Türk Sermaye Piyasasındaki Son Gelişmeler - Mart 2026

Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından İzin Verilen İhraçlar

Mart 2026

(1) Mevcut ortaklardan Ali İBRAHİMAĞAOĞLU'nun sahip olduğu 70.348.000 TL nominal değerli (B) grubu paylar halka arza konu edilecektir.

(2) 1 TL nominal değerli paylar 21,10 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır.

(*) Bakınız, Diğer Başvuru Sonuçları Madde No: 1

(1). Formet Metal ve Cam Sanayi AŞ'nin (Şirket), 2.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.076.261.904 TL olan çıkarılmış sermayesinin, Borsa İstanbul AŞ'nin (Borsa) Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü (Prosedür) çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatı esas alınarak toplam satış bedeli 285.000.000 TL olacak şekilde artırılması kapsamında ihraç edilecek ve mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak tahsisli olarak Şirket ortağı Mustafa SEZEN ile Mehmet PÜSKÜLLÜ, Atıl ÖZDOĞAN, Ahmet Hakan HAKKURAN, Orhan BAŞMISIRLI, Nail TARHAN, Hamdi ÖNEL, Burak DÖRTDUDAK, Cengiz Hakan ARSLAN, Mustafa KEÇECİ, Enes DEMİR, Mehmet MIHÇI, Mehmet

ANADUT ve Ramazan ALICI'ya tahsis edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talebinin; a) Pay satış fiyatının, tahsisli sermaye artırımından pay alacak tüm kişiler için Mustafa SEZEN'in Şirket paylarında son bir yıl içerisinde gerçekleştirdiği satış işlemlerindeki düzeltilmiş en yüksek satış fiyatı olan 4,43 TL ile Borsa'nın Prosedürü uyarınca belirlenecek baz fiyatlardan yüksek olanından düşük olmamak üzere belirlenmesi, b) Belirlenen pay satış fiyatı esas alınarak ihraç edilecek payların nominal tutarının tespit edilmesi ve ihraç belgesinin nominal tutar ile fiyat bilgisini içerecek şekilde düzeltilmesi suretiyle olumlu karşılanmasına, c) Tahsisli sermaye artırımına katılacak kişilerce verilen taahhütler kapsamında, tahsisli sermaye artırımından edinilecek payların Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdindeki ilgili hesaplara geçtiği tarihten itibaren 1 yıl süreyle Borsa'da satılmamasına ilişkin taahhütlerin uygulanabilmesi için gerekli işlemlerin tesis edilmesi amacıyla MKK'ya bilgi verilmesine karar verilmiştir.

(2). Osmanlı Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin (Şirket), 5.000.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içinde 400.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak, Şirket çalışanlarına pay edindirilmesi programları kapsamında çalışanlara verilen pay opsiyonunun kullanılması suretiyle yapılacak şarta bağlı sermaye artırımı çerçevesinde 402.045.347 TL'ye artırılacak olması nedeniyle ihraç edilecek 2.045.347 TL nominal değerli Şirket çalışanlarına tahsis edilmesi planlanan paylara ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talebinin sermaye artırımına konu çalışanlara tahsis edilecek payların nominal değerinin netleştirilerek ve ihraç belgesinin bu doğrultuda güncellenerek Kurulumuza iletilmesi şartıyla olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.