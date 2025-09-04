Krachtige militaire innovatie bescherming is een wapen op zich

Novagraaf has been helping iconic brands and innovative organisations drive competitive advantage through intellectual property (IP) for more than 130 years. One of Europe’s leading IP consulting groups, Novagraaf specialises in the protection and global management of IP rights, including trademarks, patents, designs, domain names and copyright. Part of the Questel group, Novagraaf has 18 offices worldwide and a network of more than 330 IP attorneys and support specialists.

Terwijl Trump en Putin praten over vrede, is Nederland op historische wijze aan het investeren in de defensie-industrie en het militaire complex. Wij schaffen voor Oekraïne verschillende wapensystemen aan, zoals PATRIOTS® (luchtafweer) en HIMARS® (artillerie) systemen.

Bedrijven als DAMEN® (fregatten) en THALES® (radarsystemen) ontwikkelen en bouwen hoogwaardige defensiemiddelen. Ook faciliteert Defensie in samenwerking met verschillende partners innovatie, ontwikkeling en productie van drones. Ofwel, de militaire industrie maakt een enorme groei door.

Defensie is bij uitstek een sector waar intellectuele eigendomsrechten een belangrijke rol spelen. De defensiesector is, net als bijvoorbeeld de farmaceutische industrie, een van de meest kennisintensieve industrieën die er bestaat. Nieuwe wapensystemen zijn het resultaat van jarenlang onderzoek, miljardeninvesteringen en nauwe samenwerking tussen overheden, onderzoeksinstellingen en private ondernemingen.

De intellectuele rechten zijn noodzakelijk om alle stakeholders in de productie keten op hun gebied mee te laten profiteren, en anderen (de concurrent of de vijand) de kennis van die belangrijke systemen te onthouden. Zonder dit type juridische bescherming zijn overheden en instellingen niet bereid om miljarden te investeren in de benodigde innovaties.

Niet alleen zijn merkrechten van belang maar uiteraard ook octrooien, (software) auteursrechten en (bedrijfs- en nationale veiligheids) geheimen. Neem bijvoorbeeld de Patriot-raketten. Deze systemen zijn niet alleen technisch indrukwekkend, maar ook juridisch goed afgeschermd.

Naast de bescherming van de sterke merknaam PATRIOT ® (patriottistisch, krachtig, vertrouwd, protectie), is er bescherming op basis van octrooien en voor de geheime software codes die maken dat deze systemen of de productiemethodes niet zomaar gekopieerd kunnen worden.

Het feit dat Nederland en Europa nog steeds sterk leunen op Amerikaanse defensietechnologie leidt tot ingewikkelde juridische constructies. Ontwikkeling van wapens en materiaal is meestal het gevolg van (internationale) samenwerkingsverbanden. Zolang bijvoorbeeld de IE-rechten van Patriot systemen in Amerikaanse handen blijven, zijn Europese landen afhankelijk van licenties, leveringscontracten en onderhoudsovereenkomsten. Ook binnen Europa, waar bijvoorbeeld Frankrijk en Nederland samen marineschepen ontwikkelen en Nederland en Zweden aan militaire voertuigen werken, spelen deze complexiteiten.

In elke innovatieve sector – of het nu gaat om defensie, technologie, farmacie, AI, fashion of welke andere sector dan ook – geldt dat investeringen pas renderen als de juridische bescherming op orde is. Octrooien en merken zijn geen luxe, maar belangrijke randvoorwaarden voor succes. Voor de defensiesector geldt bovendien dat IE-bescherming niet alleen economisch, maar ook militair-strategisch van levensbelang is. Een lek in de technologische informatie over hoe de systemen gebouwd of ingezet kunnen worden kan het verschil betekenen tussen militair overwicht en verschrikkelijke kwetsbaarheid.

Samenwerking tussen defensie georiënteerde bedrijven en intellectuele eigendomsspecialisten is daarmee noodzaak. Heldere afspraken en een strategisch plan met betrekking tot de IE-rechten bij gezamenlijke ontwikkelingstrajecten zijn pertinent nodig om toekomstige conflicten tussen de stakeholders te voorkomen, om de mogelijkheid tot commerciële conversie (de verkoopmogelijkheden) te vergemakkelijken, en om pottenkijkers buiten de deur te houden.

Door de oorlogsdreiging en onze behoefte aan veiligheid bestaat er (hoe tegenstrijdig ook) een enorme behoefte aan (militaire) innovatie. Deze behoefte kan alleen goed worden vervuld met een sterke onzichtbare ruggengraat en een gestructureerd netwerk van intellectuele eigendomsrechten.

Een goede IE strategie levert de beste voedingsbodem voor de ontwikkeling van de meest succesvolle wapensystemen, en vergroot daarmee de kansen op het winnen of afwenden van oorlog(en). Het beschermen van merken, softwarecodes, technische eigenschappen van wapensystemen en productietechnologieën levert daarmee een noodzakelijke bijdrage aan een hopelijk veiligere toekomst.

