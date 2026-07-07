EU-modellen: 5 belangrijke wijzigingen vanaf 1 juli 2026

Vanaf 1 juli 2026 is een nieuwe fase van de hervorming van het EU-modellenrecht in werking getreden. Het Europese Merkenbureau EUIPO heeft aan aantal belangrijke wijzigingen door voor de indiening, weergave en procedurele behandeling van EU-modellen doorgevoerd.

Voor ondernemingen betekent dit onder meer: volledig digitale procedures, nieuwe mogelijkheden voor 3D- en geanimeerde modelweergaven, strengere eisen bij nietigheidsacties en meer aandacht voor termijnen. De hervorming maakt het systeem moderner en beter geschikt voor digitale en innovatieve producten, maar vraagt ook om een zorgvuldiger voorbereiding van modelaanvragen en procedures.

1. EUIPO-procedures worden volledig digitaal

Het EUIPO rondt de digitalisering van de modelprocedures verder af. Vanaf 1 juli 2026 verlopen aanvragen, procedures en communicatie via de digitale EUIPO User Area.

Communicatie per post, koerier of fysieke drager, zoals USB-stick of cd-rom, is dan verleden tijd.

Voor houders van EU-modellen betekent dit dat digitale opvolging essentieel wordt. Zorg daarom dat u een gemachtigde heeft aangesteld of dat uw EUIPO User Area actief is en regelmatig wordt gecontroleerd. Zo voorkomt u dat officiële berichten of termijnen worden gemist.

2. Nieuwe manieren om EU-modellen weer te geven

De hervorming moderniseert de manier waarop modellen kunnen worden weergegeven. Dat is vooral relevant voor digitale producten, grafische gebruikersinterfaces, animaties, connected devices en interactieve ontwerpen.

De oude limiet van zeven aanzichten verdwijnt. Per model moet wel één weergavemethode worden gekozen. Het combineren van verschillende weergavemethoden binnen één model is dus niet mogelijk.

Er zijn drie opties:

Statische weergave

Maximaal 10 aanzichten, één bestand per aanzicht, uitsluitend in JPEG, in zwart-wit of kleur, met maximaal 2 MB per aanzicht.

Dynamische weergave, 3D

Maximaal één bestand in OBJ- of STL-formaat, met maximaal 20 MB. Deze 3D-weergave krijgt juridische beschermingswaarde en is dus niet alleen illustratief.

Geanimeerde weergave

Een doorlopende MP4-video, met maximaal 20 MB, waarmee beweging of een overgang kan worden getoond. De animatie moet deel uitmaken van het beschermde model. Louter technische video’s, bijvoorbeeld montage-instructies, vallen hier niet onder.

Voor alle typen weergaven geldt dat een neutrale achtergrond vereist is.

Wilt u zowel een statische als een geanimeerde weergave indienen , dan zal daarvoor een meervoudige modelaanvraag nodig zijn. Houd er ook rekening mee dat fast-track registratie alleen mogelijk blijft voor modellen met statische weergaven.

Een belangrijk aandachtspunt is internationale uitbreiding. Sommige bureaus buiten de EU accepteren nog geen 3D- of geanimeerde weergaven. Daardoor kan het moeilijk zijn om een EU-model met zo’n weergave met inroeping van prioriteit buiten de EU uit te breiden. EU-lidstaten hebben tot 9 december 2027 om hun nationale regels aan te passen; het Haagse systeem zal naar verwachting pas later aansluiten op deze nieuwe mogelijkheden.

3. Nietigheidsacties worden strenger gestructureerd

Het EUIPO brengt de procedures voor EU-modellen steeds meer in lijn met die voor EU-merken. Dat betekent ook dat nietigheidsacties vanaf het begin beter moeten worden voorbereid.

Wie een EU-model nietig wil laten verklaren, moet bij indiening direct een volledig dossier aanleveren met alle feiten, bewijzen en argumenten.

Voor bewijs van openbaarmaking op internet is een URL niet langer voldoende. Er moeten screenshots worden ingediend waaruit de relevante inhoud duidelijk blijkt.

Ook procedurele verzoeken worden formeler. Een verzoek om bewijs van gebruik als verweer moet expliciet en in een afzonderlijk document worden ingediend.

