Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 19)’nin 3. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi değiştirilmiştir.
|
Tanımlar
MADDE 3-
b) Finansal kuruluş: Yönetmeliğin 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde sayılan yükümlüleri,
Atıf yapılan f bendi: f) Yükümlü: Yönetmeliğin 4’üncü maddesinde sayılanlar ile bunların şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimlerini,
|
4/B maddesinden sonra gelmek üzere 4/C maddesi eklenmiştir.
|
Türk uyruklu olmayan gerçek kişilerin uzaktan kimlik tespitine ilişkin genel esaslar
|
Madde 4/C – (2)’de ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerin uzaktan kimlik tespitine ilişkin özel düzenleme yapılmıştır.
|
MADDE 4/C – (2) Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerin uzaktan kimlik tespitinde tüzel kişiliği temsile yetkili Türk uyruklu olmayan gerçek kişinin kimlik tespiti, Yönetmeliğin 7’nci maddesinin birinci fıkrasında temsile yetkili kişiler için aranan bilgiler alınmak kaydıyla birinci fıkradaki esaslara göre yapılabilir.
|
Madde 4/C – (3)’te pasaportla uzaktan kimlik tespiti yöntemiyle müşteri kabul edecek yükümlülere ilave uyum yükümlülükleri getirilmiştir.
|
MADDE 4/C – (3) Bu madde kapsamında müşteri kabulü yapacak yükümlüler; risklerin tanımlanması, derecelendirilmesi, izlenmesi ve azaltılmasına yönelik gerekli tedbirleri alır. Yükümlüler ayrıca bu kapsamda edinilecek müşterilerle ilgili olarak müşterinin tanınması ile risk yönetimi ve izleme ve kontrol faaliyetlerine ilişkin bir uygulama rehberi oluşturur. 16/9/2008 tarihli ve 26999 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca uyum programı oluşturacak yükümlüler bu tedbirlere kurum politika ve prosedürlerinde yer verir. Yükümlüler riskli olarak belirledikleri ülkelerin vatandaşlarını pasaportla uzaktan kimlik tespiti yöntemiyle müşteri olarak kabul edemez. Müşteri kabulüne başlanmasından itibaren bir ay içerisinde bu kapsamda alınan tedbirler, oluşturulan prosedür ve rehberler hakkında Başkanlığa bildirim yapılır.
(4) Bu madde kapsamında pasaportla kimlik tespiti yapılan kişinin Türk vatandaşlığını kazandığının veya Türkiye Cumhuriyeti kanunları uyarınca kendisine vergi mükellefiyeti tesis edildiğinin anlaşılması halinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Yönetmeliğinde tanımlanan kimlik kartının bir örneği veya vergi kimlik numarası elektronik ortamda alınarak müşteri bilgileriyle ilişkilendirilir.
|
Madde 4/C – (5)’te pasaportla uzaktan kimlik tespiti yapılan müşterilerin yüksek risk grubunda değerlendirilmesi öngörülmüştür.
|
MADDE 4/C – (5) Bu maddedeki yöntemle edinilen müşteriler yüksek risk grubunda değerlendirilerek buna uygun izleme ve kontrol tedbirlerine tabi tutulur. Bu kapsamda, bu Tebliğin 6 ncı maddesi ile Yönetmeliğin 26/A maddesinde yer alan tedbirler dikkate alınır ve ayrıca aşağıdaki tedbirler uygulanır:
(6) Bu madde kapsamında müşteri kabul edilenlere ilişkin istatistiki bilgiler takvim yılı esas alınarak her üç aylık dönemin son ayında Başkanlığa gönderilir.
|
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM – Yükümlüler İtibarıyla Uzaktan Kimlik Tespiti
Bankacılık işlemlerinde uzaktan kimlik tespiti:
(2)(Ek: 18/5/2022-31839) 1/2/2022 tarihli ve 31737 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) Hesapları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2022/7) kapsamındaki hesap açılışlarında uygulanacak uzaktan kimlik tespitinde, bu Tebliğin 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan kimlik kartının kullanılması zorunlu değildir. Söz konusu uygulama kapsamında 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi uyarınca Mavi Kart verilen gerçek kişiler bu Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine göre müşteri kabul edilir.
|
5’inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “4’üncü maddesinin dördüncü” ibaresi “4/A maddesinin birinci” şeklinde değiştirilmiştir.
|
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM – Yükümlüler İtibarıyla Uzaktan Kimlik Tespiti
Bankacılık işlemlerinde uzaktan kimlik tespiti:
(2)(Ek: 18/5/2022-31839) 1/2/2022 tarihli ve 31737 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) Hesapları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2022/7) kapsamındaki hesap açılışlarında uygulanacak uzaktan kimlik tespitinde, bu Tebliğin 4/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan kimlik kartının kullanılması zorunlu değildir. Söz konusu uygulama kapsamında 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi uyarınca Mavi Kart verilen gerçek kişiler bu Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine göre müşteri kabul edilir.
|
Sermaye piyasası ve kripto varlık hizmet sağlayıcılık işlemlerinde uzaktan kimlik tespiti (Değişik başlık:RG-12/6/2025-32924)
MADDE 5/A– (Ek:RG-18/5/2022-31839)
(1) Aracı kurumlar ve portföy yönetim şirketleri müşterileriyle sürekli iş ilişkisi tesisinde uzaktan kimlik tespitini, 8/2/2022 tarihli ve 31744 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aracı Kurumlar ve Portföy Yönetim Şirketleri Tarafından Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Tebliğ (III-42.1)’de belirlenen yöntem ve tedbirler kapsamında gerçekleştirir.
|
Aynı Tebliğin 5/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan ilgili ibare:
|
Sermaye piyasası ve kripto varlık hizmet sağlayıcılık işlemlerinde uzaktan kimlik tespiti
MADDE 5/A–
(1) Aracı kurumlar ve portföy yönetim şirketleri müşterileriyle sürekli iş ilişkisi tesisinde uzaktan kimlik tespitini, 8/2/2022 tarihli ve 31744 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aracı Kurumlar, Portföy Yönetim Şirketleri ve Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılar Tarafından Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Tebliğ (III-42.1)’de belirlenen yöntem ve tedbirler kapsamında gerçekleştirir.
|
MADDE 6 – (3) Finansal kuruluşlar ile finansal olmayan belirli iş ve meslekler, uzaktan kimlik tespitine ilişkin işlemlerde, risk temelli yaklaşım çerçevesinde tespit edilen riskle orantılı olarak aşağıda belirtilen tedbirlerin bir veya birden fazlasını ya da tamamını uygular:
|
Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında “Finansal kuruluşlar ile finansal olmayan belirli iş ve meslekler” ibaresi “Yükümlüler” şeklinde değiştirilmiştir.
|
Uzaktan kimlik tespitinde alınması gereken sıkılaştırılmış tedbirler
MADDE 6 –
(3) Yükümlüler, uzaktan kimlik tespitine ilişkin işlemlerde, risk temelli yaklaşım çerçevesinde tespit edilen riskle orantılı olarak aşağıda belirtilen tedbirlerin bir veya birden fazlasını ya da tamamını uygular:
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.[View Source]