Chrome Hearts spant rechtszaak aan tegen Neil Young over de naam van zijn begeleidingsband.

De beroemde Canadese musicus Neil Young (bijna 80) bekend van o.a. de bands The Buffalo Springfield en Crosby Stills Nash and Young heeft een conflict met het luxe kledingmerk Chrome Hearts.

Volgens Chrome Hearts lijkt de naam verwarrende veel op die van haar en heeft het gebruik tot verwarring bij de consument geleid. Chrome Hearts stelt dat door het gebruik van de bandnaam Chrome Hearts de consument zou kunnen denken dat er een relatie is tussen beide partijen, hetgeen expliciet niet het geval is. Het bedrijf is al sinds 1988 actief in de markt.

De advocaten van Chrome Hearts hebben uiteengezet dat het bedrijf het recht op het merk CHROME HEARTS 1991 heeft en beschikt over tientallen registraties in het Amerikaanse merkenregister.

Chrome Hearts geeft verder aan dat de kans op verwarring niet alleen hypothetisch is, maar zelfs in de praktijk al plaatsvindt. Sommige kledingverkopers zijn er blijkbaar ten onrechte van uitgegaan dat er een verband bestaat tussen Chrome Hearts en Neil Youngs begeleidingsband en promoten actief die vermeende relatie. Zo zijn zij bijvoorbeeld begonnen met het op de markt brengen van T-shirts waarop de naam van Neil Young prominent staat, samen met de iconische stilering van het luxe CHROME HEARTS-merk.

Het luxe modemerk wil voorkomen dat Young's band de merknaam gebruikt en eist schadevergoeding. Chrome Hearts had de artiest en zijn team afgelopen juli al op de hoogte gebracht van de inbreuk op het handelsmerk, maar Neil Young en zijn band zijn doorgegaan met optredens met gebruikmaking van de gewraakte naam en verkochten tijdens de optredens merchandise artikelen.

De naam van Young's band is een directe verwijzing naar een tekst van zijn nummer uit 1976, "Long May You Run". Hij gebruikt de naam sinds 2024

Long may you run Long may you run Although these changes have come With your chrome heart shining in the sun Long may you run

De zaak onderstreept hoe bandnamen een merkfunctie krijgen door het gebruik voor merchandising. Ook artiesten moeten bij het bedenken van een band/artiesten naam allereerst goed merk onderzoek laten verrichten naar die naam om later niet in de problemen te komen.