Daarnaast gelden striktere taalregels. Het nietigheidsverzoek en de admissibiliteitsbewijzen moeten binnen één maand na kennisgeving worden vertaald in de taal van de procedure.

4. Termijnbeheer wordt belangrijker

De nieuwe regels laten minder ruimte voor informele verlengingen of procedurele improvisatie.

De zogenoemde equity days verdwijnen. Als een tweede verzoek om verlenging van een termijn wordt afgewezen, worden geen extra dagen meer toegekend.

Ook moet elke aanvraag tot termijnverlenging voortaan goed worden gemotiveerd. Verlengingen worden dus niet meer automatisch of standaard toegekend.

Daartegenover staat dat de voortzetting van de procedure, continuation of proceedings, wordt uitgebreid naar EU-modellen. Als een termijn is gemist, kan binnen twee maanden na het verstrijken van de oorspronkelijke termijn een verzoek worden ingediend. Daarvoor geldt een officiële taks van EUR 400.

5. Andere praktische wijzigingen

De hervorming bevat ook enkele praktische wijzigingen die relevant zijn voor modelhouders en gemachtigden.

Het wordt mogelijk om een aangepaste weergave van een model in te dienen, zolang die alleen in onbelangrijke details afwijkt van de oorspronkelijk ingediende weergave. Na registratie geldt hiervoor een officiële taks van EUR 200.

Een model moet bovendien op zichzelf worden weergegeven. Elementen waarvoor geen bescherming wordt geclaimd, zoals accessoires of decoratie, moeten duidelijk visueel worden uitgesloten, bijvoorbeeld met stippellijnen.

Het EUIPO krijgt daarnaast een nieuwe absolute weigeringsgrond. Een model kan ambtshalve worden geweigerd bij misbruik van elementen die vallen onder artikel 6ter van het Verdrag van Parijs, of bij gebruik van badges en wapenschilden van bijzonder openbaar belang in een EU-lidstaat.

Tot slot wordt het mogelijk om een licentie in te schrijven voor slechts een deel van de productaanduidingen van een model.

Wat betekent dit voor uw modelstrategie?

Deze tweede fase van de hervorming maakt het EU-modellensysteem moderner en beter geschikt voor digitale producten, animaties en innovatieve vormgeving. Tegelijkertijd worden de procedures strenger.

Voor aanvragers wordt het daarom belangrijker om modelaanvragen, bewijsstukken, prioriteitsstrategieën en nietigheidsacties zorgvuldig voor te bereiden. Vooral bij digitale ontwerpen, 3D-bestanden en animaties is het verstandig vooraf te bepalen welke weergavemethode de beste bescherming biedt.

FAQ

Wat verandert er voor EU-modellen vanaf 1 juli 2026?

Vanaf 1 juli 2026 worden EUIPO-procedures voor EU-modellen volledig digitaal. Daarnaast komen er nieuwe mogelijkheden voor statische, 3D- en geanimeerde modelweergaven en worden procedurele eisen strenger.

Kan ik vanaf 1 juli 2026 een 3D-bestand indienen voor een EU-model?

Ja. Een dynamische 3D-weergave kan worden ingediend in OBJ- of STL-formaat, met maximaal één bestand van 20 MB.

Kan een animatie als EU-model worden beschermd?

Ja, mits de animatie deel uitmaakt van het model waarvoor bescherming wordt gevraagd. Een technische instructievideo, bijvoorbeeld voor montage, valt daar niet onder.

Mag ik verschillende weergaven combineren in één modelaanvraag?

Per model moet één weergavemethode worden gekozen: statisch, dynamisch/3D of geanimeerd. Wilt u meerdere vormen beschermen, dan kan een meervoudige modelaanvraag nodig zijn.

Blijft fast-track registratie mogelijk?

Ja, maar alleen voor modellen die met statische weergaven worden ingediend.

Wat verandert er bij nietigheidsacties?

Een verzoeker moet vanaf het begin een volledig dossier indienen met feiten, bewijzen en argumenten. Voor online bewijs zijn screenshots vereist; een URL alleen is niet voldoende.

Wat gebeurt er als een termijn wordt gemist?

In bepaalde gevallen kan voortzetting van de procedure worden aangevraagd binnen twee maanden na het verstrijken van de oorspronkelijke termijn, tegen betaling van een officiële taks van EUR 400.